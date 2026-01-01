Informazioni su questo caso d’uso

Quando le informazioni essenziali sono distribuite tra più strumenti non connessi, la produttività del team può risentirne. I membri perdono tempo a cercare conversazioni, attività, documenti, riunioni e workflow quando ciascun elemento si trova in un posto diverso. Spesso può essere difficile sapere dove trovare le informazioni giuste e individuare il file corretto può richiedere tempo prezioso.

Slack riunisce i team in un’area di lavoro centrale in cui possono comunicare, organizzare il lavoro, automatizzare le attività di routine e connettere le app che già utilizzano. Il risultato? I team gestiscono il tempo in modo più efficiente e, grazie a una maggiore visibilità e collaborazione, contribuiscono a migliorare i risultati aziendali.

Come aumentare la produttività del team con Slack

La produttività del team non consiste semplicemente nel fare di più in meno tempo, ma nel lavorare in modo più intelligente: ridurre gli ostacoli, rendere più facile accedere alle informazioni e dedicare meno tempo alle attività ripetitive. I team possono fare tutto questo riunendo in Slack gli strumenti di produttività e le integrazioni. L’hub centrale riduce i cambi di contesto, attività che fanno perdere molto tempo, e consente di gestire tutto il lavoro in un unico posto.

Ecco alcune delle funzioni di Slack che favoriscono la produttività del team:

Utilizza Slackbot per le domande e i promemoria di routine

Integrato nativamente in Slack, Slackbot è il tuo agente di IA personale che si adatta alle attività e alle informazioni dell’area di lavoro. Puoi utilizzarlo per gestire le operazioni amministrative di routine, come rispondere a domande, condividere informazioni e supportare attività e workflow ricorrenti.

Ad esempio, puoi utilizzare Slackbot per:

impostare risposte automatiche personalizzate per le domande frequenti nei canali, come i codici Wi-Fi o i link ai documenti;

configurare promemoria personalizzati con l’azione rapida /ricorda;

creare bozze dei briefing per le riunioni in base alle conversazioni e alle decisioni già presenti in Slack;

analizzare e riassumere i documenti caricati per identificarne i punti chiave.

Organizza il lavoro con i canali di Slack

I canali di Slack consentono di suddividere le comunicazioni in base al team, al progetto, al cliente o all’argomento e possono essere pubblici o privati. Ogni canale raccoglie e organizza conversazioni, decisioni, file e aggiornamenti pertinenti rendendoli facilmente accessibili, indipendentemente dal ruolo o dal dipartimento aziendale di ciascun membro del team.

Grazie ai canali, i team possono eliminare le interminabili catene di e-mail e centralizzare le informazioni per chiunque lavori a un determinato progetto. Una volta entrati a far parte di un team, i nuovi membri possono consultare la cronologia del canale per recuperare le informazioni in modo asincrono, senza dover partecipare a riunioni di aggiornamento o ricevere una serie di e-mail sul progetto.

Gestisci le attività con gli elenchi di Slack

Trasforma le conversazioni e le idee condivise nei canali in passaggi e attività concreti da svolgere in futuro con gli elenchi di Slack. I team possono assegnare attività, impostare scadenze e monitorarne lo stato direttamente in Slack. Con l’esecuzione di progetti e lo svolgimento di discussioni nella stessa app, elimini il passaggio da uno strumento all’altro e mantieni le attività associate alle conversazioni nei canali in cui vengono prese le decisioni.

Per gestire i progetti in modo più efficace con gli elenchi, aggiungi campi come assegnatario, data di scadenza, stato e priorità, e utilizza ordinamento e filtri per organizzarli. Puoi anche passare dalla visualizzazione tabella alla lavagna Kanban per raggruppare le attività in base a qualsiasi campo.

Centralizza le informazioni con i canvas

Un canvas di Slack è un documento dinamico integrato direttamente in un canale o in un messaggio diretto. Nelle conversazioni di Slack i messaggi scorrono via in fretta, ma un canvas è uno spazio permanente e personalizzato, fissato accanto alla conversazione. I team possono utilizzarlo per scrivere bozze del briefing di progetto, creare elenchi con i link a risorse importanti, documentare processi, registrare le note della riunione, organizzare gli elenchi delle attività e incorporare contenuti multimediali. I canvas rappresentano, per tutti i membri del team, un’unica origine di riferimento, senza dover passare da un documento all’altro o da uno strumento all’altro.

Automatizza le attività ripetitive con Workflow Builder

Non tutti i membri del team sanno programmare ed è proprio qui che entra in gioco Workflow Builder. Trasforma i processi in workflow automatizzati senza richiedere competenze tecniche. La soluzione senza codice consente di risparmiare tempo automatizzando richieste, approvazioni, notifiche, processi ricorrenti e attività amministrative di routine.

Ecco alcuni degli esempi di come puoi utilizzare i workflow per semplificare i processi ripetitivi:

Standardizza i moduli di accettazione per le richieste IT e di progettazione.

Inoltra i ticket dell’assistenza tecnica al membro del team giusto.

Invia promemoria programmati per i meeting giornalieri brevi.

Posta messaggi di benvenuto automatici quando una nuova persona entra a far parte di un canale.

Utilizza l’IA di Slack per trovare più rapidamente le informazioni

Trovare informazioni non dovrebbe essere una caccia al tesoro tra app e strumenti diversi. Utilizza la ricerca aziendale di Slack per dedicare meno tempo a cercare le risposte di cui hai bisogno. Da un’unica barra di ricerca in Slack, puoi cercare tra le conversazioni, gli strumenti aziendali, i dati e le app di terze parti a cui hai accesso. Utilizza il linguaggio naturale con l’IA di Slack per affinare le ricerche e ottenere risultati più specifici e pertinenti.

Puoi anche utilizzare le sintesi dei canali e i riepiloghi delle conversazioni generati dall’IA per metterti in pari con le discussioni più lunghe in Slack in tempi rapidi. Potrai visualizzare i punti salienti senza dover leggere un’intera conversazione per trovare le informazioni di cui hai bisogno.

Parlane in tempo reale durante gli incontri

Utilizza gli incontri di Slack per confrontarti subito con gli altri membri del team. Le funzioni audio, video e di condivisione schermo ti consentono di avviare una conversazione direttamente all’interno di un canale o di un messaggio diretto.

Un incontro di cinque minuti può facilmente sostituire una lunga e complessa conversazione di messaggi. Inoltre, puoi utilizzare gli incontri per lavorare su un documento insieme ad altre persone, condividendo lo schermo con loro e utilizzando strumenti di disegno o cursori in tempo reale per evidenziare i punti in discussione. Al termine di un incontro, puoi ottenere note della riunione generate dall’IA che includono link, file e messaggi condivisi durante la chiamata.

Tutto ciò che può essere fatto in modo asincrono è meglio farlo tramite Slack. Puoi aggiungere facilmente persone alle conversazioni o ai canali per ricevere ulteriori contributi. Boris Power Principal Research Engineer, OpenAI

App di produttività da aggiungere a Slack

Smetti di trascorrere le giornate passando da un’app all’altra e aggiungile direttamente in Slack. Le funzionalità di produttività possono essere ampliate tramite le integrazioni di Slack con oltre 2.600 app, consentendoti di trasferire i processi di lavoro che stai già adottando direttamente in Slack.

Valuta l’installazione di queste app di terze parti disponibili nello Slack Marketplace:

App di monitoraggio di progetti e attività : aiutano a pianificare e organizzare i progetti e ad assegnare le attività. I software di gestione delle attività come Asana trasformano le conversazioni e le idee di Slack in attività e progetti. Con Trello, l’IA estrae le informazioni dai messaggi di Slack e compila automaticamente una scheda Trello con date di scadenza, priorità o azioni da intraprendere.

: aiutano a pianificare e organizzare i progetti e ad assegnare le attività. I software di gestione delle attività come Asana trasformano le conversazioni e le idee di Slack in attività e progetti. Con Trello, l’IA estrae le informazioni dai messaggi di Slack e compila automaticamente una scheda Trello con date di scadenza, priorità o azioni da intraprendere. App di monitoraggio del tempo e produttività : tengono traccia delle ore di lavoro dei membri del team e generano report per valutarne l’efficienza. App come TrackingTime e Tempo possono aiutare a misurare la produttività individuale o del team, a monitorare i progressi e a creare fogli presenze.

: tengono traccia delle ore di lavoro dei membri del team e generano report per valutarne l’efficienza. App come TrackingTime e Tempo possono aiutare a misurare la produttività individuale o del team, a monitorare i progressi e a creare fogli presenze. App di calendari e pianificazione : eliminano gli scambi continui di messaggi per trovare un momento disponibile, sincronizzando i calendari, organizzando riunioni e automatizzando i promemoria. Google Calendar e Outlook Calendar sincronizzano automaticamente il calendario con lo stato di Slack, così i membri del team possono sapere quando stai partecipando a una riunione o non sei in ufficio.

: eliminano gli scambi continui di messaggi per trovare un momento disponibile, sincronizzando i calendari, organizzando riunioni e automatizzando i promemoria. Google Calendar e Outlook Calendar sincronizzano automaticamente il calendario con lo stato di Slack, così i membri del team possono sapere quando stai partecipando a una riunione o non sei in ufficio. App di gestione della documentazione e delle informazioni : archiviano, organizzano e gestiscono l’accesso ai file. Il modello di Notion si integra con Workflow Builder di Slack per creare una pagina in Notion. Cerca direttamente i file condivisi in Slack in Google Drive e ricevi aggiornamenti su eventuali modifiche apportate, ad esempio commenti o richieste di accesso.

: archiviano, organizzano e gestiscono l’accesso ai file. Il modello di Notion si integra con Workflow Builder di Slack per creare una pagina in Notion. Cerca direttamente i file condivisi in Slack in Google Drive e ricevi aggiornamenti su eventuali modifiche apportate, ad esempio commenti o richieste di accesso. App di comunicazione e collaborazione : app come Google Meet ti consentono di parlare con il team tramite chiamate vocali o videochiamate. Con l’app Zoom, puoi pianificare, avviare e gestire le riunioni Zoom, oltre a parteciparvi, direttamente nell’area di lavoro di Slack.

: app come Google Meet ti consentono di parlare con il team tramite chiamate vocali o videochiamate. Con l’app Zoom, puoi pianificare, avviare e gestire le riunioni Zoom, oltre a parteciparvi, direttamente nell’area di lavoro di Slack. App di automazione e workflow: aiutano a eliminare le attività manuali connettendo diverse app di produttività a Slack per eseguire operazioni in base a regole predefinite. Ad esempio, utilizza Zapier per postare i dettagli dei nuovi ordini ricevuti nella tua app di e-commerce in un canale di Slack oppure Workato per instradare le richieste di accesso IT in Slack, consentendo ai responsabili di approvarle o rifiutarle con un solo clic.

Vantaggi di utilizzare Slack per la produttività del team

Slack riunisce comunicazioni, informazioni, attività e strumenti in un’unica area di lavoro. Avere tutto in un unico luogo aumenta la produttività perché garantisce che le risorse siano sempre accessibili, semplifica la collaborazione tra i team e consente a tutti di sapere quali sono i prossimi passaggi da compiere.

Ecco alcuni dei vantaggi di utilizzare Slack per la produttività del team:

Meno necessità di passare da uno strumento all’altro , grazie all’autenticazione Single Sign-On e ad app di terze parti integrate in Slack in base alle esigenze di produttività.

, grazie all’autenticazione Single Sign-On e ad app di terze parti integrate in Slack in base alle esigenze di produttività. Accesso più rapido alle informazioni , grazie alla ricerca basata sull’IA nell’intero stack tecnologico e alle sintesi generate dall’IA relative a canali e conversazioni.

, grazie alla ricerca basata sull’IA nell’intero stack tecnologico e alle sintesi generate dall’IA relative a canali e conversazioni. Meno attività ripetitive , passando dai processi manuali e amministrativi all’automazione dei workflow.

, passando dai processi manuali e amministrativi all’automazione dei workflow. Panoramica delle attività ottimizzata , grazie alla delega automatica, al monitoraggio dello stato e alle notifiche delle scadenze, così chiunque è a conoscenza delle attività da completare e delle relative scadenze.

, grazie alla delega automatica, al monitoraggio dello stato e alle notifiche delle scadenze, così chiunque è a conoscenza delle attività da completare e delle relative scadenze. Migliore coordinamento tra i team , grazie ai canali condivisi, alla comunicazione asincrona e agli incontri per discussioni rapide e informali.

, grazie ai canali condivisi, alla comunicazione asincrona e agli incontri per discussioni rapide e informali. Decisioni più rapide, grazie ai workflow in Slack che consentono approvazioni più veloci e riducono i passaggi di consegna tra i vari membri del team.

Aumenta la produttività del team con Slack

La produttività aumenta quando le persone non devono passare continuamente da uno strumento all’altro. L’efficienza migliora quando le informazioni sono facilmente accessibili e la comunicazione avviene in tempo reale. I team possono gestire meglio le attività e risparmiare tempo automatizzando i processi di routine.

Slack è l’area di lavoro centrale che collega in modo efficace le attività di un team. Con Slack, il lavoro procede grazie ai canali che consentono di organizzarlo, all’IA che permette di trovare le risposte e all’integrazione delle app di produttività che già conosci.