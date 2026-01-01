Bénéficiez d’un espace de travail connecté qui améliore la visibilité sur les tâches, renforce l’alignement des équipes et accélère la prise de décision.

Intégrez directement dans Slack les applications de productivité tierces que vous utilisez déjà pour le suivi du temps, la planification, la documentation et la communication.

Améliorez la productivité grâce aux fonctionnalités Slack : les canaux pour organiser le travail, les listes Slack pour gérer les tâches et le générateur de flux de travail pour automatiser les tâches répétitives.

À propos de ce cas d’utilisation

La productivité d’une équipe peut en pâtir lorsque les informations essentielles sont dispersées entre plusieurs outils déconnectés. La recherche de conversations, de tâches, de documents, de réunions et de flux de travail éparpillés représente une perte de temps. Il est souvent difficile de savoir où chercher les bonnes informations et retrouver le bon fichier fait également perdre un temps précieux.

Slack rassemble les équipes dans un espace de travail central où elles peuvent communiquer, organiser leur travail, automatiser les tâches récurrentes et connecter les applications qu’elles utilisent déjà. Résultat : les équipes gèrent leur temps plus efficacement grâce à une visibilité et une collaboration renforcées qui améliorent les performances globales.

Comment booster la productivité de votre équipe avec Slack

La productivité d’une équipe ne se résume pas à faire plus en moins de temps. Elle implique de mieux gérer votre charge de travail en réduisant les frictions, en facilitant l’accès aux informations et en consacrant moins de temps aux tâches répétitives. Les équipes peuvent y parvenir en centralisant leurs outils de productivité et leurs intégrations dans Slack. Cette plateforme limite les changements de contexte chronophages et regroupe tout votre travail en un seul endroit.

Voici quelques-unes des fonctionnalités Slack qui boostent la productivité des équipes :

Utiliser Slackbot pour les questions de routine et les rappels

Intégré nativement à Slack, Slackbot est votre agent IA personnel qui s’adapte à vos tâches et au contexte de votre espace de travail. Utilisez-le pour gérer les tâches administratives répétitives : répondre aux questions, partager des informations et prendre en charge les tâches et flux de travail récurrents.

Par exemple, utilisez Slackbot pour effectuer ce qui suit :

Configurer des réponses automatiques personnalisées pour les questions fréquentes dans un canal, comme les codes Wi-Fi ou les liens vers des documents.

Paramétrer des rappels personnalisés avec le raccourci de commande /rappeler.

Rédiger des briefs de réunion à partir des conversations et décisions existantes dans Slack.

Analyser et résumer les documents importés pour en dégager les points clés.

Organiser votre travail avec les canaux Slack

Les canaux Slack vous permettent d’organiser vos communications par équipes, projets, clients ou thèmes spécifiques, et peuvent être publics ou privés. Chaque canal regroupe les conversations, les décisions, les fichiers et les mises à jour pertinents, qui sont accessibles à tous quelle que soit la fonction ou l’unité commerciale des membres de l’équipe.

En utilisant les canaux, les équipes peuvent dire adieu aux interminables chaînes d’e-mails et centraliser le contexte pour l’ensemble des participants à un projet. Quand l’équipe accueille une nouvelle recrue, celle-ci peut consulter l’historique du canal pour s’informer de façon asynchrone, sans avoir à assister à des réunions chronophages ni à se voir transférer des dizaines d’e-mails liés à un projet.

Gérer vos tâches avec les listes Slack

Transformez les conversations et idées partagées dans vos canaux en actions concrètes et en tâches grâce aux listes Slack. Les équipes peuvent attribuer le travail, fixer des échéances et suivre l’avancement directement dans Slack. En regroupant l’exécution des projets et les discussions au sein de la même application, vous n’avez plus à passer d’une application à l’autre et vos tâches restent liées aux conversations des canaux où les décisions sont prises.

Pour tirer le meilleur parti de la gestion de projets avec les listes, ajoutez des champs tels que le responsable, la date d’échéance, le statut et la priorité, et utilisez le tri et les filtres pour les organiser. N’hésitez pas à passer d’une vue sous forme de table à un tableau Kanban pour regrouper les tâches selon n’importe quel champ.

Centraliser les informations avec les canevas

Un canevas Slack est un document évolutif intégré directement dans un canal ou un message direct. Si les messages publiés dans une conversation Slack peuvent rapidement être hors de vue, un canevas offre un espace permanent et personnalisable, épinglé directement à côté de la conversation. Les équipes peuvent l’utiliser pour rédiger des briefs de projet, répertorier des liens vers des ressources importantes, documenter des processus, consigner des notes de réunion, organiser des listes de tâches et intégrer des médias. Les canevas offrent à toute l’équipe une source d’information commune, sans avoir à jongler entre plusieurs documents et outils.

Automatiser les tâches répétitives avec le générateur de flux de travail

Tous les membres de votre équipe ne savent pas forcément coder : c’est là qu’intervient le générateur de flux de travail. Il transforme vos processus en flux de travail automatisés, sans aucune compétence technique requise. Cette solution sans code vous fait gagner du temps en automatisant les demandes, les approbations, les notifications, les processus récurrents et les tâches administratives de routine.

Voici quelques exemples de la façon dont vous pouvez utiliser les flux de travail pour simplifier vos processus répétitifs :

Standardiser les formulaires de demande pour les requêtes informatiques et de conception.

Acheminer les tickets d’assistance vers la bonne personne dans l’équipe.

Envoyer des rappels planifiés pour vos réunions quotidiennes.

Publier des messages de bienvenue automatiques lorsque quelqu’un rejoint un canal.

Utiliser Slack AI pour trouver des informations plus rapidement

La recherche d’informations ne devrait pas relever d’une chasse au trésor parmi vos applications et outils. Utilisez la recherche d’entreprise de Slack pour passer moins de temps à obtenir les réponses dont vous avez besoin. Depuis une seule barre de recherche dans Slack, vous pouvez effectuer des recherches dans vos conversations, outils professionnels, données et applications tierces auxquels vous avez accès. Utilisez un langage naturel avec Slack AI pour affiner vos recherches et obtenir des résultats plus précis et pertinents.

Vous pouvez également utiliser les récaps des canaux et les résumés des fils de discussion générés par l’IA pour garder le fil de longues discussions dans Slack. Vous verrez les points clés sans avoir à lire toute la conversation pour obtenir les informations dont vous avez besoin.

Discuter en direct grâce aux appels d’équipe

Utilisez les appels d’équipe Slack pour vous aligner instantanément avec les membres de votre équipe. Les fonctionnalités audio, vidéo et de partage d’écran vous permettent de lancer une conversation depuis un canal ou un message direct.

Un appel d’équipe de cinq minutes peut facilement remplacer un long fil de discussion compliqué. Vous pouvez également utiliser les appels d’équipe pour travailler de manière collaborative sur un document grâce au partage d’écran à plusieurs, et utiliser le dessin en direct ou les curseurs pour mettre en évidence certains points de discussion. Après un appel d’équipe, vous pouvez obtenir des notes de réunion générées par l’IA qui incluent les liens, documents et messages partagés durant l’appel.

Tout ce qui peut être fait de manière asynchrone est mieux géré via Slack. Vous pouvez facilement ajouter des personnes à des fils de discussion ou des canaux pour obtenir des contributions supplémentaires. Boris Power Ingénieur chercheur principal, OpenAI

Applications de productivité à ajouter à Slack

Intégrez vos applications directement dans Slack pour ne plus passer vos journées à jongler entre elles. Les capacités de productivité peuvent être étendues grâce aux intégrations Slack avec plus de 2 600 applications, ce qui vous permet d’intégrer vos processus de travail actuels directement dans Slack.

Envisagez d’installer ces applications tierces disponibles dans le Slack Marketplace :

Les applications de gestion de projets et de suivi des tâches permettent de planifier et d’organiser les projets et d’attribuer les tâches. Des logiciels de gestion des tâches comme Asana transforment les conversations et idées Slack en tâches et en projets. Avec Trello, l’IA extrait les informations des messages Slack et remplit automatiquement une carte Trello avec les dates d’échéance, les priorités ou les actions à mener.

permettent de planifier et d’organiser les projets et d’attribuer les tâches. Des logiciels de gestion des tâches comme Asana transforment les conversations et idées Slack en tâches et en projets. Avec Trello, l’IA extrait les informations des messages Slack et remplit automatiquement une carte Trello avec les dates d’échéance, les priorités ou les actions à mener. Les applications de suivi du temps et de la productivité consignent les heures des membres de l’équipe et génèrent des rapports pour évaluer l’efficacité. Des applications comme TrackingTime et Tempo permettent de mesurer la productivité individuellement ou en équipe, de suivre l’avancement et de créer des feuilles de temps.

consignent les heures des membres de l’équipe et génèrent des rapports pour évaluer l’efficacité. Des applications comme TrackingTime et Tempo permettent de mesurer la productivité individuellement ou en équipe, de suivre l’avancement et de créer des feuilles de temps. Les applications de calendrier et de planification éliminent les échanges incessants pour trouver des disponibilités en synchronisant les agendas, en organisant des réunions et en automatisant les rappels. Google Agenda et Calendrier Outlook synchronisent automatiquement votre agenda avec votre statut Slack pour informer les membres de votre équipe lorsque vous êtes en réunion ou absent du bureau.

éliminent les échanges incessants pour trouver des disponibilités en synchronisant les agendas, en organisant des réunions et en automatisant les rappels. Google Agenda et Calendrier Outlook synchronisent automatiquement votre agenda avec votre statut Slack pour informer les membres de votre équipe lorsque vous êtes en réunion ou absent du bureau. Les applications de documentation et de gestion des connaissances stockent, organisent et contrôlent l’accès à vos fichiers. Le modèle Notion s’intègre au générateur de flux de travail Slack pour créer une page dans Notion. Effectuez des recherches directement dans Google Drive pour retrouver les fichiers partagés dans Slack et recevez des notifications lors de modifications comme des commentaires ou des demandes d’accès.

stockent, organisent et contrôlent l’accès à vos fichiers. Le modèle Notion s’intègre au générateur de flux de travail Slack pour créer une page dans Notion. Effectuez des recherches directement dans Google Drive pour retrouver les fichiers partagés dans Slack et recevez des notifications lors de modifications comme des commentaires ou des demandes d’accès. Les applications de communication et de collaboration comme Google Meet vous permettent de discuter avec votre équipe par appel audio ou appel vidéo. Avec l’application Zoom, vous pouvez planifier, lancer, rejoindre et gérer des réunions Zoom directement depuis votre espace de travail Slack.

comme Google Meet vous permettent de discuter avec votre équipe par appel audio ou appel vidéo. Avec l’application Zoom, vous pouvez planifier, lancer, rejoindre et gérer des réunions Zoom directement depuis votre espace de travail Slack. Les applications d’automatisation et de flux de travail permettent d’éliminer les tâches manuelles en connectant différentes applications de productivité à Slack pour exécuter des actions à l’aide de règles prédéfinies. Par exemple, utilisez Zapier pour publier les détails des nouvelles commandes de votre application e-commerce dans un canal Slack, ou utilisez Workato pour acheminer les demandes d’accès informatique dans Slack afin que les responsables puissent les approuver ou les refuser en un seul clic.

Avantages de l’utilisation de Slack pour la productivité des équipes

Slack regroupe vos communications, informations, tâches et outils dans un seul espace de travail. Cette centralisation stimule la productivité en rendant les ressources facilement accessibles, en simplifiant la collaboration entre les équipes et en communiquant clairement les prochaines étapes pour faire avancer les projets.

Voici quelques-uns des avantages de Slack pour booster la productivité des équipes :

Moins de changements de contexte grâce à une authentification unique et à des applications tierces intégrées directement dans Slack, adaptées aux besoins de productivité.

grâce à une authentification unique et à des applications tierces intégrées directement dans Slack, adaptées aux besoins de productivité. Accès plus rapide aux informations grâce à la recherche alimentée par l’IA dans l’ensemble de votre pile technologique et aux récaps générés par l’IA qui résument les canaux et fils de discussion.

grâce à la recherche alimentée par l’IA dans l’ensemble de votre pile technologique et aux récaps générés par l’IA qui résument les canaux et fils de discussion. Réduction des tâches répétitives en passant de processus administratifs manuels à une automatisation des flux de travail.

en passant de processus administratifs manuels à une automatisation des flux de travail. Meilleure visibilité des tâches grâce à la délégation automatisée, au suivi de l’avancement et aux notifications des échéances, afin que tout le monde sache ce qui doit être fait et dans quel délai.

grâce à la délégation automatisée, au suivi de l’avancement et aux notifications des échéances, afin que tout le monde sache ce qui doit être fait et dans quel délai. Meilleur alignement des équipes grâce aux canaux partagés, à la communication asynchrone et aux appels d’équipe pour des discussions rapides et informelles.

grâce aux canaux partagés, à la communication asynchrone et aux appels d’équipe pour des discussions rapides et informelles. Prise de décision plus rapide grâce à des flux de travail Slack qui favorisent des approbations plus rapides et réduisent les transferts entre les membres de l’équipe.

Une équipe plus productive grâce à Slack

La productivité s’améliore quand les collaborateurs n’ont pas à passer constamment d’un outil à un autre. L’efficacité est renforcée lorsque les informations sont facilement accessibles et que la communication se fait en temps réel. Les équipes gèrent mieux leurs tâches et gagnent du temps en automatisant les processus de routine.

Slack est l’espace de travail central qui connecte efficacement les activités d’une équipe. La plateforme fait avancer les projets grâce aux canaux pour tout organiser, à l’IA pour obtenir des réponses et à l’intégration des applications de productivité que vous connaissez déjà.