Conecte ferramentas de gerenciamento de terceiros, como o Salesforce, o Asana ou o Jira, ao Slack para que sua equipe receba atualizações em tempo real e gerencie o trabalho sem precisar alternar constantemente entre apps.

Os fluxos de trabalho integrados do Slack, os modelos personalizáveis e as integrações com apps de terceiros ajudam a automatizar atualizações recorrentes, estabelecer processos replicáveis e manter todas as partes envolvidas informadas sem esforço.

Sobre este caso de uso

O acompanhamento de projetos fica complicado quando as informações que você precisa estão espalhadas por planilhas, ferramentas de gerenciamento de tarefas, sequências de e-mails e outros apps. As instruções de uma tarefa podem estar em uma ferramenta, enquanto a conversa sobre um prazo acontece em outro lugar. Os membros da equipe perdem tempo tentando encontrar o contexto, enquanto os responsáveis pelo projeto não conseguem identificar facilmente o que está avançando, o que está bloqueado e quem precisa realizar a próxima etapa.

O Slack reúne todo o acompanhamento de projetos no workspace onde sua equipe já se comunica e colabora. Integre seus apps de projeto existentes e use os recursos nativos do Slack para otimizar o progresso. Use canais para manter as conversas conectadas, listas para atribuir e monitorar tarefas, canvas para centralizar informações importantes e fluxos de trabalho para automatizar lembretes.

Usar o Slack para o acompanhamento de projetos oferece à sua equipe um espaço compartilhado e unificado para acompanhar o progresso, encontrar contexto e manter o trabalho avançando.

Como acompanhar projetos usando o Slack

O responsável por um projeto não deveria precisar mandar mensagem para três pessoas só para saber se uma entrega está no prazo. Os membros da equipe não deveriam ter que percorrer um mês de e-mails para descobrir quem é responsável pela próxima etapa. E ninguém deveria ser pego de surpresa por um prazo perdido.

O Slack oferece às equipes uma visão compartilhada do trabalho em andamento em um projeto. Em um canal dedicado ao projeto, os membros da equipe podem discutir o que precisa ser feito, transformar as ações definidas em uma lista de tarefas atribuídas e documentar as decisões em um canvas. É possível criar fluxos de trabalho para enviar relatórios semanais de progresso ou lembrar as pessoas sobre prazos próximos. Se uma tarefa ficar bloqueada, o responsável pelo projeto pode identificar rapidamente o que está causando o impedimento, além de consultar as conversas e decisões que fornecem o contexto.

Esses recursos do Slack ajudam as equipes a construir um processo de acompanhamento de projetos conectado:

Acompanhe o progresso do projeto com os canais do Slack

Criar canais do Slack dedicados para cada projeto mantém tudo em um só lugar, para que você nunca precise garimpar e-mails ou documentos em busca de informações. Todos os membros da equipe veem a mesma conversa, as mensagens fixadas e os arquivos compartilhados no histórico do canal, e tudo pode ser pesquisado. Se você usa o Slackbot, pode até fazer uma pergunta de forma conversacional, como “Qual foi a decisão sobre o orçamento de marketing do 2º trimestre?”, e receber uma resposta que resume as informações relevantes sem precisar pesquisar nas conversas.

Usar convenções de nomenclatura consistentes é a melhor forma de identificar, encontrar e gerenciar os canais de projetos. Por exemplo, se uma equipe estiver trabalhando na reformulação do site, você pode criar canais chamados #atualizacaosite-planejamento, #atualizacaosite-desenvolvimento e #atualizacaosite-perguntasfrequentes. Como os nomes seguem um padrão, fica mais fácil percorrer a barra lateral e encontrar a conversa certa. Além disso, conforme as etapas do projeto forem concluídas, você pode arquivar os canais que não forem mais necessários.

Gerencie as tarefas do projeto com as listas do Slack

Uma conversa sobre uma nova campanha para um cliente pode terminar com uma pessoa assumindo a redação do texto, outra ficando responsável por criar o material visual e uma terceira pela aprovação final. À medida que novas mensagens são adicionadas ao canal, essas responsabilidades podem se tornar difíceis de acompanhar. As listas do Slack transformam esses itens de ação conversacionais em tarefas estruturadas, preservando o contexto por trás delas.

Veja como transformar uma mensagem em uma tarefa:

Passe o cursor sobre a mensagem e clique no ícone de três pontos. Selecione “Adicionar à lista”. Encontre e selecione a lista apropriada, depois clique em “Adicionar”. Nos detalhes do item que abrirem, clique nos campos relevantes.

Se a lista não contiver um campo de que você precisa, é possível ajustá-la manualmente. Os membros da equipe podem atualizar esses campos conforme o trabalho avança, dando à equipe do projeto visibilidade sobre quem é responsável por cada tarefa, quando ela vence e qual é o status dela. Você também pode alterar o layout da lista, escolhendo entre o formato de tabela e o de painel, ou adicionar subtarefas. Isso permite dividir uma tarefa em etapas menores, cada uma com seu próprio responsável e prazo, e acompanhar tudo diretamente no Slack.

Crie centrais de projeto com o canvas

Quando os planos do projeto ficam em um documento, as anotações de reunião em outro e os links importantes estão espalhados por diversas mensagens, os membros da equipe podem facilmente trabalhar com informações desatualizadas. Um Slack canvas cria uma central compartilhada para o resumo, os objetivos, o cronograma, as funções, as decisões e os recursos do projeto.

Por exemplo, uma equipe responsável pela reformulação de um site poderia criar seções no canvas para os marcos do projeto, as responsabilidades das partes interessadas, os designs aprovados e os requisitos de lançamento, atualizando-as conforme o projeto avança.

O canvas fica vinculado ao canal e pode ser acessado por uma guia no topo, facilitando que os membros da equipe encontrem as informações atuais do projeto. Você pode adicionar links para arquivos e recursos importantes ou copiar uma lista do Slack diretamente para o canvas. Qualquer usuário do canal pode abrir o canvas para analisar ou atualizar as informações e, em seguida, voltar à conversa relacionada sem precisar sair do Slack para buscar informações em outro lugar.

Automatize atualizações de projetos com o Criador de fluxo de trabalho

O responsável por um projeto pode passar todas as sextas-feiras fazendo as mesmas perguntas: o que você concluiu esta semana? No que você vai trabalhar a seguir? Há algo impedindo o progresso? O Criador de fluxo de trabalho pode enviar essa solicitação automaticamente, oferecendo à equipe uma cadência previsível de atualizações e evitando que o responsável pelo projeto precise cobrar respostas.

Você pode usar a mesma abordagem nas reuniões breves diárias: configure um fluxo de trabalho para postar uma atualização assíncrona todas as manhãs, reúna as atualizações de todos em uma única conversa e encaminhe tudo o que estiver marcado como “bloqueado” para um canal dedicado de acompanhamento. Para projetos mais longos, agende solicitações de status semanais recorrentes para que o progresso nunca passe despercebido. Se você usa ferramentas externas como o Asana, o Jira ou o Salesforce, também é possível fazer essas informações fluírem para o Slack. Os apps integrados podem sincronizar e enviar notificações e atualizações para o canal do projeto no Slack, mantendo todos alinhados em um único espaço colaborativo.

Use modelos para padronizar o acompanhamento de projetos

Em vez de reinventar seu sistema de acompanhamento de projetos a cada vez, você pode começar com os modelos do Slack para ter uma base consistente e pronta para uso. Canais, canvas, listas e fluxos de trabalho pré-configurados oferecem à equipe a estrutura necessária desde o início do projeto, para que todos possam se dedicar ao trabalho imediatamente.

O modelo de rastreamento de projetos do Slack oferece às equipes uma estrutura pronta para acompanhar tarefas, status, responsáveis e prazos. O kit inicial de gerenciamento de projetos inclui um canvas de visão geral do projeto, uma lista de acompanhamento de tarefas e um fluxo de trabalho que posta automaticamente quando as tarefas são atualizadas.

Começar com a mesma estrutura economiza tempo de configuração e mantém o acompanhamento consistente em vários projetos multifuncionais, facilitando o alinhamento das equipes e a comparação do progresso entre iniciativas por parte das lideranças.

Conecte ferramentas de projeto com as integrações do Slack

Se a sua equipe usa várias ferramentas para gerenciar projetos, as integrações do Slack podem trazer toda essa atividade para o mesmo workspace onde acontecem suas conversas. Integre ferramentas de terceiros como o Monday.com, o ClickUp ou o Claude para usá-las na plataforma do Slack. Atualizações de calendários, ferramentas de gerenciamento de tarefas, plataformas de armazenamento de arquivos e sistemas de relatórios podem aparecer no canal do projeto correspondente.

Por exemplo, um designer pode alterar o prazo de entrega de um material de campanha diretamente pelo Slack, na ferramenta de gerenciamento de tarefas. Assim, o redator, o responsável pelo projeto e outras partes interessadas conseguem ver a atualização no espaço onde já estão trabalhando. A equipe pode fazer um círculo rápido para discutir como o atraso afeta o cronograma de lançamento, sem precisar esperar pela próxima reunião de status.

Em vez de verificar cada ferramenta de projeto ao longo do dia, os membros da equipe podem identificar mudanças que afetam o trabalho e responder onde a conversa do projeto já está acontecendo.

O Slack é uma ferramenta essencial, pois realmente nos ajuda no dimensionamento e ainda nos faz sentir conectados uns aos outros em equipes e escritórios remotos. Lisa Madokoro Especialista em cultura, Shopify

Benefícios de usar o Slack para o acompanhamento de projetos

O Slack ajuda a tornar o gerenciamento de projetos mais eficiente mantendo o acompanhamento de tarefas próximo das conversas, ferramentas e arquivos relacionados ao trabalho. Em vez de separar as atualizações do projeto da comunicação do dia a dia, as equipes podem acompanhar o progresso no mesmo espaço onde compartilham informações, resolvem problemas e tomam decisões.

Os principais benefícios incluem:

Maior visibilidade do projeto. Mantenha tarefas, atualizações, prazos e conversas do projeto acessíveis para que sua equipe possa ver como o trabalho está evoluindo e identificar impedimentos.

Mantenha tarefas, atualizações, prazos e conversas do projeto acessíveis para que sua equipe possa ver como o trabalho está evoluindo e identificar impedimentos. Atualizações de status mais rápidas. Compartilhe o progresso nos canais e use fluxos de trabalho para automatizar atualizações e solicitações de status recorrentes.

Compartilhe o progresso nos canais e use fluxos de trabalho para automatizar atualizações e solicitações de status recorrentes. Maior clareza sobre as responsabilidades da equipe. Atribua responsáveis e prazos nas listas para que todos possam ver quem cuida de cada tarefa e quando ela vence.

Atribua responsáveis e prazos nas listas para que todos possam ver quem cuida de cada tarefa e quando ela vence. Menos troca de contexto. Conecte ferramentas de projeto com integrações do Slack para que sua equipe receba atualizações relevantes sem precisar alternar constantemente entre apps.

Conecte ferramentas de projeto com integrações do Slack para que sua equipe receba atualizações relevantes sem precisar alternar constantemente entre apps. Acesso mais fácil às informações do projeto. Mantenha conversas, arquivos, documentos, tarefas e outros recursos do projeto conectados e mais fáceis de encontrar.

Mantenha conversas, arquivos, documentos, tarefas e outros recursos do projeto conectados e mais fáceis de encontrar. Mais consistência no acompanhamento. Use modelos e fluxos de trabalho automatizados para criar processos replicáveis de acompanhamento e comunicação do progresso em todos os projetos.

Sete práticas recomendadas para o acompanhamento de projetos no Slack

Um acompanhamento de projetos eficaz depende de dar a todos uma visão clara do que está acontecendo, de quem é responsável pelo trabalho e do que precisa de atenção em seguida. No Slack, você pode estabelecer um processo consistente para acompanhar projetos mantendo as informações conectadas e definindo expectativas claras sobre como sua equipe compartilha e analisa o progresso.

Use estas práticas recomendadas para manter os projetos organizados e em andamento:

Crie um local central para atualizações do projeto. Dê a cada projeto um canal dedicado no Slack onde sua equipe possa compartilhar atualizações, decisões, arquivos e outras informações importantes. Defina responsabilidades claras sobre tarefas e marcos. Use listas no Slack para atribuir tarefas, definir prazos e deixar claro quem é responsável por fazer cada parte do trabalho avançar. Use processos de atualização consistentes. Estabeleça uma frequência regular para compartilhar o status do projeto e use modelos para oferecer à equipe uma estrutura consistente para acompanhar e comunicar o progresso. Mantenha o contexto do projeto conectado às conversas. Discuta tarefas e decisões nos canais do projeto e use canvas para manter a documentação de apoio e os recursos próximos das conversas sobre o trabalho. Automatize atualizações e lembretes recorrentes. Use o Criador de fluxo de trabalho para agendar solicitações de status, coletar atualizações e lembrar os membros da equipe sobre atualizações recorrentes do projeto. Facilite o acesso às informações do projeto. Mantenha os principais recursos no canal e no canvas do projeto e use convenções de nomenclatura claras para que os membros da equipe saibam onde encontrar as informações do projeto. Analise o progresso regularmente com as partes interessadas. Compartilhe atualizações de status regularmente com as partes interessadas para que possam acompanhar o progresso, entender os impedimentos e ficar por dentro das mudanças que afetam o projeto.

Por que o acompanhamento de projetos é necessário para as equipes modernas

O acompanhamento de projetos oferece a você e à sua equipe uma visão contínua de como o trabalho está avançando, o que facilita a identificação de problemas antes que causem atrasos e ajuda a sinalizar quando prioridades ou cronogramas precisam de atenção. A visibilidade clara das tarefas, dos marcos, dos prazos e das responsabilidades também reforça a definição de responsabilidades, pois todos sabem pelo que são responsáveis e o que precisa acontecer em seguida.

Essa visão compartilhada ajuda as equipes a tomar decisões com base no estado atual do projeto, em vez de reunir informações de diferentes fontes. No Slack, o acompanhamento de projetos acontece junto das conversas e da colaboração que ajudam a conduzir o trabalho. Canais, listas, canvas, fluxos de trabalho, modelos e integrações mantêm as informações do projeto conectadas, dando às equipes o contexto necessário para entender o progresso, resolver problemas e definir as próximas etapas.