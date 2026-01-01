I team di vendite, assistenza e dirigenza collaborano in Slack utilizzando le informazioni dei clienti condivise. In questo modo, i passaggi di consegne sono più fluidi e nessuna informazione va persa da un dipartimento all’altro.

Le notifiche automatiche e l’instradamento delle attività gestiscono promemoria, approvazioni e avvisi sulla pipeline, consentendo ai rappresentanti di dedicare il proprio tempo alle vendite, anziché cercare aggiornamenti sullo stato delle attività.

I canali dedicati all’account offrono ai team di vendite, assistenza e dirigenza una panoramica condivisa e in tempo reale di ogni trattativa, velocizzando le approvazioni e impedendo che qualcosa vada perso.

Utilizza Slack CRM per trasformare le conversazioni quotidiane in una pipeline di trattative automatica. Grazie a Slackbot, Slack CRM può registrare le chiamate e aggiornare le fasi delle trattative, eliminando il fastidio di dover passare da una scheda all’altra e perdere informazioni utili.

Informazioni su questo caso d’uso

Gestire tutti gli ingranaggi di una pipeline di vendita diventa sempre più difficile, a mano a mano che i team crescono, le trattative diventano più articolate e le comunicazioni con i clienti vengono distribuite tra strumenti e dipartimenti diversi.

Slack offre una soluzione: Slack CRM aiuta gli addetti alle vendite, i responsabili e i team di Revenue Operations a gestire la pipeline con IA conversazionale, workflow automatizzati e aggiornamenti del CRM in tempo reale. Il risultato è un team di vendite che ha accesso alle stesse informazioni e trattative che proseguono senza intoppi.

Come gestire una pipeline di vendita con Slack CRM

Slack CRM trasforma le conversazioni in gestione della pipeline in tempo reale. Slackbot e l’integrazione nativa con Salesforce acquisiscono automaticamente le informazioni, aggiornano costantemente i record, individuano i passaggi successivi e portano avanti le opportunità direttamente dove il team lavora già. Ecco come funziona:

Utilizza Slack per la gestione della pipeline tramite le conversazioni

Grazie a Slackbot, Slack CRM trasforma le noiose attività amministrative di immissione di dati, come registrare manualmente le note delle chiamate o passare da una dashboard all’altra per aggiornare la fase di una trattativa. Scrivi prompt in linguaggio naturale e Slackbot aggiorna i workflow quotidiani del CRM, rendendo queste attività più simili a una conversazione che all’immissione manuale di dati.

Registrazione degli aggiornamenti: chiedi a Slackbot di creare o aggiornare un contatto e recupererà dalla tua conversazione le informazioni pertinenti per compilare automaticamente il record. In questo modo, puoi dedicare meno tempo all’immissione di dati, concentrandoti maggiormente sui clienti.

chiedi a Slackbot di creare o aggiornare un contatto e recupererà dalla tua conversazione le informazioni pertinenti per compilare automaticamente il record. In questo modo, puoi dedicare meno tempo all’immissione di dati, concentrandoti maggiormente sui clienti. Aggiornamento delle fasi di una trattativa: aggiorna le fasi della pipeline in pochi secondi dicendo a Slackbot a che punto si trova una trattativa. I record CRM rimangono aggiornati senza dover utilizzare un’altra applicazione.

aggiorna le fasi della pipeline in pochi secondi dicendo a Slackbot a che punto si trova una trattativa. I record CRM rimangono aggiornati senza dover utilizzare un’altra applicazione. Preparazione della riunione: chiedi a Slackbot di generare un brief dell’account prima di una chiamata. In questo modo, ti mostra le conversazioni precedenti, la cronologia della trattativa e le informazioni del cliente, così puoi arrivare alla riunione con tutti i dettagli necessari.

chiedi a Slackbot di generare un brief dell’account prima di una chiamata. In questo modo, ti mostra le conversazioni precedenti, la cronologia della trattativa e le informazioni del cliente, così puoi arrivare alla riunione con tutti i dettagli necessari. Organizzazione intelligente: utilizza la visualizzazione Agenda nativa insieme alle aree di interesse suggerite da Slackbot per programmare la giornata e dare priorità agli account più importanti.

Elimina il passaggio da un’app all’altra con la continuità integrata di Salesforce

I cambi di contesto riducono sensibilmente la produttività e nel passaggio da un’applicazione all’altra informazioni importanti potrebbero andare perse. Slack CRM è integrato nativamente in Salesforce (incluso nel piano Business+ senza costi aggiuntivi) per colmare il divario tra le comunicazioni quotidiane e i silos nel CRM.

Sincronizzazione in background: le informazioni di contatto e gli obiettivi di una trattativa acquisiti tramite Slackbot vengono sincronizzati automaticamente in Salesforce in background, così i record CRM rimangono aggiornati senza dover trasferire manualmente i dati in un altro sistema.

le informazioni di contatto e gli obiettivi di una trattativa acquisiti tramite Slackbot vengono sincronizzati automaticamente in Salesforce in background, così i record CRM rimangono aggiornati senza dover trasferire manualmente i dati in un altro sistema. Scalabilità senza interruzioni: avvia subito Slack CRM nella tua piccola azienda grazie a un’implementazione rapida. I dati si basano su Salesforce fin dal primo giorno, quindi quando l’azienda è pronta a crescere non è necessaria alcuna migrazione.

Mantieni le comunicazioni della pipeline e l’automazione dei workflow in un unico posto

Il CRM per conversazioni di Slack consente a tutti i membri del team di monitorare l’andamento delle trattative. Offre uno spazio dedicato a ogni account, indicazioni chiare sui passaggi da seguire e un ambiente condiviso per portare avanti le trattative, così chiunque è al corrente di ciò che accade.

Canali organizzati per gli account: crea canali dedicati ad account, territori o fasi della pipeline, così saprai sempre dove trovare le informazioni. I membri del team che entrano in una trattativa già avviata possono scrivere prompt in linguaggio naturale per ottenere informazioni chiave e capire a che punto è arrivato il team.

crea canali dedicati ad account, territori o fasi della pipeline, così saprai sempre dove trovare le informazioni. I membri del team che entrano in una trattativa già avviata possono scrivere prompt in linguaggio naturale per ottenere informazioni chiave e capire a che punto è arrivato il team. Passaggi successivi automatizzati: utilizza Slackbot e l’automazione dei workflow CRM per instradare le approvazioni delle attività, suggerire follow-up e inviare avvisi sulle modifiche della pipeline, così puoi portare avanti le trattative anche mentre ti occupi di altro.

utilizza Slackbot e l’automazione dei workflow CRM per instradare le approvazioni delle attività, suggerire follow-up e inviare avvisi sulle modifiche della pipeline, così puoi portare avanti le trattative anche mentre ti occupi di altro. Collaborazione sulle trattative: i team di vendite, assistenza e dirigenza lavorano utilizzando un’unica origine di riferimento nei canali dedicati all’account, eliminando briefing separati ed e-mail di aggiornamento dello stato che rallentano le trattative interfunzionali.

All’inizio sembrava solo un piccolo miglioramento del workflow, ma nel tempo ne abbiamo visto l’effetto cumulativo. Conversazioni migliori hanno portato a una pipeline migliore, che a sua volta ha portato a conversioni migliori. Gerardo Rodriguez Phillip Co-Founder & CEO, Sparked

Vantaggi di utilizzare Slack per la gestione della pipeline di vendita

Tradizionalmente, gestire una pipeline di vendita richiedeva numerose attività manuali: registrazione delle note delle chiamate, aggiornamento dei record e ricerca delle informazioni necessarie prima di ogni interazione con un cliente. Inoltre, i risultati non erano sempre disponibili al momento del bisogno. Slack CRM offre ai team diversi vantaggi per gestire la propria pipeline:

Trattative più rapide: Slackbot gestisce gli aggiornamenti dei record all’interno della conversazione, così dedichi meno tempo a metterti in pari con le attività amministrative, concentrandoti maggiormente sul portare avanti le trattative.

Slackbot gestisce gli aggiornamenti dei record all’interno della conversazione, così dedichi meno tempo a metterti in pari con le attività amministrative, concentrandoti maggiormente sul portare avanti le trattative. Previsioni più precise: le informazioni vengono acquisite direttamente nelle conversazioni quotidiane, quindi i dati sono aggiornati e completi, per una panoramica affidabile dello stato effettivo della pipeline.

le informazioni vengono acquisite direttamente nelle conversazioni quotidiane, quindi i dati sono aggiornati e completi, per una panoramica affidabile dello stato effettivo della pipeline. Meno attività amministrative manuali: Slackbot registra gli aggiornamenti, crea record e sincronizza i dati con Salesforce in background, facendosi carico al posto tuo delle attività amministrative che normalmente seguono ogni interazione con il cliente.

Slackbot registra gli aggiornamenti, crea record e sincronizza i dati con Salesforce in background, facendosi carico al posto tuo delle attività amministrative che normalmente seguono ogni interazione con il cliente. Collaborazione interfunzionale più efficace: gli aggiornamenti del CRM vengono visualizzati nei canali di Slack in cui il team già collabora, consentendo ai team di vendite, assistenza e dirigenza di lavorare con le stesse informazioni aggiornate.

gli aggiornamenti del CRM vengono visualizzati nei canali di Slack in cui il team già collabora, consentendo ai team di vendite, assistenza e dirigenza di lavorare con le stesse informazioni aggiornate. Follow-up più coerenti: Slackbot utilizza le informazioni del cliente già presenti in Slack per preparare rapidamente i follow-up, rendendo più facile inviare il messaggio giusto al momento giusto.

Slackbot utilizza le informazioni del cliente già presenti in Slack per preparare rapidamente i follow-up, rendendo più facile inviare il messaggio giusto al momento giusto. Approvazioni ed escalation più rapide: la funzione di instradamento automatico invia immediatamente le richieste di approvazione ed escalation alla persona giusta, evitando che le autorizzazioni per concludere una trattativa rimangano nelle caselle di posta, in attesa di essere trovate.

la funzione di instradamento automatico invia immediatamente le richieste di approvazione ed escalation alla persona giusta, evitando che le autorizzazioni per concludere una trattativa rimangano nelle caselle di posta, in attesa di essere trovate. Informazioni del cliente centralizzate: Slack CRM riunisce record, cronologia delle conversazioni e aggiornamenti sulle trattative nel sistema operativo nel cuore del lavoro.

Che cos’è la gestione della pipeline di vendita?

La gestione della pipeline di vendita consiste nel supervisionare e monitorare le trattative durante il processo di vendita. È una responsabilità fondamentale per qualsiasi addetto alle vendite: preparare un piano commerciale, stabilire le opportunità più importanti e prevedere i risultati futuri tenendo sotto controllo le principali azioni di vendita in ogni fase della pipeline. Il sistema CRM consente di monitorare e valutare l’efficacia di ogni fase del processo:

Qualificazione dei lead: verificare se un potenziale cliente soddisfa i criteri stabiliti in termini di idoneità, tempistiche e budget.

verificare se un potenziale cliente soddisfa i criteri stabiliti in termini di idoneità, tempistiche e budget. Discovery: una conversazione per comprendere le esigenze specifiche del potenziale cliente e gettare le basi per procedere.

una conversazione per comprendere le esigenze specifiche del potenziale cliente e gettare le basi per procedere. Proposta: presentare la soluzione e spiegare come risponde alle esigenze del potenziale cliente.

presentare la soluzione e spiegare come risponde alle esigenze del potenziale cliente. Negoziazione: definire condizioni, prezzi e dettagli contrattuali fino a raggiungere un accordo reciproco.

definire condizioni, prezzi e dettagli contrattuali fino a raggiungere un accordo reciproco. Chiusa-vinta/Chiusa-persa: registrare l’esito della trattativa, così che i team possano imparare sia dalle vittorie sia dalle sconfitte, migliorare il processo e, se possibile, ricontattare i clienti con nuove campagne di marketing.

Monitorare lo stato dei lead nel corso delle varie fasi incide direttamente sulla precisione delle previsioni, sulla responsabilità e sull’efficienza operativa. Slack CRM fornisce questa panoramica aggiornando costantemente i record grazie ai messaggi delle conversazioni. In questo modo, i dati utilizzati dai responsabili riflettono la situazione reale.

7 consigli per gestire una pipeline di vendita

Per i team che vogliono ottimizzare la panoramica della pipeline, piccoli cambiamenti nei processi possono produrre risultati immediati. Ecco come fare:

1. Standardizza le fasi della pipeline

Definisci gli elementi che consentono a un lead di passare da una fase all’altra e assicurati che ogni rappresentante utilizzi queste definizioni in modo coerente, così i dati possono essere considerati affidabili.

2. Aggiorna costantemente i record CRM

Gli aggiornamenti regolari migliorano direttamente le previsioni e la visibilità. Un sistema CRM per conversazioni che accetta il linguaggio naturale elimina gli ostacoli che impediscono ai rappresentanti di aggiornare i record.

3. Automatizza i follow-up e le notifiche

L’automazione dei workflow delle vendite mantiene i lead attivi con follow-up coerenti, mentre Slackbot ti invia aggiornamenti costanti sullo stato delle trattative, in modo che tutti ricevano le stesse informazioni senza controlli manuali.

4. Incoraggia la collaborazione interfunzionale

Slack CRM consente ai team di collaborare disponendo di tutte le informazioni necessarie del cliente, anziché gestire il lavoro tramite strumenti separati, così le persone giuste possono intervenire avendo a disposizione le informazioni giuste al momento giusto.

5. Monitora regolarmente lo stato della pipeline

Grazie agli aggiornamenti del CRM semplificati e alle notifiche automatiche, lo stato della pipeline è visibile a tutti e non è necessario programmare diverse riunioni per aggiornare gli altri membri.

6. Dai priorità alle previsioni

Una volta configurati la piattaforma CRM e i relativi processi, elaborare previsioni tenendo conto dei dati affidabili della pipeline consente di prendere decisioni aziendali consapevoli e basate sui dati.

7. Centralizza le comunicazioni con i clienti

In Slack, il tuo sistema operativo centrale per il lavoro, Slackbot funziona come un agente di IA consapevole del contesto, trasformando le conversazioni in record dei clienti strutturati, creando riepiloghi delle attività, mettendo in evidenza informazioni dettagliate e suggerendo i passaggi successivi direttamente nel workflow.

In che modo Slack supporta la collaborazione interfunzionale nelle vendite

La gestione della pipeline migliora sensibilmente quando i team di vendite, assistenza, dirigenza, operations e customer success collaborano utilizzando gli stessi dati aggiornati. Con Slack come sistema operativo per il lavoro, non è necessario passare da una casella di posta all’altra, da una dashboard CRM all’altra e da uno strumento di produttività all’altro. Slack riunisce persone e informazioni, consentendo ai team di vendite di portare avanti le trattative nella pipeline con meno interruzioni, grazie all’automazione basata sull’IA e all’assenza di cambi di contesto.

Slack è la piattaforma che collega le attività del CRM, gli aggiornamenti sui clienti e i workflow delle vendite tra i diversi dipartimenti. Puoi configurare workflow per la gestione delle escalation con Slackbot oppure preparare messaggi di follow-up quando chiudi una trattativa utilizzando le informazioni del cliente già acquisite in Slack. Ogni team dell’organizzazione può visualizzare lo stato della pipeline, mentre Slackbot evidenzia i riepiloghi degli account e lo stato delle trattative direttamente nelle conversazioni di riferimento.