Les équipes de vente, d’assistance et de direction collaborent dans Slack autour d’un contexte client commun. Les transferts sont ainsi plus simples et rien ne se perd entre les départements.

Les notifications automatisées et le routage des tâches gèrent les rappels, les approbations et les alertes du pipeline, afin que les commerciaux consacrent leur temps à la vente plutôt qu’à courir après les mises à jour de statut.

Les canaux dédiés aux comptes offrent aux équipes de vente, d’assistance et de direction une vue commune et en temps réel de chaque affaire, ce qui accélère les approbations et évite la perte d’informations.

Utilisez Slack CRM pour transformer vos conversations quotidiennes en un pipeline d’affaires automatisé. Optimisé par Slackbot, Slack CRM peut consigner les appels et mettre à jour les étapes des affaires, tout en vous évitant d’avoir à changer d’onglet sans arrêt et de perdre du contexte.

À propos de ce cas d’utilisation

La gestion de tous les rouages d’un pipeline de vente devient de plus en plus difficile à mesure que les équipes grandissent, que les affaires se complexifient et que les communications clients se dispersent entre les outils et les départements.

Slack propose une solution : Slack CRM aide les commerciaux, les responsables et les équipes Revenue Ops à gérer leur pipeline grâce à l’IA conversationnelle, aux flux de travail automatisés et aux mises à jour du CRM en temps réel. Résultat : une équipe commerciale alignée et des affaires qui avancent.

Comment gérer un pipeline de vente avec Slack CRM

Slack CRM transforme vos méthodes de travail, car il convertit les conversations en gestion du pipeline en temps réel. Slackbot et une intégration Salesforce native capturent automatiquement le contexte, maintiennent les enregistrements à jour, identifient les prochaines étapes et font avancer les opportunités là où votre équipe travaille déjà. Voici comment il fonctionne :

Utiliser Slack pour une gestion conversationnelle du pipeline

Slack CRM utilise Slackbot pour simplifier les tâches de saisie de données administratives fastidieuses, comme la consignation manuelle de notes d’appels ou la navigation dans des tableaux de bord pour mettre à jour l’étape d’une affaire. Vous utilisez des prompts en langage naturel et Slackbot met à jour vos flux de travail CRM quotidiens, transformant ce qui s’apparentait à de la saisie de données en une simple conversation.

Consignation des mises à jour : demandez à Slackbot de créer ou de mettre à jour un contact et il extrait les informations pertinentes de votre conversation pour alimenter l’enregistrement automatiquement. Vous passez ainsi moins de temps sur la saisie de données et plus de temps avec vos clients.

demandez à Slackbot de créer ou de mettre à jour un contact et il extrait les informations pertinentes de votre conversation pour alimenter l’enregistrement automatiquement. Vous passez ainsi moins de temps sur la saisie de données et plus de temps avec vos clients. Progression des étapes d’une affaire : faites progresser les étapes du pipeline en quelques secondes en indiquant à Slackbot où en est une affaire. Il maintient les enregistrements CRM à jour sans que vous ayez à accéder à une application distincte.

faites progresser les étapes du pipeline en quelques secondes en indiquant à Slackbot où en est une affaire. Il maintient les enregistrements CRM à jour sans que vous ayez à accéder à une application distincte. Préparation des réunions : demandez à Slackbot de générer un résumé de compte avant un appel. Il fait remonter les conversations passées, l’historique des affaires et le contexte client afin de vous préparer au mieux.

demandez à Slackbot de générer un résumé de compte avant un appel. Il fait remonter les conversations passées, l’historique des affaires et le contexte client afin de vous préparer au mieux. Organisation intelligente : utilisez la vue Agenda native en parallèle des sujets prioritaires suggérés par Slackbot pour organiser votre journée et prioriser les bons comptes.

Éliminer les changements d’application grâce aux capacités de continuité intégrées à Salesforce

Le changement de contexte est un frein majeur à la productivité et passer d’une application à l’autre entraîne des pertes de données. Slack CRM est nativement intégré à Salesforce (inclus dans le forfait Business+ sans frais supplémentaires) pour combler le fossé entre la communication quotidienne et les silos des CRM.

Synchronisation en arrière-plan : chaque coordonnée et étape d’affaire capturée via Slackbot met automatiquement à jour Salesforce en arrière-plan, afin que vos enregistrements CRM restent précis sans avoir à transférer manuellement les données vers un système distinct.

chaque coordonnée et étape d’affaire capturée via Slackbot met automatiquement à jour Salesforce en arrière-plan, afin que vos enregistrements CRM restent précis sans avoir à transférer manuellement les données vers un système distinct. Évolutivité sans friction : lancez immédiatement votre petite entreprise avec Slack CRM grâce à une mise en œuvre rapide. Et comme les données sont intégrées à Salesforce dès le premier jour, aucune migration n’est nécessaire lorsque l’entreprise est prête à passer à l’échelle supérieure.

Centraliser la communication relative au pipeline et l’automatisation des flux de travail

Le CRM conversationnel de Slack maintient votre équipe sur la même longueur d’onde. Il vous offre un espace dédié pour chaque compte, une vision claire des prochaines étapes et un espace commun pour faire avancer les affaires, afin d’assurer l’alignement de tout le monde à mesure que le pipeline évolue.

Canaux de compte organisés : dédiez des canaux à des comptes, des territoires ou des étapes du pipeline, afin de savoir exactement où les trouver. Les membres qui intègrent la gestion d’une affaire en cours peuvent utiliser des prompts en langage naturel pour obtenir les informations clés et savoir où vous en êtes.

dédiez des canaux à des comptes, des territoires ou des étapes du pipeline, afin de savoir exactement où les trouver. Les membres qui intègrent la gestion d’une affaire en cours peuvent utiliser des prompts en langage naturel pour obtenir les informations clés et savoir où vous en êtes. Prochaines étapes automatisées : utilisez Slackbot et l’automatisation des flux de travail du CRM pour acheminer les approbations des tâches, déclencher des suivis et envoyer des alertes en cas de changement dans le pipeline, afin que les affaires continuent à avancer même lorsque vous devez vous occuper d’autre chose.

utilisez Slackbot et l’automatisation des flux de travail du CRM pour acheminer les approbations des tâches, déclencher des suivis et envoyer des alertes en cas de changement dans le pipeline, afin que les affaires continuent à avancer même lorsque vous devez vous occuper d’autre chose. Collaboration sur les affaires : les équipes de vente, d’assistance et de direction travaillent à partir d’une source d’information commune dans des canaux de compte dédiés, ce qui limite le nombre de briefings et d’e-mails de statut qui ralentissent les affaires transverses.

Au début, j’avais l’impression qu’il s’agissait d’une petite amélioration du flux de travail. Mais avec le temps, nous avons pu mesurer les effets cumulés. De meilleures conversations entraînent un meilleur pipeline, donc un meilleur taux de conversion. Gerardo Rodriguez Phillip Cofondateur et PDG, Sparked

Avantages de l’utilisation de Slack pour la gestion du pipeline de vente

Auparavant, la gestion d’un pipeline de vente impliquait beaucoup de travail manuel : consigner les notes d’appels, renseigner des enregistrements et rechercher du contexte avant chaque interaction client. De plus, les résultats n’étaient pas toujours accessibles au moment voulu. Les équipes qui utilisent Slack CRM pour gérer leur pipeline bénéficient des avantages suivants :

Progression accélérée des affaires : Slackbot gère les mises à jour des enregistrements directement dans le fil de la conversation, ce qui vous permet de passer moins de temps sur les tâches administratives et plus de temps à faire avancer vos affaires.

Slackbot gère les mises à jour des enregistrements directement dans le fil de la conversation, ce qui vous permet de passer moins de temps sur les tâches administratives et plus de temps à faire avancer vos affaires. Meilleure précision des prévisions : la capture de contexte étant intégrée à vos conversations quotidiennes, les données sont actualisées et complètes, ce qui vous offre une vue fiable de ce qui se trouve réellement dans le pipeline.

la capture de contexte étant intégrée à vos conversations quotidiennes, les données sont actualisées et complètes, ce qui vous offre une vue fiable de ce qui se trouve réellement dans le pipeline. Réduction du travail administratif manuel : Slackbot consigne les mises à jour, crée des enregistrements et synchronise les données avec Salesforce en arrière-plan, ce qui vous libère des tâches administratives habituelles qui suivent chaque interaction client.

Slackbot consigne les mises à jour, crée des enregistrements et synchronise les données avec Salesforce en arrière-plan, ce qui vous libère des tâches administratives habituelles qui suivent chaque interaction client. Collaboration transverse renforcée : les mises à jour du CRM apparaissent dans les canaux Slack où votre équipe collabore déjà, de sorte que les équipes de vente, d’assistance et de direction travaillent toutes à partir des mêmes informations actualisées.

les mises à jour du CRM apparaissent dans les canaux Slack où votre équipe collabore déjà, de sorte que les équipes de vente, d’assistance et de direction travaillent toutes à partir des mêmes informations actualisées. Suivis plus réguliers : Slackbot s’appuie sur le contexte client déjà disponible dans Slack pour vous aider à rédiger rapidement des demandes de suivi, ce qui vous permet de contacter plus facilement la bonne personne avec le bon message au bon moment.

Slackbot s’appuie sur le contexte client déjà disponible dans Slack pour vous aider à rédiger rapidement des demandes de suivi, ce qui vous permet de contacter plus facilement la bonne personne avec le bon message au bon moment. Approbations et remontées plus rapides : l’acheminement automatisé envoie immédiatement les demandes d’approbation et les remontées à la bonne personne, évitant ainsi que la validation des affaires ne reste en attente dans des boîtes de réception.

l’acheminement automatisé envoie immédiatement les demandes d’approbation et les remontées à la bonne personne, évitant ainsi que la validation des affaires ne reste en attente dans des boîtes de réception. Contexte client centralisé : Slack CRM centralise les enregistrements, l’historique des conversations et les mises à jour des affaires dans le système d’exploitation où le travail se déroule déjà.

En quoi consiste la gestion d’un pipeline de vente ?

La gestion d’un pipeline de vente consiste à superviser et à suivre les affaires au fil de leur progression dans le processus de vente. C’est une responsabilité fondamentale du personnel commercial, qui doit élaborer un plan de vente, prioriser les opportunités et anticiper les activités futures en suivant les actions de vente clés à chaque étape du pipeline. Votre système CRM vous aide à surveiller et à évaluer l’efficacité à chaque étape du processus :

Qualification des pistes : déterminer si un prospect répond à vos critères en termes d’adéquation, de calendrier et de budget

déterminer si un prospect répond à vos critères en termes d’adéquation, de calendrier et de budget Découverte : une conversation pour comprendre les enjeux spécifiques du prospect et poser les bases d’une progression

une conversation pour comprendre les enjeux spécifiques du prospect et poser les bases d’une progression Proposition : présenter votre solution et expliquer en quoi elle répond aux besoins du prospect

présenter votre solution et expliquer en quoi elle répond aux besoins du prospect Négociation : discuter des conditions, des tarifs et des détails contractuels pour parvenir à un accord mutuel

discuter des conditions, des tarifs et des détails contractuels pour parvenir à un accord mutuel Clôturée-remportée/Clôturée-perdue : enregistrer le résultat pour que les équipes puissent tirer des enseignements des succès et des échecs, affiner le processus (et éventuellement relancer avec des campagnes marketing)

L’observation de la progression des pistes à travers ces étapes est directement liée à la précision des prévisions, à la responsabilisation et à l’efficacité opérationnelle. Slack CRM offre cette visibilité en maintenant les enregistrements à jour grâce à des mises à jour conversationnelles. Les données sur lesquelles s’appuient les responsables reflètent ce qui se passe réellement.

Sept conseils pour gérer un pipeline de vente

Pour les équipes qui souhaitent optimiser la visibilité de leur pipeline, de petits ajustements de processus peuvent avoir un impact immédiat. Voici comment faire :

1. Standardiser les étapes du pipeline

Définissez ce qui fait passer une piste d’une étape à la suivante et assurez-vous que chaque commercial applique ces définitions de manière cohérente afin que les données soient fiables.

2. Maintenir les enregistrements CRM à jour

Des mises à jour régulières améliorent directement les prévisions et la visibilité. Un système CRM conversationnel qui accepte le langage naturel élimine les frictions qui empêchent les commerciaux de mettre à jour leurs enregistrements.

3. Automatiser les suivis et les notifications

L’automatisation des flux de travail de vente maintient les pistes actives grâce à des suivis réguliers et Slackbot tient tout le monde au courant de la progression des affaires, sans avoir besoin de vérifications manuelles.

4. Encourager la collaboration transverse

Slack CRM permet aux équipes de collaborer avec un contexte client complet plutôt que de gérer le travail dans des outils cloisonnés, afin que les bonnes personnes puissent exploiter les bonnes informations au bon moment.

5. Surveiller régulièrement la santé du pipeline

Les mises à jour du CRM sans friction et les notifications automatisées permettent de toujours visualiser la santé du pipeline, sans nécessiter de réunions distinctes pour tenir tout le monde informé.

6. Prioriser les prévisions

Une fois votre plateforme CRM et vos processus en place, l’établissement de prévisions à partir de données de pipeline fiables vous aide à prendre des décisions commerciales éclairées et fondées sur les données.

7. Centraliser la communication client

Dans Slack, votre système d’exploitation professionnel central, Slackbot agit comme un agent IA sensible au contexte qui transforme les conversations en enregistrements clients structurés, résume l’activité, fait remonter les informations clés et suggère les prochaines étapes dans le flux de travail.

Comment Slack favorise la collaboration commerciale transverse

La gestion du pipeline s’améliore considérablement lorsque les équipes de vente, d’assistance, de direction, des opérations et du succès client collaborent sur la base des mêmes données actualisées. L’utilisation de Slack comme système d’exploitation professionnel vous évite d’avoir à jongler entre les boîtes de réception, les tableaux de bord CRM et les outils de productivité. Slack rassemble les personnes et les informations, permettant aux équipes de vente de faire avancer les affaires dans le pipeline avec moins de friction, une automatisation alimentée par l’IA et sans changement de contexte.

Slack est la couche de collaboration qui connecte l’activité CRM, les mises à jour clients et les flux de travail de vente entre les départements. Vous pouvez configurer des flux de travail de remontée client avec Slackbot, ou rédiger des communications de suivi à la conclusion d’une affaire, en vous appuyant sur le contexte client déjà capturé dans Slack. Les équipes de toute l’organisation bénéficient d’une visibilité sur la progression du pipeline, tandis que Slackbot fait remonter les résumés des comptes et les statuts des affaires là où se déroule la conversation.