Utilisez Slackbot et les outils d’IA pour générer des résumés de réunion automatisés, définir des rappels et suivre les actions à mener, ce qui renforcera la responsabilisation de l’équipe tout en libérant du temps pour des tâches plus importantes.

Utilisez les canaux et les clips vidéo enregistrés pour fournir des mises à jour rapides ou expliquer les tâches, où que vous soyez, sans encombrer les calendriers ni perturber les journées de travail.

Partagez à l’avance les ordres du jour, les objectifs et les sujets de discussion afin que les participants aient le temps d’assimiler les informations, de se préparer pour organiser des discussions productives et de prendre des décisions éclairées lors des réunions de mise à jour en direct.

Des études montrent que les équipes utilisant Slack sont 47 % plus productives et ont besoin de 39 % de réunions en moins, grâce à un espace de travail centralisé qui élimine les changements de contexte.

À propos de ce cas d’usage

Les réunions inutiles ne font pas que gaspiller du temps ; elles perturbent la communication et ralentissent la prise de décision. Et dans les environnements de travail à distance ou hybrides, où chaque point de contact compte, des réunions improductives peuvent rapidement saper le moral et accroître la frustration au sein de l’équipe.

Avec Slack, vous pouvez préparer vos réunions, collaborer pendant celles-ci et maintenir la dynamique ensuite, en limitant les points frictions et les changements de contexte. Avec tout au même endroit, il est plus facile de garder les équipes concentrées sur leurs tâches, en passant moins de temps à envoyer des documents, à gérer les autorisations et à s’assurer que tout le monde est sur la même longueur d’onde.

Voici des conseils pratiques pour organiser des réunions efficaces dans Slack, ainsi que des stratégies plus larges et des astuces pour des réunions productives et concises.

Comment organiser des réunions plus efficaces avec Slack

Slack est un excellent outil pour optimiser la communication en entreprise. Nos recherches montrent que les équipes qui utilisent Slack ont besoin de 39 % de réunions en moins et sont 47 % plus productives. Vous pouvez mettre en ligne des documents en amont, partager votre écran et organiser de rapides points en direct avec les discussions d’équipe ou la vidéo. Enregistrez également des clips vidéo pour mettre votre équipe à jour, et organisez les informations essentielles dans un Canevas pour maintenir vos réunions sur les rails. Voici comment les fonctionnalités de Slack vous aident à mieux gérer votre temps :

Utilisez Slackbot pour automatiser les ordres du jour et les comptes rendus de réunion

Slackbot est l’agent IA intégré de Slack, conçu pour prendre en charge les tâches administratives afin que vous puissiez vous concentrer sur la collaboration. Slackbot parcourt toutes les informations accessibles de l’entreprise et répond aux requêtes en langage naturel. Il peut planifier des réunions, envoyer des rappels, analyser des documents, rédiger des synthèses et générer des résumés de canaux. Demandez à Slackbot de planifier votre réunion et de créer un ordre du jour mettant en avant les objectifs pertinents, et c’est fait.

Les comptes rendus de réunion de Slackbot vous permettent de résumer instantanément vos réunions, de rechercher dans les canaux et les fils de discussion les informations dont vous avez besoin, et de simplifier la rédaction de vos synthèses et rapports. Les réunions se déroulent plus efficacement lorsque vous ne perdez pas de temps à chercher des informations ou à prendre des notes manuellement.

Centralisez le contexte des réunions dans des canaux dédiés

Les canaux Slack vous permettent de partager facilement idées et documents tout en maintenant les conversations organisées et consultables. Regroupez les informations clés telles que les ordres du jour, les notes, les décisions et les actions à mener, puis organisez-les dans des canaux dédiés à chaque projet, équipe ou initiative. Lorsque les échanges de votre équipe sont centralisés dans le bon canal, chacun dispose du contexte nécessaire sans avoir à multiplier les réunions.

Utilisez les Appels d’équipe pour remplacer les invitations de calendrier inutiles

Les Appels d’équipe permettent aux membres de l’équipe de rejoindre des appels en direct avec partage d’écran. C’est un format idéal pour les échanges qui sont un peu trop complexes pour être expliqués par écrit, sans pour autant nécessiter une réunion planifiée dans les emplois du temps. Vous pouvez également enregistrer un clip à partager avec les membres de l’équipe s’ils ne sont pas en ligne en même temps que vous.

Éliminez la coordination manuelle grâce à l’automatisation des flux de travail

Les rappels intégrés, les prompts récurrents et les validations permettent de réduire la coordination manuelle. Le Générateur de flux de travail de Slack, optimisé par l’IA, vous permet de créer des flux de travail – notamment des flux de travail pour les réunions d’équipe – sans nécessiter de code. Créez facilement un flux de travail automatisé pour intégrer de nouveaux membres de l’équipe, recueillir des retours ou organiser une session de questions-réponses, réduisant ainsi le besoin de longues réunions.

Connectez vos applications préférées pour une meilleure collaboration

Slack s’intègre à plus de 2 600 applications, vous donnant la possibilité de regrouper tous vos outils. Connectez des outils de gestion de projet, des calendriers, des plateformes de visioconférence et bien plus encore pour optimiser l’efficacité de vos réunions. Vous pouvez parcourir les plans de projet dans Asana, ouvrir un tableau blanc collaboratif dans Miro, ou mettre à jour de nouveaux tickets dans Jira pendant votre réunion – le tout sans jamais quitter Slack.

Utilisez des modèles personnalisables pour maintenir une bonne coordination

Des modèles personnalisables pour les ordres du jour de réunion, les listes de tâches, l’intégration des nouveaux collaborateurs et bien d’autres tâches vous donnent le pouvoir de coordonner vos Appels d’équipe et réunions. Optimisez votre réunion hebdomadaire avec le Modèle d’ordre du jour de réunion hebdomadaire, un cadre réutilisable qui vous aide à réduire la préparation et à maximiser le temps de réunion.

Si vous ne pouvez pas vous réunir, envoyez un clip

Avec les clips, vous pouvez enregistrer de courts messages vidéo ou audio pour partager des mises à jour sur l’avancement du travail, présenter des maquettes graphiques ou faire des retours de manière asynchrone. C’est particulièrement utile pour communiquer avec des collègues dispersés sur différents fuseaux horaires. Plutôt que de jongler avec les calendriers de chacun, déposez simplement un clip dans le canal. Votre équipe pourra le regarder quand cela lui convient, accélérer la lecture et répondre dans le fil de discussion dès qu’elle sera de retour en ligne.

Tout ce qui peut être fait de manière asynchrone est mieux géré via Slack. Vous pouvez facilement ajouter des personnes à des fils de discussion ou des canaux pour obtenir des contributions supplémentaires. Boris Power Ingénieur chercheur principal, OpenAI

Les avantages d’utiliser Slack pour les réunions

Slack agit comme une couche de collaboration qui améliore la qualité de vos réunions d’équipe tout en réduisant leur nombre. En améliorant la collaboration transversale et en facilitant l’accès à l’information, Slack devient un hub qui connecte efficacement les équipes, avec notamment :

Un alignement et une prise de décision plus rapides. Lorsque tout le monde a accès aux mêmes informations et peut communiquer efficacement, les équipes s’alignent et prennent des décisions plus facilement. Par exemple, si vous êtes en réunion et devez clarifier une décision antérieure, demandez à Slackbot d’effectuer une recherche dans le canal du projet pour retrouver la documentation dont vous avez besoin.

Lorsque tout le monde a accès aux mêmes informations et peut communiquer efficacement, les équipes s’alignent et prennent des décisions plus facilement. Par exemple, si vous êtes en réunion et devez clarifier une décision antérieure, demandez à Slackbot d’effectuer une recherche dans le canal du projet pour retrouver la documentation dont vous avez besoin. Moins de réunions superflues grâce à la communication asynchrone. Grâce aux conversations dans les canaux, vous pouvez rester sur la même longueur d’onde sans réunions en direct. Par exemple, pour expliquer quelque chose à un nouveau collaborateur localisé sur un fuseau horaire différent et hors ligne, enregistrez un clip et laissez-le-lui pour qu’il le visionne plus tard, plutôt que de planifier une réunion.

Grâce aux conversations dans les canaux, vous pouvez rester sur la même longueur d’onde sans réunions en direct. Par exemple, pour expliquer quelque chose à un nouveau collaborateur localisé sur un fuseau horaire différent et hors ligne, enregistrez un clip et laissez-le-lui pour qu’il le visionne plus tard, plutôt que de planifier une réunion. Une meilleure documentation et un historique des réunions consultable. Les outils IA de Slack permettent aux utilisateurs d’économiser en moyenne 97 minutes par semaine. Les résumés et transcriptions automatiques de réunions vous permettent de documenter vos réunions sans aucun effort. Lorsque, plus tard, vous avez besoin de clarifications, vous pouvez rechercher dans les réunions passées les points de discussion et les décisions prises.

Les outils IA de Slack permettent aux utilisateurs d’économiser en moyenne 97 minutes par semaine. Les résumés et transcriptions automatiques de réunions vous permettent de documenter vos réunions sans aucun effort. Lorsque, plus tard, vous avez besoin de clarifications, vous pouvez rechercher dans les réunions passées les points de discussion et les décisions prises. Une responsabilisation et un suivi renforcés. Une meilleure documentation des réunions et une communication plus claire favorisent la responsabilisation des propriétaires de tâches. Après une réunion, consignez vos notes et actions à mener dans un canevas pour que chacun sache clairement à qui appartient chaque tâche et quelles sont les prochaines étapes. Vous pouvez également saisir les tâches dans une liste de tâches collaborative, où vous pouvez gérer vos projets sans quitter Slack.

Une meilleure documentation des réunions et une communication plus claire favorisent la responsabilisation des propriétaires de tâches. Après une réunion, consignez vos notes et actions à mener dans un canevas pour que chacun sache clairement à qui appartient chaque tâche et quelles sont les prochaines étapes. Vous pouvez également saisir les tâches dans une liste de tâches collaborative, où vous pouvez gérer vos projets sans quitter Slack. Moins de changements d’outils. Grâce aux intégrations, accédez aux outils dont vous avez besoin directement dans Slack sans changer de contexte. Consultez vos présentations sur Google Drive, suivez l’avancement de vos projets sur Monday.com, ou utilisez Claude pour rédiger des e-mails de suivi et générer des idées de projet spontanément.

Grâce aux intégrations, accédez aux outils dont vous avez besoin directement dans Slack sans changer de contexte. Consultez vos présentations sur Google Drive, suivez l’avancement de vos projets sur Monday.com, ou utilisez Claude pour rédiger des e-mails de suivi et générer des idées de projet spontanément. Une meilleure collaboration pour les équipes à distance et hybrides. Créer de la cohésion lorsque les équipes travaillent à distance peut s’avérer difficile, mais Slack donne l’impression que tout le monde travaille dans le même bureau virtuel. Les membres peuvent interagir via les conversations dans les canaux, les Appels d’équipe ou les clips, selon leurs besoins du moment.

Qu’est-ce qui rend une réunion efficace ?

Une réunion efficace suit un ordre du jour prédéfini, aborde les sujets de discussion de manière structurée et se conclut par des prochaines étapes clairement définies et une attribution des responsabilités. Concentrez-vous sur ces éléments :

Des objectifs et des résultats clairs. Définissez les objectifs de la réunion et les résultats souhaités dès le départ, et désignez des responsables pour assurer le suivi.

Définissez les objectifs de la réunion et les résultats souhaités dès le départ, et désignez des responsables pour assurer le suivi. Un ordre du jour défini. Démarrez la réunion avec un ordre du jour écrit, bref et clair, visible par tous. Utilisez-le comme guide tout au long de la réunion et restez au plus près des sujets à l’ordre du jour.

Démarrez la réunion avec un ordre du jour écrit, bref et clair, visible par tous. Utilisez-le comme guide tout au long de la réunion et restez au plus près des sujets à l’ordre du jour. Les bons participants. Invitez uniquement les membres de l’équipe dont la présence est nécessaire. Un trop grand nombre de personnes et d’interventions peut nuire à la clarté des objectifs et réduire l’efficacité.

Invitez uniquement les membres de l’équipe dont la présence est nécessaire. Un trop grand nombre de personnes et d’interventions peut nuire à la clarté des objectifs et réduire l’efficacité. Une gestion du temps stricte. Veillez à ce que la réunion ne dévie pas. Si un sujet non prévu à l’ordre du jour est soulevé, prenez-en note et planifiez une réunion distincte pour le traiter.

Veillez à ce que la réunion ne dévie pas. Si un sujet non prévu à l’ordre du jour est soulevé, prenez-en note et planifiez une réunion distincte pour le traiter. Des actions à mener concrètes. Clôturez la réunion en définissant les prochaines étapes et en attribuant les tâches à des personnes précises. Évitez de laisser des tâches sans responsable assigné.

Clôturez la réunion en définissant les prochaines étapes et en attribuant les tâches à des personnes précises. Évitez de laisser des tâches sans responsable assigné. Une responsabilisation dans le suivi des tâches. Assigner clairement les tâches responsabilise les collaborateurs et simplifie le suivi du travail.

Chaque réunion doit avoir un objectif, qu’il s’agisse de faciliter la prise de décision, d’aligner les objectifs de l’équipe, de générer de nouvelles idées ou de faire connaissance avec un nouvel arrivant. Animer une réunion efficace demande des efforts, mais cela se traduit par des gains de temps et votre équipe vous en sera reconnaissante.

Quand utiliser les mises à jour asynchrones vs en direct

Les équipes modernes disposent de plusieurs options en matière de communication. Dans de nombreuses situations, les mises à jour asynchrones permettent d’économiser du temps et des efforts, libérant des heures précieuses que votre équipe peut consacrer à travailler sur les projets plutôt que d’assister à des réunions en direct. Néanmoins, une réunion en direct est parfois nécessaire pour faire le point efficacement.

Les mises à jour asynchrones sont idéales pour les points rapides ou pour expliquer comment accomplir une tâche. Par exemple, si un membre de l’équipe a besoin d’un compte rendu d’une réunion client, vous pouvez enregistrer un clip résumant les conclusions.

sont idéales pour les points rapides ou pour expliquer comment accomplir une tâche. Par exemple, si un membre de l’équipe a besoin d’un compte rendu d’une réunion client, vous pouvez enregistrer un clip résumant les conclusions. La collaboration en direct est souvent nécessaire pour la prise de décision collective, les mises à jour de projet plus approfondies, les discussions d’orientation, et ponctuellement pour rassembler les équipes et faire le point.

est souvent nécessaire pour la prise de décision collective, les mises à jour de projet plus approfondies, les discussions d’orientation, et ponctuellement pour rassembler les équipes et faire le point. Réduisez la surenchère de réunions en limitant les réunions en direct aux situations où elles sont vraiment nécessaires. Si vous pouvez atteindre les mêmes objectifs avec une mise à jour asynchrone, comme un clip ou un canevas, évitez de planifier une réunion en direct.

en limitant les réunions en direct aux situations où elles sont vraiment nécessaires. Si vous pouvez atteindre les mêmes objectifs avec une mise à jour asynchrone, comme un clip ou un canevas, évitez de planifier une réunion en direct. Les équipes hybrides ou distribuées travaillent souvent dans des endroits différents, sur plusieurs fuseaux horaires. Il est utile d’utiliser les mises à jour asynchrones autant que possible pour optimiser les journées de travail de votre équipe, mais ne négligez pas un Appel d’équipe régulier pour faire le point.

Cinq conseils pour des réunions plus efficaces

Animer une réunion efficace demande à la fois de l’implication, de l’organisation et du discernement. La collaboration asynchrone dans Slack permet de réduire les réunions superflues, mais la collaboration en direct reste essentielle. Voici cinq conseils pratiques pour mener une réunion efficace :

Partagez l’ordre du jour avant la réunion. Donnez aux membres de l’équipe le temps d’assimiler les informations et de préparer leurs questions, plutôt que de les surprendre au début. Lorsque les participants disposent des documents en amont, ils sont mieux préparés pour assurer une discussion productive et une prise de décision éclairée. Maintenez des discussions ciblées et délimitées dans le temps. Prenez les rênes pour recadrer les conversations qui dérivent vers des sujets hors propos. Envisagez d’attribuer un temps limité à chaque point de discussion pour maintenir la réunion sur les rails, et tenez-vous-y. Consignez immédiatement les décisions et les actions à mener. Ne laissez aucun point de l’ordre du jour sans réponse. Prenez des notes, attribuez les tâches et préparez-vous à mettre en œuvre les décisions prises. La consignation écrite renforce la responsabilisation et tient informés les membres de l’équipe qui n’ont pas pu assister à la réunion. Supprimez les réunions récurrentes qui n’apportent plus de valeur. Rien n’oblige à organiser une réunion quotidienne, ni même hebdomadaire, en direct. Adaptez le rythme de vos réunions aux besoins de votre équipe et maximisez le temps que vous passez ensemble. Automatisez les rappels et les suivis autant que possible. L’automatisation réduit les tâches manuelles et vous responsabilise, ainsi que votre équipe. Utilisez Slackbot pour configurer des rappels de tâches et planifier vos prochaines réunions.

Organisez des réunions plus efficaces avec Slack

Des réunions efficaces reposent sur la visibilité, la responsabilisation et une utilisation productive du temps. Slack peut servir d’espace de travail collaboratif central pour les conversations, les notes de réunion, les rappels, les flux de travail et les suivis de votre équipe, ce qui en fait le hub idéal pour vos réunions.

Explorez les modèles de réunion, les flux de travail, les Appels d’équipe, les intégrations et les outils de réunion optimisés par l’IA de Slack.