Use o Slackbot e as ferramentas de IA para gerar resumos automatizados de reuniões, definir lembretes e acompanhar itens de ação, garantindo maior responsabilidade da equipe e economizando tempo para tarefas mais importantes.

Use canais e clipes de vídeo gravados para compartilhar atualizações rápidas de status ou explicar tarefas para equipes em diferentes fusos horários, sem sobrecarregar os calendários nem interromper os dias de trabalho.

Compartilhe as pautas, as metas e os tópicos de discussão com antecedência para que os participantes tenham tempo de absorver as informações, cheguem bem preparados para discussões produtivas e tomem decisões bem fundamentadas durante as reuniões ao vivo.

Pesquisas mostram que equipes que usam o Slack são 47% mais produtivas e precisam realizar 39% menos reuniões, estabelecendo um workspace centralizado que elimina a troca de contexto.

Sobre este caso de uso

Reuniões ineficazes não apenas desperdiçam tempo: elas comprometem a comunicação e atrasam a tomada de decisões. Em ambientes de trabalho remotos ou híbridos, onde cada interação faz diferença, reuniões improdutivas podem rapidamente desmotivar a equipe e aumentar a frustração de todos.

Com o Slack, você pode se preparar para as reuniões, colaborar durante elas e manter o ritmo depois que terminam, reduzindo o atrito e a necessidade de alternar entre diferentes contextos. Com tudo em um só lugar, fica mais fácil manter as equipes focadas nas tarefas, gastando menos tempo enviando documentos, compartilhando permissões e garantindo que todos estejam alinhados.

Confira orientações práticas para realizar reuniões eficazes no Slack, além de estratégias e dicas para tornar suas reuniões mais produtivas e aproveitar melhor o tempo.

Como conduzir reuniões de forma mais eficaz com o Slack

O Slack pode ser uma ótima ferramenta para maximizar a comunicação eficaz no ambiente de trabalho. Nossas pesquisas mostram que as equipes que usam o Slack precisam de 39% menos reuniões e são 47% mais produtivas. Você pode postar documentos com antecedência, compartilhar telas e fazer alinhamentos rápidos ao vivo por meio de chats em equipe ou vídeo. Além disso, grave clipes de vídeo para atualizar sua equipe e organize informações essenciais em um canvas para manter as reuniões nos trilhos. Veja como os recursos do Slack ajudam a usar melhor o seu tempo:

Use o Slackbot para automatizar pautas e destaques de reuniões

O Slackbot é o agente de IA integrado do Slack, desenvolvido para assumir as tarefas administrativas para que você possa se concentrar na colaboração. O Slackbot analisa todas as informações acessíveis da organização e responde a perguntas em linguagem natural. A ferramenta pode agendar reuniões, exibir lembretes, analisar documentos, criar resumos e gerar resumos de canais. Peça ao Slackbot para agendar sua reunião e criar uma pauta com os objetivos relevantes — e pronto.

Os destaques de reuniões do Slackbot permitem que você resuma reuniões instantaneamente, pesquise em canais e conversas as informações necessárias e simplifique briefings e relatórios. As reuniões ficam mais eficientes quando você não perde tempo procurando o que precisa ou fazendo anotações manuais.

Coloque o contexto da reunião em canais dedicados

Os canais do Slack permitem que você compartilhe ideias e documentos com facilidade, mantendo as conversas organizadas e pesquisáveis. Reúna informações-chave, como pautas de reuniões, anotações, decisões e itens de ação, e organize-as em canais dedicados a cada projeto, equipe ou iniciativa. Quando a comunicação da sua equipe está no canal certo, todos têm o contexto necessário sem depender de reuniões constantes.

Use círculos para substituir convites de calendário desnecessários

Os círculos permitem que os membros da equipe entrem em chamadas ao vivo com compartilhamento de tela. É um formato ideal para aquelas conversas que são longas demais para digitar, mas que também não justificam uma reunião na agenda. Você também pode gravar um clipe para compartilhar com os membros da equipe que não estiverem online ao mesmo tempo.

Elimine a coordenação manual com a automação de fluxos de trabalho

Lembretes integrados, prompts recorrentes e aprovações ajudam a reduzir a coordenação manual. O criador de fluxo de trabalho com IA do Slack permite criar fluxos de trabalho — incluindo fluxos de trabalho para reuniões de equipe — sem a necessidade de entender programação. Crie facilmente um fluxo de trabalho automatizado para a integração de novos membros, coleta de feedback ou realização de sessões de perguntas e respostas, reduzindo a necessidade de reuniões longas.

Conecte suas integrações de apps favoritas para uma colaboração melhor

O Slack se integra com mais de 2.600 apps, dando a você a capacidade de reunir todas as suas ferramentas em um só lugar. Conecte ferramentas de gestão de projetos, calendários, plataformas de videoconferência e muito mais para maximizar a eficiência das reuniões. Você pode acompanhar planos de projeto no Asana, abrir um quadro branco colaborativo no Miro ou atualizar chamados no Jira durante a reunião — tudo sem sair do Slack.

Experimente modelos personalizáveis para manter os alinhamentos no ritmo certo

Os modelos personalizáveis para pautas de reuniões, listas de tarefas, integração de novos membros e muitas outras necessidades dão a você o poder de manter círculos e reuniões no rumo certo. Otimize seu alinhamento semanal com o Modelo de pauta de reunião semanal, uma estrutura reutilizável que ajuda a minimizar a preparação e maximizar o aproveitamento das reuniões.

Se não puder se reunir, envie um clipe

Com os clipes, você pode gravar mensagens curtas de vídeo ou áudio para compartilhar atualizações de status, apresentar designs ou dar feedback de forma assíncrona. Isso é especialmente útil para se comunicar com colegas de equipe em fusos horários diferentes. Em vez de tentar conciliar agendas, é só enviar um clipe no canal. Sua equipe pode assisti-lo quando for mais conveniente, acelerar a reprodução e responder na conversa quando estiver online novamente.

Tudo o que pode ser feito de forma assíncrona é melhor fazer pelo Slack. Você pode adicionar pessoas facilmente às conversas ou aos canais para obter mais contribuições. Boris Power Engenheiro principal de pesquisa, OpenAI

Vantagens de usar o Slack para reuniões

O Slack funciona como uma camada de colaboração que melhora a qualidade das reuniões da sua equipe e reduz a quantidade de reuniões necessárias. Ao aprimorar a colaboração multifuncional e facilitar o acesso às informações, o Slack se torna um espaço para conectar equipes de forma significativa, incluindo:

Alinhamento e tomada de decisões mais ágeis. Quando todos têm acesso às mesmas informações e conseguem se comunicar com eficiência, as equipes se alinham e tomam decisões com mais facilidade. Por exemplo, se você estiver em uma reunião e precisar esclarecer uma decisão anterior, peça ao Slackbot para pesquisar no canal do projeto e encontrar a documentação de que você precisa.

Quando todos têm acesso às mesmas informações e conseguem se comunicar com eficiência, as equipes se alinham e tomam decisões com mais facilidade. Por exemplo, se você estiver em uma reunião e precisar esclarecer uma decisão anterior, peça ao Slackbot para pesquisar no canal do projeto e encontrar a documentação de que você precisa. Menos reuniões desnecessárias com comunicação assíncrona. Com as conversas nos canais, você consegue manter o alinhamento sem precisar de reuniões em tempo real. Por exemplo, para explicar algo a um novo colaborador que esteja em um fuso horário diferente e ainda não esteja online, grave um clipe e deixe-o disponível para que ele assista mais tarde, em vez de agendar uma reunião.

Com as conversas nos canais, você consegue manter o alinhamento sem precisar de reuniões em tempo real. Por exemplo, para explicar algo a um novo colaborador que esteja em um fuso horário diferente e ainda não esteja online, grave um clipe e deixe-o disponível para que ele assista mais tarde, em vez de agendar uma reunião. Melhor documentação e histórico de reuniões pesquisável. As ferramentas de IA do Slack podem economizar em média 97 minutos por semana para os usuários. Resumos e transcrições automáticas de reuniões permitem que você documente tudo sem nenhum esforço. Quando precisar de mais clareza depois, é só pesquisar nas reuniões anteriores por tópicos discutidos e decisões tomadas.

As ferramentas de IA do Slack podem economizar em média 97 minutos por semana para os usuários. Resumos e transcrições automáticas de reuniões permitem que você documente tudo sem nenhum esforço. Quando precisar de mais clareza depois, é só pesquisar nas reuniões anteriores por tópicos discutidos e decisões tomadas. Maior responsabilidade e acompanhamento. Uma documentação de reuniões mais completa e uma comunicação mais clara geram maior responsabilidade para os responsáveis pelas tarefas. Após uma reunião, registre suas anotações e itens de ação em um canvas para manter todos informados sobre quem é responsável por cada tarefa e quais são as próximas etapas. Ou registre os afazeres em uma lista de tarefas colaborativa, na qual você pode gerenciar projetos sem sair do Slack.

Uma documentação de reuniões mais completa e uma comunicação mais clara geram maior responsabilidade para os responsáveis pelas tarefas. Após uma reunião, registre suas anotações e itens de ação em um canvas para manter todos informados sobre quem é responsável por cada tarefa e quais são as próximas etapas. Ou registre os afazeres em uma lista de tarefas colaborativa, na qual você pode gerenciar projetos sem sair do Slack. Menos alternância entre ferramentas. Com as integrações, acesse as ferramentas de que você precisa diretamente no Slack, sem precisar alternar entre contextos. Abra apresentações no Google Drive, acompanhe o progresso do projeto no Monday.com ou use o Claude para redigir e-mails de acompanhamento e gerar ideias para projetos na hora.

Com as integrações, acesse as ferramentas de que você precisa diretamente no Slack, sem precisar alternar entre contextos. Abra apresentações no Google Drive, acompanhe o progresso do projeto no Monday.com ou use o Claude para redigir e-mails de acompanhamento e gerar ideias para projetos na hora. Melhor colaboração em equipes remotas e híbridas. Fortalecer o espírito de equipe quando as pessoas trabalham remotamente pode ser um desafio, mas o Slack faz com que todos se sintam como se estivessem no mesmo escritório virtual. Elas podem interagir por conversas em canais, círculos ou clipes, conforme o que precisarem no momento.

O que torna uma reunião eficaz?

Uma reunião eficaz segue uma pauta predefinida, aborda os tópicos de discussão com eficiência e termina com próximas etapas claramente definidas e responsáveis pelas tarefas. Foque nestes componentes:

Objetivos e resultados claros. Defina os objetivos da reunião e os resultados esperados desde o início, e atribua responsáveis pelas tarefas de acompanhamento.

Defina os objetivos da reunião e os resultados esperados desde o início, e atribua responsáveis pelas tarefas de acompanhamento. Pautas definidas. Inicie a reunião com uma pauta escrita breve e objetiva que todos possam ver. Use-a como guia durante a reunião e mantenha o foco nos assuntos em questão.

Inicie a reunião com uma pauta escrita breve e objetiva que todos possam ver. Use-a como guia durante a reunião e mantenha o foco nos assuntos em questão. Os participantes certos. Convide os membros da equipe que realmente precisam estar presentes. Pessoas demais e opiniões em excesso podem desviar o foco dos objetivos da reunião e reduzir sua eficiência.

Convide os membros da equipe que realmente precisam estar presentes. Pessoas demais e opiniões em excesso podem desviar o foco dos objetivos da reunião e reduzir sua eficiência. Disciplina de tempo. Mantenha a reunião nos trilhos. Se surgir algo que não está na pauta, faça uma anotação e agende uma reunião separada para tratar do assunto.

Mantenha a reunião nos trilhos. Se surgir algo que não está na pauta, faça uma anotação e agende uma reunião separada para tratar do assunto. Próximas etapas práticas. Encerre a reunião definindo as próximas etapas — e atribuindo tarefas a pessoas específicas. Evite deixar tarefas sem um responsável.

Encerre a reunião definindo as próximas etapas — e atribuindo tarefas a pessoas específicas. Evite deixar tarefas sem um responsável. Responsabilidade no acompanhamento. Quando as tarefas têm responsáveis bem definidos, a responsabilidade por sua execução acontece naturalmente, e o acompanhamento se torna mais simples.

Toda reunião deve ter um objetivo, seja facilitar a tomada de decisões, alinhar as metas da equipe, fazer um brainstorming de novas ideias ou conhecer um novo contratado. Conduzir uma reunião eficaz exige esforço, mas o retorno em economia de tempo compensa — e sua equipe vai agradecer quando você mantiver tudo nos trilhos.

Quando usar atualizações assíncronas ou reuniões ao vivo

As equipes modernas têm opções na hora de se comunicar. Em muitas situações, atualizações assíncronas economizam tempo e esforço, devolvendo horas preciosas para a sua equipe trabalhar em projetos em vez de ficar presa em reuniões ao vivo. Às vezes, porém, uma reunião ao vivo é necessária para alinhar adequadamente.

Atualizações assíncronas são ótimas para atualizações rápidas ou para explicar como fazer algo. Por exemplo, se um membro da equipe precisa de um resumo sobre o que aconteceu em uma reunião com cliente, você pode gravar um clipe com os principais resultados.

são ótimas para atualizações rápidas ou para explicar como fazer algo. Por exemplo, se um membro da equipe precisa de um resumo sobre o que aconteceu em uma reunião com cliente, você pode gravar um clipe com os principais resultados. A colaboração ao vivo costuma ser necessária para tomadas de decisão coletivas, atualizações de projetos mais complexas, conversas sobre direcionamento e, periodicamente, para reunir as equipes e alinhar o andamento das atividades.

costuma ser necessária para tomadas de decisão coletivas, atualizações de projetos mais complexas, conversas sobre direcionamento e, periodicamente, para reunir as equipes e alinhar o andamento das atividades. Reduza o excesso de reuniões limitando as reuniões ao vivo aos momentos em que elas são realmente necessárias. Se você consegue alcançar os mesmos objetivos com uma atualização assíncrona, como um clipe ou um canvas, não marque uma reunião ao vivo.

limitando as reuniões ao vivo aos momentos em que elas são realmente necessárias. Se você consegue alcançar os mesmos objetivos com uma atualização assíncrona, como um clipe ou um canvas, não marque uma reunião ao vivo. Equipes híbridas ou distribuídas geralmente trabalham em locais diferentes, em vários fusos horários. É útil usar atualizações assíncronas sempre que possível para otimizar o dia a dia da equipe — mas não deixe de iniciar um círculo periódico para manter o contato.

Cinco dicas para conduzir reuniões mais eficazes

Conduzir uma reunião eficaz exige uma combinação de dedicação, organização e discernimento. A colaboração assíncrona no Slack pode reduzir as reuniões desnecessárias, mas a colaboração ao vivo ainda é importante. Confira cinco dicas práticas para conduzir uma reunião bem-sucedida:

Compartilhe as pautas antes da reunião. Dê aos membros da equipe tempo para absorver as informações e preparar as dúvidas, em vez de surpreendê-los no início. Quando os colaboradores têm os materiais em mãos, eles chegam mais preparados para uma discussão produtiva e para uma tomada de decisão bem embasada. Mantenha as discussões focadas e com tempo limitado. Tome a iniciativa de redirecionar conversas que se desviem para assuntos não relacionados. Considere definir um limite de tempo específico para cada ponto de discussão a fim de manter a reunião nos trilhos — e cumpra esse limite. Documente decisões e itens de ação imediatamente. Não deixe nenhum item da pauta sem resolução. Faça anotações, atribua responsáveis pelas tarefas e prepare-se para agir com base nas decisões. A documentação escrita aumenta a responsabilidade e mantém informados os membros da equipe que não puderam participar da reunião. Reduza as reuniões recorrentes que não geram mais valor. Não existe uma regra que diga que você precisa fazer uma reunião diária, ou até mesmo semanal. Adapte a frequência de reuniões ao que funciona para a sua equipe e maximize o tempo que vocês passam juntos. Automatize lembretes e acompanhamentos sempre que possível. A automação reduz o trabalho manual e oferece responsabilidade integrada para você e sua equipe. Use o Slackbot para configurar lembretes de tarefas e agendar reuniões futuras.

Reuniões melhores com o Slack

Reuniões produtivas dependem de visibilidade, responsabilidade e um uso intencional do tempo. O Slack pode funcionar como um workspace central de colaboração para conversas, anotações de reuniões, lembretes, fluxos de trabalho e acompanhamentos da sua equipe — tornando-se o espaço perfeito para suas reuniões.

Conheça os modelos de reunião, fluxos de trabalho, círculos, integrações e ferramentas de reunião com IA do Slack.