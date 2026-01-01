Ofereça aos novos funcionários oportunidades de fazer perguntas, colaborar e criar vínculos por meio de canais e círculos, proporcionando o suporte necessário para que se familiarizem rapidamente com as funções.

Use o Criador de fluxo de trabalho e o Slackbot para automatizar lembretes, notificações, aprovações e outras tarefas rotineiras, reduzindo a necessidade de acompanhamentos manuais e ajudando a evitar que etapas sejam esquecidas.

Use canais dedicados, listas de verificação e marcos estruturados para oferecer a cada novo funcionário um caminho claro ao longo da integração, independentemente da equipe ou da localização.

Reúna conversas, materiais de treinamento, perguntas frequentes, políticas e outros recursos de integração em um workspace compartilhado para que os novos funcionários possam encontrar informações e se conectar com colegas sem precisar pesquisar em ferramentas desconectadas.

Sobre este caso de uso

A integração eficaz de funcionários vai muito além de preencher papelada. Cada novo funcionário precisa entender seu papel, encontrar as informações de que precisa, se conectar com os colegas e aprender rapidamente a quem recorrer quando tiver dúvidas. Para equipes híbridas e remotas, o processo de integração muitas vezes se fragmenta em diferentes canais de comunicação. Os novos funcionários ficam reunindo dados de e-mails, documentos, sistemas de RH, reuniões e outras ferramentas, o que pode gerar mais confusão do que clareza.

O Slack reúne conversas e recursos em um único workspace compartilhado. As equipes podem orientar os novos funcionários em todas as etapas da integração, desde as apresentações aos colegas até os treinamentos e o compartilhamento de conhecimento, sem sair do Slack. Centralizar todas as atividades de integração em um só lugar e aprimorar o processo ao longo do tempo ajuda as organizações a criar uma experiência mais consistente e escalável para os novos membros da equipe.

Como integrar novos funcionários com o Slack

Uma integração bem-sucedida começa com a construção de relacionamentos. Novos funcionários precisam se conectar com colegas, entender processos e expectativas e aprofundar o conhecimento sobre a cultura da empresa, muitas vezes em pouco tempo. O Slack pode ajudar a simplificar esse processo, permitindo que as equipes criem fluxos de trabalho de integração que reduzam a sobrecarga de informações, a inconsistência dos processos e o risco de tarefas esquecidas. Veja como.

Crie canais dedicados à integração

Crie um canal dedicado à integração de funcionários, onde os novos funcionários possam encontrar comunicados, mensagens de boas-vindas, apresentações e respostas às perguntas mais frequentes. Você também pode criar canais específicos por equipe ou departamento para que os funcionários acompanhem conversas relevantes e conheçam os processos.

Use o Slackbot para configurar marcos de treinamento

As equipes podem usar o Slackbot para enviar lembretes, responder a perguntas comuns e orientar os novos funcionários até os recursos relevantes durante o processo de integração. Por exemplo, o Slackbot pode enviar lembretes automáticos para agendar uma reunião, concluir um treinamento de funcionários ou analisar uma política, ajudando os novos membros da equipe a manter o controle das tarefas durante as primeiras semanas.

Automatize tarefas repetitivas da integração com o Criador de fluxo de trabalho

Com o Criador de fluxo de trabalho, as equipes podem dividir o processo de integração em uma série de etapas replicáveis. Use a automação de fluxos de trabalho para notificar gerentes quando novos funcionários concluírem uma etapa importante ou para solicitar aprovações. Automatizar essas tarefas ajuda a reduzir o acompanhamento manual e torna o processo de integração mais tranquilo.

Faça atualizações com novos funcionários usando os círculos

Novos funcionários frequentemente têm dúvidas que são mais fáceis de esclarecer em uma conversa direta, mas nem toda interação precisa virar um evento no calendário. Use os círculos para atualizações espontâneas, permitindo que gerentes apresentem colegas ou tirem dúvidas sem precisar agendar uma reunião formal.

Crie uma central de integração com canvas

Um canvas pode funcionar como uma central de informações de integração, como diretórios de equipes, perguntas frequentes, políticas da empresa e materiais de treinamento. Os funcionários terão um único lugar para consultar quando tiverem dúvidas, sem precisar vasculhar e-mails ou documentos espalhados.

Acompanhe as tarefas de integração com listas

Use listas para acompanhar tarefas de integração, marcos, responsáveis e prazos. Com um conjunto claro de tarefas e expectativas, novos funcionários, gerentes e profissionais de RH podem garantir que cada um cumpra suas responsabilidades e identificar tarefas que estão paradas antes que atrasem o processo de integração.

Comece mais rápido com modelos de integração

Os modelos prontos do Slack podem dar uma vantagem às equipes de RH e aos gerentes no processo de integração. Comece adicionando o guia de integração para novos funcionários, um modelo fácil de usar para orientar os funcionários durante os primeiros dias e semanas. Complemente com um modelo de lista de verificação de integração de funcionários para mapear toda a jornada de integração. Por fim, personalize o modelo de guia de benefícios com as informações sobre os benefícios da sua empresa para criar um recurso que possa ser compartilhado com funcionários novos e atuais.

Conecte ferramentas de integração de terceiros

O Slack pode se integrar às ferramentas que a sua organização já usa para integração, incluindo plataformas de HRIS, calendários, repositórios de documentos, ferramentas de tíquetes, sistemas de aprendizado e soluções de gerenciamento de identidade. Conectando esses sistemas, os dados relevantes são trazidos diretamente para o fluxo de trabalho do novo funcionário no Slack, reduzindo a necessidade de alternar entre diferentes contextos.

O Slack é onde trabalho com minha equipe o tempo todo, e nosso objetivo é transformar o Codex em um colega de equipe. O Slack é o ambiente mais natural para isso. Alexander Embiricos Membro da equipe de produto, OpenAI

Benefícios de usar o Slack para a integração

O Slack permite reunir recursos de integração e conversas no workspace que você já usa, reduzindo a troca de contexto tanto para os novos funcionários quanto para quem participa do processo de integração. Nesse espaço centralizado, você pode tornar o processo mais previsível, organizado e colaborativo.

O Slack ajuda as organizações a otimizar a integração das seguintes formas:

Acelere a curva de aprendizado dos novos funcionários. Com lembretes automatizados e um repositório central de recursos de integração, os novos funcionários podem concluir tarefas essenciais, encontrar respostas e se conectar com as pessoas certas, tornando-se produtivos mais rapidamente.

Com lembretes automatizados e um repositório central de recursos de integração, os novos funcionários podem concluir tarefas essenciais, encontrar respostas e se conectar com as pessoas certas, tornando-se produtivos mais rapidamente. Crie experiências de integração consistentes. Padronize fluxos de trabalho e listas de verificação a fim de garantir que todos os novos funcionários sigam a mesma sequência de etapas de integração, independentemente da equipe ou do local onde trabalham. Desenvolver um fluxo de trabalho de integração consistente também oferece ao RH e aos gerentes um processo claro a seguir.

Padronize fluxos de trabalho e listas de verificação a fim de garantir que todos os novos funcionários sigam a mesma sequência de etapas de integração, independentemente da equipe ou do local onde trabalham. Desenvolver um fluxo de trabalho de integração consistente também oferece ao RH e aos gerentes um processo claro a seguir. Melhore a comunicação em toda a organização. Ferramentas de comunicação interna como canais compartilhados e círculos permitem que os membros da equipe colaborem entre si e façam atualizações com os novos funcionários de forma fluida, sem sobrecarregar a agenda com reuniões desnecessárias.

Ferramentas de comunicação interna como canais compartilhados e círculos permitem que os membros da equipe colaborem entre si e façam atualizações com os novos funcionários de forma fluida, sem sobrecarregar a agenda com reuniões desnecessárias. Facilite o acesso ao conhecimento institucional. Crie uma central de integração no canvas, onde recursos específicos para cada função, materiais de treinamento, perguntas frequentes e políticas sejam fáceis de encontrar e consultar novamente. Com esses recursos disponíveis, os novos funcionários perdem menos tempo pesquisando informações.

Crie uma central de integração no canvas, onde recursos específicos para cada função, materiais de treinamento, perguntas frequentes e políticas sejam fáceis de encontrar e consultar novamente. Com esses recursos disponíveis, os novos funcionários perdem menos tempo pesquisando informações. Reduza o trabalho manual da integração. Use o Criador de fluxo de trabalho para automatizar tarefas como notificações, aprovações, distribuição de listas de verificação e muito mais, reduzindo a necessidade de acompanhamentos repetitivos e dando aos gerentes e ao RH mais tempo para se dedicar ao suporte aos funcionários.

Use o Criador de fluxo de trabalho para automatizar tarefas como notificações, aprovações, distribuição de listas de verificação e muito mais, reduzindo a necessidade de acompanhamentos repetitivos e dando aos gerentes e ao RH mais tempo para se dedicar ao suporte aos funcionários. Fortaleça o engajamento e a conexão. O Slack facilita a criação de vínculos entre membros de equipes remotas, oferecendo um espaço para o compartilhamento de conhecimento, conversas informais e reuniões por vídeo. Interações casuais ajudam os novos funcionários em regime híbrido ou remoto a se sentirem mais conectados, e mais rapidamente.

Quais são as práticas recomendadas para integrar novos funcionários?

Uma integração eficaz é um processo contínuo, não uma única sessão de orientação no primeiro dia de trabalho. Para ser bem-sucedido, o processo de integração precisa ajudar os novos funcionários a adquirir conhecimento e construir relacionamentos com os colegas, ambos essenciais para desenvolver a confiança necessária para se destacar. As organizações podem seguir estas práticas recomendadas para criar uma experiência de integração produtiva:

Preparar os funcionários antes do primeiro dia. Comunique claramente as instruções sobre onde ir, o que esperar e quais documentos ou treinamentos precisam ser concluídos antes da data de início. Criar uma mensagem de boas-vindas e uma lista de verificação de pré-integração ajuda os novos funcionários a se sentirem seguros e preparados.

Comunique claramente as instruções sobre onde ir, o que esperar e quais documentos ou treinamentos precisam ser concluídos antes da data de início. Criar uma mensagem de boas-vindas e uma lista de verificação de pré-integração ajuda os novos funcionários a se sentirem seguros e preparados. Centralizar os recursos de integração. Reúna recursos de integração, como materiais de treinamento, perguntas frequentes e políticas, em um repositório central, como o Slack Canvas. Isso dá aos novos funcionários um lugar claro para encontrar informações importantes.

Reúna recursos de integração, como materiais de treinamento, perguntas frequentes e políticas, em um repositório central, como o Slack Canvas. Isso dá aos novos funcionários um lugar claro para encontrar informações importantes. Estabelecer canais de comunicação claros. Garanta que os novos funcionários saibam onde encontrar atualizações, tirar dúvidas e entrar em contato com os colegas. Estabeleça canais de comunicação para cada equipe e tipo de solicitação, mantendo as conversas organizadas e fáceis de consultar.

Garanta que os novos funcionários saibam onde encontrar atualizações, tirar dúvidas e entrar em contato com os colegas. Estabeleça canais de comunicação para cada equipe e tipo de solicitação, mantendo as conversas organizadas e fáceis de consultar. Automatizar tarefas administrativas repetitivas. Programe notificações, aprovações e lembretes sempre que possível para reduzir a necessidade de acompanhamentos manuais. Lembretes automatizados de integração também ajudam a evitar tarefas esquecidas.

Programe notificações, aprovações e lembretes sempre que possível para reduzir a necessidade de acompanhamentos manuais. Lembretes automatizados de integração também ajudam a evitar tarefas esquecidas. Incentivar a colaboração e a construção de relacionamentos desde o início. Apresente os novos membros da equipe aos seus colegas e encoraje interações informais e a colaboração multifuncional. Construir confiança entre os membros da equipe contribui muito para o sucesso futuro dos projetos.

Apresente os novos membros da equipe aos seus colegas e encoraje interações informais e a colaboração multifuncional. Construir confiança entre os membros da equipe contribui muito para o sucesso futuro dos projetos. Criar marcos estruturados. Defina metas de integração que vão além das primeiras semanas. Com marcos regulares, como os de 30, 60 e 90 dias, os novos funcionários têm uma visão clara das expectativas, e os gerentes têm momentos definidos para responder a dúvidas e evitar obstáculos.

Defina metas de integração que vão além das primeiras semanas. Com marcos regulares, como os de 30, 60 e 90 dias, os novos funcionários têm uma visão clara das expectativas, e os gerentes têm momentos definidos para responder a dúvidas e evitar obstáculos. Coletar feedback e melhorar continuamente. Consulte os novos funcionários para entender o que funcionou e o que não funcionou. O que os confundiu? Que informações eles tiveram dificuldade para encontrar? Use o feedback para aprimorar seu processo de integração.

Acelere a adaptação dos novos funcionários com o Slack

Um processo de integração bem-sucedido vai além de documentação e treinamento. Você também precisa estabelecer canais de comunicação consistentes, disponibilizar informações fáceis de encontrar e conectar os fluxos de trabalho para que os novos funcionários saibam o que vem a seguir e onde buscar ajuda quando encontrarem dificuldades.

O Slack reúne todos esses elementos em um único workspace, onde os novos funcionários podem se conectar com colegas, encontrar recursos de integração, concluir tarefas e tirar dúvidas sem precisar alternar entre diferentes ferramentas. Fluxos de trabalho automatizados e informações centralizadas simplificam o processo de integração para o RH e os gerentes, tornando as tarefas mais fáceis de gerenciar e acompanhar entre as equipes. O resultado? Uma experiência de integração que ajuda os novos funcionários a desenvolver as habilidades necessárias, construir relacionamentos e começar a contribuir mais rapidamente.