채널, 통합 기능, 자동화된 워크플로, 공유된 커뮤니케이션을 통해 팀이 담당자를 추적하고, 업무 지연을 줄이며, 회사간 프로젝트를 지속적으로 진행할 수 있습니다.

Slackbot을 사용하면 회의 녹화본이나 공유 드라이브를 뒤지지 않아도 과거의 의사 결정, 공유 파일, 피드백, 대화 내용을 쉽게 찾을 수 있습니다.

Slack Connect와 공유 채널은 대화, 승인, 파일, 업데이트를 한 곳에 정리해, 이메일이 넘쳐나는 수신함이나 분산된 도구에서 어떤 정보도 놓치는 일이 없도록 해줍니다.

활용 사례에 대하여

대화가 이메일 스레드, 회의록, 공유 드라이브, 연결되지 않은 앱들에 흩어져 있으면 외부 협업이 쉽게 와해될 수 있습니다. 의사 결정 내용이 묻혀버리고, 외부 파트너들이 오래된 정보를 바탕으로 작업하게 될 수 있죠.

Slack은 외부 협업을 내부 업무가 이미 이루어지고 있는 공간, 즉 중앙화된 업무용 운영 시스템으로 통합합니다. 공유 채널, 워크플로 자동화, 통합, AI 기반 도구를 활용해 클라이언트, 벤더, 에이전시 및 기타 이해관계자와 안전하게 소통하면서 팀 전반에 업무를 가시적이고 체계적으로 유지할 수 있습니다.

Slack에서 외부와 협업하는 실용적인 방법과 효율적인 회사간 워크플로를 구축하기 위한 폭넓은 모범 사례를 소개해 드립니다.

Slack에서 외부 파트너와 협업하는 방법

모든 사람이 하나의 공유된 공간에서 소통할 수 있을 때 외부 파트너와의 협업이 훨씬 쉬워집니다. 채널, 공유 워크스페이스, 세밀한 접근 설정을 활용하여 팀은 보안을 유지하면서도 외부 파트너를 대화에 직접 참여시킬 수 있습니다.

공유 채널, 워크플로 자동화, 통합, AI 기반 도구 등 Slack 기능을 통해 팀은 한 방향으로 움직이며 비즈니스 생산성을 높일 수 있습니다. 외부 협업을 지원하는 Slack 기능을 자세히 살펴보겠습니다.

Slack Connect로 복잡한 외부 이메일 체인 없애기

Slack Connect를 사용하면 조직이 Slack에서 직접 외부 파트너와 안전하게 협업할 수 있습니다. 긴 이메일 체인과 분산된 도구에 의존하는 대신, 팀은 실시간으로 소통하고 파일을 공유하며 승인을 조율하고 한 곳에서 의사 결정을 추적할 수 있습니다. Slack Connect를 사용하는 팀은 크리에이티브 검토 및 승인 시 처리 속도가 2배 빨라지고, 외주 업체와 협업하는 팀의 주간 회의가 50% 감소했다고 보고했습니다.

외부 이해관계자를 동일한 워크스페이스에 참여시킴으로써 Slack Connect는 커뮤니케이션 고립을 줄이고, 응답 속도를 높이며, 가시성을 향상시켜 프로젝트가 원활하게 진행되도록 도와줍니다.

Slackbot으로 행정적 업무와 리마인더를 관리하기

Slackbot은 Slack에 내장된 업무용 퍼스널 AI로, 자동화된 리마인더, 빠른 답변, 일상적인 업무 흐름에 자연스럽게 녹아든 간편한 안내를 통해 팀이 외부 협업을 체계적으로 유지할 수 있도록 도와줍니다. 팀은 Slackbot을 활용해 마감일 리마인더를 보내거나, 이해관계자에게 업데이트를 요청하거나, 자주 묻는 프로세스 질문에 답하거나, 추가적인 관리 업무 없이 사람들을 올바른 리소스로 안내할 수 있습니다.

이러한 리마인더는 대화와 채널 안에서 직접 이루어지기 때문에, 팀은 승인 누락과 반복적인 후속 작업을 줄이면서 조직 전반에서 업무를 원활히 진행할 수 있습니다.

내부 및 외부 대화를 위한 전용 채널 추가하기

채널을 사용하면 팀이 프로젝트, 고객, 캠페인, 파트너 관계별로 외부 협업을 체계적으로 관리할 수 있습니다. 특정 업무 흐름에 맞는 전용 채널을 만들면 모든 것이 정리되고, 필요한 사람들이 올바른 대화, 파일, 승인, 업데이트에 접근할 수 있습니다.

팀은 외부에 업데이트를 공유하기 전에 일정, 담당 역할, 피드백을 조율하기 위한 내부 채널도 만들 수 있습니다. 체계적인 채널 구조 덕분에 나중에 정보를 검색할 수 있어 묻힌 문서와 과거의 논의 내용을 쉽게 찾고 중복된 작업을 줄일 수 있습니다.

회사 간 통합 워크스페이스를 위한 공유 채널 열기

Slack 공유 채널은 내부 팀과 외부 파트너가 진행 중인 프로젝트를 위해 함께 협업할 수 있는 중앙 워크스페이스를 만들어 줍니다. 공유 채널을 사용하면 이메일 체인을 주고받거나 분산된 검토 프로세스를 관리하던 시대는 끝나게 됩니다. 대신 팀은 같은 대화 내에서 업데이트를 공유하고, 파일을 검토하고, 질문을 해결하고, 승인을 진행할 수 있습니다.

공유 채널 기록을 기반으로 작업하면 누락된 배경 정보나 분산된 피드백으로 인한 업무 지연도 줄어들죠. 대화와 실행 아이템이 실시간으로 연결되어 조직 전반의 가시성이 높아집니다.

워크플로를 자동화해 수동 후속 작업 줄이기

워크플로 자동화는 팀이 수동적인 후속 작업을 줄이고 조직 전반에서 외부 협업을 일관성 있게 진행할 수 있도록 도와줍니다. 팀은 승인 요청, 온보딩 워크플로, 업무 현황 확인, 리마인더, 접수 양식 등 반복 작업을 자동화해서 업데이트나 응답을 기다리느라 프로젝트가 중단되는 일을 막을 수 있습니다.

워크플로 빌더는 외부 도구 및 시스템과도 연결되어, 팀이 조직 전반의 프로세스를 표준화하는 동시에 행정 업무와 커뮤니케이션 지연을 줄일 수 있도록 도와줍니다.

기술을 통합해 외부 이해관계자와 원활하게 소통하기

통합 기능은 Slack을 팀이 이미 업무에 활용 중인 다른 도구들과 연결해 줍니다. 프로젝트 관리 플랫폼, CRM 시스템, 티켓 시스템부터 파일 공유 도구, 캘린더, 기타 비즈니스 앱까지 다양하게 연결할 수 있죠. Slack의 통합을 통해 팀은 프로젝트 관리 도구에서 업데이트를 받고, Google Drive에서 파일을 공유하며, Salesforce 레코드를 생성하거나, Slack을 떠나지 않고도 지원 티켓을 관리할 수 있습니다.

이 정보를 중앙화하면 업무 맥락 전환을 줄이고, 업무를 실시간으로 더 쉽게 추적하고, 일일이 자주 업데이트하지 않고도 외부 이해관계자가 최신 정보를 파악할 수 있습니다.

허들과 클립으로 공식 일정을 잡지 않고도 빠르게 소통하기

허들과 클립은 공식 회의 일정을 잡지 않고도 외부 파트너와 빠르게 소통할 수 있는 간편한 방법을 제공합니다.

팀은 허들에 바로 참여해 실시간으로 질문을 해결하거나, 함께 피드백을 검토하거나, 비동기 소통으로 업무 진행이 더뎌질 때 더 빠른 결정을 내릴 수 있죠. Slack 조사에 따르면 허들을 사용하는 팀은 생산성이 37% 향상되었다고 합니다.

클립은 팀이 짧은 동영상이나 음성 업데이트를 기록해 파트너가 원하는 시간에 확인할 수 있도록 비동기식 협업을 지원합니다. 이를 통해 회의 부담을 줄이면서도 변경 사항을 설명하거나 프로젝트 업데이트를 안내하는 더 빠르고 맥락이 풍부한 방법을 제공합니다.

Slack으로 외부 협업 시 얻을 수 있는 이점

Slack은 조직에 공유 협업 계층을 제공하여 내부 팀과 외부 파트너가 더 빠르게 업무를 조율하고, 프로젝트 전반의 가시성을 유지하며, 보안이나 관리 감독의 수준을 낮추지 않고도 커뮤니케이션을 체계적으로 관리할 수 있습니다.

Slack에서 외부와 협업할 때 얻을 수 있는 주요 이점은 다음과 같습니다.

더 빠른 커뮤니케이션과 의사 결정. 공유 채널, 허들, 실시간 메시징 덕분에 긴 이메일 체인이나 예정된 회의를 기다리지 않고도 빠르게 문제를 해결하고 승인을 진행할 수 있습니다.

공유 채널, 허들, 실시간 메시징 덕분에 긴 이메일 체인이나 예정된 회의를 기다리지 않고도 빠르게 문제를 해결하고 승인을 진행할 수 있습니다. 이메일 과부하 및 분산된 커뮤니케이션 감소. 대화, 파일, 업데이트, 피드백을 Slack으로 한데 모으면 흩어진 이메일 수신함과 단절된 협업 도구를 관리할 필요가 적어집니다.

대화, 파일, 업데이트, 피드백을 Slack으로 한데 모으면 흩어진 이메일 수신함과 단절된 협업 도구를 관리할 필요가 적어집니다. 엔터프라이즈급 보안. Slack Connect를 이용하면 어떤 외부 파트너가 참여할 수 있는지뿐만 아니라 그들이 무엇을 확인하고 공유할 수 있는지도 직접 결정할 수 있습니다. Slack에서의 모든 상호 작용은 엄격한 개인정보 보호 기준과 규정 준수 인증을 준수합니다.

Slack Connect를 이용하면 어떤 외부 파트너가 참여할 수 있는지뿐만 아니라 그들이 무엇을 확인하고 공유할 수 있는지도 직접 결정할 수 있습니다. Slack에서의 모든 상호 작용은 엄격한 개인정보 보호 기준과 규정 준수 인증을 준수합니다. 프로젝트 및 이해관계자 전반의 가시성 향상. 공유된 대화와 검색 가능한 워크플로를 통해 내부 팀과 외부 파트너가 일정, 결과물, 승인, 다음 단계에 대해 일관된 이해를 유지할 수 있습니다.

공유된 대화와 검색 가능한 워크플로를 통해 내부 팀과 외부 파트너가 일정, 결과물, 승인, 다음 단계에 대해 일관된 이해를 유지할 수 있습니다. 더욱 안전한 파일 공유. 팀은 조직의 감독과 관리 통제를 유지하면서 Slack 내에서 직접 문서, 피드백, 프로젝트 자료를 안전하게 공유할 수 있습니다.

팀은 조직의 감독과 관리 통제를 유지하면서 Slack 내에서 직접 문서, 피드백, 프로젝트 자료를 안전하게 공유할 수 있습니다. 더 큰 책임감과 빠른 응답 시간. 채널 기반 협업을 통해 담당자를 추적하고, 장애 요소를 파악하며, 수동 상태 업데이트나 후속 회의에 의존하지 않고도 진행 상황을 확인하기가 더 쉬워집니다.

채널 기반 협업을 통해 담당자를 추적하고, 장애 요소를 파악하며, 수동 상태 업데이트나 후속 회의에 의존하지 않고도 진행 상황을 확인하기가 더 쉬워집니다. 검색 가능한 커뮤니케이션 및 문서화 내역. 대화, 공유 파일, 의사 결정 내용은 시간이 지나도 검색 가능한 상태로 유지되어, 팀이 중요한 배경 정보를 빠르게 찾고 중복 작업을 줄이도록 도와줍니다.

대화, 공유 파일, 의사 결정 내용은 시간이 지나도 검색 가능한 상태로 유지되어, 팀이 중요한 배경 정보를 빠르게 찾고 중복 작업을 줄이도록 도와줍니다. 더 강력한 클라이언트, 벤더, 파트너와의 관계. 더 빠른 커뮤니케이션, 더 나은 투명성, 더 체계적인 협업은 외부 파트너십이 더 원활하게 운영되도록 도와줄 수 있습니다. Slack 조사에 따르면 Slack을 사용하는 팀은 회의가 39% 감소하고 생산성이 47% 향상된다고 합니다.

외부와의 협업이란?

외부 협업은 공유된 비즈니스 목표, 프로젝트, 일상적인 업무를 위해 조직 외부의 사람들과 협력하는 과정입니다. 여기에는 내부 팀과 정기적으로 협력하는 고객, 벤더, 에이전시, 계약업체, 공급업체, 컨설턴트, 전략적 파트너가 포함될 수 있죠.

외부 협업에는 프로젝트 계획, 파일 공유, 고객과의 커뮤니케이션, 승인, 온보딩, 피드백 주기, 여러 조직에 걸친 협업적 실행이 포함되는 경우가 많습니다. 조직이 원격 팀, 외부 벤더, 글로벌 파트너로 더욱 분산됨에 따라, 기업들은 업무를 효율적으로 조율하기 위해 안전하고 중앙화된 협업 시스템에 점점 더 의존하고 있습니다.

효과적인 외부 협업을 위한 모범 사례

성공적인 외부 협업을 위해서는 명확한 소통, 체계적인 문서화, 명확한 책임 분배, 그리고 조직 간 업무를 조율할 수 있는 안전한 시스템이 필요합니다. 다음 모범 사례를 통해 팀이 프로젝트를 더 빠르게 추진하고 외부 파트너와 더 강력한 업무 관계를 구축할 수 있습니다.

각 파트너 또는 프로젝트에 맞는 명확한 커뮤니케이션 채널을 만드세요. 특정 고객, 벤더, 캠페인, 업무 흐름에 맞는 전용 Slack 채널을 생성해 대화, 파일, 승인이 체계적으로 정리되고 쉽게 추적되도록 하세요.

특정 고객, 벤더, 캠페인, 업무 흐름에 맞는 전용 Slack 채널을 생성해 대화, 파일, 승인이 체계적으로 정리되고 쉽게 추적되도록 하세요. 담당자, 권한, 응답 기대치를 미리 정의하세요. 의사 결정권자, 정보 접근 권한, 예상 응답 시간, 그리고 승인이 진행되어야 하는 방식에 대한 명확한 가이드라인을 설정하세요.

의사 결정권자, 정보 접근 권한, 예상 응답 시간, 그리고 승인이 진행되어야 하는 방식에 대한 명확한 가이드라인을 설정하세요. 긴 이메일 체인에 대한 의존도를 줄이세요. Slack Connect의 공유 채널을 통해 팀은 이메일 수신함, 회의, 분산된 도구에서 대화를 나누는 대신 한 곳에서 계속 소통할 수 있습니다.

Slack Connect의 공유 채널을 통해 팀은 이메일 수신함, 회의, 분산된 도구에서 대화를 나누는 대신 한 곳에서 계속 소통할 수 있습니다. 워크플로와 승인 프로세스를 표준화하세요. 특히 여러 조직이 업무에 참여할 때 일관된 프로세스는 지연과 혼선을 줄여줍니다. 워크플로 자동화를 통해 팀이 리마인더, 승인, 온보딩 단계, 상태 업데이트 같은 반복 작업을 자동화할 수도 있습니다.

특히 여러 조직이 업무에 참여할 때 일관된 프로세스는 지연과 혼선을 줄여줍니다. 워크플로 자동화를 통해 팀이 리마인더, 승인, 온보딩 단계, 상태 업데이트 같은 반복 작업을 자동화할 수도 있습니다. 커뮤니케이션과 의사 결정 기록을 검색 가능한 상태로 만드세요. 중앙에 모인 대화와 문서화를 통해 피드백을 재검토하고, 과거의 의사 결정 내용을 찾아보고, 정보를 잃지 않은 상태로 새로운 이해관계자를 온보딩하기가 더 쉬워집니다.

중앙에 모인 대화와 문서화를 통해 피드백을 재검토하고, 과거의 의사 결정 내용을 찾아보고, 정보를 잃지 않은 상태로 새로운 이해관계자를 온보딩하기가 더 쉬워집니다. 투명성을 유지하면서 안전한 접근 제어를 우선시하세요. 팀은 관리 감독과 안전한 협업 관행을 유지하면서 올바른 이해관계자에게 프로젝트 정보를 공개할 수 있어야 합니다.

팀은 관리 감독과 안전한 협업 관행을 유지하면서 올바른 이해관계자에게 프로젝트 정보를 공개할 수 있어야 합니다. 가능하면 비동기식 커뮤니케이션을 활용하세요. 클립, 스레드, 자동화된 업데이트 같은 도구를 통해 팀은 불필요한 회의를 잡지 않고도 서로 다른 일정 및 시간대에서도 협업할 수 있습니다.

외부 협업에서 보안과 거버넌스를 향상하는 방법

외부와 협업할 때 조직은 속도와 유연성을 유지하면서도 관리 감독과 통제 사이에서 균형을 맞춰야 합니다. Slack Connect와 Slack 관리자 제어 기능은 안전한 협업을 지원하는 동시에, 조직이 외부와의 워크플로 전반에서 가시성, 규정 준수, 관리 감독을 유지할 수 있도록 도와줍니다.

주요 보안 및 거버넌스 모범 사례는 다음과 같습니다.

역할 기반 권한. 팀 역할과 책임에 따라 채널, 워크플로, 파일, 대화에 대한 액세스를 제어해 민감한 정보가 적합한 이해관계자에게만 공개되도록 하세요.

팀 역할과 책임에 따라 채널, 워크플로, 파일, 대화에 대한 액세스를 제어해 민감한 정보가 적합한 이해관계자에게만 공개되도록 하세요. 게스트 접근 관리. 게스트 계정을 활용하면 외부 접근을 제한해 파트너가 업무 완료에 필요한 채널, 문서, 리소스만 확인할 수 있습니다.

게스트 계정을 활용하면 외부 접근을 제한해 파트너가 업무 완료에 필요한 채널, 문서, 리소스만 확인할 수 있습니다. 공유 채널 거버넌스. Slack Connect는 조직이 팀 내부 및 외부 조직 전반에서 공유 채널이 생성, 관리, 승인, 유지되는 방식을 관리·감독할 수 있도록 해줍니다.

Slack Connect는 조직이 팀 내부 및 외부 조직 전반에서 공유 채널이 생성, 관리, 승인, 유지되는 방식을 관리·감독할 수 있도록 해줍니다. 데이터 보존 및 규정 준수. 관리자 제어 기능을 통해 조직은 커뮤니케이션 및 파일 공유 워크플로 전반에서 보존 정책, 규정 준수 요건, 장기 문서화 관행을 관리할 수 있습니다.

관리자 제어 기능을 통해 조직은 커뮤니케이션 및 파일 공유 워크플로 전반에서 보존 정책, 규정 준수 요건, 장기 문서화 관행을 관리할 수 있습니다. 승인 및 관리자 가시성. 팀은 승인 워크플로를 표준화하면서, 관리자는 협업 활동, 외부 접근 현황, 조직 커뮤니케이션 패턴에 대한 가시성을 유지할 수 있습니다.

Slack을 통해 더 효과적으로 협업하세요

효과적인 외부 협업은 가시성, 보안, 명확한 책임, 체계적인 워크플로, 그리고 마찰을 줄이는 커뮤니케이션 시스템에 달려 있습니다. 해결책은 단순히 더 많은 커뮤니케이션 도구를 추가하는 것이 아니라, 기존의 모든 도구를 하나로 통합해 대화, 승인, 파일, 워크플로, 의사 결정이 모두 한 곳에 모이도록 하는 것이죠.

Slack을 통해 외부 파트너와 안전하고 원활하게 협업하며, 타 조직과의 협업에서 발생하는 불필요한 소통을 최소화할 수 있습니다. Slack의 협업 기능, 통합, Slack 템플릿 갤러리를 살펴보고 더 안전하고 체계적이며 확장 가능한 외부 협업 워크플로를 구축해 보세요.