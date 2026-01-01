Colaboración externa y Slack con icono de canales compartidos

Introducción al uso compartido de canales y cuentas de invitado

Aprende a trabajar en Slack con socios externos y a elegir entre tus opciones

3 min de lectura

¿Debo crear una cuenta de invitado o usar un canal?

Los invitados son muy útiles cuando trabajas con alguien que participa como si fuera miembro de tu organización, pero que solo necesita un acceso limitado a Slack, como los contratistas y los becarios.

  • Están disponibles para los espacios de trabajo de pago. Los invitados pueden pertenecer a un solo canal o a varios canales, pero los administradores deben añadirlos manualmente.
  • Los invitados se pueden agregar al espacio de trabajo exactamente igual que los miembros ordinarios, desde la página de invitaciones.
  • Tienen iconos junto a sus fotos de perfil: un triángulo para invitados monocanal y un cuadrado para los invitados multicanal.

Los canales son la opción adecuada cuando trabajas con una organización externa, como clientes, proveedores y socios. Cuando trabajan en un canal, varias personas de cada empresa pueden participar con la capacidad de añadir miembros a medida que aumenta el trabajo.

  • Cada equipo tiene un entorno común donde colaborar, poner al día a las personas adecuadas según sea necesario y crear un repositorio colectivo de conocimientos que todos pueden consultar y al que se pueden unir.
  • Cada equipo puede enviar mensajes, compartir archivos y acceder al historial del canal.
  • Cualquier miembro del canal también puede enviar mensajes directos a los miembros del canal, incluso si pertenecen al otro equipo.

Cada vez son más las organizaciones que utilizan los canales, debido al control y la flexibilidad adicionales que les ofrecen, en especial a la hora de colaborar con dos o más empleados de otras empresas.

PREGUNTAS FRECUENTES

 

 

 

 

 

 

 

 

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