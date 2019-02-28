Parcourir les applications

Outlook Calendar

Plus de manières d’utiliser Microsoft Outlook Calendar dans Slack

Automatiser avec le générateur de flux de travail

Le générateur de flux de travail* vous permet de transformer les processus quotidiens en automatisations, sans rédiger une seule ligne de code. Ajoutez des outils tiers comme Microsoft Outlook Calendar aux flux de travail pour gérer le travail et les processus dans Slack, et utilisez des modèles pour vous lancer rapidement. En savoir plus sur les automatisations

Modèles disponibles pour Microsoft Outlook Calendar :

Nouvel événement de calendrier Microsoft Outlook

Remplir un formulaire dans Slack pour créer un nouvel événement dans votre calendrier Microsoft Outlook

*Le générateur de flux de travail est disponible uniquement avec les forfaits payants