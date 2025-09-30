5 Wege die hybride Zusammenarbeit im modernen Berufsalltag zu fördern

Laut einer Umfrage von Workforce aus dem Jahr 2019 haben fast 60 % der Unternehmen keine langfristige Strategie für ihre interne Kommunikation. Effektive Zusammenarbeit kann dabei helfen, sich einen Vorteil zu verschaffen und sich von der Konkurrenz abzuheben, was in einem wettbewerbsorientierten Geschäftsumfeld von entscheidender Bedeutung ist. Im Folgenden erfährst du, warum asynchrone Zusammenarbeit Teil deiner Kommunikationsstrategie sein sollte.

Warum du asynchrone Zusammenarbeit fördern solltest

Im Gegensatz zur synchronen Zusammenarbeit, bei der die Kommunikation „synchron“ erfolgt, findet die asynchrone Zusammenarbeit nicht in Echtzeit statt. Du teilst die Informationen nach Erhalt und die Empfänger:innen schauen sie sich an und antworten, sobald sie bereit sind.

In einem Arbeitsumfeld, das von Remote-Arbeit geprägt ist, ist die Förderung asynchroner Zusammenarbeit wichtiger denn je. Das jüngste Update der Arbeitswelt-Trends von Gallup hat ergeben, dass 45 % der Vollzeitmitarbeitenden in den USA im September 2021 entweder die ganze Zeit (25 %) oder einen Teil der Zeit (20 %) im Home-Office gearbeitet haben. Da beinahe die Hälfte der Berufstätigen in irgendeiner Art von Remote- oder Hybrid-Arbeitsmodell tätig ist, müssen Unternehmen Wege finden, damit ihre Projekt-Teams in Kontakt bleiben, ohne dass die ständige Online-Präsenz zu einem Burnout führt.

Asynchrone Zusammenarbeit ist dabei sehr hilfreich.

Asynchrone Meetings eignen sich hervorragend für Projekt-Teams, die über verschiedene Zeitzonen hinweg zusammenarbeiten, da sie ihnen persönliche Kommunikation ermöglichen, ohne dass sie sich über volle Terminkalender und unterschiedliche Arbeitszeiten hinweg abstimmen müssen. Durch die Verringerung der Anzahl von Live-Meetings haben die Mitarbeitenden zudem mehr Zeit, sich auf ihre Aufgaben und Innovationen zur Weiterentwicklung des Unternehmens zu konzentrieren.

Durch asynchrone Kommunikation wird auch die Dokumentation vereinfacht und optimiert. Du kannst Videos abspielen und Chat- und Dateifreigabeplattformen verwenden, um ein durchsuchbares Archiv von Dokumenten, Status-Updates, Projektunterlagen und mehr zu erstellen. Diese Herangehensweise ist viel einfacher, als ein Teammitglied mit der Anfertigung von Notizen zu beauftragen und dann darauf zu warten, dass es zusätzlich zu seinen anderen Aufgaben das Feedback für die Gruppe hochlädt, verteilt und zusammenfasst.



5 Wege die hybride Zusammenarbeit im modernen Berufsalltag zu fördern

1. Setze die richtigen Kommunikationstools ein

Asynchrone Zusammenarbeit kann über Instant Messaging, E-Mails, Audio und Video erfolgen. Durch die Bereitstellung von Tools, die all diese Plattformen zusammenführen, können sich die Mitarbeitenden auf die eigentliche Zusammenarbeit konzentrieren, anstatt ständig zwischen Tabs und Anwendungen zu wechseln. Slack ist die zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation und Zusammenarbeit, die die Mitarbeitenden über Direktnachrichten, Channels, Huddles und mehr zusammenbringt.

2. Nutze Videos

Sicher erinnerst du dich an die frühen Zeiten der Pandemie, als du manchmal ganze Arbeitstage in Videoanrufen vor der Kamera verbracht hast. Asynchrone Videokommunikation kann diese Zoom-Müdigkeit verringern, indem sie es den Teammitgliedern ermöglicht, aufgezeichnete Videoinhalte zu einem beliebigen Zeitpunkt anzusehen. Auf diese Weise werden Brainstorming und Zusammenarbeit weniger anstrengend und auch produktiver. Slacks Funktionen für die Zusammenarbeit für Sprach-, Video- und Bildschirmaufnahmen können direkt innerhalb der Channels geteilt werden.

3. Baue eine Unternehmenskultur auf

Wenn deine Mitarbeitenden nicht vom Büro aus arbeiten, kannst du asynchrone Channels verwenden, um persönliche Unterhaltungen durch Zusammenarbeit und den Aufbau von Beziehungen in Echtzeit zu ergänzen. Über Slack können Mitarbeitende ein schnelles Status-Update, eine Videozusammenfassung ihres letzten Vorschlags oder eine Sprachnachricht mit Feedback senden, anstatt langwierige Notizen abtippen zu müssen. Außerdem kannst du zur Förderung von Kontakten sowohl für deine Arbeit als auch für gemeinsame Interessen soziale Channels einrichten, z. B. #tierfotos oder #badmintonfans .

4. Denke an Cybersicherheit

Bei einer vollständig im Home-Office oder hybrid arbeitenden Belegschaft können Sicherheitslücken entstehen. Daher ist es wichtig, dass die Mitarbeitenden Audio- und Videoaufnahmen oder Dateien sicher hin- und herschicken können. Aus diesem Grund verschlüsselt Slack Daten sowohl im Ruhezustand als auch bei der Übertragung und verfügt über Netzwerksicherheit sowie Serverabsicherung, administrative Zugangskontrolle, Systemüberwachung und automatische Warnmeldungen.

5. Nutze asynchrone Zusammenarbeit als Onboarding-Tool

Neue Teammitglieder zögern vielleicht zunächst, in einem Meeting das Wort zu ergreifen oder in einer Brainstorming-Sitzung eine Idee vorzubringen. Wahrscheinlich brauchen sie auch Zeit für die Durchsicht von Dokumenten oder das Durchsuchen von E-Mail-Ketten, um sich über die Prozesse und den Stand aller Projekte zu informieren. Zu den größten Vorteilen der asynchronen Zusammenarbeit gehört die Erstellung eines Archivs von Unterhaltungen, das neue Teammitglieder verwenden können, um sich effizienter einzuarbeiten. In Slack kannst du Unterhaltungen nach Keywords durchsuchen und wichtige Dateien an einen Channel pinnen, sodass neue Mitarbeitende (und alle anderen auch) schnell finden, was sie benötigen.

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