Los canales, las integraciones, los flujos de trabajo automatizados y la comunicación compartida ayudan a los equipos a hacer seguimiento de responsabilidades, reducir demoras y mantener en marcha los proyectos entre empresas.

Slackbot facilita encontrar decisiones anteriores, archivos compartidos, comentarios y conversaciones sin tener que buscar entre grabaciones de reuniones o unidades compartidas.

Slack Connect y los canales compartidos mantienen tus conversaciones, aprobaciones, archivos y actualizaciones organizados en un solo lugar para que nada se pierda en bandejas de entrada saturadas ni en herramientas desconectadas.

Acerca de este caso de uso

La colaboración externa puede verse afectada cuando las conversaciones están dispersas entre hilos de correo electrónico, notas de reuniones, unidades compartidas y aplicaciones desconectadas. Las decisiones quedan enterradas, y los socios externos pueden terminar trabajando con información desactualizada.

Slack integra la colaboración externa en el mismo sistema operativo de trabajo centralizado donde ya ocurre el trabajo interno. Puedes comunicarte de forma segura con clientes, proveedores, agencias y otras partes interesadas mediante canales compartidos, automatización de flujos de trabajo, integraciones y herramientas con tecnología de IA que mantienen el trabajo visible y organizado entre equipos.

Aquí encontrarás formas prácticas de colaborar externamente en Slack, además de mejores prácticas generales para crear flujos de trabajo eficientes entre empresas.

Cómo colaborar con socios externos en Slack

Trabajar con socios externos es mucho más fácil cuando todos pueden comunicarse en un espacio compartido. Al usar canales, espacios de trabajo compartidos y configuraciones de acceso controlado, los equipos pueden integrar, directamente, a los socios externos en la conversación sin comprometer la seguridad.

Las funciones de Slack, como los canales compartidos, la automatización de flujos de trabajo, las integraciones y las herramientas con IA, ayudan a los equipos a mantenerse alineados y a mejorar la productividad del negocio. A continuación, encontrarás una descripción más detallada de las funciones de Slack que facilitan la colaboración externa:

Usa Slack Connect para eliminar las cadenas de correo electrónico externas y enredadas

Slack Connect permite a las organizaciones colaborar de forma segura con socios externos directamente en Slack. En lugar de depender de largos hilos de correo electrónico y herramientas desconectadas, los equipos pueden comunicarse en tiempo real, compartir archivos, coordinar aprobaciones y registrar decisiones en un solo lugar. Los equipos que usan Slack Connect han informado un tiempo de respuesta dos veces más rápido para revisiones creativas y aprobaciones, además de una reducción del 50 % en las reuniones semanales para equipos que trabajan con contratistas.

Al integrar a los colaboradores externos en el mismo espacio de trabajo, Slack Connect ayuda a reducir los silos de comunicación, acelerar los tiempos de respuesta y mantener el avance de los proyectos con una visibilidad mejorada.

Usa Slackbot para gestionar tareas administrativas y recordatorios

Slackbot es una IA personal para el trabajo integrada directamente en Slack que ayuda a los equipos a mantener la colaboración externa organizada con recordatorios automatizados, respuestas rápidas y orientación ligera incorporada en los flujos de trabajo diarios. Los equipos pueden usar Slackbot para enviar recordatorios de plazos, solicitar actualizaciones a los colaboradores, responder preguntas frecuentes sobre procesos o dirigir a las personas a los recursos correctos sin generar trabajo administrativo adicional.

Como estos recordatorios ocurren directamente dentro de las conversaciones y canales, los equipos pueden reducir las aprobaciones omitidas y los seguimientos repetitivos mientras mantienen el trabajo en marcha entre organizaciones.

Agrega canales dedicados para conversaciones internas y externas por separado

Los canales ayudan a los equipos a organizar la colaboración externa por proyecto, cliente, campaña o relación con socios. Crear canales dedicados para flujos de trabajo específicos mantiene todo organizado, de modo que las personas correctas tengan acceso a las conversaciones, archivos, aprobaciones y actualizaciones correctos.

Los equipos también pueden crear canales internos para alinearse en cronologías, responsabilidades y comentarios antes de compartir actualizaciones externamente. Las estructuras de canales organizadas permiten buscar información más tarde, lo que facilita la localización de documentos y discusiones anteriores al mismo tiempo que se reduce el trabajo duplicado.

Abre canales compartidos para un espacio de trabajo unificado entre empresas

Los canales compartidos de Slack crean un espacio de trabajo central donde los equipos internos y los socios externos pueden colaborar juntos en proyectos activos. Con los canales compartidos, se acabaron los días de malabarismo con cadenas de correos electrónicos y procesos de revisión desconectados. En cambio, los equipos pueden compartir actualizaciones fácilmente, revisar archivos, resolver preguntas y avanzar con las aprobaciones dentro de la misma conversación.

Trabajar desde un historial de canal compartido también reduce los retrasos causados por falta de contexto o retroalimentación dispersa. Las conversaciones y las tareas a realizar permanecen conectadas en tiempo real, lo que mejora la visibilidad entre organizaciones.

Automatiza los flujos de trabajo para eliminar los seguimientos manuales

La automatización de flujos de trabajo ayuda a los equipos a reducir los seguimientos manuales y mantener la colaboración externa avanzando de manera constante entre organizaciones. Los equipos pueden automatizar tareas recurrentes, como solicitudes de aprobación, flujos de trabajo de incorporación, revisiones de estado, recordatorios y formularios de solicitud, para que los proyectos no se detengan esperando actualizaciones o respuestas.

El Generador de flujos de trabajo también se conecta con herramientas y sistemas externos, lo que ayuda a los equipos a estandarizar procesos entre organizaciones a la vez que reduce el trabajo administrativo y los retrasos en la comunicación.

Integra tu conjunto de herramientas tecnológicas para mantener a los socios externos sincronizados

Las integraciones conectan Slack con las demás herramientas que tu equipo ya usa, desde plataformas de gestión de proyectos, sistemas CRM y sistemas de tickets hasta herramientas para compartir archivos, calendarios y otras aplicaciones de negocio. Con las integraciones de Slack, los equipos pueden recibir actualizaciones de proyectos desde herramientas de gestión, compartir archivos desde Google Drive, crear registros de Salesforce o gestionar tickets de soporte sin salir de Slack.

Centralizar esta información ayuda a reducir el cambio de contexto, facilita el seguimiento del trabajo en tiempo real y mantiene a los socios externos al día sin necesidad de enviar actualizaciones manuales frecuentes.

Inicia juntas y clips para sincronizarte sin invitaciones formales al calendario

Las juntas y los clips ofrecen a los equipos formas ligeras de comunicarse rápidamente con socios externos sin necesidad de programar reuniones formales.

Los equipos pueden unirse a una junta para resolver preguntas en tiempo real, revisar comentarios juntos o tomar decisiones más rápido cuando la comunicación asincrónica empieza a ralentizar el progreso. Según investigaciones de Slack, los equipos que usan juntas informan un aumento del 37 % en la productividad.

Los clips favorecen la colaboración asincrónica al permitir que los equipos graben actualizaciones cortas en video o audio que los socios pueden revisar según su propio horario. Esto ayuda a reducir el exceso de reuniones al mismo tiempo que ofrece a los equipos una forma más rápida y contextual de explicar cambios o presentar actualizaciones de proyectos.

Slack Connect simplifica nuestra comunicación con los socios que ayudan a impulsar nuestros flujos de trabajo tecnológicos y operativos. Alex Benavidez Director de Operaciones comerciales, Modern Animal

Ventajas de colaborar externamente con Slack

Slack ofrece a las organizaciones una capa de colaboración compartida donde los equipos internos y los socios externos pueden coordinar el trabajo con mayor rapidez, mantener visibilidad en los proyectos y conservar la comunicación organizada sin sacrificar la seguridad ni la supervisión administrativa.

Algunas de las principales ventajas de colaborar externamente en Slack incluyen las siguientes:

Comunicación y toma de decisiones más ágiles. Los canales compartidos, las juntas y la mensajería en tiempo real ayudan a los equipos a resolver preguntas y avanzar en las aprobaciones sin tener que esperar largas cadenas de correo electrónico o reuniones programadas.

Los canales compartidos, las juntas y la mensajería en tiempo real ayudan a los equipos a resolver preguntas y avanzar en las aprobaciones sin tener que esperar largas cadenas de correo electrónico o reuniones programadas. Menos sobrecarga de correo electrónico y comunicación fragmentada. Centralizar conversaciones, archivos, actualizaciones y comentarios en Slack reduce la necesidad de gestionar bandejas de entrada dispersas y herramientas de colaboración desconectadas.

Centralizar conversaciones, archivos, actualizaciones y comentarios en Slack reduce la necesidad de gestionar bandejas de entrada dispersas y herramientas de colaboración desconectadas. Seguridad de nivel empresarial. Con Slack Connect, tú decides no solo qué socios externos pueden unirse, sino también qué pueden ver y compartir. Cada interacción en Slack cumple con rigurosos estándares de privacidad y certificaciones de cumplimiento normativo.

Con Slack Connect, tú decides no solo qué socios externos pueden unirse, sino también qué pueden ver y compartir. Cada interacción en Slack cumple con rigurosos estándares de privacidad y certificaciones de cumplimiento normativo. Mayor visibilidad en proyectos y partes interesadas. Las conversaciones compartidas y los flujos de trabajo con búsqueda disponible ayudan a los equipos internos y a los socios externos a mantenerse alineados en cronologías, materiales de entrega, aprobaciones y próximos pasos.

Las conversaciones compartidas y los flujos de trabajo con búsqueda disponible ayudan a los equipos internos y a los socios externos a mantenerse alineados en cronologías, materiales de entrega, aprobaciones y próximos pasos. Intercambio de archivos más seguro. Los equipos pueden compartir de forma segura documentos, comentarios y recursos de proyectos directamente en Slack, lo que mantiene la supervisión de la organización y los controles administrativos.

Los equipos pueden compartir de forma segura documentos, comentarios y recursos de proyectos directamente en Slack, lo que mantiene la supervisión de la organización y los controles administrativos. Mayor responsabilidad y tiempos de respuesta más rápidos. La colaboración basada en canales facilita el seguimiento de responsabilidades, la identificación de impedimentos y el seguimiento del progreso sin depender de actualizaciones de estado manuales ni reuniones de seguimiento.

La colaboración basada en canales facilita el seguimiento de responsabilidades, la identificación de impedimentos y el seguimiento del progreso sin depender de actualizaciones de estado manuales ni reuniones de seguimiento. Historial de comunicación y documentación con búsqueda disponible. Las conversaciones, los archivos compartidos y las decisiones permanecen accesibles con búsqueda a lo largo del tiempo, lo que ayuda a los equipos a encontrar contexto importante rápidamente y a reducir el trabajo duplicado.

Las conversaciones, los archivos compartidos y las decisiones permanecen accesibles con búsqueda a lo largo del tiempo, lo que ayuda a los equipos a encontrar contexto importante rápidamente y a reducir el trabajo duplicado. Relaciones más sólidas con clientes, proveedores y socios. Una comunicación más ágil, mayor transparencia y una colaboración más organizada pueden ayudar a que las asociaciones externas funcionen con mayor fluidez. Además, una investigación de Slack descubrió que los equipos que usan Slack reportan un 39 % menos reuniones y un 47 % más productividad.

¿Qué es la colaboración externa?

La colaboración externa es el proceso de trabajar con personas fuera de tu organización en objetivos de negocio, proyectos y operaciones del día a día compartidos. Esto puede incluir clientes, proveedores, agencias, contratistas, abastecedores, consultores y socios estratégicos que coordinan regularmente con los equipos internos.

La colaboración externa suele involucrar planificación de proyectos, intercambio de archivos, comunicación con clientes, aprobaciones, incorporación, ciclos de retroalimentación y ejecución colaborativa entre múltiples organizaciones. A medida que las organizaciones se distribuyen más entre equipos remotos, proveedores externos y socios globales, las empresas dependen cada vez más de sistemas de colaboración seguros y centralizados para coordinar el trabajo de manera eficiente.

Prácticas recomendadas para una colaboración externa eficaz

Una colaboración externa sólida requiere comunicación clara, documentación organizada, responsabilidades definidas y sistemas seguros para coordinar el trabajo entre organizaciones. Las siguientes prácticas recomendadas pueden ayudar a los equipos a avanzar en los proyectos más rápido y a construir relaciones de trabajo más sólidas con socios externos:

Establece canales de comunicación claros para cada socio o proyecto. Crea canales de Slack dedicados para clientes, proveedores, campañas o flujos de trabajo específicos de modo que las conversaciones, los archivos y las aprobaciones se mantengan organizados y sean fáciles de seguir.

Crea canales de Slack dedicados para clientes, proveedores, campañas o flujos de trabajo específicos de modo que las conversaciones, los archivos y las aprobaciones se mantengan organizados y sean fáciles de seguir. Define la responsabilidad, los permisos y las expectativas de respuesta desde el principio. Establece pautas claras sobre quién toma las decisiones, quién tiene acceso a la información, los tiempos de respuesta esperados y cómo deben avanzar las aprobaciones.

Establece pautas claras sobre quién toma las decisiones, quién tiene acceso a la información, los tiempos de respuesta esperados y cómo deben avanzar las aprobaciones. Reduce la dependencia de largos hilos de correo electrónico. Los canales compartidos en Slack Connect ayudan a los equipos a mantener la comunicación en un solo lugar en vez de dividir las conversaciones entre bandejas de entrada, reuniones y herramientas desconectadas.

Los canales compartidos en Slack Connect ayudan a los equipos a mantener la comunicación en un solo lugar en vez de dividir las conversaciones entre bandejas de entrada, reuniones y herramientas desconectadas. Estandariza los flujos de trabajo y los procesos de aprobación. Los procesos consistentes reducen los retrasos y la confusión, especialmente cuando hay múltiples organizaciones involucradas. La automatización de flujos de trabajo también puede ayudar a los equipos a automatizar tareas repetitivas, como recordatorios, aprobaciones, pasos de incorporación y actualizaciones de estado.

Los procesos consistentes reducen los retrasos y la confusión, especialmente cuando hay múltiples organizaciones involucradas. La automatización de flujos de trabajo también puede ayudar a los equipos a automatizar tareas repetitivas, como recordatorios, aprobaciones, pasos de incorporación y actualizaciones de estado. Garantiza la capacidad de búsqueda del historial de comunicaciones y decisiones. Las conversaciones y la documentación centralizadas facilitan revisar comentarios, recuperar decisiones anteriores e incorporar a nuevos colaboradores sin perder contexto.

Las conversaciones y la documentación centralizadas facilitan revisar comentarios, recuperar decisiones anteriores e incorporar a nuevos colaboradores sin perder contexto. Prioriza la transparencia y mantén controles de acceso seguros. Los equipos deben hacer que la información del proyecto sea accesible para los colaboradores adecuados y mantener, al mismo tiempo, la supervisión administrativa y las prácticas de colaboración segura.

Los equipos deben hacer que la información del proyecto sea accesible para los colaboradores adecuados y mantener, al mismo tiempo, la supervisión administrativa y las prácticas de colaboración segura. Usa la comunicación asincrónica siempre que sea posible. Herramientas como los clips, los hilos y las actualizaciones automatizadas ayudan a los equipos a colaborar sin importar los horarios ni las zonas horarias, sin necesidad de crear reuniones innecesarias.

Cómo mejorar la seguridad y la gobernanza en la colaboración externa

La colaboración externa requiere que las organizaciones equilibren la velocidad y la flexibilidad con la supervisión y el control. Slack Connect y los controles de administrador de Slack permiten una colaboración segura al tiempo que ayudan a las organizaciones a mantener la visibilidad, el cumplimiento normativo y la supervisión administrativa en los flujos de trabajo externos.

Las principales prácticas recomendadas de seguridad y gobernanza incluyen las siguientes:

Permisos basados en roles. Controla el acceso a canales, flujos de trabajo, archivos y conversaciones según los roles y responsabilidades del equipo para que la información confidencial esté disponible solo para las partes interesadas adecuadas.

Controla el acceso a canales, flujos de trabajo, archivos y conversaciones según los roles y responsabilidades del equipo para que la información confidencial esté disponible solo para las partes interesadas adecuadas. Gestión del acceso de invitados. Usa cuentas de invitado, que limitan el acceso externo únicamente a los canales, documentos y recursos que los socios necesitan para realizar su trabajo.

Usa cuentas de invitado, que limitan el acceso externo únicamente a los canales, documentos y recursos que los socios necesitan para realizar su trabajo. Gobernanza de canales compartidos. Slack Connect brinda a las organizaciones supervisión sobre cómo se crean, gestionan, aprueban y mantienen los canales compartidos entre equipos y organizaciones externas.

Slack Connect brinda a las organizaciones supervisión sobre cómo se crean, gestionan, aprueban y mantienen los canales compartidos entre equipos y organizaciones externas. Retención de datos y cumplimiento normativo. Los controles administrativos ayudan a las organizaciones a gestionar las políticas de conservación, los requisitos de cumplimiento normativo y las prácticas de documentación a largo plazo en los flujos de trabajo de comunicación e intercambio de archivos.

Los controles administrativos ayudan a las organizaciones a gestionar las políticas de conservación, los requisitos de cumplimiento normativo y las prácticas de documentación a largo plazo en los flujos de trabajo de comunicación e intercambio de archivos. Aprobaciones y visibilidad administrativa. Los equipos pueden estandarizar los flujos de trabajo de aprobación mientras los administradores mantienen la visibilidad sobre la actividad de colaboración, el acceso externo y los patrones de comunicación de la organización.

Colabora de forma más eficaz con Slack

Las colaboraciones externas eficaces dependen de la visibilidad, la seguridad, la responsabilidad clara, los flujos de trabajo organizados y los sistemas de comunicación que reducen la fricción. La solución no es simplemente tener más herramientas de comunicación, sino reunir todas las herramientas que ya usas para que las conversaciones, aprobaciones, archivos, flujos de trabajo y decisiones convivan en un solo lugar.

Con Slack, puedes coordinar con socios externos de forma segura y fluida, lo que minimiza los intercambios constantes propios de la colaboración entre organizaciones. Explora las funciones de colaboración e integraciones de Slack, así como la galería de plantillas de Slack, para crear flujos de trabajo de colaboración externa más seguros, organizados y escalables.