Slackbot과 AI 도구를 활용하여 자동화된 회의 요약을 생성하고, 리마인더를 설정하고, 실행 항목을 추적하여 팀의 책임감을 높이는 동시에 더 가치 있는 업무를 위한 시간을 확보하세요.

채널 및 녹화한 비디오 클립을 활용하여 일정을 복잡하게 만들거나 업무 시간을 방해하지 않으면서도 다양한 시간대에서 신속한 현황 업데이트를 제공하거나 업무를 설명하세요.

안건, 목표 및 논의 주제를 사전에 공유하여 참여자가 정보를 충분히 숙지하고, 생산적인 논의를 위해 철저히 준비하고, 실시간 회의 중에 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있게 하세요.

연구에 따르면 Slack을 사용하는 팀은 생산성이 47% 더 높고 회의 횟수가 39% 줄어드는 것으로 나타났습니다. 업무 맥락 전환을 없애주는 중앙 집중식 워크스페이스를 구축한 덕분이죠.

이 활용 사례에 대하여

비효율적인 회의는 단순히 시간을 낭비하는 데 그치지 않습니다. 커뮤니케이션을 방해하고 의사 결정을 늦추죠. 특히 원격 또는 하이브리드 업무 환경에서는 모든 접점이 중요한 만큼, 비생산적인 회의가 팀 전체의 사기를 떨어뜨릴 수 있습니다.

Slack을 활용하면 회의를 준비하고, 회의 중에 협업하고, 회의 후에도 추진력을 이어갈 수 있어 불필요한 마찰과 업무 맥락 전환을 줄여주죠. 모든 것이 한곳에 모여 있으니 문서를 주고받거나 권한을 공유하고 모든 사람이 같은 내용을 파악하는 데 드는 시간도 줄어들어, 팀이 작업에 더 집중하기가 쉽습니다.

여기에서는 Slack에서 효과적인 회의를 진행하기 위한 실용적인 가이드, 폭넓은 전략, 그리고 효과적이고 시간을 효율적으로 사용할 수 있는 회의를 위한 팁을 소개합니다.

Slack으로 더 효과적인 회의를 운영하는 방법

Slack은 효과적인 직장 내 소통을 극대화하는 데 유용한 도구입니다. Slack의 연구에 따르면 Slack을 사용하는 팀은 회의가 39% 줄어들고 생산성은 47% 향상됩니다. 문서를 미리 게시하고, 화면을 공유하며, 팀 채팅이나 화상 통화로 빠르게 실시간으로 업무 상황을 확인할 수 있죠. 또한 클립을 기록해 팀에 업데이트를 공유하고, 중요한 정보를 캔버스에 정리해 회의가 원활하게 진행되도록 합니다. Slack 기능이 어떻게 시간을 더욱 잘 활용할 수 있도록 지원하는지 살펴보겠습니다.

Slackbot으로 안건 및 회의 요약 자동화하기

Slackbot은 Slack의 내장 AI 에이전트로, 행정적인 업무를 대신 처리해 협업에 집중할 수 있도록 도와줍니다. Slackbot은 조직 내 접근 가능한 모든 정보를 검토하고 대화형 질문에 응답합니다. 회의 일정 잡기, 리마인더 제공, 문서 분석, 브리핑 작성, 채널 요약 생성 등 다양한 기능을 갖추고 있습니다. Slackbot에게 회의 일정을 잡고 관련 목표를 담은 안건을 만들어 달라고 하면 바로 처리해 주죠.

Slackbot의 회의 요약 기능을 활용하면 회의 내용을 즉시 요약하고, 필요한 정보를 채널과 스레드에서 검색하며, 브리핑과 보고서 작성을 간소화할 수 있습니다. 필요한 정보를 찾는 데 시간을 낭비하거나 수동으로 노트를 기록하지 않아도 되니 회의가 더 효율적으로 진행되죠.

전용 채널에 회의의 배경 정보 정리하기

Slack 채널을 통해 아이디어와 문서를 쉽게 공유하면서도 대화를 체계적으로 구성하고 검색할 수 있습니다. 회의 안건, 회의록, 결정 사항, 실행 항목 등 핵심 정보를 모아 각 프로젝트, 팀, 이니셔티브 전용 채널에 정리하고 실행을 추진해 보세요. 팀의 소통이 올바른 채널에서 이루어지면 끊임없이 회의하지 않아도 모두가 필요한 배경 정보를 파악할 수 있습니다.

허들로 불필요한 캘린더 초대 대체하기

허들을 사용하면 팀원들이 화면 공유 기능을 사용하면서 실시간 통화에 바로 참여할 수 있습니다. 타이핑하기엔 조금 길지만, 굳이 캘린더에서 회의를 잡을 필요는 없는 대화에 딱 맞는 방식이죠. 같은 시간에 온라인 상태가 아닌 팀원을 위해 클립을 녹화해서 공유할 수도 있습니다.

워크플로 자동화로 직접 조율하는 일 없애기

기본 탑재된 리마인더, 반복 프롬프트, 승인 기능으로 수동적인 조율 작업을 줄일 수 있습니다. Slack의 AI 기반 워크플로 빌더를 사용하면 코딩 지식 없이도 워크플로를 만들 수 있죠. 팀 회의 워크플로를 비롯해 신규 팀원 온보딩, 피드백 수집, Q&A 세션 운영을 위한 자동화 워크플로를 쉽게 만들어 긴 회의의 필요성을 줄여보세요.

더 나은 협업을 위해 즐겨 사용하는 앱 통합하기

Slack은 2,600개 이상의 앱과 통합되어 모든 도구를 한데 모을 수 있습니다. 프로젝트 관리 도구, 캘린더, 화상 회의 플랫폼 등을 연결해 회의 효율을 극대화하세요. Slack을 벗어나지 않고도 Asana에서 프로젝트 계획을 살펴보고, Miro에서 공동 작업용 화이트보드를 열고, Jira에서 회의 중 새 티켓을 업데이트할 수 있습니다.

맞춤형 템플릿으로 회의를 체계적으로 진행하기

회의 안건, 할 일 목록, 온보딩 등 다양한 용도의 맞춤형 템플릿으로 허들과 회의를 체계적으로 관리할 수 있습니다. 주간 회의 안건 템플릿으로 주간 회의를 최적화해 보세요. 재사용 가능한 이 프레임워크로 회의 준비 시간은 줄이고 회의 시간은 알차게 활용할 수 있습니다.

회의에 참석하지 못한 사람들에게 클립 보내기

클립으로 짧은 비디오나 오디오 메시지를 녹화해서 업무 현황 업데이트를 공유하거나, 디자인을 설명하거나, 비동기식으로 피드백을 전달할 수 있습니다. 서로 다른 시간대에 있는 팀원들과 소통할 때 특히 유용하죠. 캘린더를 조율하느라 애쓰는 대신, 채널에 클립 하나만 올리세요. 팀원들은 편한 시간에 확인하고, 재생 속도를 조절하며, 다시 온라인 상태로 돌아와 스레드에 댓글을 달 수 있습니다.

Slack로 회의할 때의 이점

Slack은 협업 레이어로서 팀 회의의 질을 높이는 동시에 불필요한 회의 횟수를 줄여줍니다. 부서 간 협업을 강화하고 정보를 더 쉽게 찾을 수 있도록 해 팀이 의미 있는 방식으로 연결되는 허브가 되죠. 예를 들면 다음과 같습니다.

더 빠른 방향 조율과 의사 결정. 모든 구성원이 동일한 정보에 접근하고 효율적으로 소통할 수 있을 때, 팀은 더 쉽게 방향을 맞추고 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어 회의 중 이전 결정 사항을 확인해야 할 때, Slackbot에게 프로젝트 채널을 검색해 필요한 문서를 가져오도록 요청할 수 있죠.

모든 구성원이 동일한 정보에 접근하고 효율적으로 소통할 수 있을 때, 팀은 더 쉽게 방향을 맞추고 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어 회의 중 이전 결정 사항을 확인해야 할 때, Slackbot에게 프로젝트 채널을 검색해 필요한 문서를 가져오도록 요청할 수 있죠. 비동기식 커뮤니케이션으로 불필요한 회의 감소. 채널 내 대화를 활용하면 실시간 회의 없이도 팀과 동일한 내용을 이해할 수 있습니다. 예를 들어 다른 시간대에 있는 신입 사원에게 무언가를 설명해야 하지만 아직 온라인 상태가 아닐 때, 회의를 잡는 대신 클립을 기록해 나중에 볼 수 있도록 남겨 두세요.

채널 내 대화를 활용하면 실시간 회의 없이도 팀과 동일한 내용을 이해할 수 있습니다. 예를 들어 다른 시간대에 있는 신입 사원에게 무언가를 설명해야 하지만 아직 온라인 상태가 아닐 때, 회의를 잡는 대신 클립을 기록해 나중에 볼 수 있도록 남겨 두세요. 더 나은 문서화 및 검색 가능한 회의 기록. Slack AI 도구를 사용하면 사용자가 주당 평균 97분을 절약할 수 있습니다. 자동화된 회의 요약 및 스크립트 덕분에 별도의 노력 없이 회의 내용을 문서화할 수 있죠. 나중에 내용을 확인해야 할 때는 과거 회의에서 논의 사항과 의사 결정 내용을 검색해 보세요.

Slack AI 도구를 사용하면 사용자가 주당 평균 97분을 절약할 수 있습니다. 자동화된 회의 요약 및 스크립트 덕분에 별도의 노력 없이 회의 내용을 문서화할 수 있죠. 나중에 내용을 확인해야 할 때는 과거 회의에서 논의 사항과 의사 결정 내용을 검색해 보세요. 더 강력한 책임감과 후속 조치. 더 나은 회의 문서화와 명확한 커뮤니케이션은 작업 담당자의 책임감을 높여줍니다. 회의 후에는 회의록과 실행 항목을 캔버스에 정리해 모든 팀원이 담당 업무와 다음 단계를 명확히 파악할 수 있도록 하세요. 또는 협업 작업 리스트에 해야 할 일을 기록해 Slack을 벗어나지 않고 프로젝트를 관리할 수도 있죠.

더 나은 회의 문서화와 명확한 커뮤니케이션은 작업 담당자의 책임감을 높여줍니다. 회의 후에는 회의록과 실행 항목을 캔버스에 정리해 모든 팀원이 담당 업무와 다음 단계를 명확히 파악할 수 있도록 하세요. 또는 협업 작업 리스트에 해야 할 일을 기록해 Slack을 벗어나지 않고 프로젝트를 관리할 수도 있죠. 도구 전환 감소. 통합 기능을 통해 업무 맥락 전환 없이 Slack 안에서 필요한 도구에 바로 접근할 수 있습니다. Google Drive에서 프레젠테이션 파일을 불러오거나, Monday.com에서 프로젝트 진행 상황을 확인하거나, Claude를 사용해 즉석에서 후속 이메일을 작성하고 프로젝트 아이디어를 브레인스토밍해 보세요.

통합 기능을 통해 업무 맥락 전환 없이 Slack 안에서 필요한 도구에 바로 접근할 수 있습니다. Google Drive에서 프레젠테이션 파일을 불러오거나, Monday.com에서 프로젝트 진행 상황을 확인하거나, Claude를 사용해 즉석에서 후속 이메일을 작성하고 프로젝트 아이디어를 브레인스토밍해 보세요. 원격 및 하이브리드 팀 간의 협업 강화. 원격으로 일할 때 유대감을 쌓는 건 쉽지 않지만, Slack을 사용하면 마치 같은 가상 사무실에서 일하는 느낌을 줄 수 있습니다. 팀원들은 그때그때 필요에 따라 채널 대화, 허들, 클립으로 소통할 수 있죠.

효과적인 회의를 만드는 건 무엇일가요?

효과적인 회의는 사전에 정해진 안건을 따르고, 주제를 효율적으로 다루며, 명확한 다음 단계와 담당자를 정하는 것으로 마무리됩니다. 다음 요소에 집중해 보세요.

명확한 목표와 성과. 회의의 목표와 원하는 결과를 처음부터 명확히 정하고, 후속 조치를 위한 담당자를 지정합니다.

회의의 목표와 원하는 결과를 처음부터 명확히 정하고, 후속 조치를 위한 담당자를 지정합니다. 정해진 안건. 모든 참여자가 볼 수 있는 간결하고 명확한 서면 안건으로 회의를 시작합니다. 회의 중에는 이를 가이드로 활용하고 주제에서 벗어나지 않도록 합니다.

모든 참여자가 볼 수 있는 간결하고 명확한 서면 안건으로 회의를 시작합니다. 회의 중에는 이를 가이드로 활용하고 주제에서 벗어나지 않도록 합니다. 올바른 참석자. 꼭 필요한 팀원만 초대하세요. 참석자가 너무 많거나 의견이 지나치게 많으면 회의 목표가 흐려지고 효율이 떨어질 수 있습니다.

꼭 필요한 팀원만 초대하세요. 참석자가 너무 많거나 의견이 지나치게 많으면 회의 목표가 흐려지고 효율이 떨어질 수 있습니다. 시간 관리. 회의가 계획대로 진행될 수 있도록 하세요. 안건에 없는 내용이 나오면 메모해 두고 별도의 회의를 잡아 다루세요.

회의가 계획대로 진행될 수 있도록 하세요. 안건에 없는 내용이 나오면 메모해 두고 별도의 회의를 잡아 다루세요. 실행 가능한 다음 단계. 다음 단계를 정하고 특정 담당자에게 업무를 배정하는 것으로 회의를 마무리하세요. 담당자 없이 업무를 남겨두지 않도록 합니다.

다음 단계를 정하고 특정 담당자에게 업무를 배정하는 것으로 회의를 마무리하세요. 담당자 없이 업무를 남겨두지 않도록 합니다. 후속 책임자. 업무에 명확한 담당자가 있으면 책임감이 자연스럽게 생기고 후속 조치도 간단해집니다.

모든 회의에는 의사 결정 촉진, 팀 방향 조율, 새로운 아이디어 브레인스토밍, 신규 입사자와의 친목 등 분명한 목적이 있어야 합니다. 효과적인 회의를 이끌려면 노력이 필요하지만, 시간 절약이라는 큰 보상이 따라오죠. 회의를 원활하게 진행하면 팀원들도 분명 고마워할 것입니다.

비동기식 업데이트와 실시간 회의를 사용해야 하는 상황

요즘 팀들은 다양한 커뮤니케이션 방식을 선택할 수 있습니다. 많은 상황에서 비동기식 업데이트를 활용하면 시간과 수고를 줄일 수 있고, 실시간 회의에 참석하는 대신 프로젝트에 집중할 시간을 더 확보할 수 있죠. 물론 충분히 소통하려면 실시간 회의가 필요한 때도 있습니다.

비동기식 업데이트 는 간단한 현황 공유나 무언가에 대한 방법을 설명할 때 적합합니다. 예를 들어, 팀원이 클라이언트 회의 결과를 알고 싶어 한다면 결과를 요약한 클립을 녹화해서 공유할 수 있죠.

는 간단한 현황 공유나 무언가에 대한 방법을 설명할 때 적합합니다. 예를 들어, 팀원이 클라이언트 회의 결과를 알고 싶어 한다면 결과를 요약한 클립을 녹화해서 공유할 수 있죠. 실시간 협업 은 공동 의사 결정, 심층적인 프로젝트 업데이트, 방향성 논의, 그리고 주기적으로 팀이 함께 모여 소통할 때 필요합니다.

은 공동 의사 결정, 심층적인 프로젝트 업데이트, 방향성 논의, 그리고 주기적으로 팀이 함께 모여 소통할 때 필요합니다. 회의 과부하를 줄이려면 실시간 회의는 꼭 필요한 때만 여세요. 클립이나 캔버스 같은 비동기식 업데이트로도 같은 목표를 달성할 수 있다면 굳이 회의를 잡지 않아도 됩니다.

실시간 회의는 꼭 필요한 때만 여세요. 클립이나 캔버스 같은 비동기식 업데이트로도 같은 목표를 달성할 수 있다면 굳이 회의를 잡지 않아도 됩니다. 하이브리드 또는 분산된 팀은 서로 다른 장소, 여러 시간대에서 일하는 경우가 많습니다. 팀의 업무 흐름을 원활하게 하려면 비동기식 업데이트를 최대한 활용하되, 주기적인 허들로 팀원들과 꾸준히 소통하는 것도 잊지 마세요.

더 효과적인 회의를 운영하기 위한 5가지 팁

효과적인 회의를 운영하려면 헌신, 체계적인 준비, 그리고 올바른 판단이 필요합니다. Slack의 비동기식 협업 기능을 활용하면 불필요한 회의를 줄일 수 있지만, 실시간 협업도 여전히 중요합니다. 성공적인 회의를 위한 실행 가능한 팁 다섯 가지를 소개합니다.

회의 전에 안건을 공유하세요. 회의 시작 후 당황하지 않도록 팀원들이 내용을 충분히 파악하고 질문을 준비할 시간을 주세요. 자료를 미리 받은 직원들은 생산적인 토론과 올바른 의사 결정을 위해 더 잘 준비된 상태로 참석할 수 있죠. 토론은 집중적으로, 시간은 엄격하게. 대화가 관련 없는 주제로 흘러갈 때는 주도적으로 방향을 잡아주세요. 각 토론 항목마다 시간 제한을 정해 회의가 계획대로 진행될 수 있도록 하고, 이를 반드시 지키세요. 결정 사항과 실행 항목은 즉시 문서화하세요. 안건 중 다루지 않은 항목이 없도록 합니다. 회의록을 남기고, 업무 담당자를 지정하며, 결정 사항을 실행할 준비를 하세요. 서면 기록은 책임감을 높이고, 회의에 참석하지 못한 팀원들도 내용을 파악할 수 있게 해줍니다. 더 이상 가치를 주지 않는 정기 회의는 줄이세요. 매일, 혹은 매주 실시간 주간 업무 회의를 반드시 해야 한다는 규칙은 없습니다. 팀에 맞는 회의 주기를 찾고, 함께 모이는 시간을 최대한 활용해 보세요. 리마인더와 후속 조치는 가능한 한 자동화하세요. 자동화는 수동 작업을 줄이고 팀과 사용자 모두에게 자연스러운 책임감을 만들어 줍니다. Slackbot을 사용해 업무 리마인더를 설정하고 향후 회의 일정을 잡아보세요.

Slack로 더 나은 회의를 운영하세요

생산적인 회의는 가시성, 책임감, 그리고 시간을 의도적으로 생산성 있게 활용하는 것에서 시작됩니다. Slack은 팀의 대화, 회의록, 리마인더, 워크플로, 후속 조치를 한곳에서 관리하는 중앙 협업 워크스페이스로 활용할 수 있습니다. 회의를 위한 완벽한 허브가 되는 거죠.

Slack의 회의 템플릿, 워크플로, 허들, 통합, AI 기반 회의 도구를 살펴보세요.