Slack에서 이 템플릿을 사용하는 방법

Slack의 할 일 리스트 템플릿은 모든 할 일을 한 곳에서 정리할 수 있는 간단한 프레임워크를 제공합니다. 다른 사람들과 협업하고, 작업을 할당하고, 마감일을 설정하며, 진행 상황을 추적할 수 있습니다. Slack에서 협업이 가능한 할 일 리스트를 설정하고 관리하는 방법은 다음과 같습니다.

전용 ‘할 일 채널’을 만들기. 이렇게 하면 모든 작업 논의 내용을 중앙 한 곳에 모을 수 있습니다. 이는 당신과 팀이 체계적인 상태를 유지하도록 도와줍니다. 템플릿 작성하기. 리스트가 완성되면 Slack 채널 상단에 고정하세요. 이렇게 하면 당신과 동료들이 채널에 방문할 때마다 리스트가 가장 눈에 띄는 위치에 표시됩니다. 팀원을 태그하여 작업 할당하기. 마감일과 일정을 반드시 설정하세요. 또한 하위 작업을 만들 수도 있는데, 이는 항목 아래에 나열된 작은 작업들입니다. 하위 작업은 다른 담당자에게 할당할 수 있고 각각의 마감일을 가질 수 있어, 큰 작업을 관리 가능한 부분으로 나누기 쉽습니다. 내장된 도구를 사용해 실행 가능한 리스트 만들기. 체크리스트, 반응, 워크플로 통합 을 사용하여 실시간으로 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. Google 도구, Microsoft Office를 포함하여 업무에 사용하는 거의 2,600개의 타사 앱을 연계하여 Slack을 떠나지 않고도 상황을 확인할 수 있습니다. 리마인더 및 후속 조치 자동화하기. Slackbot 이나 통합 앱을 사용할 수 있습니다. 리마인더를 추가하려면 리스트 항목에 마우스를 올리고 더 보기 아이콘을 클릭한 후 "이것에 대해 다시 한 번 알려주세요"를 선택하세요. 그런 다음 메뉴에서 시간을 선택하거나 "사용자 지정 시간"을 선택하여 직접 설정할 수 있습니다.

할 일 리스트 템플릿이란 무엇인가요?

할 일 리스트 템플릿은 작업을 정리하기 위한 즉시 사용 가능한 프레임워크 역할을 하는 반복 사용 가능하고 맞춤화가 가능한 문서입니다. 모든 업무 환경에서 일하는 개인, 프로젝트 팀, 관리자가 할 일 리스트 템플릿을 사용하여 작업을 체계적으로 정리하고 일정을 준수할 수 있습니다. Slack의 할 일 템플릿을 사용하면 작업 리스트를 빠르게 생성하고 상태와 마감일을 기준으로 작업에 라벨을 지정할 수 있습니다. 또한 해당 작업을 언급하는 Slack 메시지에 대한 링크를 추가할 수도 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 Slack 업무용 운영 시스템에서 직접 작업의 우선순위를 정하고, 실행 항목을 강조 표시하며, 진행 상황을 모니터링하기가 쉬워집니다.

할 일 리스트 템플릿 사용 시 이점

템플릿의 가장 큰 장점은 리스트를 설정할 때마다 처음부터 시작할 필요가 없다는 것입니다. Slack 템플릿은 시작점을 제공하여 시간과 노력을 절약하는 데 도움이 됩니다. 할 일 리스트 템플릿을 사용하여 팀의 산만함을 줄이고 업무 흐름과 책임감을 향상시킬 수 있는 방법은 다음과 같습니다.

시간 절약. 작업 정리를 위한 즉시 사용 가능한 구조로 처음 설정할 때의 어려움을 없애줍니다. 이메일을 작성하는 대신 같은 화면에서 공동 작업자를 쉽게 초대하고 팀원을 태그할 수 있습니다.

일관성 촉진. 팀과 팀원들이 할당된 작업과 업데이트를 찾는 곳을 알고 있다면, 그 일관성은 더 나은 우선순위 설정과 효율성 향상으로 이어집니다.

가시성 향상. 협업이 가능한 할 일 리스트는 모든 사람이 같은 정보를 이해하도록 도와줍니다. 팀원은 할 일 리스트에 태그될 때 즉시 알림을 받고, Slack을 떠나지 않고도 진행 상황을 추적하고, 유용한 댓글을 추가하거나, 업데이트를 공유할 수 있습니다.

책임감과 후속 조치 지원. 템플릿을 통해 작업 담당자를 할당하고, 우선순위를 정렬하며, 마감일과 책임을 명확하게 전달할 수 있습니다.

다섯 가지 유형의 할 일 리스트 템플릿

모든 상황에 맞는 범용적인 할 일 리스트 템플릿은 없습니다. 최적의 형식은 필요 사항, 목표, 일정, 그리고 팀이 함께 작업하는 방식에 따라 달라집니다. 다음은 다섯 가지 유형의 할 일 리스트 템플릿과 Slack에서 이를 사용하여 정해진 계획대로 나아가는 데 도움이 되는 방법입니다.

1. 일간 할 일 리스트

일간 리스트는 집중력과 생산성을 유지하는 데 도움이 됩니다. Slack 할 일 템플릿을 사용해 체크박스가 있는 간단한 한 줄 항목 리스트를 만들거나 마감일과 상태 업데이트를 추가하세요. 일간 할 일 리스트를 비공개로 유지하거나 팀원에게 작업 항목을 배정할 수 있습니다.

2. 주간 플래너

주간 할 일 리스트는 계획 수립과 협업에 도움이 됩니다. "계획" 채널에 메시지를 고정하거나 팀과 템플릿을 공유해 주간 우선순위를 강조 표시하세요. 템플릿 상단에 요일 헤더를 추가하면 리스트를 더 쉽게 파악할 수 있습니다.

3. 프로젝트별 리스트

팀용 할 일 리스트는 프로젝트별 리스트로 프로젝트 주요 단계와 결과물을 추적하는 데 도움이 됩니다. 이러한 작업 개요에는 여러 헤딩 수준의 프로젝트 단계와 작업이 포함될 수 있습니다. 프로젝트 할 일을 체계적으로 정리하려면 전용 프로젝트 Slack 채널에 할 일 리스트를 고정하고 팀원들이 아래 스레드에 상태 업데이트를 포스팅하도록 권장하세요. 프로젝트별 계획 문서를 만들기 위해 프로젝트 관리 템플릿 또는 프로젝트 추적 템플릿을 사용할 수도 있습니다. 프로젝트 요구 사항에 맞게 템플릿을 조정하세요. 예를 들어, 마케팅 캠페인용 할 일 리스트는 건설 프로젝트와는 다르게 보일 것입니다.

4. 우선순위 기반 리스트

우선순위에 기반한 할 일 리스트 템플릿을 사용하면 중요도나 긴급도에 따라 작업을 정렬할 수 있습니다. 높음(빨간색), 보통(노란색), 낮음(초록색) 우선순위 작업을 표시하는 다채로운 이모티콘을 사용하세요. 시각적 우선순위 설정은 본인과 팀원들이 다음에 수행할 작업을 빠르게 식별하는 데 도움이 됩니다.

5. 공유된 팀 리스트

공유된 팀 할 일 리스트를 관리하여 모두가 하나의 방향으로 나아가도록 만드세요. 작업에 담당자를 태그할 수 있는 공유 Slack 채널에 작업 리스트를 포스팅하세요(예: "@Taylor, 월요일까지 보고서 작성하기"). 팀원들은 작업을 완료로 표시하거나 질문하기 위해 댓글을 달 수 있습니다.

할 일 리스트 템플릿에 포함할 내용

성공적인 할 일 리스트는 간단명료해야 합니다. 모든 유형의 할 일 리스트에 필요한 핵심 요소로는 명확하고 설명이 잘 된 작업명, 우선순위 라벨, 확인이 쉬운 마감일이나 일정이 있습니다. 각 작업에 담당자를 배정하여 책임 소재를 명확히 하세요. 각 작업의 상태를 기록하고 완료될 때까지 진행 사항을 지속적으로 업데이트하세요. 각 리스트 항목 옆에 추가 정보, 링크 또는 리소스를 위한 공간을 포함하여 배경 정보를 제공하고 팀원들과 수차례 이뤄지는 확인을 최소화하세요.

이러한 세부 사항들을 템플릿 내에 포함해 명확하게 배치하면 체크리스트를 실용적이고 사용하기 쉬운 계획으로 바꾸는 데 도움이 됩니다.

효과적인 할 일 리스트를 위한 모범 사례

할 일 리스트를 만드는 것은 쉽지만, 시간이 지나도 최신 상태로 유용하게 유지하는 것은 훨씬 어렵습니다. 리스트를 자주 정리하고, 공동 작업자들의 질문에 답하며, 팀원들이 배정받은 작업을 최신 상태로 유지하도록 만들기 위해 자주 다시 확인해야 합니다.

작업을 실행 가능하고 구체적인 상태로 유지하기. 이는 팀 참여도를 유지하는 데 도움이 됩니다. 무엇을 언제까지 해야 하는지도 명확히 하세요. 예를 들어, "재무 팀에 연락하기"라고 하는 대신 "화요일까지 재무 팀 Sue에게 이메일 보내기"와 같이 구체화하세요.

리스트에 너무 많은 내용을 담지 않기. 일정 내에서 현실적으로 달성할 수 있는 것에 집중하세요. 잊어 버리면 안 되지만 지금 당장은 미뤄도 되는 낮은 우선순위 항목들을 목록화할 캔버스를 만드세요.

할 일 리스트를 자주 검토하고 업데이트하기. 기억할 수 있도록 캘린더 리마인더를 설정하세요. 확인할 때 몇 분 시간을 내어 완료된 작업을 표시하고, 새 작업을 추가하며, 오래된 항목을 삭제하세요. 리스트를 업데이트하는 데 몇 분만 투자하여 노력하면 팀이 동적인 문서를 지속적으로 사용하는 데 큰 도움이 될 것입니다.

유사한 작업들을 그룹화하거나 주제별로 묶기. 이는 모든 사람이 계속 작업하는 데 도움이 됩니다. 리스트를 따라 내려가면서 업무 맥락을 전환하는 것보다 이메일 관련 작업들을 한 번에 모두 처리하는 것이 더 쉽습니다.

담당자와 마감일을 모두에게 공개하기. 맡은 일을 투명하게 공개하면 자연스럽게 팀 내 책임 의식이 형성되고 마감일을 놓치는 것을 막도록 도와줍니다.

훌륭한 할 일 리스트의 힘

일관성 있고 정기적으로 업데이트되는 할 일 리스트는 집중력과 생산성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 협업 리스트는 팀원 간의 명확한 소통을 지원하며, 각자에게 할당된 작업에 대한 책임감을 부여합니다. Slack 할 일 리스트 템플릿은 정적인 리스트를 협업이 이뤄지는 업무 흐름으로 전환하도록 도와줍니다. 올바른 구조는 하루 일정을 계획하든 복잡한 프로젝트를 계획하든 상관없이 팀에 정보를 공유하고 지속적으로 참여하도록 해줍니다.