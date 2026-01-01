Introducción al uso compartido de canales y cuentas de invitado

¿Debo crear una cuenta de invitado o usar un canal?

Los invitados son muy útiles cuando trabajas con alguien que participa como si fuera miembro de tu organización, pero que solo necesita un acceso limitado a Slack, como los contratistas y los becarios.

Están disponibles para los espacios de trabajo de pago. Los invitados pueden pertenecer a un solo canal o a varios canales, pero los administradores deben añadirlos manualmente.

Los invitados se pueden agregar al espacio de trabajo exactamente igual que los miembros ordinarios, desde la página de invitaciones.

Tienen iconos junto a sus fotos de perfil: un triángulo para invitados monocanal y un cuadrado para los invitados multicanal.

Los canales son la opción adecuada cuando trabajas con una organización externa, como clientes, proveedores y socios. Cuando trabajan en un canal, varias personas de cada empresa pueden participar con la capacidad de añadir miembros a medida que aumenta el trabajo.

Cada equipo tiene un entorno común donde colaborar, poner al día a las personas adecuadas según sea necesario y crear un repositorio colectivo de conocimientos que todos pueden consultar y al que se pueden unir.

Cada equipo puede enviar mensajes, compartir archivos y acceder al historial del canal.

Cualquier miembro del canal también puede enviar mensajes directos a los miembros del canal, incluso si pertenecen al otro equipo.

Cada vez son más las organizaciones que utilizan los canales, debido al control y la flexibilidad adicionales que les ofrecen, en especial a la hora de colaborar con dos o más empleados de otras empresas.

PREGUNTAS FRECUENTES

Acceso a datos Invitados: solo la organización anfitriona tiene acceso a la comunicación y a los archivos cuando la cuenta del invitado caduca.

Canales: cada empresa conserva un registro de la comunicación y los archivos una vez desconectado el canal.

Seguridad Invitados: solo los administradores o propietarios del espacio de trabajo pueden invitar o gestionar cuentas de usuario.

Canales: los usuarios pueden compartir un canal enviando un enlace de invitación a su socio externo. Según tu configuración, los administradores de ambos lados deben aprobar el canal y pueden desconectarlo en cualquier momento.

Coste Invitados: los equipos reciben 5 invitados monocanal gratis por cada miembro activo de pago, y los invitados multicanal se facturan como usuarios regulares.

Canales: número ilimitado de canales compartidos de forma externa sin costes.

Acceso sencillo Invitados: los invitados deben conectarse al espacio de trabajo de tu organización en lugar de usar su propio espacio de trabajo de Slack.

Canales: las personas de otras empresas pueden colaborar en el canal directamente desde su propio espacio de trabajo de Slack, donde pasan la mayor parte del tiempo.

Emojis personalizados Invitados: los invitados no tendrán acceso a la biblioteca completa de emojis.

Canales: los emojis personalizados se pueden usar y serán visibles para todos los equipos. Los otros equipos pueden agregar uno de tus emojis personalizados, pero no pueden ver tu conjunto en su selector de emojis.

Mensajes directos Invitados: los invitados pueden enviar mensajes directos solo a los miembros de los canales de los que forman parte.

Canales: podrás enviar mensajes privados o mensajes de grupo a cualquier miembro de un canal, incluidos los externos.