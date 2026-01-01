Wie du gemeinsame Channels und Gast-Accounts nutzt
Erfahre, wie du die Arbeit mit externen Partnerinnen und Partnern in Slack integrieren kannst und welche Option für dich die richtige ist
3 Min. Lesezeit
Soll ich einen Gast-Account erstellen oder einen gemeinsamen Channel verwenden?
Gäste sind eine tolle Sache, wenn du mit einer Person zusammenarbeitest, die wie ein Mitglied deines Unternehmens ist, aber nur eingeschränkten Zugriff auf Slack erhalten soll, z. B. Vertragspartner und -partnerinnen oder Praktikantinnen und Praktikanten
Sie sind für kostenpflichtige Workspaces verfügbar. Gäste können einem einzelnen Channel oder mehreren Channels angehören, müssen aber von den Administratorinnen oder Administratoren manuell hinzugefügt werden.
Sie können wie reguläre Mitglieder über die Einladungsseite zu einem Workspace eingeladen werden.
Sie weisen Symbole neben ihren Profilfotos auf: ein Dreieck für Reguläre Channel-Gäste und ein Quadrat für Multi-Channel-Gäste.
Channels sind für dich die passende Lösung, wenn du mit einem externen Unternehmen, z. B. einem Kunden, Lieferanten oder Partner zusammenarbeitest. Bei der Zusammenarbeit in Channels können problemlos mehrere Personen aus jedem Unternehmen einbezogen werden, mit der Möglichkeit, Mitglieder hinzuzufügen, wenn es mehr Arbeit gibt.
Jedem Projekt-Team steht ein gemeinsamer Ort zur Verfügung, an dem die Mitglieder zusammenarbeiten, je nach Bedarf die richtigen Personen einbeziehen und kollektives Wissen sammeln können, zu dem alle beitragen und Zugriff haben.
Jedes Projekt-Team kann Nachrichten senden, Dateien teilen und auf den Channel-Verlauf zugreifen.
Alle Mitglieder des Channels können auch Direktnachrichten an andere Mitglieder im Channel senden, selbst wenn sie dem anderen Projekt-Team angehören.
Mehr und mehr Unternehmen wechseln zu Channels, weil sie zusätzliche Kontrolle und Flexibilität ermöglichen – insbesondere bei der Zusammenarbeit mit zwei oder mehr Personen in anderen Unternehmen.