Offri ai neoassunti la possibilità di porre domande, collaborare e costruire relazioni attraverso canali e incontri, fornendo al tempo stesso l’assistenza necessaria per diventare subito operativi.

Utilizza Workflow Builder e Slackbot per automatizzare promemoria, notifiche, approvazioni e altre attività di routine, riducendo i follow-up manuali ed evitando che vengano saltati dei passaggi.

Riunisci conversazioni, materiali formativi, domande frequenti, criteri e altre risorse per l’onboarding in un’area di lavoro condivisa, così i neoassunti possono trovare le informazioni di cui hanno bisogno e comunicare con i colleghi senza dover cercare su strumenti separati.

Informazioni su questo caso d’uso

Un onboarding efficace dei dipendenti non consiste solo nel compilare moduli. Ogni neoassunto deve comprendere il proprio ruolo, trovare le informazioni di cui ha bisogno, comunicare con i colleghi e imparare rapidamente a chi rivolgersi in caso di dubbi. Per i team che lavorano in modalità ibrida e da remoto, il processo di onboarding viene suddiviso in numerosi canali di comunicazione. I neoassunti devono ricostruire le informazioni tra e-mail, documenti, sistemi HR, riunioni e altri strumenti, con il rischio di creare più confusione che chiarezza.

Slack riunisce conversazioni e risorse in un’unica area di lavoro condivisa. I team possono accompagnare i neoassunti in tutte le attività di onboarding, dalle presentazioni ai colleghi alla formazione e alla condivisione delle informazioni, senza mai uscire da Slack. Riunire tutte le attività di onboarding in un posto e perfezionarle nel tempo consente alle organizzazioni di creare un’esperienza più coerente e scalabile per i nuovi membri del team.

Come fare l’onboarding dei nuovi dipendenti con Slack

Un onboarding efficace si basa sul costruire una relazione. I neoassunti devono entrare in contatto con i colleghi, comprendere i processi e le aspettative e acquisire rapidamente familiarità con la cultura aziendale. Slack può semplificare questo percorso, consentendo ai team di creare workflow di onboarding che riducono il sovraccarico di informazioni, i processi non coerenti e le attività dimenticate. Ecco come:

Crea canali dedicati all’onboarding

Crea un canale dedicato all’onboarding dei dipendenti, in cui i neoassunti possono trovare annunci, messaggi di benvenuto, presentazioni e risposte alle domande frequenti. Puoi anche creare canali specifici per team o dipartimenti, così i dipendenti possono seguire le conversazioni pertinenti e conoscere i processi lavorativi.

Utilizza Slackbot per stabilire gli obiettivi della formazione

I team possono utilizzare Slackbot per inviare promemoria, rispondere alle domande frequenti e indirizzare i neoassunti verso le risorse pertinenti durante il processo di onboarding. Ad esempio, Slackbot può inviare automaticamente dei promemoria per programmare una riunione, completare la formazione dei dipendenti o esaminare un criterio, aiutando i nuovi membri del team a tenere sotto controllo le attività durante le prime settimane di lavoro.

Automatizza le attività ripetitive dell’onboarding con Workflow Builder

Grazie a Workflow Builder, i team possono suddividere il processo di onboarding in una serie di passaggi ripetibili. Utilizza l’automazione dei workflow per inviare una notifica ai responsabili quando i neoassunti portano a termine un obiettivo o richiedono un’approvazione. In questo modo, puoi ridurre i follow-up manuali e semplificare il processo di onboarding.

Confrontati con i nuovi dipendenti tramite gli incontri

I nuovi dipendenti spesso hanno domande a cui è più facile rispondere di persona, ma non ogni interazione deve trasformarsi in un evento in calendario. Utilizza gli incontri per confronti spontanei che consentano ai responsabili di presentare i colleghi o rispondere alle domande senza dover programmare una riunione formale.

Crea un hub per l’onboarding con i canvas

Un canvas può diventare un hub centrale per le informazioni relative all’onboarding, come directory del team, domande frequenti, criteri aziendali e materiali formativi. I dipendenti potranno trovare le risposte alle proprie domande in un unico posto, senza dover cercare tra e-mail o documenti vari.

Monitora le attività di onboarding tramite gli elenchi

Utilizza gli elenchi per monitorare le attività di onboarding, gli obiettivi, gli assegnatari e le scadenze. Avere un insieme chiaro di attività e aspettative consente ai neoassunti, ai responsabili e al team HR di verificare reciprocamente lo stato delle attività e individuare quelle bloccate prima che rallentino il processo di onboarding.

Inizia più rapidamente con i modelli di onboarding

I modelli pronti all’uso di Slack consentono ai team HR e ai responsabili di avviare più rapidamente il processo di onboarding. Inizia aggiungendo la guida all’onboarding dei neoassunti, un modello facile da utilizzare per accompagnare i dipendenti nei primi giorni e nelle prime settimane del nuovo lavoro. Puoi affiancarla a un modello di elenco di controllo per l’onboarding dei dipendenti per organizzare le diverse fasi del processo di onboarding. Infine, personalizza il modello della guida ai benefit con le informazioni sui benefit dell’azienda per creare una risorsa condivisibile, utile per i neoassunti e i dipendenti già presenti in organico.

Collega gli strumenti di onboarding di terze parti tramite le integrazioni

Slack supporta l’integrazione con gli strumenti già utilizzati dall’organizzazione per l’onboarding, tra cui piattaforme HRIS, calendari, repository di documenti, strumenti di ticketing, sistemi di formazione e soluzioni per la gestione delle identità. La connessione tra tutti questi strumenti consente di ricevere i dati pertinenti direttamente nel workflow del nuovo dipendente in Slack, riducendo la necessità di cambi di contesto.

Slack è il posto dove lavoro con il mio team ogni giorno e il nostro obiettivo è trasformare Codex in un vero e proprio membro del team. Il posto più naturale per farlo è Slack. Alexander Embiricos Member of Product Staff, OpenAI

Vantaggi di utilizzare Slack per l’onboarding

Slack ti consente di riunire le risorse e le conversazioni relative all’onboarding nell’area di lavoro che già utilizzi, riducendo i cambi di contesto sia per i neoassunti sia per chi contribuisce al processo di onboarding. In questo spazio centrale, puoi rendere il processo più prevedibile, organizzato e collaborativo.

Slack aiuta le organizzazioni a ottimizzare l’onboarding in diversi modi:

Accelera la produttività dei neoassunti. Grazie ai promemoria automatici e a un repository centrale delle risorse per l’onboarding, i nuovi dipendenti possono completare le attività principali, trovare le risposte alle proprie domande e comunicare con le persone giuste, raggiungendo la piena operatività più rapidamente.

Grazie ai promemoria automatici e a un repository centrale delle risorse per l’onboarding, i nuovi dipendenti possono completare le attività principali, trovare le risposte alle proprie domande e comunicare con le persone giuste, raggiungendo la piena operatività più rapidamente. Crea esperienze di onboarding coerenti. Standardizza i workflow e gli elenchi di controllo per assicurarti che tutti i neoassunti seguano i passaggi di onboarding, indipendentemente dal team o dalla sede. Inoltre, un workflow di onboarding coerente offre ai team HR e ai responsabili un processo chiaro da seguire.

Standardizza i workflow e gli elenchi di controllo per assicurarti che tutti i neoassunti seguano i passaggi di onboarding, indipendentemente dal team o dalla sede. Inoltre, un workflow di onboarding coerente offre ai team HR e ai responsabili un processo chiaro da seguire. Migliora la comunicazione in tutta l’organizzazione. Gli strumenti di comunicazione interna, come i canali condivisi e gli incontri, consentono ai membri del team di collaborare tra loro e di confrontarsi facilmente con i neoassunti, senza riempire il calendario con riunioni non necessarie.

Gli strumenti di comunicazione interna, come i canali condivisi e gli incontri, consentono ai membri del team di collaborare tra loro e di confrontarsi facilmente con i neoassunti, senza riempire il calendario con riunioni non necessarie. Facilita l’accesso alle informazioni aziendali. Crea un hub centrale per l’onboarding in un canvas, dove le risorse specifiche per il ruolo, i materiali formativi, le domande frequenti e i criteri sono facili da trovare e consultare. Con queste risorse a disposizione, i neoassunti dedicano meno tempo alla ricerca di informazioni.

Crea un hub centrale per l’onboarding in un canvas, dove le risorse specifiche per il ruolo, i materiali formativi, le domande frequenti e i criteri sono facili da trovare e consultare. Con queste risorse a disposizione, i neoassunti dedicano meno tempo alla ricerca di informazioni. Riduci il lavoro manuale legato all’onboarding. Utilizza Workflow Builder per automatizzare attività come notifiche, approvazioni, distribuzione degli elenchi di controllo e altro ancora, riducendo i follow-up ripetitivi e dando a responsabili e team HR più tempo per supportare i dipendenti.

Utilizza Workflow Builder per automatizzare attività come notifiche, approvazioni, distribuzione degli elenchi di controllo e altro ancora, riducendo i follow-up ripetitivi e dando a responsabili e team HR più tempo per supportare i dipendenti. Favorisci il coinvolgimento e le relazioni. Slack rende più facile costruire un rapporto tra i membri del team da remoto, offrendo uno spazio per condividere informazioni, partecipare a conversazioni informali e prendere parte a riunioni faccia a faccia. Le interazioni informali aiutano le persone che lavorano in modalità ibrida e da remoto a sentirsi parte del team più rapidamente.

Quali sono le procedure consigliate per l’onboarding dei nuovi dipendenti?

Un onboarding efficace è un processo continuo, non una singola sessione di orientamento il primo giorno di lavoro. Per essere efficace, il processo di onboarding deve aiutare i neoassunti ad acquisire le conoscenze richieste e costruire una relazione con i colleghi: entrambi questi aspetti sono fondamentali per sviluppare la sicurezza necessaria a svolgere il proprio ruolo con successo. Le organizzazioni possono seguire queste procedure consigliate per creare un’esperienza di onboarding efficace:

Prepara i dipendenti in vista del primo giorno. Comunica chiaramente dove devono recarsi, cosa possono aspettarsi e quali documenti o attività di formazione devono completare prima di iniziare. Creare un messaggio di benvenuto e un elenco di controllo di pre-onboarding aiuta i nuovi dipendenti a sentirsi sicuri e preparati.

Comunica chiaramente dove devono recarsi, cosa possono aspettarsi e quali documenti o attività di formazione devono completare prima di iniziare. Creare un messaggio di benvenuto e un elenco di controllo di pre-onboarding aiuta i nuovi dipendenti a sentirsi sicuri e preparati. Centralizza le risorse per l’onboarding. Raccogli le risorse per l’onboarding (materiali di formazione, domande frequenti e criteri) in un repository centrale come il canvas di Slack. In questo modo, i neoassunti hanno un punto di riferimento chiaro per trovare le informazioni importanti.

Raccogli le risorse per l’onboarding (materiali di formazione, domande frequenti e criteri) in un repository centrale come il canvas di Slack. In questo modo, i neoassunti hanno un punto di riferimento chiaro per trovare le informazioni importanti. Definisci canali di comunicazione chiari. Assicurati che i nuovi dipendenti sappiano dove trovare gli aggiornamenti, porre domande e confrontarsi con i colleghi. Crea canali di comunicazione per ogni team e tipo di richiesta, in modo che le conversazioni rimangano organizzate e facili da consultare.

Assicurati che i nuovi dipendenti sappiano dove trovare gli aggiornamenti, porre domande e confrontarsi con i colleghi. Crea canali di comunicazione per ogni team e tipo di richiesta, in modo che le conversazioni rimangano organizzate e facili da consultare. Automatizza le attività amministrative ripetitive. Programma notifiche, approvazioni e promemoria ogni volta che è possibile, riducendo la necessità di follow-up manuali. I promemoria automatici di onboarding consentono anche di evitare di dimenticare delle attività.

Programma notifiche, approvazioni e promemoria ogni volta che è possibile, riducendo la necessità di follow-up manuali. I promemoria automatici di onboarding consentono anche di evitare di dimenticare delle attività. Incoraggia la collaborazione e la costruzione di relazioni fin da subito. Presenta i nuovi membri del team ai colleghi e incoraggia le interazioni informali e la collaborazione interfunzionale. Costruire rapporti di fiducia tra i membri del team contribuisce in modo significativo al successo dei progetti futuri.

Presenta i nuovi membri del team ai colleghi e incoraggia le interazioni informali e la collaborazione interfunzionale. Costruire rapporti di fiducia tra i membri del team contribuisce in modo significativo al successo dei progetti futuri. Crea obiettivi strutturati. Definisci obiettivi di onboarding che vadano oltre le prime settimane, con cadenze regolari (ad esempio a 30, 60 e 90 giorni), per consentire ai neoassunti di comprendere meglio le aspettative e ai responsabili di avere occasioni precise per rispondere alle domande e rimuovere eventuali ostacoli.

Definisci obiettivi di onboarding che vadano oltre le prime settimane, con cadenze regolari (ad esempio a 30, 60 e 90 giorni), per consentire ai neoassunti di comprendere meglio le aspettative e ai responsabili di avere occasioni precise per rispondere alle domande e rimuovere eventuali ostacoli. Raccogli feedback e migliora continuamente. Chiedi ai neoassunti cosa ha funzionato e cosa no. Che cosa ha creato confusione? Quali informazioni hanno avuto difficoltà a trovare? Utilizza questi feedback per perfezionare il processo di onboarding.

Aiuta i neoassunti a diventare operativi più rapidamente con Slack

Un processo di onboarding efficace non si basa solo su documentazione e formazione. È necessario creare canali di comunicazione coerenti, offrire informazioni accessibili e facili da trovare e collegare i workflow per aiutare i neoassunti a capire qual è il passaggio successivo e dove trovare supporto quando incontrano delle difficoltà.

Slack riunisce tutti questi elementi in un’unica area di lavoro dove i neoassunti possono comunicare con i colleghi, trovare le risorse per l’onboarding, completare le attività e porre domande senza cambi di contesto. I workflow automatizzati e le informazioni centralizzate semplificano l’onboarding per i team HR e i responsabili, rendendo più facile gestire e monitorare le attività dei diversi team. Il risultato? Un’esperienza di onboarding che consente ai nuovi dipendenti di acquisire competenze, costruire relazioni con i colleghi e iniziare a dare il proprio contributo più rapidamente.