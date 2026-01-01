Introducción al uso compartido de canales y cuentas de invitado
Aprende a trabajar en Slack con socios externos y a elegir entre tus opciones
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¿Debo crear una cuenta de invitado o usar un canal?
Los invitados son muy útiles cuando trabajas con alguien que participa como si fuera miembro de tu organización, pero que solo necesita un acceso limitado a Slack, como los contratistas y los becarios.
Están disponibles para los espacios de trabajo de pago. Los invitados pueden pertenecer a un solo canal o a varios canales, pero los administradores deben añadirlos manualmente.
Los invitados se pueden agregar al espacio de trabajo exactamente igual que los miembros ordinarios, desde la página de invitaciones.
Tienen iconos junto a sus fotos de perfil: un triángulo para invitados monocanal y un cuadrado para los invitados multicanal.
Los canalesson la opción adecuada cuando trabajas con una organización externa, como clientes, proveedores y socios. Cuando trabajan en un canal, varias personas de cada empresa pueden participar con la capacidad de añadir miembros a medida que aumenta el trabajo.
Cada equipo tiene un entorno común donde colaborar, poner al día a las personas adecuadas según sea necesario y crear un repositorio colectivo de conocimientos que todos pueden consultar y al que se pueden unir.
Cada equipo puede enviar mensajes, compartir archivos y acceder al historial del canal.
Cualquier miembro del canal también puede enviar mensajes directos a los miembros del canal, incluso si pertenecen al otro equipo.
Cada vez son más las organizaciones que utilizan los canales, debido al control y la flexibilidad adicionales que les ofrecen, en especial a la hora de colaborar con dos o más empleados de otras empresas.