Nutze Slackbot und KI-Tools, um automatische Meeting-Zusammenfassungen zu erstellen, Erinnerungen einzurichten und Aktionspunkte nachzuverfolgen. So sorgst du für mehr Verantwortungsbewusstsein im Team und sparst gleichzeitig Zeit für wichtigere Aufgaben.

Nutze Channels und aufgezeichnete Videonachrichten, um schnelle Status-Updates zu geben oder Aufgaben über verschiedene Zeitzonen hinweg zu erklären, ohne Kalender zu überladen oder den Arbeitsalltag zu stören.

Teile Agenden, Ziele und Diskussionsthemen im Voraus mit, damit die Teilnehmenden Zeit haben, die Informationen zu verarbeiten, sich gründlich auf produktive Diskussionen vorzubereiten und während der Live-Synchronisationen fundierte Entscheidungen zu treffen.

Untersuchungen zeigen, dass Teams, die Slack nutzen, um 47 Prozent produktiver sind und 39 Prozent weniger Meetings benötigen, da sie einen zentralen Workspace schaffen, der Kontextwechsel überflüssig macht.

Über diesen Anwendungsfall

Ineffektive Meetings verschwenden nicht nur Zeit – sie bringen die Kommunikation aus dem Takt und verlangsamen Entscheidungen. In Remote- oder hybriden Arbeitsumgebungen, wo jeder Kontaktpunkt zählt, können unproduktive Meetings die Motivation schnell beeinträchtigen und die Frustration im Team steigern.

Mit Slack kannst du dich auf Meetings vorbereiten, während der Meetings zusammenarbeiten und danach nahtlos weiterarbeiten – durch weniger Reibungspunkte und weniger Kontextwechsel. Wenn alles an einem Ort ist, ist es einfacher, Teams fokussiert zu halten, und du verbringst weniger Zeit damit, Dokumente zu verschicken, Berechtigungen zu teilen und sicherzustellen, dass alle auf dem gleichen Stand sind.

Hier findest du praktische Hinweise für effektive Meetings in Slack, umfassendere Strategien sowie Tipps für wirkungsvolle und zeiteffiziente Meetings.

Effektivere Meetings mit Slack

Slack kann ein gutes Tool sein, um effektive Kommunikation bei der Arbeit zu maximieren. Unsere Forschung zeigt, dass Teams, die Slack nutzen, 39 Prozent weniger Meetings benötigen und 47 Prozent produktiver sind. Du kannst Dokumente im Voraus posten, Bildschirme teilen und schnelle Live-Check-ins über Team-Chats oder Video durchführen. Nimm außerdem Videonachrichten auf, um dein Team auf den neuesten Stand zu bringen, und organisiere wichtige Informationen in einem Canvas, damit Meetings auf Kurs bleiben. Im Folgenden erfährst du, wie du dank Slack-Funktionen deine Zeit besser nutzen kannst:

Mit Slackbot Tagespläne und Meeting-Zusammenfassungen automatisieren

Slackbot ist Slack’s integrierter KI-Agent, der dir administrative Aufgaben abnimmt, damit du dich auf die Zusammenarbeit konzentrieren kannst. Slackbot durchsucht alle zugänglichen Organisationsinformationen und beantwortet Fragen in natürlicher Sprache. Das Tool kann Meetings planen, Erinnerungen anzeigen, Dokumente analysieren, Briefings erstellen und Channel-Zusammenfassungen generieren. Bitte Slackbot, dein Meeting zu planen und einen Tagesplan zu erstellen, der relevante Ziele hervorhebt – und schon ist es erledigt.

Slackbots Meeting-Zusammenfassungen ermöglichen es dir, Meetings sofort zusammenzufassen, Channels und Threads nach benötigten Informationen zu durchsuchen sowie Briefings und Berichte zu vereinfachen. Meetings laufen effizienter ab, wenn du keine Zeit damit verschwendest, nach Informationen zu suchen oder manuelle Notizen zu machen.

Meeting-Kontext in eigenen Channels festhalten

Slack-Channels ermöglichen es dir, Ideen und Dokumente einfach zu teilen und gleichzeitig Gespräche organisiert und durchsuchbar zu halten. Sammle wichtige Informationen wie Tagespläne, Notizen, Entscheidungen und Aktionspunkte und organisiere sie in Channels nach Projekten, Teams oder Initiativen. Wenn die Kommunikation deines Teams im richtigen Channel stattfindet, hat jede Person den nötigen Kontext – ganz ohne ständige Meetings.

Huddles nutzen, um unnötige Kalendereinladungen zu ersetzen

Huddles ermöglichen es Teammitgliedern, schnell Live-Calls mit Bildschirmfreigabe zu starten. Sie sind ein ideales Format für Gespräche, die zu umfangreich sind, um sie einzutippen, die aber keinen festen Kalendereintrag erfordern. Du kannst auch eine Video- und Sprachnachricht aufnehmen und mit Teammitgliedern teilen, falls diese gerade nicht online sind.

Manuelle Koordination durch Workflow-Automatisierung eliminieren

Integrierte Erinnerungen, wiederkehrende Prompts und Genehmigungen helfen dabei, manuelle Koordination zu reduzieren. Slack’s KI-gestützter Workflow-Builder ermöglicht es dir, Workflows zu erstellen – einschließlich Team-Meeting-Workflows – ohne Programmierkenntnisse. Erstelle ganz einfach einen automatisierten Workflow für das Onboarding neuer Teammitglieder, das Einholen von Feedback oder das Durchführen einer Q&A-Session und reduziere so den Bedarf an langen Meetings.

Deine bevorzugten App-Integrationen für bessere Zusammenarbeit verknüpfen

Slack lässt sich in mehr als 2.600 Apps integrieren und gibt dir die Möglichkeit, alle deine Tools an einem Ort zu bündeln. Verknüpfe Projektmanagement-Tools, Kalender, Videokonferenz-Plattformen und vieles mehr, um die Effizienz deiner Meetings zu maximieren. Du kannst Projektpläne in Asana durchgehen, ein kollaboratives Whiteboard in Miro öffnen oder neue Tickets in Jira aktualisieren, ohne Slack zu verlassen.

Anpassbare Vorlagen nutzen, um die synchrone Abstimmung auf Kurs zu halten

Anpassbare Vorlagen für Meeting-Agenden, To-do-Listen, Onboarding und viele weitere Aufgaben helfen dir, Huddles und Meetings auf Kurs zu halten. Optimiere deine wöchentlichen Abstimmungs-Meetings mit der Vorlage für den wöchentlichen Meeting-Agenda, einem wiederverwendbaren Rahmen, der dir hilft, die Meeting-Vorbereitung zu minimieren und die Meeting-Zeit zu maximieren.

Wenn du dich nicht treffen kannst, schick eine Video- und Sprachnachricht

Mit Video- und Sprachnachrichten kannst du kurze Video- oder Audionachrichten aufnehmen, um Status-Updates zu geben, Designs zu präsentieren oder Feedback asynchron zu teilen. Das ist besonders hilfreich, um mit Teammitgliedern in verschiedenen Zeitzonen zu kommunizieren. Anstatt sich mit der Kalenderplanung abzumühen, lade einfach eine Video- und Sprachnachricht in den Channel. Dein Team kann sie jederzeit im eigenen Tempo ansehen, die Wiedergabe beschleunigen und im Thread antworten, sobald die Personen wieder online sind.

Alles, was asynchron erledigt werden kann, lässt sich am besten über Slack abwickeln. Alle können ganz einfach Personen zu Threads oder Channels hinzufügen, um zusätzlichen Input zu erhalten. Boris Power Principal Research Engineer, OpenAI

Vorteile von Slack für Meetings

Slack fungiert als Kollaborationsebene, die die Qualität deiner Team-Meetings verbessert und gleichzeitig die Anzahl der benötigten Meetings reduziert. Durch die Verbesserung der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit und die einfachere Auffindbarkeit von Informationen wird Slack zu einer zentralen Anlaufstelle, die Teams auf sinnvolle Weise miteinander vernetzt – unter anderem durch:

Schnellere Abstimmung und Entscheidungsfindung. Wenn alle Zugriff auf dieselben Informationen haben und effizient kommunizieren können, fällt es Teams leichter, sich abzustimmen und Entscheidungen zu treffen. Wenn du zum Beispiel in einem Meeting eine frühere Entscheidung klären musst, bitte Slackbot, im Projekt-Channel eine Suche durchzuführen und die benötigten Unterlagen aufzurufen.

Wenn alle Zugriff auf dieselben Informationen haben und effizient kommunizieren können, fällt es Teams leichter, sich abzustimmen und Entscheidungen zu treffen. Wenn du zum Beispiel in einem Meeting eine frühere Entscheidung klären musst, bitte Slackbot, im Projekt-Channel eine Suche durchzuführen und die benötigten Unterlagen aufzurufen. Weniger unnötige Meetings dank asynchroner Kommunikation: Mit Channel-Unterhaltungen kannst du auf dem gleichen Stand bleiben, ohne Live-Meetings abzuhalten. Wenn du zum Beispiel einer neuen Kollegin in einer anderen Zeitzone, die gerade nicht online ist, etwas erklären möchtest, nimm einfach eine Video- und Sprachnachricht auf und schicke sie ihr, anstatt ein Meeting anzusetzen.

Mit Channel-Unterhaltungen kannst du auf dem gleichen Stand bleiben, ohne Live-Meetings abzuhalten. Wenn du zum Beispiel einer neuen Kollegin in einer anderen Zeitzone, die gerade nicht online ist, etwas erklären möchtest, nimm einfach eine Video- und Sprachnachricht auf und schicke sie ihr, anstatt ein Meeting anzusetzen. Bessere Dokumentation und durchsuchbarer Meeting-Verlauf: Slack-KI-Tools können Benutzer:innen im Durchschnitt 97 Minuten pro Woche sparen. Automatisierte Meeting-Zusammenfassungen und Transkripte ermöglichen es dir, Meetings mühelos zu dokumentieren. Wenn du später Klarheit brauchst, kannst du vergangene Meetings nach Diskussionspunkten und Entscheidungen durchsuchen.

Slack-KI-Tools können Benutzer:innen im Durchschnitt 97 Minuten pro Woche sparen. Automatisierte Meeting-Zusammenfassungen und Transkripte ermöglichen es dir, Meetings mühelos zu dokumentieren. Wenn du später Klarheit brauchst, kannst du vergangene Meetings nach Diskussionspunkten und Entscheidungen durchsuchen. Mehr Verantwortlichkeit und konsequente Nachverfolgung: Bessere Meeting-Dokumentation und klarere Kommunikation stärken die Verantwortlichkeit aller Aufgabenverantwortlichen. Nach einem Meeting kannst du deine Notizen und Aktionspunkte in einem Canvas festhalten, damit alle über Aufgabenverantwortung und nächste Schritte im Bilde sind. Oder halte To-dos in einer gemeinsamen Aufgabenliste fest und manage Projekte, ohne Slack zu verlassen.

Bessere Meeting-Dokumentation und klarere Kommunikation stärken die Verantwortlichkeit aller Aufgabenverantwortlichen. Nach einem Meeting kannst du deine Notizen und Aktionspunkte in einem Canvas festhalten, damit alle über Aufgabenverantwortung und nächste Schritte im Bilde sind. Oder halte To-dos in einer gemeinsamen Aufgabenliste fest und manage Projekte, ohne Slack zu verlassen. Weniger Tool-Wechsel: Mit Integrationen greifst du direkt in Slack auf die Tools zu, die du benötigst – ganz ohne Kontextwechsel. Rufe Präsentationen auf Google Drive auf, überprüfe den Projektfortschritt in Monday.com oder nutze Claude, um Follow-up-E-Mails zu verfassen und spontan Projektideen zu entwickeln.

Mit Integrationen greifst du direkt in Slack auf die Tools zu, die du benötigst – ganz ohne Kontextwechsel. Rufe Präsentationen auf Google Drive auf, überprüfe den Projektfortschritt in Monday.com oder nutze Claude, um Follow-up-E-Mails zu verfassen und spontan Projektideen zu entwickeln. Bessere Zusammenarbeit in Remote- und Hybrid-Teams: Den Teamzusammenhalt im Remote-Arbeitsalltag zu stärken kann eine Herausforderung sein, aber Slack lässt es so anfühlen, als würde das gesamte Team im selben virtuellen Büro arbeiten. Die Teammitglieder können je nach Bedarf über Channel-Unterhaltungen, Huddles oder Video- und Sprachnachrichten miteinander interagieren.

Was macht ein Meeting effektiv?

Ein effektives Meeting hält sich an einen vorab festgelegten Tagesplan, behandelt Diskussionsthemen effizient und endet mit klar definierten nächsten Schritten und Aufgabenverantwortung. Achte auf folgende Aspekte:

Klare Ziele und Ergebnisse: Definiere die Meeting-Ziele und gewünschten Ergebnisse von Anfang an und weise Aufgabenverantwortliche für die Nachbereitung zu.

Definiere die Meeting-Ziele und gewünschten Ergebnisse von Anfang an und weise Aufgabenverantwortliche für die Nachbereitung zu. Festgelegte Tagespläne: Starte das Meeting mit einem kurzen, klar formulierten schriftlichen Tagesplan, den alle sehen können. Nutze ihn als Leitfaden während des Meetings und bleibe nah an den relevanten Themen.

Starte das Meeting mit einem kurzen, klar formulierten schriftlichen Tagesplan, den alle sehen können. Nutze ihn als Leitfaden während des Meetings und bleibe nah an den relevanten Themen. Die richtigen Teilnehmenden: Lade die Teammitglieder ein, die wirklich dabei sein müssen. Zu viele Personen und zu viele Beiträge können die Meeting-Ziele verwässern und die Effizienz senken.

Lade die Teammitglieder ein, die wirklich dabei sein müssen. Zu viele Personen und zu viele Beiträge können die Meeting-Ziele verwässern und die Effizienz senken. Zeitdisziplin: Halte das Meeting im Zeitrahmen. Wenn etwas auftaucht, das nicht auf dem Tagesplan steht, notiere es und plane ein separates Meeting dafür.

Halte das Meeting im Zeitrahmen. Wenn etwas auftaucht, das nicht auf dem Tagesplan steht, notiere es und plane ein separates Meeting dafür. Umsetzbare nächste Schritte: Beende das Meeting, indem du die nächsten Schritte definierst und Aufgaben bestimmten Personen zuweist. Vermeide es, Aufgaben ohne Verantwortliche zu lassen.

Beende das Meeting, indem du die nächsten Schritte definierst und Aufgaben bestimmten Personen zuweist. Vermeide es, Aufgaben ohne Verantwortliche zu lassen. Nachverfolgung und Verantwortlichkeit: Wenn Aufgaben klare Verantwortliche haben, entsteht Verbindlichkeit ganz von selbst, und die Nachbereitung wird vereinfacht.

Jedes Meeting sollte einem Zweck dienen – sei es, Entscheidungen zu erleichtern, Team-Ziele abzustimmen, neue Ideen zu entwickeln oder neue Kolleg:innen kennenzulernen. Ein effektives Meeting zu leiten erfordert Einsatz, zahlt sich aber durch Zeitersparnis aus, und dein Team wird es dir danken, wenn du die Dinge auf Kurs hältst.

Wann du asynchrone Updates und wann du Live-Meetings nutzen solltest

Moderne Teams haben bei der Kommunikation die Wahl. In vielen Situationen können asynchrone Updates Zeit und Aufwand sparen und deinem Team mehr Stunden gewähren, um an Projekten zu arbeiten, anstatt in Live-Meetings zu sitzen. Manchmal ist jedoch ein Live-Meeting notwendig, um wirklich in Kontakt zu treten.

asynchrone Updates eignen sich gut für schnelle Statusmeldungen oder um zu erklären, wie etwas funktioniert. Wenn zum Beispiel ein Teammitglied ein Update zu einem Kunden-Meeting benötigt, kannst du eine Video- und Sprachnachricht aufnehmen, die das Ergebnis zusammenfasst.

eignen sich gut für schnelle Statusmeldungen oder um zu erklären, wie etwas funktioniert. Wenn zum Beispiel ein Teammitglied ein Update zu einem Kunden-Meeting benötigt, kannst du eine Video- und Sprachnachricht aufnehmen, die das Ergebnis zusammenfasst. Live-Zusammenarbeit ist oft notwendig für gemeinsame Entscheidungsprozesse, ausführlichere Projekt-Updates, Strategiegespräche und um Teams regelmäßig zusammenzubringen und auf den gleichen Stand zu bringen.

ist oft notwendig für gemeinsame Entscheidungsprozesse, ausführlichere Projekt-Updates, Strategiegespräche und um Teams regelmäßig zusammenzubringen und auf den gleichen Stand zu bringen. Reduziere die Überlastung mit Meetings , indem du Live-Meetings auf die Situationen beschränkst, in denen sie wirklich notwendig sind. Wenn du dieselben Ziele mit einem asynchronen Update erreichen kannst, z. B. mit einer Video- und Sprachnachricht oder einem Canvas, dann plane kein Live-Meeting.

, indem du Live-Meetings auf die Situationen beschränkst, in denen sie wirklich notwendig sind. Wenn du dieselben Ziele mit einem asynchronen Update erreichen kannst, z. B. mit einer Video- und Sprachnachricht oder einem Canvas, dann plane kein Live-Meeting. Hybride oder geografisch verteilte Teams arbeiten oft an verschiedenen Standorten und in mehreren Zeitzonen. Es ist hilfreich, so oft wie möglich asynchrone Updates zu verwenden, um den Arbeitsalltag deines Teams zu optimieren – aber vernachlässige nicht regelmäßige Huddles zum Check-in.

Fünf Tipps für effektivere Meetings

Ein effektives Meeting zu leiten erfordert eine Kombination aus Engagement, Organisation und Weitblick. Asynchrone Zusammenarbeit in Slack kann unnötige Meetings reduzieren, aber die direkte Zusammenarbeit ist nach wie vor wichtig. Hier sind fünf umsetzbare Tipps für ein erfolgreiches Meeting:

Teile Agenden vor dem Meeting. Gib den Teammitgliedern Zeit, die Informationen zu verarbeiten und Fragen vorzubereiten, anstatt sie am Anfang zu überrumpeln. Wenn Mitarbeitende die Unterlagen bereits kennen, sind sie besser auf produktive Diskussionen und fundierte Entscheidungen vorbereitet. Halte Diskussionen fokussiert und zeitlich begrenzt. Übernimm die Führung, um abschweifende Gespräche einzufangen, wenn sie sich in themenfremde Bereiche verirren. Erwäge, für jeden Diskussionspunkt ein konkretes Zeitlimit festzulegen, damit das Meeting auf Kurs bleibt und halte dich dann auch daran. Dokumentiere Entscheidungen und Aktionspunkte sofort. Lass keinen Punkt auf dem Tagesplan offen. Mache Notizen, weise Aufgabenverantwortliche zu und bereite dich darauf vor, Entscheidungen umzusetzen. Schriftliche Dokumentation schafft Verbindlichkeit und hält Teammitglieder auf dem Laufenden, die nicht am Meeting teilnehmen konnten. Reduziere wiederkehrende Meetings, die keinen Mehrwert mehr bieten. Es gibt keine Regel, die ein tägliches – oder auch nur wöchentliches – Live-Stand-up vorschreibt. Passe den Meeting-Rhythmus an das an, was für dein Team funktioniert, und maximiere die Zeit, die ihr gemeinsam verbringt. Automatisiere Erinnerungen und Follow-ups, wann immer möglich. Automatisierung reduziert manuelle Arbeit und sorgt für eingebaute Verbindlichkeit für dich und dein Team. Nutze Slackbot, um Aufgaben-Erinnerungen einzurichten und zukünftige Meetings zu planen.

Bessere Meetings mit Slack

Produktive Meetings erfordern Transparenz, Verantwortlichkeit und einen gezielt effizienten Umgang mit Zeit. Slack fungiert als zentraler Kollaborations-Workspace für die Unterhaltungen, Meeting-Notizen, Erinnerungen, Workflows und Follow-ups deines Teams – und ist damit die ideale Anlaufstelle für deine Meetings.

Entdecke Slack-Meeting-Vorlagen, Workflows, Huddles, Integrationen und KI-gestützte Meeting-Tools.