Wie du gemeinsame Channels und Gast-Accounts nutzt

Soll ich einen Gast-Account erstellen oder einen gemeinsamen Channel verwenden?

Gäste sind eine tolle Sache, wenn du mit einer Person zusammenarbeitest, die wie ein Mitglied deines Unternehmens ist, aber nur eingeschränkten Zugriff auf Slack erhalten soll, z. B. Vertragspartner und -partnerinnen oder Praktikantinnen und Praktikanten

Sie sind für kostenpflichtige Workspaces verfügbar. Gäste können einem einzelnen Channel oder mehreren Channels angehören, müssen aber von den Administratorinnen oder Administratoren manuell hinzugefügt werden.

Sie können wie reguläre Mitglieder über die Einladungsseite zu einem Workspace eingeladen werden.

Sie weisen Symbole neben ihren Profilfotos auf: ein Dreieck für Reguläre Channel-Gäste und ein Quadrat für Multi-Channel-Gäste.

Channels sind für dich die passende Lösung, wenn du mit einem externen Unternehmen, z. B. einem Kunden, Lieferanten oder Partner zusammenarbeitest. Bei der Zusammenarbeit in Channels können problemlos mehrere Personen aus jedem Unternehmen einbezogen werden, mit der Möglichkeit, Mitglieder hinzuzufügen, wenn es mehr Arbeit gibt.

Jedem Projekt-Team steht ein gemeinsamer Ort zur Verfügung, an dem die Mitglieder zusammenarbeiten, je nach Bedarf die richtigen Personen einbeziehen und kollektives Wissen sammeln können, zu dem alle beitragen und Zugriff haben.

Jedes Projekt-Team kann Nachrichten senden, Dateien teilen und auf den Channel-Verlauf zugreifen.

Alle Mitglieder des Channels können auch Direktnachrichten an andere Mitglieder im Channel senden, selbst wenn sie dem anderen Projekt-Team angehören.

Mehr und mehr Unternehmen wechseln zu Channels, weil sie zusätzliche Kontrolle und Flexibilität ermöglichen – insbesondere bei der Zusammenarbeit mit zwei oder mehr Personen in anderen Unternehmen.

FAQ – HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Datenzugriff Gäste: Nur das Host-Unternehmen hat Zugriff auf die Kommunikation und Dateien, wenn der Gast-Account abläuft

Channels: Jedes Unternehmen bewahrt eine Aufzeichnung der Kommunikation und Dateien auf, nachdem der Channel aufgelöst wurde

Sicherheit Gäste: Nur Workspace-Administratorinnen und -Administratoren oder -Inhaberinnen und -Inhaber können Gast-Accounts einladen oder verwalten

Channels: Benutzerinnen und Benutzer können einen Channel teilen, indem sie einen Einladungslink an den jeweiligen externen Partner oder die externe Partnerin senden. Abhängig von deinen Einstellungen müssen Administratorinnen und Administratoren auf beiden Seiten den Channel genehmigen und können den Channel jederzeit auflösen.

Kosten Gäste: Projekt-Teams erhalten fünf (5) kostenlose Reguläre Channel-Gäste pro aktivem zahlenden Mitglied. Multi-Channel-Gäste werden als reguläre Benutzerinnen und Benutzer abgerechnet

Channels: Unbegrenzte Anzahl von extern Geteilten Channels, ohne Mehrkosten.

Einfacher Zugriff Gäste: Es ist erforderlich, dass sich Gäste in den Workspace deines Unternehmens einloggen, sie nutzen also nicht ihren eigenen Slack-Workspace

Channels: Personen aus anderen Unternehmen können direkt aus ihrem eigenen Slack-Workspace, in dem sie die meiste Zeit verbringen, im Channel zusammenarbeiten.

Benutzerdefinierte Emojis Gäste: Gäste haben Zugriff auf deine komplette Emoji-Bibliothek

Channels: Benutzerdefinierte Emojis können verwendet werden und werden für alle Projekt-Teams angezeigt. Das andere Projekt-Team kann oder die anderen Projekt-Teams können einen benutzerdefinierten Emoji verwenden, aber deine Emojis nicht in der eigenen Emoji-Auswahl anzeigen lassen.

Direktnachrichten Gäste: Gäste können nur Mitglieder des bzw. der Channels, in dem bzw. denen sie Mitglied sind, direkt anschreiben

Channels: Du kannst alle Personen in einem Channel per DM oder Gruppen-DM erreichen, einschließlich externer Mitglieder.