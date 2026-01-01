Una introducción para compartir canales y cuentas de invitado
Aprende algunas formas de incorporar el trabajo con socios externos a Slack y cómo elegir entre tus opciones.
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¿Debo crear una cuenta de invitado o usar un canal?
Los invitados son ideales para cuando trabajas con alguien que se siente miembro de tu organización, pero necesita acceso limitado a Slack, como los contratistas y los pasantes.
Están disponibles para los espacios de trabajo de pago. Los invitados pueden pertenecer a un solo canal o a varios canales, pero los administradores deben agregarlos manualmente.
Los invitados se pueden agregan al espacio de trabajo exactamente igual que los miembros regulares, desde la página de invitaciones.
Tienen íconos junto a sus fotos de perfil: un triángulo para invitados monocanal y un cuadrado para los invitados multicanal.
Los canales se adaptan mejor cuando trabajas con una organización externa, como clientes, proveedores y socios. Cuando se trabaja en un canal, varias personas de cada empresa pueden participar fácilmente con la capacidad de agregar miembros a medida que el trabajo aumenta.
Cada equipo tiene un espacio común donde colaborar, poner al día a las personas adecuadas según sea necesario y crear un repositorio colectivo de conocimientos que todos pueden consultar y al que se pueden unir.
Cada equipo puede enviar mensajes, compartir archivos y acceder al historial del canal.
Cualquier miembro del canal también puede enviar mensajes directos a los miembros del canal, incluso si pertenecen al otro equipo.
Cada vez son más las organizaciones que utilizan los canales, debido al control y la flexibilidad adicionales que les ofrecen, en especial a la hora de colaborar con dos o más personas de otras empresas.