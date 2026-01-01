Saca partido a un espacio de trabajo conectado que mejora la visibilidad de las tareas, optimiza la coordinación del equipo y agiliza la toma de decisiones.

Integra directamente en Slack las aplicaciones de productividad de terceros que ya utilizas para el control de horario, la planificación, la documentación y la comunicación.

Impulsa la productividad con funciones de Slack como los canales de Slack para organizar el trabajo, las Listas de Slack para gestionar tareas y el creador de flujos de trabajo para automatizar las tareas repetitivas.

Acerca de este caso de uso

La productividad del equipo puede verse afectada cuando la información esencial está repartida entre herramientas desconectadas. Se pierde tiempo buscando conversaciones, tareas, documentos, reuniones y flujos de trabajo cuando cada uno está en un lugar diferente. A menudo, es difícil saber dónde encontrar la información correcta, y localizar el archivo adecuado hace perder un tiempo valioso.

Slack reúne a los equipos en un espacio de trabajo central donde pueden comunicarse, organizar el trabajo, automatizar tareas rutinarias y conectar las aplicaciones que ya usan. ¿El resultado? El tiempo se aprovecha mejor a medida que los equipos ganan en visibilidad y colaboración, lo que mejora los resultados del negocio.

Mejorar la productividad de tu equipo con Slack

La productividad del equipo no consiste simplemente en intentar hacer más trabajo en menos tiempo. Se trata de gestionar mejor la carga de trabajo: reducir fricciones, facilitar el acceso a la información y dedicar menos tiempo a las tareas repetitivas. Los equipos pueden lograrlo unificando herramientas de productividad e integraciones en Slack. Este centro de trabajo centralizado ayuda a evitar el cambio constante de interfaz entre herramientas y te permite mantener todo tu trabajo en un único espacio.

Estas son algunas de las funciones de Slack que potencian la productividad del equipo:

Usa Slackbot para preguntas frecuentes y recordatorios

Integrado de forma nativa en Slack, Slackbot es tu Agente de IA personal que se adapta a tus tareas y al contexto de tu espacio de trabajo. Úsalo para gestionar las tareas administrativas rutinarias, como responder preguntas, compartir información y dar soporte a tareas y flujos de trabajo recurrentes.

Por ejemplo, usa Slackbot para:

Configurar respuestas automáticas personalizadas para preguntas frecuentes en un canal, como contraseñas del Wi-Fi o enlaces a documentos.

Configurar recordatorios personalizados con el atajo de comando /recordar.

Redactar resúmenes de reuniones basados en conversaciones y decisiones existentes en Slack.

Analizar y resumir documentos cargados para identificar los puntos clave.

Organiza el trabajo con los canales de Slack

Los canales de Slack te permiten organizar tus comunicaciones por equipos, proyectos, clientes o temas específicos, y pueden ser públicos o privados. Cada canal mantiene organizadas y accesibles las conversaciones, decisiones, archivos y actualizaciones relevantes, independientemente de la función o el área de negocio de cada miembro del equipo.

Al usar canales, los equipos pueden deshacerse de las interminables cadenas de correo electrónico y centralizar la información para todos los que participan en un proyecto. Cuando se incorpora un nuevo miembro al equipo, puede revisar el historial del canal para ponerse al día de forma asíncrona, sin necesidad de asistir a agotadoras reuniones de puesta al día ni de recibir montones de correos electrónicos del proyecto reenviados.

Gestiona tareas con las listas de Slack

Convierte las conversaciones e ideas que se comparten en tus canales en próximos pasos y tareas concretas con las listas de Slack. Los equipos pueden asignar trabajo, fijar plazos y hacer seguimiento del estado directamente en Slack. Al mantener la ejecución del proyecto y las conversaciones en la misma aplicación, eliminas el cambio de aplicación y mantienes las tareas vinculadas a las conversaciones del canal donde se toman las decisiones.

Para sacar el máximo partido a la gestión de proyectos con listas, añade campos como responsable, fecha de entrega, estado y prioridad, y usa la ordenación y los filtros para organizarlos. Prueba a cambiar entre la vista de tabla y el tablero Kanban para agrupar las tareas por cualquier campo.

Centraliza la información con los canvas

Un canvas de Slack es un documento vivo integrado directamente en un canal o mensaje directo. Los mensajes publicados en una conversación de Slack pueden desaparecer del campo de visión rápidamente, pero un canvas ofrece un espacio permanente y personalizable que permanece fijo junto a la conversación. Los equipos pueden usarlo para redactar resúmenes de proyectos, listar enlaces a recursos importantes, documentar procesos, registrar notas de reuniones, organizar listas de tareas e insertar contenido multimedia. Los canvas ofrecen a todo el equipo una única fuente de verdad sin necesidad de saltar entre múltiples documentos y herramientas.

Automatiza las tareas repetitivas con el creador de flujos de trabajo

No todo el mundo en tu equipo sabe programar, y ahí es donde entra en juego el creador de flujos de trabajo. Convierte los procesos en flujos de trabajo automatizados sin necesidad de conocimientos técnicos. Esta solución sin código ahorra tiempo al automatizar solicitudes, aprobaciones, notificaciones, procesos recurrentes y tareas administrativas rutinarias.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo puedes usar los flujos de trabajo para simplificar los procesos repetitivos:

Estandarizar los formularios de solicitud para peticiones de TI y diseño.

Redirigir los tickets de soporte al miembro del equipo adecuado.

Enviar recordatorios programados para vuestros stand-ups diarios.

Publicar mensajes de bienvenida automáticos cuando alguien se une a un canal.

Usa la IA de Slack para encontrar información más rápido

Buscar información no debería ser como una búsqueda del tesoro por distintas aplicaciones y herramientas. Usa la búsqueda empresarial de Slack para dedicar menos tiempo a encontrar las respuestas que necesitas. Desde una única barra de búsqueda en Slack, puedes buscar en conversaciones, herramientas de trabajo, datos y aplicaciones de terceros a las que tengas acceso. Utiliza el lenguaje natural con la IA de Slack para refinar las búsquedas y obtener resultados más específicos y relevantes.

También puedes usar los resúmenes de canales y las síntesis de hilos generados por IA para ponerte al día en largas conversaciones de Slack rápidamente. Verás lo más relevante sin tener que leer toda la conversación para encontrar los detalles que necesitas.

Habla en directo con las Juntas

Usa las Juntas de Slack para coordinarte al instante con los miembros de tu equipo. Las funciones de audio, vídeo y compartir pantalla te permiten iniciar una conversación desde cualquier canal o mensaje directo.

Una Junta de cinco minutos puede reemplazar fácilmente un largo y complicado hilo de mensajes. También puedes usar las Juntas para trabajar juntos en un documento con la función de compartir pantalla para varias personas, usando anotaciones en directo o cursores para destacar los puntos de debate. Tras una Junta, puedes obtener notas de reunión generadas por IA que incluyen los enlaces, documentos y mensajes compartidos durante la llamada.

Todo lo que se puede hacer de forma asíncrona se hace mejor a través de Slack. Puedes añadir fácilmente personas a hilos o canales para que aporten su opinión. Boris Power Ingeniero principal de investigación, OpenAI

Aplicaciones de productividad para añadir a Slack

Deja de pasar el día cambiando entre aplicaciones añadiéndolas directamente en Slack. Las funcionalidades de productividad pueden ampliarse mediante las integraciones de Slack con más de 2600 aplicaciones, lo que significa que puedes incorporar tus procesos de trabajo actuales directamente en Slack.

Considera instalar estas aplicaciones de terceros disponibles en el Slack Marketplace:

Las aplicaciones de gestión de proyectos y tareas ayudan a planificar y organizar proyectos y a asignar tareas. El software de gestión de tareas como Asana convierte las conversaciones e ideas de Slack en tareas y proyectos. Con Trello, la IA extrae información de los mensajes de Slack y rellena automáticamente una tarjeta en Trello con fechas de entrega, prioridades o elementos de acción.

ayudan a planificar y organizar proyectos y a asignar tareas. El software de gestión de tareas como Asana convierte las conversaciones e ideas de Slack en tareas y proyectos. Con Trello, la IA extrae información de los mensajes de Slack y rellena automáticamente una tarjeta en Trello con fechas de entrega, prioridades o elementos de acción. Las aplicaciones de control de horario y productividad registran las horas de los miembros del equipo y generan informes para medir la eficiencia. Aplicaciones como TrackingTime y Tempo pueden ayudar a medir la productividad de forma individual o en equipo, hacer un seguimiento del progreso y crear hojas de horas.

registran las horas de los miembros del equipo y generan informes para medir la eficiencia. Aplicaciones como TrackingTime y Tempo pueden ayudar a medir la productividad de forma individual o en equipo, hacer un seguimiento del progreso y crear hojas de horas. Las aplicaciones de calendario y programación eliminan el ir y venir para encontrar disponibilidad sincronizando calendarios, programando reuniones y automatizando recordatorios. Google Calendar y Outlook Calendar sincronizan automáticamente tu calendario con tu estado de Slack para que los miembros del equipo sepan cuándo estás en una reunión o fuera de la oficina.

eliminan el ir y venir para encontrar disponibilidad sincronizando calendarios, programando reuniones y automatizando recordatorios. Google Calendar y Outlook Calendar sincronizan automáticamente tu calendario con tu estado de Slack para que los miembros del equipo sepan cuándo estás en una reunión o fuera de la oficina. Las aplicaciones de documentación y gestión del conocimiento almacenan, organizan y controlan el acceso a tus archivos. La plantilla de Notion se integra con el creador de flujos de trabajo de Slack para crear una página en Notion. Busca directamente en Google Drive los archivos compartidos en Slack y recibe actualizaciones sobre cambios como comentarios o solicitudes de acceso.

almacenan, organizan y controlan el acceso a tus archivos. La plantilla de Notion se integra con el creador de flujos de trabajo de Slack para crear una página en Notion. Busca directamente en Google Drive los archivos compartidos en Slack y recibe actualizaciones sobre cambios como comentarios o solicitudes de acceso. Las aplicaciones de comunicación y colaboración como Google Meet te permiten hablar con tu equipo mediante llamadas de voz o vídeo. Con la aplicación de Zoom, puedes programar, iniciar, unirte y gestionar reuniones de Zoom directamente en el espacio de trabajo de Slack.

como Google Meet te permiten hablar con tu equipo mediante llamadas de voz o vídeo. Con la aplicación de Zoom, puedes programar, iniciar, unirte y gestionar reuniones de Zoom directamente en el espacio de trabajo de Slack. Las aplicaciones de automatización y flujos de trabajo ayudan a eliminar el trabajo manual conectando distintas aplicaciones de productividad a Slack para ejecutar tareas mediante reglas predefinidas. Por ejemplo, usa Zapier para publicar los detalles de los nuevos pedidos de tu aplicación de comercio electrónico en un canal de Slack, o usa Workato para redirigir las solicitudes de acceso de TI a Slack para que los responsables puedan aprobarlas o rechazarlas con un solo clic.

Ventajas de usar Slack para mejorar la productividad del equipo

Slack conecta tus comunicaciones, información, tareas y herramientas en un único espacio de trabajo. Reunir todo en un mismo lugar impulsa la productividad al mantener los recursos accesibles, simplificar la colaboración en equipo y dar a todos pasos claros para avanzar en el trabajo.

Algunas de las ventajas de usar Slack para la productividad del equipo son:

Menos cambios de interfaz gracias al inicio de sesión único y a las aplicaciones de terceros integradas en Slack y adaptadas a tus necesidades de productividad.

gracias al inicio de sesión único y a las aplicaciones de terceros integradas en Slack y adaptadas a tus necesidades de productividad. Acceso más rápido a la información con búsqueda impulsada por IA en todo tu ecosistema tecnológico y síntesis generadas por IA que resumen canales e hilos de conversaciones.

con búsqueda impulsada por IA en todo tu ecosistema tecnológico y síntesis generadas por IA que resumen canales e hilos de conversaciones. Menos trabajo repetitivo al pasar de procesos manuales y administrativos a la automatización de flujos de trabajo.

al pasar de procesos manuales y administrativos a la automatización de flujos de trabajo. Mayor visibilidad de las tareas con delegación automatizada, seguimiento del estado y notificaciones de plazos, para que todos sepan qué hay que hacer y cuándo.

con delegación automatizada, seguimiento del estado y notificaciones de plazos, para que todos sepan qué hay que hacer y cuándo. Mejor colaboración del equipo con canales compartidos, comunicación asíncrona y Juntas para conversaciones rápidas e informales.

con canales compartidos, comunicación asíncrona y Juntas para conversaciones rápidas e informales. Toma de decisiones más ágil porque los flujos de trabajo en Slack implican aprobaciones más rápidas y menos traspasos entre los miembros del equipo.

Haz tu equipo más productivo con Slack

La productividad mejora cuando las personas no tienen que saltar constantemente de una herramienta a otra. La eficiencia se acelera cuando la información es fácilmente accesible y la comunicación es en tiempo real. Los equipos gestionan mejor sus tareas y ahorran tiempo al automatizar los procesos rutinarios.

Slack es el espacio de trabajo central que conecta las actividades de un equipo de forma eficaz. Con Slack, el trabajo avanza gracias a los canales para la organización, la IA para encontrar respuestas y la integración de las aplicaciones de productividad que ya conoces.