Una introducción para compartir canales y cuentas de invitado

¿Debo crear una cuenta de invitado o usar un canal?

Los invitados son ideales para cuando trabajas con alguien que se siente miembro de tu organización, pero necesita acceso limitado a Slack, como los contratistas y los pasantes.

Están disponibles para los espacios de trabajo de pago. Los invitados pueden pertenecer a un solo canal o a varios canales, pero los administradores deben agregarlos manualmente.

Los invitados se pueden agregan al espacio de trabajo exactamente igual que los miembros regulares, desde la página de invitaciones.

Tienen íconos junto a sus fotos de perfil: un triángulo para invitados monocanal y un cuadrado para los invitados multicanal.

Los canales se adaptan mejor cuando trabajas con una organización externa, como clientes, proveedores y socios. Cuando se trabaja en un canal, varias personas de cada empresa pueden participar fácilmente con la capacidad de agregar miembros a medida que el trabajo aumenta.

Cada equipo tiene un espacio común donde colaborar, poner al día a las personas adecuadas según sea necesario y crear un repositorio colectivo de conocimientos que todos pueden consultar y al que se pueden unir.

Cada equipo puede enviar mensajes, compartir archivos y acceder al historial del canal.

Cualquier miembro del canal también puede enviar mensajes directos a los miembros del canal, incluso si pertenecen al otro equipo.

Cada vez son más las organizaciones que utilizan los canales, debido al control y la flexibilidad adicionales que les ofrecen, en especial a la hora de colaborar con dos o más personas de otras empresas.

Preguntas frecuentes

Acceso a los datos Invitados: solo la organización anfitriona tiene acceso a la comunicación y los archivos cuando la cuenta de invitado expira.

Canales: cada empresa mantiene un registro de la comunicación y los archivos después de que el canal se desconecta.

Seguridad Invitados: solo los administradores o propietarios del espacio de trabajo pueden invitar o administrar cuentas de invitados.

Canales: los usuarios pueden compartir un canal enviando un enlace de invitación a su socio externo. Según tus ajustes, los administradores de cada organización deben aprobar el canal y pueden desconectarlo en cualquier momento.

Costo Invitados: los equipos reciben 5 invitados monocanal gratis por cada miembro activo de pago, y los invitados multicanal se facturan como usuarios regulares.

Canales: número ilimitado de canales compartidos externamente sin costo.

Facilidad de acceso Invitados: los invitados deben iniciar sesión en el espacio de trabajo de su organización, en lugar de usar su propio espacio de trabajo de Slack.

Canales: las personas de otras empresas pueden colaborar en el canal de inmediato desde su propio espacio de trabajo de Slack, donde pasan la mayor parte de su tiempo.

Emoji personalizado Invitados: los invitados tendrán acceso a tu biblioteca completa de emojis.

Canales: se pueden usar emojis personalizados y se mostrarán a todos los equipos. Los otros equipos pueden agregar uno de tus emojis personalizados, pero no pueden ver tu conjunto en su selector de emojis.

Mensajes directos Invitados: los invitados solo pueden enviar mensajes directos a miembros de los canales en los que se encuentran.

Canales: podrás enviar mensajes directos o mensajes directos de grupo a cualquier persona de un canal, incluidos los miembros externos.