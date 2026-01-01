チャンネル共有とゲストアカウント

ゲストアカウントとチャンネル共有の使い分け

ゲストは、契約業者やインターンなど社内のメンバーのように一緒に仕事をしているものの、Slack へのアクセスについては制限が必要なユーザーに最適です。

ゲストアカウントは有料プランを利用中のワークスペースで使えます。ゲストは 1 つ以上のチャンネルに参加できますが、その際は管理者が手動で追加する必要があります。

ゲストは通常のメンバーと同じように、メンバー招待ページからワークスペースに招待できます。

ゲストのプロフィール写真にはアイコン（シングルチャンネルゲストは三角形、マルチチャンネルゲストは正方形）が表示されます。

チャンネルは、顧客やベンダー、パートナーなど社外の組織と一緒に仕事を進める場合に適しています。共有するチャンネルには各企業から複数のユーザーが参加できるうえ、業務が拡大した際はメンバーの追加も簡単です。

複数のチームがコラボレーションできる共通の場所が生まれ、必要に応じてメンバーを追加できます。またチャンネルではチームを問わず情報を追加・活用できるため、ナレッジがどんどん蓄積されます。

どのチームも、メッセージの送信、ファイルの共有、チャンネル履歴へのアクセスが可能です。

チャンネルのメンバー同士なら、チームに関係なく誰でもダイレクトメッセージ（DM）を送り合うことができます。

ますます多くの企業が社外とのやり取りにチャンネルを活用し、自社の管理と柔軟性を高めています。特に複数とのコラボレーションが発生する場面にぴったりです。

よくある質問

データアクセス ゲスト : ゲストアカウントの有効期限が切れたあとは、アカウントを作成した組織のみが会話とファイルにアクセスできます。

チャンネル : チャンネル接続が解除されたあとも、会話とファイルの履歴は各企業に保存されます。

セキュリティ ゲスト : ゲストアカウントへの招待やゲストアカウントの管理ができるのは、ワークスペースの管理者またはオーナーのみです。

チャンネル : ユーザーが社外パートナーに招待リンクを送るとチャンネルを共有できます。必要に応じて、各社の管理者によるチャンネルの承認を必須とするよう設定することも可能です。また、管理者はいつでもチャンネルへの接続を解除できます。

料金 ゲスト : チームは、有料のアクティブメンバーごとに 5 人の無料のシングルチャンネルゲストを招待できます。マルチチャンネルゲストは通常のユーザーとして請求されます。

チャンネル : 社外と共有するチャンネルの数は無制限かつ無料です。

アクセスのしやすさ ゲスト : ゲストは自身の Slack ワークスペースではなく、ゲストアカウントを作成した組織のワークスペースにログインする必要があります。

チャンネル : 他社のユーザーは、自社が主に使う Slack ワークスペースから直接チャンネルでコラボレーションできます。

カスタム絵文字 ゲスト : ゲストはライブラリの絵文字すべてを利用できます。

チャンネル : カスタム絵文字は利用でき、どのチームにも表示されます。自社のカスタム絵文字は他社の絵文字ピッカーには表示されません。皆さまが自社のカスタム絵文字でリアクションした場合、他社のメンバーはそれをクリックして同じリアクションを追加できます。

ダイレクトメッセージ ゲスト : ゲストは、自身が参加しているチャンネルのメンバーにのみ DM を送信できます。

チャンネル : 社外メンバーを含め、共有するチャンネル内のメンバーなら誰にでも DM やグループ DM を送信できます。