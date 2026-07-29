Canali, integrazioni, workflow automatizzati e comunicazioni condivise aiutano i team a gestire le responsabilità, ridurre i ritardi e far avanzare i progetti interaziendali.

Lavora direttamente con clienti, fornitori, agenzie, appaltatori e collaboratori esterni utilizzando canali condivisi, automazione dei workflow e controlli amministrativi integrati.

Slack Connect e i canali condivisi mantengono conversazioni, approvazioni, file e aggiornamenti organizzati in un unico posto, così nulla va perso in caselle di posta sovraccariche o strumenti disconnessi.

Informazioni su questo caso d’uso

La collaborazione esterna può diventare difficoltosa quando le conversazioni sono sparse tra thread di e-mail, note di riunioni, drive condivisi e app disconnesse tra loro. Le decisioni finiscono per perdersi e i partner esterni rischiano di lavorare con informazioni non aggiornate.

Slack integra la collaborazione esterna nello stesso sistema operativo per il lavoro centralizzato in cui già avviene il lavoro interno. Puoi comunicare in modo sicuro con clienti, fornitori, agenzie e altri stakeholder usando canali condivisi, automazione dei workflow, integrazioni e strumenti basati sull’IA che mantengono il lavoro visibile e organizzato tra i team.

Ecco alcuni modi pratici per collaborare esternamente in Slack, insieme a best practice più generali per creare flussi di lavoro interaziendali efficienti.

Come collaborare con partner esterni in Slack

Lavorare con partner esterni diventa molto più semplice quando tutti possono comunicare in un unico spazio condiviso. Usando i canali, le aree di lavoro condivise e le impostazioni di accesso controllato, i team possono coinvolgere i partner esterni direttamente nella conversazione senza compromettere la sicurezza.

Le funzioni di Slack come i canali condivisi, l’automazione dei workflow, le integrazioni e gli strumenti basati sull’IA aiutano i team a restare allineati e a migliorare la produttività aziendale. Ecco un approfondimento sulle funzioni di Slack che supportano la collaborazione esterna:

Usa Slack Connect per eliminare le caotiche catene di e-mail esterne

Slack Connect consente alle organizzazioni di collaborare in modo sicuro con partner esterni direttamente all’interno di Slack. Invece di affidarsi a lunghe catene di e-mail e strumenti disconnessi, i team possono comunicare in tempo reale, condividere file, coordinare le approvazioni e tenere traccia delle decisioni in un unico posto. I team che utilizzano Slack Connect hanno registrato tempi di revisione creativa e approvazione due volte più rapidi, oltre a una riduzione del 50% delle riunioni settimanali per i team che lavorano con collaboratori esterni.

Riunendo gli stakeholder esterni nella stessa area di lavoro, Slack Connect aiuta a ridurre i silos comunicativi, accelerare i tempi di risposta e far avanzare i progetti con una visibilità migliorata.

Usa Slackbot per gestire attività amministrative e promemoria

Slackbot è un assistente IA personale per il lavoro integrato direttamente in Slack, che aiuta i team a mantenere organizzata la collaborazione esterna con promemoria automatici, risposte rapide e indicazioni pratiche integrate nei flussi di lavoro quotidiani. I team possono usare Slackbot per inviare promemoria sulle scadenze, sollecitare aggiornamenti agli stakeholder, rispondere a domande frequenti sui processi o indirizzare le persone alle risorse giuste, senza aggiungere ulteriore carico amministrativo.

Poiché questi promemoria avvengono direttamente all’interno di conversazioni e canali, i team possono ridurre le approvazioni mancate e i follow-up ripetitivi, mantenendo fluido il lavoro tra le organizzazioni.

Aggiungi canali dedicati per conversazioni interne ed esterne separate

I canali aiutano i team a organizzare la collaborazione esterna per progetto, cliente, campagna o relazione con i partner. La creazione di canali dedicati per flussi di lavoro specifici mantiene tutto organizzato, così le persone giuste hanno accesso alle conversazioni, ai file, alle approvazioni e agli aggiornamenti pertinenti.

I team possono anche creare canali interni per allinearsi su tempistiche, responsabilità e feedback prima di condividere gli aggiornamenti all'esterno. Strutture di canali ben organizzate rendono più semplice cercare informazioni in seguito, facilitando il recupero di documenti nascosti e discussioni passate e riducendo al contempo la duplicazione del lavoro.

Apri canali condivisi per un’area di lavoro unificata tra più aziende

I canali condivisi di Slack creano un’area di lavoro centrale in cui i team interni e i partner esterni possono collaborare insieme su progetti attivi. Con i canali condivisi, sono finiti i giorni in cui bisogna destreggiarsi tra catene di e-mail e processi di revisione frammentati. I team possono facilmente condividere aggiornamenti, esaminare file, risolvere domande e portare avanti le approvazioni all’interno della stessa conversazione.

Lavorare a partire dalla cronologia di un canale condiviso riduce anche i ritardi causati dalla mancanza di contesto o dal feedback disperso. Le conversazioni e le azioni da intraprendere rimangono collegate in tempo reale, migliorando la visibilità tra le organizzazioni.

Automatizza i workflow per eliminare i follow-up manuali

L’automazione dei workflow aiuta i team a ridurre i follow-up manuali e a mantenere la collaborazione esterna in movimento in modo costante tra le organizzazioni. I team possono automatizzare attività ricorrenti come richieste di approvazione, workflow di onboarding, aggiornamenti di stato, promemoria e moduli di raccolta, così i progetti non si bloccano in attesa di aggiornamenti o risposte.

Workflow Builder si connette anche con strumenti e sistemi esterni, aiutando i team a standardizzare i processi tra le organizzazioni e riducendo al contempo il lavoro amministrativo e i ritardi nella comunicazione.

Integra la tua tecnologia per tenere allineati gli stakeholder esterni

Le integrazioni connettono Slack con gli altri strumenti che il tuo team già utilizza per lavorare, dalle piattaforme di project management, i sistemi CRM e i sistemi di ticketing agli strumenti di condivisione file, calendari e altre app aziendali. Con le integrazioni di Slack, i team possono ricevere aggiornamenti di progetto da strumenti di project management, condividere file da Google Drive, creare record di Salesforce o gestire ticket di supporto senza mai uscire da Slack.

Centralizzare queste informazioni aiuta a ridurre i cambi di contesto, rende più facile monitorare il lavoro in tempo reale e mantiene gli stakeholder esterni allineati senza dover inviare frequenti aggiornamenti manuali.

Avvia incontri e clip per sincronizzarti senza inviti formali in calendario

Gli incontri e i clip offrono ai team modi rapidi e leggeri per comunicare velocemente con i partner esterni senza dover pianificare riunioni formali.

I team possono avviare un incontro per risolvere domande in tempo reale, esaminare feedback insieme o prendere decisioni più rapide quando la comunicazione asincrona inizia a rallentare i progressi. Secondo le ricerche di Slack, i team che utilizzano gli incontri riportano un aumento della produttività del 37%.

I clip supportano la collaborazione asincrona consentendo ai team di registrare brevi aggiornamenti video o audio che i partner possono consultare quando preferiscono. Ciò contribuisce a ridurre il sovraccarico di riunioni, offrendo al contempo ai team un metodo più rapido e contestuale per spiegare i cambiamenti o illustrare gli aggiornamenti del progetto.

Slack Connect semplifica la nostra comunicazione con i partner che contribuiscono a far avanzare i nostri flussi di lavoro tecnologici e operativi. Alex Benavidez Direttore delle operazioni aziendali, Modern Animal

I vantaggi della collaborazione esterna con Slack

Slack offre alle organizzazioni un livello di collaborazione condivisa in cui i team interni e i partner esterni possono coordinare il lavoro più rapidamente, mantenere la visibilità sui progetti e organizzare le comunicazioni senza rinunciare alla sicurezza o al controllo amministrativo.

Ecco alcuni dei principali vantaggi della collaborazione esterna in Slack:

Comunicazione e decisioni più rapide. I canali condivisi, gli incontri e la messaggistica in tempo reale aiutano i team a risolvere i dubbi e a far avanzare le approvazioni più velocemente, senza dover attendere lunghi scambi di e-mail o riunioni programmate.

I canali condivisi, gli incontri e la messaggistica in tempo reale aiutano i team a risolvere i dubbi e a far avanzare le approvazioni più velocemente, senza dover attendere lunghi scambi di e-mail o riunioni programmate. Meno sovraccarico di e-mail e comunicazioni frammentate. Centralizzare conversazioni, file, aggiornamenti e feedback in Slack riduce la necessità di gestire caselle di posta sparse e strumenti di collaborazione disconnessi.

Centralizzare conversazioni, file, aggiornamenti e feedback in Slack riduce la necessità di gestire caselle di posta sparse e strumenti di collaborazione disconnessi. Sicurezza di livello enterprise. Con Slack Connect, sei tu a decidere non solo quali partner esterni possono accedere, ma anche cosa possono vedere e condividere. Ogni interazione in Slack rispetta rigorosi standard di privacy e certificazioni di conformità.

Con Slack Connect, sei tu a decidere non solo quali partner esterni possono accedere, ma anche cosa possono vedere e condividere. Ogni interazione in Slack rispetta rigorosi standard di privacy e certificazioni di conformità. Maggiore visibilità su progetti e stakeholder. Le conversazioni condivise e i workflow ricercabili aiutano i team interni e i partner esterni a restare allineati su tempistiche, risultati attesi, approvazioni e passi successivi.

Le conversazioni condivise e i workflow ricercabili aiutano i team interni e i partner esterni a restare allineati su tempistiche, risultati attesi, approvazioni e passi successivi. Condivisione di file più sicura. I team possono condividere in modo sicuro documenti, feedback e risorse di progetto direttamente in Slack, mantenendo al contempo la supervisione organizzativa e i controlli amministrativi.

I team possono condividere in modo sicuro documenti, feedback e risorse di progetto direttamente in Slack, mantenendo al contempo la supervisione organizzativa e i controlli amministrativi. Maggiore responsabilità e tempi di risposta più rapidi. La collaborazione basata su canali facilita la gestione delle responsabilità, l'individuazione di eventuali blocchi e il monitoraggio dei progressi senza dover dipendere da aggiornamenti di stato manuali e riunioni di follow-up.

La collaborazione basata su canali facilita la gestione delle responsabilità, l'individuazione di eventuali blocchi e il monitoraggio dei progressi senza dover dipendere da aggiornamenti di stato manuali e riunioni di follow-up. Cronologia delle comunicazioni e della documentazione ricercabile. Le conversazioni, i file condivisi e le decisioni restano ricercabili nel tempo, aiutando i team a trovare rapidamente il contesto rilevante e a ridurre la duplicazione del lavoro.

Le conversazioni, i file condivisi e le decisioni restano ricercabili nel tempo, aiutando i team a trovare rapidamente il contesto rilevante e a ridurre la duplicazione del lavoro. Relazioni più solide con clienti, fornitori e partner. Comunicazioni più rapide, maggiore trasparenza e una collaborazione più organizzata possono contribuire a rendere le partnership esterne più fluide. Una ricerca di Slack ha inoltre rilevato che i team che utilizzano Slack registrano il 39% in meno di riunioni e una produttività superiore del 47%.

Che cos’è la collaborazione esterna?

La collaborazione esterna è il processo di lavoro con persone esterne alla propria organizzazione per perseguire obiettivi aziendali comuni, gestire progetti e svolgere attività operative quotidiane. Può includere clienti, fornitori, agenzie, collaboratori, appaltatori, consulenti e partner strategici che si coordinano regolarmente con i team interni.

La collaborazione esterna comprende spesso la pianificazione di progetti, la condivisione di file, la comunicazione con i clienti, le approvazioni, l’onboarding, i cicli di feedback e l’esecuzione collaborativa tra più organizzazioni. Man mano che le organizzazioni diventano sempre più distribuite, tra team remoti, fornitori esterni e partner globali, cresce la necessità di sistemi di collaborazione sicuri e centralizzati per coordinare il lavoro in modo efficiente.

Best practice per una collaborazione esterna efficace

Una collaborazione esterna solida richiede una comunicazione chiara, una documentazione organizzata, responsabilità ben definite e sistemi sicuri per coordinare il lavoro tra organizzazioni diverse. Le seguenti best practice possono aiutare i team ad accelerare l'avanzamento dei progetti e a costruire relazioni di lavoro più solide con i partner esterni:

Stabilisci canali di comunicazione chiari per ogni partner o progetto. Crea canali Slack dedicati per clienti, fornitori, campagne o flussi di lavoro specifici, in modo che conversazioni, file e approvazioni rimangano organizzati e facili da seguire.

Crea canali Slack dedicati per clienti, fornitori, campagne o flussi di lavoro specifici, in modo che conversazioni, file e approvazioni rimangano organizzati e facili da seguire. Definisci fin dall’inizio responsabilità, autorizzazioni e aspettative di risposta. Stabilisci linee guida chiare su chi prende le decisioni, chi ha accesso alle informazioni, i tempi di risposta attesi e come devono procedere le approvazioni.

Stabilisci linee guida chiare su chi prende le decisioni, chi ha accesso alle informazioni, i tempi di risposta attesi e come devono procedere le approvazioni. Riduci la dipendenza dalle lunghe catene di e-mail. I canali condivisi in Slack Connect aiutano i team a centralizzare la comunicazione, evitando di frammentare le discussioni tra caselle di posta, riunioni e strumenti disconnessi.

I canali condivisi in Slack Connect aiutano i team a centralizzare la comunicazione, evitando di frammentare le discussioni tra caselle di posta, riunioni e strumenti disconnessi. Standardizza i workflow e i processi di approvazione. Processi coerenti riducono ritardi e confusione, specialmente quando sono coinvolte più organizzazioni. L’automazione dei workflow può anche aiutare i team ad automatizzare attività ripetitive come promemoria, approvazioni, passaggi di onboarding e aggiornamenti di stato.

Processi coerenti riducono ritardi e confusione, specialmente quando sono coinvolte più organizzazioni. L’automazione dei workflow può anche aiutare i team ad automatizzare attività ripetitive come promemoria, approvazioni, passaggi di onboarding e aggiornamenti di stato. Mantieni la cronologia delle comunicazioni e delle decisioni ricercabile. Conversazioni e documentazione centralizzate rendono più semplice riesaminare i feedback, recuperare decisioni passate e integrare nuovi stakeholder senza perdere il contesto.

Conversazioni e documentazione centralizzate rendono più semplice riesaminare i feedback, recuperare decisioni passate e integrare nuovi stakeholder senza perdere il contesto. Dai priorità alla trasparenza garantendo controlli di accesso sicuri. I team devono rendere le informazioni di progetto accessibili agli stakeholder giusti, pur mantenendo supervisione amministrativa e pratiche di collaborazione sicura.

I team devono rendere le informazioni di progetto accessibili agli stakeholder giusti, pur mantenendo supervisione amministrativa e pratiche di collaborazione sicura. Usa la comunicazione asincrona quando possibile. Strumenti come clip, conversazioni e aggiornamenti automatici aiutano i team a collaborare attraverso agende e fusi orari diversi senza creare riunioni inutili.

Come migliorare la sicurezza e la governance nella collaborazione esterna

La collaborazione esterna richiede alle organizzazioni di bilanciare velocità e flessibilità con supervisione e controllo. Slack Connect e i controlli amministrativi di Slack supportano la collaborazione sicura, aiutando le organizzazioni a mantenere visibilità, conformità e supervisione amministrativa sui flussi di lavoro esterni.

Le principali best practice in materia di sicurezza e governance includono:

Autorizzazioni basate sui ruoli. Controlla l’accesso a canali, workflow, file e conversazioni in base ai ruoli e alle responsabilità del team, in modo che le informazioni sensibili rimangano accessibili solo agli stakeholder giusti.

Controlla l’accesso a canali, workflow, file e conversazioni in base ai ruoli e alle responsabilità del team, in modo che le informazioni sensibili rimangano accessibili solo agli stakeholder giusti. Gestione degli accessi ospite. Utilizza gli account ospite, che limitano l’accesso esterno solo ai canali, ai documenti e alle risorse di cui i partner hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro.

Utilizza gli account ospite, che limitano l’accesso esterno solo ai canali, ai documenti e alle risorse di cui i partner hanno bisogno per svolgere il proprio lavoro. Governance dei canali condivisi. Slack Connect offre alle organizzazioni supervisione sulle modalità di creazione, gestione, approvazione e manutenzione dei canali condivisi tra i vari team e le organizzazioni esterne.

Slack Connect offre alle organizzazioni supervisione sulle modalità di creazione, gestione, approvazione e manutenzione dei canali condivisi tra i vari team e le organizzazioni esterne. Conservazione dei dati e conformità. I controlli amministrativi aiutano le organizzazioni a gestire i criteri di conservazione, i requisiti di conformità e le pratiche di documentazione a lungo termine nell'ambito dei flussi di lavoro di comunicazione e condivisione dei file.

I controlli amministrativi aiutano le organizzazioni a gestire i criteri di conservazione, i requisiti di conformità e le pratiche di documentazione a lungo termine nell'ambito dei flussi di lavoro di comunicazione e condivisione dei file. Approvazioni e visibilità amministrativa. I team possono standardizzare i flussi di approvazione, mentre gli amministratori mantengono la visibilità sulle attività di collaborazione, gli accessi esterni e le dinamiche di comunicazione dell’organizzazione.

Collabora in modo più efficace con Slack

Una collaborazione esterna efficace dipende da visibilità, sicurezza, responsabilità chiare, flussi di lavoro organizzati e sistemi di comunicazione che riducono gli attriti. La soluzione non è semplicemente aggiungere altri strumenti di comunicazione, ma integrare tutti quelli esistenti in modo che conversazioni, approvazioni, file, workflow e decisioni siano riuniti tutti in un unico posto.

Con Slack, puoi coordinarti con i partner esterni in modo sicuro e senza interruzioni, riducendo al minimo gli scambi continui tipici della collaborazione trasversale. Esplora le funzioni di collaborazione di Slack, le integrazioni e la galleria di modelli Slack per costruire flussi di lavoro esterni più sicuri, organizzati e scalabili.