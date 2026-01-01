Colaboración externa y Slack con ícono de canales compartidos

Una introducción para compartir canales y cuentas de invitado

Aprende algunas formas de incorporar el trabajo con socios externos a Slack y cómo elegir entre tus opciones.

3 min de lectura

¿Debo crear una cuenta de invitado o usar un canal?

Los invitados son ideales para cuando trabajas con alguien que se siente miembro de tu organización, pero necesita acceso limitado a Slack, como los contratistas y los pasantes.

  • Están disponibles para los espacios de trabajo de pago. Los invitados pueden pertenecer a un solo canal o a varios canales, pero los administradores deben agregarlos manualmente.
  • Los invitados se pueden agregan al espacio de trabajo exactamente igual que los miembros regulares, desde la página de invitaciones.
  • Tienen íconos junto a sus fotos de perfil: un triángulo para invitados monocanal y un cuadrado para los invitados multicanal.

Los canales se adaptan mejor cuando trabajas con una organización externa, como clientes, proveedores y socios. Cuando se trabaja en un canal, varias personas de cada empresa pueden participar fácilmente con la capacidad de agregar miembros a medida que el trabajo aumenta.

  • Cada equipo tiene un espacio común donde colaborar, poner al día a las personas adecuadas según sea necesario y crear un repositorio colectivo de conocimientos que todos pueden consultar y al que se pueden unir.
  • Cada equipo puede enviar mensajes, compartir archivos y acceder al historial del canal.
  • Cualquier miembro del canal también puede enviar mensajes directos a los miembros del canal, incluso si pertenecen al otro equipo.

Cada vez son más las organizaciones que utilizan los canales, debido al control y la flexibilidad adicionales que les ofrecen, en especial a la hora de colaborar con dos o más personas de otras empresas.

Preguntas frecuentes

 

 

 

 

 

 

 

 

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