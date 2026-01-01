채널 공유 및 게스트 계정 소개

게스트 계정을 생성해야 하나요 아니면 채널을 사용해야 하나요?

게스트는 여러분이 조직의 멤버라고 여기지만 Slack에 대한 액세스는 제한적으로 제공하려는 사용자(예: 외주업체 및 인턴)에게 적합한 기능입니다.

유료 워크스페이스에서 이용할 수 있습니다. 게스트는 하나 또는 여러 채널에 속할 수 있지만 관리자가 수동으로 추가해야 합니다.

정식 멤버처럼 초대 페이지를 통해 워크스페이스에 초대될 수 있습니다.

단일 채널 게스트의 경우에는 삼각형, 멀티 채널 게스트의 경우에는 사각형 아이콘이 프로필 사진 옆에 표시됩니다.

채널은 고객, 벤더, 파트너와 같은 외부 조직과 협업하는 경우에 더 적합합니다. 채널에서 작업하면, 작업이 확장됨에 따라 각 회사의 여러 인원을 멤버 추가 기능으로 쉽게 포함시킬 수 있습니다.

각 팀은 협업할 수 있는 공통 공간을 보유하게 되며, 필요에 따라 적합한 사람들을 참여시키고, 양 팀의 누구든지 내용을 추가하고 참조할 수 있는 공동의 지식 저장소를 구축하게 됩니다.

각 팀은 메시지를 보내고, 파일을 공유하고, 채널 내역에 액세스할 수 있습니다.

또한 채널의 모든 멤버는 다른 팀에 속한 멤버에게도 채널을 통해 다이렉트 메시지(DM)를 보낼 수 있습니다.

더욱 강력한 제어 기능과 유연성을 위해 채널로 전환하는 조직이 점점 더 많아지고 있습니다. 특히 다른 회사에 소속된 두 명 이상의 사람과 협업하는 상황이라면 더욱 그렇죠.

FAQ

데이터 액세스 게스트: 게스트 계정이 만료되면 호스트 조직만 커뮤니케이션 및 파일에 액세스할 수 있습니다.

채널: 각 회사는 채널 연결이 해제된 후 커뮤니케이션 및 파일의 기록을 보관합니다.

보안 게스트: 워크스페이스 관리자 또는 소유자만 게스트 계정을 초대 또는 관리할 수 있습니다.

채널: 사용자는 외부 파트너에게 초대 링크를 전송하여 채널을 공유할 수 있습니다. 설정에 따라, 각 측의 관리자는 채널을 승인하고 언제든지 채널을 연결 해제할 수 있습니다.

비용 게스트: 팀은 유료 활성 멤버당 5명의 무료 단일 채널 게스트를 보유할 수 있으며, 멀티 채널 게스트는 일반 사용자로 청구됩니다.

채널: 별다른 비용 없이 채널을 외부와 무제한으로 공유할 수 있습니다.

접근성 게스트: 게스트는 자체 Slack 워크스페이스를 사용하기보다 조직의 워크스페이스에 로그인해야 합니다.

채널: 다른 회사의 사람들이 시간을 가장 많이 쓰는 자체 Slack 워크스페이스를 통해 바로 채널에서 협업할 수 있습니다.

사용자 지정 이모티콘 게스트: 게스트는 나의 이모티콘 전체 라이브러리에 액세스할 수 있습니다.

채널: 사용자 지정 이모티콘을 사용할 수 있으며 모든 팀에게 표시됩니다. 다른 팀은 나의 사용자 지정 이모티콘을 추가할 수 있지만, 다른 팀의 이모티콘 선택기에서 내 설정을 볼 수는 없습니다.

다이렉트 메시지 게스트: 게스트는 자신이 속한 채널의 멤버에게만 DM을 보낼 수 있습니다.

채널: 외부 멤버를 포함하여 채널의 모든 사람에게 DM이나 그룹 DM을 보낼 수 있습니다.