Usa Slackbot y herramientas de IA para generar resúmenes automatizados de reuniones, establecer recordatorios y realizar un seguimiento de las tareas a realizar, lo que fomenta una mayor responsabilidad en el equipo y ahorra tiempo para tareas de mayor valor.

Utiliza canales y clips de video grabados para proporcionar actualizaciones rápidas de estado o explicar tareas entre diferentes zonas horarias sin saturar los calendarios ni interrumpir las jornadas laborales.

Comparte las agendas, los objetivos y los temas de discusión con antelación para que los participantes tengan tiempo de asimilar la información, llegar bien preparados para debates productivos y tomar decisiones fundamentadas durante las sesiones en vivo.

Las investigaciones muestran que los equipos que usan Slack son un 47 % más productivos y necesitan un 39 % menos de reuniones, al establecer un espacio de trabajo centralizado que elimina el cambio de contexto.

Acerca de este caso de uso

Las reuniones ineficaces no solo hacen perder tiempo, sino que también entorpecen la comunicación y ralentizan la toma de decisiones. Y en entornos de trabajo remotos o híbridos, donde cada punto de contacto importa, las reuniones improductivas pueden mermar rápidamente el ánimo del equipo y generar frustración.

Con Slack, puedes prepararte para las reuniones, colaborar durante ellas y mantener el impulso después, lo que reduce la fricción y los cambios de contexto. Al tener todo en un solo lugar, es más fácil mantener al equipo enfocado, con menos tiempo dedicado a enviar documentos, compartir permisos y asegurarse de que todos estén al tanto.

Aquí encontrarás orientación práctica para llevar a cabo reuniones eficaces en Slack, estrategias más amplias y consejos para reuniones eficientes que aprovechen bien el tiempo.

Cómo llevar a cabo reuniones más eficaces con Slack

Slack puede ser una excelente herramienta para maximizar una comunicación eficaz en el lugar de trabajo. Nuestras investigaciones muestran que los equipos que usan Slack necesitan un 39 % menos de reuniones y son un 47 % más productivos. Puedes publicar documentos con anticipación, compartir pantallas y hacer consultas rápidas en tiempo real usando chats de equipo o video. Además, graba clips de video para poner al día a tu equipo y organiza la información esencial en un Canvas para mantener las reuniones en orden. Así es como las funciones de Slack te ayudan a aprovechar mejor tu tiempo:

Usa Slackbot para automatizar agendas y síntesis de reuniones

Slackbot es el agente de IA integrado de Slack, diseñado para sacarte de encima el trabajo administrativo y que puedas concentrarte en la colaboración. Slackbot revisa toda la información accesible de la organización y responde a consultas conversacionales. La herramienta puede programar reuniones, enviar recordatorios, analizar documentos, crear informes y generar resúmenes de canales. Pídele a Slackbot que programe tu reunión y cree una agenda con los objetivos relevantes, y listo.

Las síntesis de reuniones de Slackbot te permiten resumir reuniones al instante, buscar en canales e hilos la información que necesitas y simplificar presentaciones informativas e informes. Las reuniones se desarrollan de manera más eficiente cuando no pierdes tiempo buscando lo que necesitas ni tomando notas manualmente.

Coloca el contexto de las reuniones en canales dedicados

Los canales de Slack te permiten compartir ideas y documentos fácilmente a la vez que mantienen las conversaciones organizadas y con capacidad de búsqueda. Reúne información clave, como agendas de reuniones, notas, decisiones y tareas a realizar, y organízala en canales dedicados a cada proyecto, equipo o iniciativa. Cuando la comunicación de tu equipo vive en el canal correcto, todos tienen el contexto que necesitan sin depender de reuniones constantes.

Usa juntas para reemplazar invitaciones de calendario innecesarias

Las juntas permiten a los miembros del equipo unirse a llamadas en vivo con la posibilidad de compartir pantalla. Son un formato ideal para esas conversaciones que son un poco demasiado largas para escribirlas, pero que tampoco requieren una reunión formal en el calendario. También puedes grabar un clip para compartir con los miembros del equipo que no estén conectados al mismo tiempo.

Elimina la coordinación manual con la automatización de flujos de trabajo

Los recordatorios integrados, los prompts recurrentes y las aprobaciones ayudan a reducir la coordinación manual. El Generador de flujos de trabajo con IA de Slack te permite crear flujos de trabajo —lo que incluye flujos de trabajo para reuniones de equipo— sin necesidad de saber programar. Crea fácilmente un flujo de trabajo automatizado para incorporar nuevos miembros del equipo, recopilar comentarios o llevar a cabo una sesión de preguntas y respuestas, lo que reduce la necesidad de reuniones largas.

Conecta tus aplicaciones favoritas para una mejor colaboración

Slack se integra con más de 2600 aplicaciones, lo que te brinda la posibilidad de reunir todas tus herramientas en un solo lugar. Conecta herramientas de gestión de proyectos, calendarios, plataformas de videoconferencia y más para maximizar la eficiencia de tus reuniones. Puedes revisar los planes de proyecto en Asana, abrir una pizarra colaborativa en Miro o actualizar nuevos tickets en Jira durante tu reunión, todo sin salir de Slack.

Usa plantillas personalizables para mantener las reuniones encaminadas

Las plantillas personalizables para agendas de reuniones, listas de tareas, incorporación y muchas más tareas te dan el poder de mantener las juntas y reuniones encaminadas. Optimiza tu reunión semanal con la Plantilla de agenda para reunión semanal, un marco reutilizable que te ayuda a reducir el tiempo de preparación y aprovechar al máximo el tiempo de reunión.

Si no puedes reunirte, envía un clip

Con los clips, puedes grabar mensajes cortos de video o audio para compartir actualizaciones de estado, revisar diseños o dar retroalimentación de forma asincrónica. Esto es especialmente útil para comunicarte con compañeros de equipo en distintas zonas horarias. En lugar de lidiar con los calendarios, simplemente deja un clip en el canal. Tu equipo podrá verlo cuando le sea conveniente, acelerar la reproducción y responder en el hilo cuando vuelva a estar en línea.

Todo lo que puede hacerse de forma asincrónica es mejor hacerlo a través de Slack. Puedes agregar, fácilmente, personas a hilos o canales para que aporten su opinión. Boris Power Ingeniero de investigación principal, OpenAI

Beneficios de usar Slack para reuniones

Slack actúa como una capa de colaboración que mejora la calidad de las reuniones de tu equipo y reduce la cantidad de reuniones necesarias. Al mejorar la colaboración interfuncional y hacer que la información sea más fácil de encontrar, Slack se convierte en un centro para conectar a los equipos de manera significativa, por ejemplo, mediante las siguientes funciones:

Mayor alineación y toma de decisiones más ágil. Cuando todos tienen acceso a la misma información y pueden comunicarse de manera eficiente, los equipos se alinean y toman decisiones con más facilidad. Por ejemplo, si estás en una reunión y necesitas aclarar una decisión anterior, pídele a Slackbot que realice una búsqueda en el canal del proyecto para encontrar la documentación que necesitas.

Cuando todos tienen acceso a la misma información y pueden comunicarse de manera eficiente, los equipos se alinean y toman decisiones con más facilidad. Por ejemplo, si estás en una reunión y necesitas aclarar una decisión anterior, pídele a Slackbot que realice una búsqueda en el canal del proyecto para encontrar la documentación que necesitas. Menos reuniones innecesarias gracias a la comunicación asincrónica. Con las conversaciones en canales, puedes mantenerte al día sin necesidad de reuniones en tiempo real. Por ejemplo, para explicarle algo a un nuevo integrante del equipo que está en una zona horaria diferente y aún no está en línea, graba un clip y déjalo para que lo vea después en lugar de programar una reunión.

Con las conversaciones en canales, puedes mantenerte al día sin necesidad de reuniones en tiempo real. Por ejemplo, para explicarle algo a un nuevo integrante del equipo que está en una zona horaria diferente y aún no está en línea, graba un clip y déjalo para que lo vea después en lugar de programar una reunión. Mejor documentación e historial de reuniones con búsqueda. Las herramientas de IA de Slack pueden ahorrarles a los usuarios un promedio de 97 minutos por semana. Los resúmenes y transcripciones automatizados de reuniones te permiten documentarlas sin ningún esfuerzo. Cuando necesites aclarar algo más tarde, puedes buscar en reuniones anteriores los temas debatidos y las decisiones tomadas.

Las herramientas de IA de Slack pueden ahorrarles a los usuarios un promedio de 97 minutos por semana. Los resúmenes y transcripciones automatizados de reuniones te permiten documentarlas sin ningún esfuerzo. Cuando necesites aclarar algo más tarde, puedes buscar en reuniones anteriores los temas debatidos y las decisiones tomadas. Mayor responsabilidad y seguimiento. Una mejor documentación de reuniones y una comunicación más clara se traducen en una mayor responsabilidad para quienes tienen tareas a su cargo. Después de una reunión, registra tus notas y tareas a realizar en un canvas para que todos tengan claro quién es responsable de qué y cuáles son los próximos pasos. O captura las tareas pendientes en una lista de tareas colaborativa, donde puedes gestionar proyectos sin salir de Slack.

Una mejor documentación de reuniones y una comunicación más clara se traducen en una mayor responsabilidad para quienes tienen tareas a su cargo. Después de una reunión, registra tus notas y tareas a realizar en un canvas para que todos tengan claro quién es responsable de qué y cuáles son los próximos pasos. O captura las tareas pendientes en una lista de tareas colaborativa, donde puedes gestionar proyectos sin salir de Slack. Menos cambios de herramientas. Con las integraciones, accede a las herramientas que necesitas directamente en Slack sin tener que cambiar de contexto. Abre presentaciones en Google Drive, revisa el progreso del proyecto en Monday.com o usa Claude para redactar correos electrónicos de seguimiento y generar ideas de proyectos sobre la marcha.

Con las integraciones, accede a las herramientas que necesitas directamente en Slack sin tener que cambiar de contexto. Abre presentaciones en Google Drive, revisa el progreso del proyecto en Monday.com o usa Claude para redactar correos electrónicos de seguimiento y generar ideas de proyectos sobre la marcha. Mejor colaboración en equipos remotos e híbridos. Crear un buen ambiente de equipo cuando se trabaja de forma remota puede ser un desafío, pero Slack hace que se sienta como si todos trabajaran en la misma oficina virtual. Pueden interactuar a través de conversaciones en canales, juntas o clips, según lo que necesiten en el momento.

¿Qué hace que una reunión sea eficaz?

Una reunión eficaz sigue una agenda predefinida, aborda los temas de discusión de manera eficiente y termina con próximos pasos claramente definidos y responsables asignados. Presta atención a estos componentes:

Objetivos y resultados claros. Define los objetivos de la reunión y los resultados esperados desde el inicio, y asigna responsables para el seguimiento.

Define los objetivos de la reunión y los resultados esperados desde el inicio, y asigna responsables para el seguimiento. Agendas bien definidas. Inicia la reunión con una agenda escrita breve y clara que todos puedan ver. Úsala como guía durante la reunión y cíñete a los temas en cuestión.

Inicia la reunión con una agenda escrita breve y clara que todos puedan ver. Úsala como guía durante la reunión y cíñete a los temas en cuestión. Los asistentes correctos. Invita a los miembros del equipo que realmente necesitan estar presentes. Demasiadas personas y demasiadas opiniones pueden difuminar los objetivos de la reunión y reducir la eficiencia.

Invita a los miembros del equipo que realmente necesitan estar presentes. Demasiadas personas y demasiadas opiniones pueden difuminar los objetivos de la reunión y reducir la eficiencia. Disciplina de tiempo. Mantén la reunión encaminada. Si surge algo que no está en la agenda, toma nota y crea una reunión aparte para abordarlo.

Mantén la reunión encaminada. Si surge algo que no está en la agenda, toma nota y crea una reunión aparte para abordarlo. Próximos pasos concretos. Concluye la reunión definiendo los próximos pasos y asignando tareas a personas específicas. Evita dejar tareas sin responsable.

Concluye la reunión definiendo los próximos pasos y asignando tareas a personas específicas. Evita dejar tareas sin responsable. Responsabilidad en el seguimiento. Cuando las tareas tienen responsables claros, la rendición de cuentas surge naturalmente y el seguimiento se simplifica.

Cada reunión debe tener una finalidad, ya sea facilitar la toma de decisiones, alinear los objetivos del equipo, generar nuevas ideas o conocer a un nuevo integrante. Liderar una reunión eficaz requiere esfuerzo, pero vale la pena por el tiempo que se ahorra, y tu equipo lo agradecerá cuando mantengas las cosas en orden.

Cuándo usar actualizaciones asincrónicas vs. reuniones en tiempo real

Los equipos modernos tienen opciones a la hora de comunicarse. En muchas situaciones, las actualizaciones asincrónicas pueden ahorrar tiempo y esfuerzo, lo que le devuelve horas a tu equipo para trabajar en proyectos en lugar de asistir a reuniones en tiempo real. Sin embargo, a veces necesitas una reunión en vivo para ponerte al día de forma adecuada.

Las actualizaciones asincrónicas son ideales para ponerse al día rápidamente o explicar cómo hacer algo. Por ejemplo, si un miembro del equipo necesita saber qué ocurrió en una reunión con un cliente, puedes grabar un clip con un resumen de los resultados.

son ideales para ponerse al día rápidamente o explicar cómo hacer algo. Por ejemplo, si un miembro del equipo necesita saber qué ocurrió en una reunión con un cliente, puedes grabar un clip con un resumen de los resultados. La colaboración en tiempo real suele ser necesaria para la toma de decisiones colectivas, actualizaciones de proyectos más detalladas, conversaciones sobre el rumbo a seguir y para reunir, periódicamente, al equipo y ponerse al día.

suele ser necesaria para la toma de decisiones colectivas, actualizaciones de proyectos más detalladas, conversaciones sobre el rumbo a seguir y para reunir, periódicamente, al equipo y ponerse al día. Reduce el exceso de reuniones al limitar las reuniones en vivo a los momentos en que realmente sean necesarias. Si puedes lograr los mismos objetivos con una actualización asincrónica, como un clip o un canvas, no programes una reunión en vivo.

al limitar las reuniones en vivo a los momentos en que realmente sean necesarias. Si puedes lograr los mismos objetivos con una actualización asincrónica, como un clip o un canvas, no programes una reunión en vivo. Los equipos híbridos o distribuidos suelen trabajar en distintos lugares y múltiples zonas horarias. Es útil usar actualizaciones asincrónicas tanto como sea posible para optimizar la jornada laboral de tu equipo, pero no descuides una junta periódica para hacer seguimiento.

Cinco consejos para llevar a cabo reuniones más eficaces

Llevar a cabo una reunión eficaz requiere una combinación de dedicación, organización y criterio. La colaboración asincrónica en Slack puede reducir las reuniones innecesarias, pero la colaboración en tiempo real sigue siendo importante. Aquí tienes cinco consejos prácticos para llevar a cabo una reunión exitosa:

Comparte las agendas antes de la reunión. Dales a los miembros del equipo tiempo para asimilar la información y preparar sus preguntas, en lugar de sorprenderlos al inicio. Cuando los empleados tienen los materiales en mano, están mejor preparados para una discusión productiva y para tomar decisiones informadas. Mantén las discusiones enfocadas y con tiempo limitado. Toma la iniciativa para reconducir las conversaciones cuando se desvíen hacia temas no relacionados. Considera asignar un límite de tiempo específico para cada punto de la discusión y mantén la reunión encaminada y, luego, cúmplelo. Documenta decisiones y tareas a realizar de inmediato. No dejes ningún punto de la agenda sin abordar. Toma notas, asigna responsables de las tareas y prepárate para actuar en función de las decisiones tomadas. La documentación escrita fomenta la rendición de cuentas y mantiene informados a los miembros del equipo que no pudieron asistir. Reduce las reuniones recurrentes que ya no generan valor. No hay ninguna regla que te obligue a hacer reuniones de seguimiento en vivo a diario, ni siquiera semanalmente. Adáptate a una frecuencia de reuniones que funcione para tu equipo y que maximice el tiempo que pasan juntos. Automatiza recordatorios y seguimientos siempre que sea posible. La automatización reduce el trabajo manual y proporciona rendición de cuentas integrada para ti y tu equipo. Usa Slackbot para configurar recordatorios de tareas y programar reuniones futuras.

Realiza mejores reuniones con Slack

Las reuniones productivas dependen de la visibilidad, la responsabilidad y un uso del tiempo intencionalmente productivo. Slack puede ser un espacio de trabajo central de colaboración para las conversaciones, las notas de reunión, los recordatorios, los flujos de trabajo y los seguimientos de tu equipo, lo que lo convierte en el centro ideal para tus reuniones.

Explora las plantillas de reuniones, los flujos de trabajo, las juntas, las integraciones y las herramientas de reunión con IA de Slack.