Profitiere von einem vernetzten Workspace, der die Aufgabentransparenz erhöht, die Abstimmung im Team verbessert und Entscheidungsprozesse beschleunigt.

Integriere Produktivitäts-Apps von Drittanbietern, die du bereits nutzt, direkt in Slack – für Zeiterfassung, Planung, Dokumentation und Kommunikation.

Steigere die Produktivität mit Slack-Funktionen wie Slack-Channels zum Organisieren der Arbeit, Slack-Listen zur Aufgabenverwaltung und dem Workflow-Builder zur Automatisierung wiederkehrender Aufgaben.

Über diesen Anwendungsfall

Die Team-Produktivität leidet, wenn wichtige Informationen über unverbundene Tools verteilt sind. Wertvolle Zeit geht verloren, wenn Unterhaltungen, Aufgaben, Dokumente, Meetings und Workflows jeweils an verschiedenen Orten zu finden sind. Oft ist es schwer zu wissen, wo die richtigen Informationen sind, und die Suche nach der passenden Datei kostet wertvolle Zeit.

Slack bringt Teams in einem zentralen Workspace zusammen, in dem sie kommunizieren, Arbeit organisieren, Routineaufgaben automatisieren und die bereits genutzten Apps vernetzen können. Das Ergebnis? Zeit wird effizienter eingesetzt, da Teams transparenter und besser zusammenarbeiten – was den Geschäftserfolg steigert.

So steigerst du die Produktivität deines Teams mit Slack

Team-Produktivität bedeutet nicht einfach, mehr Arbeit in weniger Zeit zu erledigen. Es geht darum, deinen Arbeitsalltag intelligenter zu gestalten: Reibungspunkte reduzieren, Informationen leichter zugänglich machen und weniger Zeit mit wiederkehrenden Aufgaben verbringen. Teams können das erreichen, indem sie Produktivitätstools und Integrationen in Slack bündeln. Der zentrale Hub hilft dabei, zeitaufwändiges Wechseln zwischen verschiedenen Anwendungen zu vermeiden, und ermöglicht es, die gesamte Arbeit an einem einzigen Ort zu organisieren.

Hier sind einige der Slack-Funktionen, die die Team-Produktivität fördern:

Slackbot für Routinefragen und Erinnerungen nutzen

Der direkt in Slack integrierte Slackbot ist dein persönlicher KI-Agent, der sich an deine Aufgaben und den Kontext deines Workspace anpasst. Nutze ihn für administrative Routineaufgaben – etwa das Beantworten von Fragen, das Teilen von Informationen und die Unterstützung bei wiederkehrenden Aufgaben und Workflows.

Du kannst Slackbot zum Beispiel so einsetzen:

Benutzerdefinierte automatische Antworten auf häufig gestellte Channel-Fragen einrichten, z. B. zu WLAN-Codes oder Dokument-Links.

Personalisierte Erinnerungen mit dem Befehl „/erinnere“ konfigurieren.

Meeting-Briefings auf Basis bestehender Slack-Unterhaltungen und getroffener Entscheidungen erstellen.

Hochgeladene Dokumente analysieren und zusammenfassen, um die wichtigsten Erkenntnisse herauszuarbeiten.

Arbeit mit Slack-Channels organisieren

Slack-Channels ermöglichen es dir, deine Kommunikation nach Teams, Projekten, Kund:innen oder Themen zu organisieren – entweder öffentlich oder privat. Jeder Channel hält relevante Unterhaltungen, Entscheidungen, Dateien und Updates übersichtlich und zugänglich, unabhängig von der Funktion oder Abteilung eines Teammitglieds.

Durch den Einsatz von Channels können Teams endlose E-Mail-Ketten ersetzen und den Kontext für alle Projektbeteiligten an einem Ort bündeln. Wenn ein neues Teammitglied dazustößt, kann es den Channel-Verlauf eigenständig und asynchron durchsuchen, um sich auf den aktuellen Stand zu bringen – ohne zeitaufwendige Nachholmeetings oder weitergeleitete Projekt-E-Mails.

Aufgaben mit Slack-Listen verwalten

Verwandle die Unterhaltungen und Ideen in deinen Channels mit Slack-Listen in konkrete nächste Schritte und Aufgaben. Teams können Aufgaben direkt in Slack zuweisen, Deadlines setzen und den Status verfolgen. Da Projektausführung und Diskussion in derselben App stattfinden, entfällt der Wechsel zwischen verschiedenen Apps – und deine Aufgaben bleiben mit den Channel-Unterhaltungen verknüpft, in denen Entscheidungen getroffen werden.

Füge Felder wie Verantwortliche:r, Fälligkeitsdatum, Status und Priorität hinzu und nutze Sortier- und Filterfunktionen zur Strukturierung, um Projekte mit Listen möglichst produktiv zu verwalten. Probiere außerdem aus, zwischen der Tabellen- und der Kanban-Board-Ansicht zu wechseln, um Aufgaben nach beliebigen Feldern zu gruppieren.

Informationen mit Canvases zentralisieren

Ein Slack Canvas ist ein lebendiges Dokument, das direkt in einen Channel oder eine Direktnachricht eingebettet ist. In einer Slack-Unterhaltung gepostete Nachrichten können schnell aus dem Sichtfeld verschwinden – ein Canvas hingegen bietet einen dauerhaften, anpassbaren Bereich, der direkt neben der Unterhaltung gepinnt ist. Teams können ihn nutzen, um Projektbriefings zu verfassen, wichtige Ressourcen-Links aufzulisten, Prozesse zu dokumentieren, Meeting-Notizen festzuhalten, Aufgabenlisten zu organisieren und Medien einzubetten. Canvases bieten allen Teammitgliedern eine einzige verlässliche Informationsquelle, ohne zwischen verschiedenen Dokumenten und Tools wechseln zu müssen.

Wiederkehrende Aufgaben mit dem Workflow-Builder automatisieren

Nicht alle in deinem Team beherrschen das Programmieren – und genau hier kommt der Workflow-Builder ins Spiel. Er wandelt Prozesse in automatisierte Workflows um, ganz ohne technische Kenntnisse. Die Lösung ohne Programmieren spart Zeit, indem sie Anfragen, Genehmigungen, Benachrichtigungen, wiederkehrende Prozesse und administrative Routineaufgaben automatisiert.

Hier nur einige Beispiele, wie du Workflows nutzen kannst, um wiederkehrende Prozesse zu optimieren:

Eingangsformulare für IT- und Design-Anfragen standardisieren.

Helpdesk-Tickets automatisch an die richtige Person im Team weiterleiten.

Geplante Erinnerungen für tägliche Standup-Meetings versenden.

Automatische Willkommensnachrichten posten, wenn jemand einem Channel beitritt.

Slack AI nutzen, um Informationen schneller zu finden

Die Suche nach Informationen sollte keine Schnitzeljagd durch verschiedene Apps und Tools sein. Nutze die Enterprise-Suche von Slack, um weniger Zeit mit der Suche nach den benötigten Antworten zu verbringen. Über eine einzige Suchleiste in Slack kannst du Unterhaltungen, Business-Tools, Daten und Drittanbieter-Apps durchsuchen, auf die du Zugriff hast. Nutze natürliche Sprache mit Slack AI, um Suchen zu verfeinern und spezifischere, relevantere Ergebnisse zu erhalten.

Du kannst außerdem KI-generierte Channel-Übersichten und Thread-Zusammenfassungen verwenden, um bei langen Slack-Diskussionen schnell auf dem neuesten Stand zu sein. So siehst du die Highlights, ohne lange Unterhaltungen komplett durchlesen zu müssen.

Live-Abstimmung per Huddle

Nutze Slack-Huddles für die sofortige Abstimmung mit deinen Teammitgliedern. Dank Audio-, Video- und Bildschirmfreigabe-Funktionen kannst du direkt aus einem Channel oder einer Direktnachricht heraus eine Unterhaltung starten.

Ein fünfminütiger Huddle kann problemlos einen langen, komplizierten Nachrichten-Thread ersetzen. Du kannst Huddles auch nutzen, um gemeinsam mit mehreren Personen über Bildschirmfreigabe an einem Dokument zu arbeiten – mit Live-Zeichenfunktion oder Cursorn, um Diskussionspunkte hervorzuheben. Nach einem Huddle erhältst du KI-generierte Meeting-Notizen, die Links, Dokumente und bei dem Anruf geteilte Nachrichten enthalten.

Alles, was asynchron erledigt werden kann, lässt sich am besten über Slack abwickeln. Du kannst ganz einfach Personen zu Threads oder Channels hinzufügen, um weiteren Input zu erhalten. Boris Power Principal Research Engineer, OpenAI

Produktivitäts-Apps für Slack

Hör auf, deinen Tag damit zu verbringen, zwischen Apps hin- und herzuwechseln – füge sie stattdessen direkt in Slack hinzu. Produktivitätsfunktionen lassen sich durch Slack-Integrationen mit mehr als 2.600 Apps erweitern, sodass du deine bestehenden Arbeitsprozesse direkt in Slack einbinden kannst.

Probiere diese Drittanbieter-Apps aus dem Slack Marketplace aus:

Projekt- und Aufgaben-Tracking-Apps helfen dabei, Projekte zu planen und zu organisieren sowie Aufgaben zuzuweisen. Aufgabenverwaltungssoftware wie Asana wandelt Slack-Unterhaltungen und -Ideen in Aufgaben und Projekte um. Mit Trello extrahiert KI Informationen aus Slack-Nachrichten und füllt automatisch eine Karte in Trello mit Fälligkeitsterminen, Prioritäten oder Aktionspunkten aus.

helfen dabei, Projekte zu planen und zu organisieren sowie Aufgaben zuzuweisen. Aufgabenverwaltungssoftware wie Asana wandelt Slack-Unterhaltungen und -Ideen in Aufgaben und Projekte um. Mit Trello extrahiert KI Informationen aus Slack-Nachrichten und füllt automatisch eine Karte in Trello mit Fälligkeitsterminen, Prioritäten oder Aktionspunkten aus. Zeiterfassungs- und Produktivitäts-Apps erfassen die Arbeitsstunden von Teammitgliedern und erstellen Berichte zur Messung der Effizienz. Apps wie TrackingTime und Tempo helfen dabei, die Produktivität einzelner Personen oder des gesamten Teams zu messen, den Fortschritt zu verfolgen und Arbeitszeitnachweise zu erstellen.

erfassen die Arbeitsstunden von Teammitgliedern und erstellen Berichte zur Messung der Effizienz. Apps wie TrackingTime und Tempo helfen dabei, die Produktivität einzelner Personen oder des gesamten Teams zu messen, den Fortschritt zu verfolgen und Arbeitszeitnachweise zu erstellen. Kalender- und Planungs-Apps beenden das lästige Hin und Her bei der Terminsuche, indem sie Kalender synchronisieren, Meetings einrichten und Erinnerungen automatisieren. Google Calendar und Outlook Calendar synchronisieren deinen Kalender automatisch mit deinem Slack-Status, damit deine Teammitglieder wissen, wenn du in einem Meeting oder außer Haus bist.

beenden das lästige Hin und Her bei der Terminsuche, indem sie Kalender synchronisieren, Meetings einrichten und Erinnerungen automatisieren. Google Calendar und Outlook Calendar synchronisieren deinen Kalender automatisch mit deinem Slack-Status, damit deine Teammitglieder wissen, wenn du in einem Meeting oder außer Haus bist. Dokumentations- und Wissens-Apps speichern, organisieren und verwalten den Zugriff auf deine Dateien. Die Notion-Vorlage lässt sich in den Slack Workflow-Builder integrieren, um eine Seite in Notion zu erstellen. Durchsuche Google Drive direkt nach in Slack geteilten Dateien und erhalte Aktualisierungen zu Änderungen wie Kommentaren oder Zugriffsanfragen.

speichern, organisieren und verwalten den Zugriff auf deine Dateien. Die Notion-Vorlage lässt sich in den Slack Workflow-Builder integrieren, um eine Seite in Notion zu erstellen. Durchsuche Google Drive direkt nach in Slack geteilten Dateien und erhalte Aktualisierungen zu Änderungen wie Kommentaren oder Zugriffsanfragen. Kommunikations- und Kollaborations-Apps wie Google Meet ermöglichen dir Gespräche mit deinem Team per Audio- oder Video-Anruf. Mit der Zoom-App kannst du Zoom-Meetings direkt im Slack-Workspace planen, starten, beitreten und verwalten.

wie Google Meet ermöglichen dir Gespräche mit deinem Team per Audio- oder Video-Anruf. Mit der Zoom-App kannst du Zoom-Meetings direkt im Slack-Workspace planen, starten, beitreten und verwalten. Automatisierungs- und Workflow-Apps helfen dabei, manuelle Arbeit zu eliminieren, indem verschiedene Produktivitäts-Apps mit Slack verbunden werden, um Aufgaben anhand vordefinierter Regeln auszuführen. Nutze zum Beispiel Zapier, um Details neuer Bestellungen aus deiner E-Commerce-App in einem Slack-Channel zu posten, oder verwende Workato, um IT-Zugriffsanfragen in Slack weiterzuleiten, damit zuständige Personen sie mit einem einzigen Klick genehmigen oder ablehnen können.

Vorteile von Slack für die Team-Produktivität

Slack verbindet deine Kommunikation, Informationen, Aufgaben und Tools in einem einzigen Workspace. Alles an einem Ort zu bündeln steigert die Produktivität, indem Ressourcen leicht zugänglich bleiben, die Zusammenarbeit im Team vereinfacht wird und alle klare nächste Schritte haben, um die Arbeit zu erledigen.

Zu den Vorteilen von Slack für die Team-Produktivität gehören:

Weniger Kontextwechsel dank Einmaligem Anmelden und spezifischen Drittanbieter-Apps für mehr Produktivität, die direkt in Slack integriert sind.

dank Einmaligem Anmelden und spezifischen Drittanbieter-Apps für mehr Produktivität, die direkt in Slack integriert sind. Schnellerer Zugriff auf Informationen durch KI-gestützte Suche über deinen gesamten Tech-Stack hinweg sowie KI-generierte Übersichten, die Channels und Threads zusammenfassen.

durch KI-gestützte Suche über deinen gesamten Tech-Stack hinweg sowie KI-generierte Übersichten, die Channels und Threads zusammenfassen. Weniger Routinearbeit durch den Wechsel von manuellen, administrativen Prozessen zur Workflow-Automatisierung.

durch den Wechsel von manuellen, administrativen Prozessen zur Workflow-Automatisierung. Bessere Aufgabentransparenz durch automatisierte Delegation, Status-Tracking und Deadline-Benachrichtigungen, damit alle wissen, was bis wann erledigt sein muss.

durch automatisierte Delegation, Status-Tracking und Deadline-Benachrichtigungen, damit alle wissen, was bis wann erledigt sein muss. Bessere Abstimmung im Team durch geteilte Channels, asynchrone Kommunikation und Huddles für schnelle, informelle Gespräche.

durch geteilte Channels, asynchrone Kommunikation und Huddles für schnelle, informelle Gespräche. Schnellere Entscheidungsfindung, da Workflows in Slack zügigere Genehmigungen und weniger Übergaben zwischen Teammitgliedern ermöglichen.

Dein Team mit Slack produktiver machen

Die Produktivität steigt, wenn Personen nicht ständig zwischen verschiedenen Tools wechseln müssen. Effizienz nimmt zu, wenn Informationen leicht zugänglich sind und die Kommunikation in Echtzeit stattfindet. Teams verwalten ihre Aufgaben besser und sparen Zeit, indem sie Routineprozesse automatisieren.

Slack ist der zentrale Workspace, der die Aktivitäten eines Teams effizient verbindet. Mit Slack geht die Arbeit voran – mit Channels zur Organisation, KI für schnelle Antworten und der Integration der Produktivitäts-Apps, die du bereits kennst.