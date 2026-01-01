1on1 ミーティングテンプレート

一般的な企業の従業員が 1on1 ミーティングにビクビクしているのは周知の事実です。マネージャーと直属の部下の両方がそう感じています。しかし、質の高い 1on1 ミーティングは、チームの働き方を変革する手段となります。従業員のコーチングの改善を目指してまず導入できる優れた方法は、ミーティングを効果的かつ実用的なものとするための主要なステップを概説した、マネージャーとの 1on1 ミーティングテンプレートを使用することです。

1on1 の従業員コーチングプランテンプレートの多くは、明確な体系、目標、可視性の欠如に加えて、フォローアップが一貫しない（またはフォローアップがまったくない）ことが原因で、チームメンバーのエンゲージメントを得られないことがあります。1on1 コーチングテンプレートを最大限に活用する最もよい方法は、主要なワークスペースで合理的なコミュニケーションを図ることです。

1on1 ミーティングテンプレートとは

1on1 ミーティングテンプレートは、マネージャーと直属の部下による 1 対 1 での話し合いや、共通の目的に関するコミュニケーションの記録を保持するメインスペースです。テンプレートはただのドキュメントではなく、動的な canvas 形式にするのが理想的です。このテンプレートの役割は、ミーティングのアジェンダを示すことだけではありません。このアクティブなリソースによって、チームメンバーが 1 つのスペースで情報の共有および追跡とコラボレーションを行うことが可能になり、共通の目標に向けて組織的に前進することができるのです。

そうしたミーティングテンプレートによって次のようなことが実現すると、従業員とマネージャーの関係性の強化とオーガナイゼーションの全体的な成功につながります。

チームのコミュニケーションとエンゲージメントの向上

説明責任の意識と進捗追跡の推進

ミーティングの準備とフォローアップの合理化

チームの目的と組織の目標の整合

継続的な改善とフィードバックの促進

従業員の定着率と満足度の向上

1on1 ミーティングテンプレートなしでは、チームの団結が損なわれ、取り組みが分断され、コミュニケーションの冗長化によって時間とリソースが浪費される可能性が高まります。例えば、1on1 ミーティングのリソースを一元化する手段がなければ、チームのプロジェクト管理ソフトウェアで作成された業務資料と、別の人事プラットフォームで作成された個人のキャリア開発目標に関するドキュメントが切り離されてしまいます。

この場合、従業員は、高い実績を出しているにも関わらず個人目標に向けた明確な進歩を実感できず、挫折感を覚えやすくなるでしょう。マネージャー側も、その従業員が目標を意識して仕事をしていないように見え、いらだちを感じるかもしれません。

しかし、主要なワークスペースで 1on1 ミーティングを実施すれば、このいらだちを回避できます。可視性が高まり、組織目標と実績をキャリア開発目標に明確に結びつけられるようになるからです。

1on1 ミーティングテンプレートのトピック

チームのエンゲージメントと取り組みの整合性を高めるために、1on1 ミーティングテンプレートに含めるべき重要な要素がいくつかあります。大まかに言って、それらの要素は以下の 3 つのカテゴリーに分類されます。

開発リソース : 目標、優先事項、議事録を共有する

目標と主な成果（OKR）: 最も重要な目標を中心に見方を調整し、成功に向けた進捗を測定する

ミーティング準備のリマインダー : ディスカッションの主要トピックのリストを使用して各ミーティングに参加する準備を整えるよう全員をサポートする

上記の 1on1 ミーティングテンプレートの各カテゴリーは、あなたとあなたのチーム独自のニーズに合わせて調整する必要があります。ただし、以下のような重要項目をテンプレートに含めることを考慮しましょう。

ミーティングのアジェンダ と議事録（保留中の実施項目を含む）

キャリア開発計画

個人のキャリア目標

四半期ごとの進捗 （OKR に対する）

ミーティングのリマインダー（ ワークフローの自動化 によって各ミーティングの前に実施項目リストと併せて送信する）

によって各ミーティングの前に実施項目リストと併せて送信する） ステータスレポート

FAQ

1 対 1 のメッセージとファイルの履歴（検索可能）

これらの要素を組み合わせることで、マネージャーと直属の部下の関係強化、ディスカッションの促進、可視性の向上、信頼関係の構築が実現し、チームはより効果的に働けるようになります。テンプレートにどんな要素を含めるにせよ、チームの canvas にすべてを集約し、情報を簡単に見つけたりリアルタイムで更新したりできるようにすることが重要です。

1on1 テンプレートの変革力は、その枠組みの柔軟性と体系性のバランスにかかっています。1on1 テンプレートの柔軟性がなさすぎると各チームメンバー独自のニーズに対応できず、体系性が低すぎると予結果に応じたサポート体制を用意できません。

しかし、テンプレートのバランスを完璧に保つことができれば、ストレスの原因となる嫌な予定とみなされがちな 1on1 も、マネージャーと従業員の両方が楽しみにする戦略的なコラボレーションセッションに変わります。

1on1 ミーティングテンプレートのメリット

優秀な 1on1 ミーティングテンプレートのメリットについてすでにいくつか説明しましたが、それがオーガナイゼーションをどのように変革するのか詳しく掘り下げてみましょう。

シ ンプルな 1on1 で従業員コーチングを変革する

1on1 ミーティングテンプレートは、オーガナイゼーション全体のコーチングプロセスを合理化するために設計されました。このテンプレートのシンプルでありながら効果的なアプローチによって、チーム内の成長と開発を促進できます。1on1 ミーティングのプロセスを標準化することで、役割やレベルに関わらず、すべてのチームメンバーに一貫した集中的ガイドを提供できます。これにより、個人やキャリア面での成長を促進し、会社の目的に歩みを合わせ、チーム全体に関する管理や計画の質を高められます。

オープンな会話で効果的なコーチングを促進し、実際の成果を達成する

この 1on1 ミーティングテンプレートの核心は、オープンで正直な会話の場を作ることにあります。あなたと直属の部下でプライベートチャンネルを共有することで、建設的な対話が活性化します。また、課題に対処し、成果をたたえ、キャリアに関する希望について話し合うことが容易になります。効果的なコーチングにはオープンなコミュニケーションが不可欠です。このテンプレートを意味深いディスカッションの土台とすることで、実用的なインサイトを導き出し、関係性と実績を向上させましょう。

共有リソースによって成功を分かち合う

このテンプレートに含まれる共有リソース機能により、目標、優先事項、議事録などの情報をシームレスに交換できます。情報を一元化して蓄積することで、両者が同じ認識を持ち、進捗を経時的に追跡できます。すべての関連情報を 1 か所に集めることで、毎回の 1on1 ミーティングの準備がより的確かつ生産的になり、次のステップや実施項目といった本当に重要なトピックについて話し合う時間を増やせます。

フォローアップを構造化し説明責任の意識を高める

1on1 ミーティングの効果を高めるため、1on1 コーチングテンプレートに OKR フレームワークを組み込んで成功の測定と管理に役立てられます。これにより、各セッションが目標指向かつ結果重視のものとなり、説明責任が明確化されます。また、関係者全員が効果的に準備できるよう、リマインダーのスケジュールを設定することも可能です。この構造的アプローチによって、1 回の 1on1 ミーティングにかかる時間が最適化されるだけでなく、毎回のセッションで次回への勢いと測定可能な成果が生み出されるため、チームと従業員は認識をそろえて着実に進歩できます。

1on1 ミーティングテンプレートを補完するサードパーティインテグレーション

このテンプレートをチームがすでに使用しているアプリとシームレスに統合することで、効果が倍増されます。

カレンダーを管理する

Google Calendar や Calendly といった Slack のカレンダーインテグレーションを活用して、ミーティングの予約をシームレスに実行し、ミーティングのリマインダーを自動化できます。また、Google Meet や Zoom のインテグレーションによって、Slack からミーティングに直接参加することもできます。

タスクを追加および追跡する

1on1 ミーティングで提示されたタスクを、今まで以上に簡単にフォローアップできるようになりました。プロジェクト管理ツールのインテグレーションにより、タスクの追加、追跡、レポートを Slack 内で手軽に行えます。例えば、Slack のシンプルなキーストロークコマンドで Asana のプロジェクトボードにタスクカードを追加したり、Jira Cloud でタスクのステータスを更新したりできます。

重要なドキュメントをリンクする

サイロ化した Wiki から必要なドキュメントを探し回る必要はもうありません。1on1 ミーティング用の canvas に最も重要なドキュメントをすべてリンクして、簡単に参照できるようになりました。Notion、Loom、Google Drive といったツールと Slack のインテグレーションにより、説明動画の埋め込み、議事録の更新、ドキュメントのすばやい表示をすべて Slack のコマンドセンターから手軽に行えます。

コラボレーションを強化する

要点を説明する視覚的な資料が必要な場合、ツールを頻繁に切り替えて資料を作成するのは大変です。Slack インテグレーションで、この問題を解決しましょう。Miro でブレインストーミングをしたり、Figma でリアルタイムのデザインフィードバックを共有したりと、すべての動作を同じ画面から行えます。

実績を追跡する

リアルタイムのレポートをたったのワンクリックで取得可能です。例えば、Salesforce で四半期の売上を追跡し、HubSpot でマーケティングキャンペーンの動向を把握し、Lattice で従業員の成長をすばやく測定できます。

Slack のメンター向け 1on1 ミーティングテンプレート : 変革をもたらすソリューション

Slack の 1on1 ミーティングテンプレートは、単なる枠組みではなく、オーガナイゼーションのキャリア開発プロセスを変革する完全にそろったソリューションです。チームはこのテンプレートによって、目標について一貫した可視性を確保し、効率的にコラボレーションし、透明性の高いコミュニケーションの確立によって説明責任の意識向上と生産性の向上を達成できます。