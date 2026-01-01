Introdução ao compartilhamento de canais e às contas de convidados
Aprenda algumas formas de levar o trabalho com parceiros externos para o Slack e saiba como escolher entre as opções disponíveis
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Devo criar uma conta de convidado ou usar um canal?
Os convidados são uma ótima opção para quando você estiver trabalhando com alguém que se sente membro da organização, mas precisa de acesso limitado ao Slack, como prestadores de serviços e estagiários
Eles estão disponíveis para workspaces pagos. Os convidados podem pertencer a um único canal ou a vários canais, mas precisam ser manualmente adicionados pelos administradores.
É possível convidar essas contas para o seu workspace da mesma maneira que membros regulares na página Convites.
Eles têm ícones ao lado das fotos de perfil: um triângulo para convidados de canal único e um quadrado para convidados multicanal.
Os canais são uma opção mais adequada para quando você estiver trabalhando com uma organização externa, como no caso de clientes, fornecedores e parceiros. Ao trabalhar em um canal, várias pessoas de cada empresa podem participar facilmente da conversa, com possibilidade para adicionar membros conforme o trabalho evolui.
Cada equipe tem um local em comum para colaborar, manter as pessoas certas informadas sempre que necessário, além de criar um acervo coletivo de conhecimento que os membros das equipes podem aperfeiçoar e usar como referência
Cada equipe pode enviar mensagens, compartilhar arquivos e acessar o histórico do canal
Todos os membros do canal também podem enviar mensagens diretas (MD) para qualquer outro membro do canal, mesmo que sejam de equipes diferentes
Cada vez mais organizações estão fazendo a transição para os canais, de modo a ter mais controle e flexibilidade, principalmente ao colaborar com duas ou mais pessoas de outra empresa.