O Slack pode se conectar a centenas de ferramentas de trabalho para que as equipes possam pesquisar em vários apps e reunir as informações em um só lugar.

As equipes podem fazer perguntas de acompanhamento sobre os resultados da pesquisa, criar resumos deles ou tomar ações com base neles com o suporte da IA.

Com consultas em linguagem natural, os usuários podem pesquisar conversas, arquivos e informações organizacionais sem se preocupar em usar as palavras-chave ou as fontes exatas.

Sobre este caso de uso

As organizações têm mais ferramentas do que nunca para acelerar o trabalho e melhorar a colaboração. Mas, à medida que as empresas crescem e adicionam mais recursos ao seu workspace digital, o excesso de ferramentas pode fragmentar o trabalho e dispersar informações importantes entre e-mails, documentos, apps e ferramentas de bate-papo. Os funcionários perdem tempo procurando as informações de que precisam e têm menos tempo para atividades de alto valor.

Muitas vezes, a pesquisa tradicional por si só não é suficiente. Ela exige que os funcionários saibam a palavra-chave, o arquivo, a pessoa ou o canal certos que devem pesquisar, o que nem sempre é possível. É aí que as pesquisas com a IA do Slack podem ajudar: as equipes conseguem localizar rapidamente conversas, documentos, decisões e conhecimentos organizacionais usando consultas do dia a dia, sem precisar sair do fluxo de trabalho.

Como encontrar o conhecimento da empresa mais rápido com as ferramentas de pesquisa da IA do Slack

Para as organizações, encontrar informações não se resume a pesquisar. Trata-se de conectar pessoas, conversas, documentos e sistemas em um único sistema operacional de trabalho pesquisável. As ferramentas de pesquisa da IA do Slack ajudam a reunir as informações de que as equipes precisam, exatamente onde precisam delas.

Veja algumas formas de usar a pesquisa da IA do Slack para encontrar informações mais rápido:

Use o Slackbot para responder a qualquer pergunta

O Slackbot leva a pesquisa a outro nível, permitindo que você faça perguntas de acompanhamento, solicite um resumo dos resultados e tome ações com base nas informações encontradas. É seu assistente de IA pessoal para o trabalho, que ajuda a pesquisar discussões, se preparar para reuniões, analisar relatórios e criar conteúdo com a sua voz. Ele pode usar conversas, arquivos, histórico compartilhado e recursos conectados para fornecer informações relevantes e ajudar você a realizar seu trabalho.

Você também pode usar o Slackbot para criar respostas personalizadas para perguntas repetitivas nos canais do Slack. Por exemplo, você pode configurá-lo para fornecer automaticamente uma resposta predefinida ou um link para o recurso adequado quando um funcionário perguntar a senha do Wi-Fi no canal de TI.

Use a barra de pesquisa para aproveitar a pesquisa empresarial da IA do Slack

Com a pesquisa com tecnologia de IA, você não precisa mais depender de uma correspondência exata de palavras-chave. A pesquisa empresarial da IA do Slack interpreta significado e intenção, então você pode fazer sua pesquisa em linguagem natural, sem se preocupar em perder resultados por não usar os termos ou filtros de pesquisa certos.

Você pode digitar perguntas do dia a dia diretamente na barra de pesquisa do Slack, como estas:

O que decidimos sobre o plano de ação do terceiro trimestre?

Qual é a atualização mais recente sobre a reformulação do site?

Por que adiamos o lançamento do produto?

A pesquisa empresarial permite que a IA, respeitando as permissões de acesso, analise conversas relevantes do Slack junto com informações de ferramentas organizacionais conectadas para gerar uma resposta com as fontes que a embasam.

Use a pesquisa empresarial em apps de terceiros

Embora apps como o Google Workspace, o Salesforce, o Jira e o Confluence ofereçam um suporte inestimável aos funcionários, alternar entre eles pode reduzir seu ritmo de trabalho. Em alguns casos, você pode precisar trocar de app várias vezes apenas para responder a uma única pergunta. Isso prejudica a pesquisa e gera fricção cognitiva: você precisa lembrar onde as informações estão, o que estava procurando em cada ferramenta e, em seguida, retomar a tarefa original para continuar trabalhando.

A pesquisa empresarial reduz a troca de contexto porque permite que você pesquise em outras fontes dentro da própria plataforma onde já colabora. O Slack funciona como uma central pesquisável para o conhecimento distribuído da empresa, economizando seu tempo e sua energia mental para trabalhos de alto valor.

Conectar suas ferramentas de trabalho é um processo simples. Um administrador configura a fonte de pesquisa empresarial, e os usuários conectam e autorizam suas contas quando necessário. O conteúdo que um usuário poderia acessar por meio dessa fonte fica disponível para ele na pesquisa do Slack. As permissões continuam sendo aplicadas, portanto, os usuários só têm acesso às informações que estão autorizados a acessar.

Precisamos ver todas as fontes de dados de nossos diferentes sistemas em um só lugar. A pesquisa empresarial do Slack faz exatamente isso. Com a ajuda da IA, podemos apresentar todas as informações corretas diretamente aos nossos usuários. HC Madsen Engenheiro de sistemas de TI sênior, EasyPark Group

Benefícios de usar a pesquisa da IA do Slack

A pesquisa da IA do Slack conecta o conhecimento organizacional ao trabalho do dia a dia. A pesquisa com IA leva as informações até você, onde o trabalho já está acontecendo, melhorando sua produtividade, precisão e colaboração.

Confira alguns dos benefícios mais significativos e exemplos práticos:

Descoberta de informações mais rápida. Você não precisa mais de palavras-chave perfeitas nem saber exatamente onde a informação está. Por exemplo, você pode fazer perguntas sobre uma decisão de projeto e obter respostas sem precisar vasculhar anotações antigas de reuniões ou conversas.

Você não precisa mais de palavras-chave perfeitas nem saber exatamente onde a informação está. Por exemplo, você pode fazer perguntas sobre uma decisão de projeto e obter respostas sem precisar vasculhar anotações antigas de reuniões ou conversas. Menos troca de contexto entre apps. Você encontra informações no Salesforce, no Google Drive ou no Slack sem precisar pesquisar em cada sistema separadamente.

Você encontra informações no Salesforce, no Google Drive ou no Slack sem precisar pesquisar em cada sistema separadamente. Melhor retenção do conhecimento organizacional. Decisões e conhecimentos especializados não ficam mais enterrados em documentos antigos ou em conversas. Eles ficam facilmente acessíveis mesmo depois que os projetos são encerrados ou as conversas terminam.

Decisões e conhecimentos especializados não ficam mais enterrados em documentos antigos ou em conversas. Eles ficam facilmente acessíveis mesmo depois que os projetos são encerrados ou as conversas terminam. Tomada de decisões mais embasada. Com uma simples pesquisa com IA, você pode acessar feedbacks de clientes, histórico de projetos e decisões anteriores para orientar escolhas futuras.

Com uma simples pesquisa com IA, você pode acessar feedbacks de clientes, histórico de projetos e decisões anteriores para orientar escolhas futuras. Menos trabalho manual e duplicado. Você não precisa mais recriar documentos nem responder a perguntas que já foram respondidas meses atrás, pois é possível encontrar essas informações de forma rápida e fácil.

Você não precisa mais recriar documentos nem responder a perguntas que já foram respondidas meses atrás, pois é possível encontrar essas informações de forma rápida e fácil. Colaboração multifuncional aprimorada. Equipes de vendas, produto, marketing e engenharia podem acessar informações relevantes de outras áreas sem depender de reuniões constantes ou atualizações de status.

Práticas recomendadas para usar a pesquisa com IA do Slack

A pesquisa com IA do Slack pode transformar a forma como as equipes trabalham e se comunicam. Para aproveitar ao máximo seus recursos, siga estas práticas recomendadas.

1. Mantenha o conhecimento organizacional em locais acessíveis ao Slack

A pesquisa da IA do Slack depende do conteúdo indexado, incluindo históricos de canais, canvas, arquivos enviados e apps integrados. Para que as informações sejam encontradas, evite armazená-las em drives locais, documentos não compartilhados ou silos de mensagens fora da plataforma. Verifique as configurações de privacidade de canais e arquivos para permitir que a pesquisa da IA do Slack acesse as informações de que você e sua equipe precisam, mantendo os dados confidenciais protegidos.

2. Conecte apps de negócios

Conecte os sistemas que contêm o conhecimento de que os membros da sua equipe precisam para trabalhar, como o Google Drive, o GitHub, o Salesforce e o Confluence. Isso torna a pesquisa mais produtiva porque centraliza o acesso ao gerenciamento do conhecimento distribuído e fornece contexto valioso para o Slackbot e as respostas da IA. O Slack se integra a milhares de apps para manter tudo conectado a um sistema operacional de trabalho centralizado.

3. Organize as conversas em canais dedicados

Crie canais para projetos, equipes e assuntos específicos usando uma convenção de nomenclatura consistente. Use as guias no topo de um canal para criar canvas e listas e anexe arquivos importantes que organizem as informações que as equipes precisam consultar regularmente, como links compartilhados, planos de projeto, políticas e anotações de reuniões.

4. Mova discussões importantes das MDs para os canais

Mantenha decisões e atualizações relevantes em canais de projetos ou de equipes para que façam parte do histórico pesquisável do Slack. A pesquisa da IA do Slack respeita as permissões e não consegue obter respostas de mensagens diretas das quais o usuário não participa. Usar os canais de forma intencional garante que o conhecimento seja preservado, pesquisável e acessível a toda a equipe.

5. Mantenha a qualidade do conhecimento continuamente

A pesquisa da IA do Slack pode encontrar informações, mas depende da sua equipe para manter o conhecimento organizacional e de projetos atualizado. Analise regularmente os recursos mais importantes, como canvas, documentos e arquivos compartilhados, para atualizar conteúdos desatualizados e remover links quebrados.

6. Equilibre acessibilidade, governança e permissões

Tornar o conhecimento pesquisável não significa que tudo deve ser acessível a todos. A pesquisa empresarial do Slack considera as permissões, portanto, os membros da equipe só podem pesquisar conteúdos que estão autorizados a acessar.

Transforme o conhecimento organizacional em respostas com a pesquisa da IA do Slack

As organizações têm as informações de que precisam, e a IA do Slack ajuda seus funcionários a encontrá-las e utilizá-las. Ela integra conversas, arquivos, plataformas conectadas e o contexto organizacional ao fluxo de trabalho. Além disso, o Slackbot permite ir além da simples recuperação de informações: você pode agir com base nelas, redigindo mensagens, resumindo conversas, extraindo dados de ferramentas conectadas e configurando fluxos de trabalho de acordo com suas solicitações. Isso reduz a troca de contexto e o trabalho manual, para que você passe menos tempo procurando o que precisa e mais tempo se dedicando a atividades de maior valor.

Uma pesquisa eficaz com IA vai além de simplesmente indexar documentos. Ela exige conectar conversas, conhecimento confiável e recursos de descoberta com tecnologia de IA para fornecer informações onde o trabalho acontece.