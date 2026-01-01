チャンネル共有とゲストアカウント

ゲストアカウントとチャンネル共有の使い分け
ゲストは、契約業者やインターンなど社内のメンバーのように一緒に仕事をしているものの、Slack へのアクセスについては制限が必要なユーザーに最適です。
- ゲストアカウントは有料プランを利用中のワークスペースで使えます。ゲストは 1 つ以上のチャンネルに参加できますが、その際は管理者が手動で追加する必要があります。
- ゲストは通常のメンバーと同じように、メンバー招待ページからワークスペースに招待できます。
- ゲストのプロフィール写真にはアイコン（シングルチャンネルゲストは三角形、マルチチャンネルゲストは正方形）が表示されます。
チャンネルは、顧客やベンダー、パートナーなど社外の組織と一緒に仕事を進める場合に適しています。共有するチャンネルには各企業から複数のユーザーが参加できるうえ、業務が拡大した際はメンバーの追加も簡単です。
- 複数のチームがコラボレーションできる共通の場所が生まれ、必要に応じてメンバーを追加できます。またチャンネルではチームを問わず情報を追加・活用できるため、ナレッジがどんどん蓄積されます。
- どのチームも、メッセージの送信、ファイルの共有、チャンネル履歴へのアクセスが可能です。
- チャンネルのメンバー同士なら、チームに関係なく誰でもダイレクトメッセージ（DM）を送り合うことができます。
ますます多くの企業が社外とのやり取りにチャンネルを活用し、自社の管理と柔軟性を高めています。特に複数とのコラボレーションが発生する場面にぴったりです。
