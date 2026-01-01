Introduction au partage des canaux et aux comptes invités

De plus en plus d’entreprises se tournent vers les canaux pour le contrôle et la flexibilité supplémentaires qu’ils offrent, en particulier lorsqu’elles collaborent avec deux ou plusieurs personnes d’entreprises extérieures

Chaque membre du canal peut également envoyer des messages directs à tout autre membre de ce même canal, même s’il fait partie de l’autre équipe

Chaque équipe peut envoyer des messages, partager des fichiers et accéder à l’historique du canal

Chaque équipe dispose d’un espace commun où elle peut collaborer, communiquer avec les bonnes personnes et créer une archive commune de connaissances que chaque membre de chaque équipe peut compléter et exploiter

Les canaux sont idéaux pour collaborer avec une entreprise externe : vos clients, fournisseurs et partenaires notamment. Lorsque vous travaillez dans un canal, de nombreuses personnes de chaque entreprise peuvent participer facilement et ont la possibilité d’ajouter des membres à mesure que le travail avance.

Ils peuvent être invités à rejoindre votre espace de travail de la même façon que les membres ordinaires, à savoir via la page Invitations.

Il est disponible pour les espaces de travail ayant un compte payant. Les invités peuvent faire partie de canaux simples ou multiples, mais ils doivent être ajoutés manuellement par un administrateur.

Le statut d’invité est idéal pour communiquer avec une personne externe proche de votre entreprise, mais qui a seulement besoin d’un accès limité à Slack. Il peut s’agir d’un sous-traitant ou d’un stagiaire par exemple.

Cette ressource vous a-t-elle été utile ? Oui, merci ! Pas vraiment

Envoyer les commentaires

Parfait ! Merci beaucoup pour votre feedback !

Bien compris ! Merci pour vos commentaires.

Oups ! Nous rencontrons quelques difficultés. Veuillez réessayer plus tard.