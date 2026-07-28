Canais, integrações, fluxos de trabalho automatizados e comunicação compartilhada ajudam as equipes a acompanhar as responsabilidades, reduzir atrasos e manter os projetos entre empresas em andamento.

O Slackbot facilita o acesso a decisões anteriores, arquivos compartilhados, feedbacks e conversas, sem precisar vasculhar gravações de reuniões ou drives compartilhados.

Trabalhe diretamente com clientes, fornecedores, agências, prestadores de serviços e contratados usando canais compartilhados, automação de fluxos de trabalho e controles administrativos integrados.

O Slack Connect e os canais compartilhados mantêm suas conversas, aprovações, arquivos e atualizações organizados em um único lugar, para que nada se perca em caixas de entrada lotadas ou ferramentas desconectadas.

Sobre este caso de uso

A colaboração com parceiros externos pode se tornar ineficiente quando as conversas ficam dispersas entre trocas de e-mails, anotações de reuniões, unidades de armazenamento compartilhadas e apps desconectados. As decisões se perdem no caminho, e os parceiros externos podem acabar trabalhando com informações desatualizadas.

O Slack integra a colaboração externa ao mesmo sistema operacional de trabalho centralizado onde o trabalho interno já acontece. Você pode se comunicar com segurança com clientes, fornecedores, agências e outras partes interessadas usando canais compartilhados, automação de fluxo de trabalho, integrações e ferramentas com IA que mantêm o trabalho visível e organizado entre as equipes.

Confira formas práticas de colaborar externamente no Slack, além de práticas recomendadas para criar fluxos de trabalho eficientes entre empresas.

Como colaborar com parceiros externos no Slack

Trabalhar com parceiros externos fica muito mais fácil quando todos podem se comunicar em um espaço compartilhado. Usando canais, workspaces compartilhados e configurações de acesso controlado, as equipes podem trazer parceiros externos diretamente para a conversa sem abrir mão da segurança.

Recursos do Slack como canais compartilhados, automação de fluxos de trabalho, integrações e ferramentas com IA ajudam as equipes a se manterem alinhadas e a melhorar a produtividade nos negócios. Veja com mais detalhes os recursos do Slack que facilitam a colaboração externa:

Use o Slack Connect para acabar com as longas e confusas trocas de e-mails com parceiros externos

O Slack Connect permite que organizações colaborem com segurança com parceiros externos diretamente no Slack. Em vez de depender de longas trocas de e-mails e ferramentas desconectadas, as equipes podem se comunicar em tempo real, compartilhar arquivos, coordenar aprovações e acompanhar decisões em um só lugar. As equipes que usam o Slack Connect relataram um processo de revisão criativa e aprovação duas vezes mais rápido, além de uma redução de 50% nas reuniões semanais entre equipes que trabalham com prestadores de serviços.

Ao reunir as partes interessadas externas no mesmo workspace, o Slack Connect ajuda a eliminar silos de comunicação, acelerar os tempos de resposta e manter os projetos em andamento com mais visibilidade.

Use o Slackbot para gerenciar tarefas administrativas e lembretes

O Slackbot é uma IA pessoal para o trabalho integrada diretamente ao Slack que ajuda as equipes a manterem a colaboração externa organizada com lembretes automáticos, respostas rápidas e orientações práticas incorporadas aos fluxos de trabalho do dia a dia. As equipes podem usar o Slackbot para enviar lembretes de prazos, solicitar atualizações às partes interessadas, responder a perguntas comuns sobre processos ou direcionar pessoas aos recursos certos sem gerar trabalho administrativo extra.

Como esses lembretes acontecem diretamente nas conversas e nos canais, as equipes conseguem reduzir aprovações perdidas e acompanhamentos repetitivos, mantendo o trabalho fluindo entre as organizações.

Adicione canais dedicados para separar conversas internas e externas

Os canais ajudam as equipes a organizar a colaboração externa por projeto, cliente, campanha ou relacionamento com parceiros. Criar canais dedicados para fluxos de trabalho específicos mantém tudo organizado, para que as pessoas certas tenham acesso às conversas, arquivos, aprovações e atualizações certas.

As equipes também podem criar canais internos para alinhar cronogramas, responsabilidades e feedback antes de compartilhar atualizações externamente. Estruturas de canais bem organizadas permitem buscar informações depois, facilitando o acesso a documentos e discussões antigas e reduzindo o trabalho duplicado.

Abra canais compartilhados para um workspace unificado entre empresas

Canais compartilhados do Slack criam um workspace central onde equipes internas e parceiros externos podem colaborar juntos em projetos ativos. Com os canais compartilhados, chegaram ao fim os dias de lidar com longas trocas de e-mails e processos de revisão desconectados. Em vez disso, as equipes podem facilmente compartilhar atualizações, revisar arquivos, resolver dúvidas e avançar com aprovações dentro da mesma conversa.

Trabalhar com o histórico de um canal compartilhado também reduz os atrasos causados pela falta de contexto ou por feedback disperso. Conversas e itens de ação permanecem conectados em tempo real, aumentando a visibilidade entre as organizações.

Automatize fluxos de trabalho para eliminar acompanhamentos manuais

A automação de fluxos de trabalho ajuda as equipes a reduzir acompanhamentos manuais e manter a colaboração externa fluindo de forma consistente entre organizações. As equipes podem automatizar tarefas recorrentes como solicitações de aprovação, fluxos de trabalho de integração, check-ins de status, lembretes e formulários de entrada para que os projetos não fiquem parados aguardando atualizações ou respostas.

O criador de fluxo de trabalho também se conecta a ferramentas e sistemas externos, ajudando as equipes a padronizar processos entre organizações e reduzir o trabalho administrativo e os atrasos na comunicação.

Integre sua tecnologia para manter as partes interessadas externas alinhadas.

As integrações conectam o Slack às outras ferramentas que sua equipe já usa no trabalho, desde plataformas de gerenciamento de projetos, sistemas de CRM e sistemas de gestão de chamados até ferramentas de compartilhamento de arquivos, calendários e outros apps de negócios. Com as integrações do Slack, as equipes podem receber atualizações de projetos de ferramentas de gestão de projetos, compartilhar arquivos do Google Drive, criar registros no Salesforce ou gerenciar chamados de suporte sem sair do Slack.

Centralizar essas informações ajuda a reduzir a troca de contexto, facilita o acompanhamento do trabalho em tempo real e mantém as partes interessadas externas atualizadas sem precisar enviar atualizações manuais frequentes.

Inicie círculos e clipes para sincronizar sem precisar de convites formais na agenda

Os círculos e clipes oferecem às equipes formas leves de se comunicar rapidamente com parceiros externos sem precisar agendar reuniões formais.

As equipes podem entrar em um círculo para resolver dúvidas em tempo real, revisar feedbacks juntos ou tomar decisões mais rápidas quando a comunicação assíncrona começa a desacelerar o progresso. De acordo com pesquisas do Slack, equipes que usam círculos relatam um aumento de 37% na produtividade.

Os clipes apoiam a colaboração assíncrona permitindo que as equipes gravem atualizações curtas em vídeo ou áudio que os parceiros podem revisar quando for mais conveniente. Isso ajuda a reduzir o excesso de reuniões e ainda oferece às equipes uma forma mais rápida e contextual de explicar mudanças ou apresentar atualizações de projetos.

O Slack Connect simplifica nossa comunicação com parceiros que ajudam a impulsionar nossos fluxos de trabalho tecnológicos e operacionais. Alex Benavidez Diretor de operações comerciais, Modern Animal

Benefícios de colaborar externamente com o Slack

O Slack oferece às organizações uma camada de colaboração compartilhada onde equipes internas e parceiros externos podem coordenar o trabalho com mais agilidade, manter visibilidade nos projetos e manter a comunicação organizada sem abrir mão da segurança ou do controle administrativo.

Alguns dos maiores benefícios de colaborar externamente no Slack incluem:

Comunicação e tomada de decisões mais ágeis. Canais compartilhados, Círculos e mensagens em tempo real ajudam as equipes a resolver dúvidas e agilizar aprovações sem esperar por longas trocas de e-mails ou reuniões agendadas.

Canais compartilhados, Círculos e mensagens em tempo real ajudam as equipes a resolver dúvidas e agilizar aprovações sem esperar por longas trocas de e-mails ou reuniões agendadas. Menos sobrecarga de e-mails e comunicação fragmentada. Centralizar conversas, arquivos, atualizações e feedbacks no Slack reduz a necessidade de gerenciar caixas de entrada dispersas e ferramentas de colaboração desconectadas.

Centralizar conversas, arquivos, atualizações e feedbacks no Slack reduz a necessidade de gerenciar caixas de entrada dispersas e ferramentas de colaboração desconectadas. Segurança de nível corporativo. Com o Slack Connect, você decide não só quais parceiros externos podem participar, mas também o que eles podem ver e compartilhar. Toda interação no Slack segue rigorosos padrões de privacidade e certificações de conformidade.

Com o Slack Connect, você decide não só quais parceiros externos podem participar, mas também o que eles podem ver e compartilhar. Toda interação no Slack segue rigorosos padrões de privacidade e certificações de conformidade. Maior visibilidade nos projetos e com as partes interessadas. Conversas compartilhadas e fluxos de trabalho pesquisáveis ajudam equipes internas e parceiros externos a se manterem alinhados em relação a prazos, entregas, aprovações e próximas etapas.

Conversas compartilhadas e fluxos de trabalho pesquisáveis ajudam equipes internas e parceiros externos a se manterem alinhados em relação a prazos, entregas, aprovações e próximas etapas. Compartilhamento de arquivos mais seguro. As equipes podem compartilhar documentos com segurança, além de feedbacks e ativos de projetos diretamente no Slack, mantendo a supervisão organizacional e os controles administrativos.

As equipes podem compartilhar documentos com segurança, além de feedbacks e ativos de projetos diretamente no Slack, mantendo a supervisão organizacional e os controles administrativos. Maior responsabilização e tempos de resposta mais rápidos. A colaboração baseada em canais facilita o acompanhamento de responsabilidades, a identificação de bloqueios e o monitoramento do progresso sem depender de atualizações de status manuais e reuniões de acompanhamento.

A colaboração baseada em canais facilita o acompanhamento de responsabilidades, a identificação de bloqueios e o monitoramento do progresso sem depender de atualizações de status manuais e reuniões de acompanhamento. Histórico pesquisável de comunicações e documentação. Conversas, arquivos compartilhados e decisões permanecem pesquisáveis ao longo do tempo, ajudando as equipes a encontrar contextos importantes rapidamente e a reduzir trabalho duplicado.

Conversas, arquivos compartilhados e decisões permanecem pesquisáveis ao longo do tempo, ajudando as equipes a encontrar contextos importantes rapidamente e a reduzir trabalho duplicado. Relacionamentos mais sólidos com clientes, fornecedores e parceiros. Comunicação mais ágil, maior transparência e colaboração mais organizada podem tornar as parcerias externas mais fluidas. Pesquisas do Slack também mostram que equipes que usam o Slack relatam uma redução de 39% em reuniões e um aumento de 47% em produtividade.

O que é colaboração externa?

Colaboração externa é o processo de trabalhar com pessoas de fora da sua organização em objetivos de negócios compartilhados, projetos e operações do dia a dia. Isso pode incluir clientes, fornecedores, agências, prestadores de serviços, parceiros estratégicos e consultores que coordenam regularmente com equipes internas.

A colaboração externa geralmente envolve planejamento de projetos, compartilhamento de arquivos, comunicação com clientes, aprovações, integração, ciclos de feedback e execução colaborativa entre múltiplas organizações. À medida que as organizações se tornam mais distribuídas entre equipes remotas, fornecedores externos e parceiros globais, as empresas passam a depender cada vez mais de sistemas de colaboração seguros e centralizados para coordenar o trabalho com eficiência.

Boas práticas para uma colaboração externa eficaz

Uma colaboração externa sólida exige comunicação clara, documentação organizada, responsabilidades bem definidas e sistemas seguros para coordenar o trabalho entre organizações. As boas práticas a seguir podem ajudar as equipes a avançar nos projetos com mais rapidez e a construir relacionamentos mais fortes com parceiros externos:

Estabeleça canais de comunicação claros para cada parceiro ou projeto. Crie canais dedicados no Slack para clientes, fornecedores, campanhas ou fluxos de trabalho específicos, para que conversas, arquivos e aprovações fiquem organizados e fáceis de acompanhar.

Crie canais dedicados no Slack para clientes, fornecedores, campanhas ou fluxos de trabalho específicos, para que conversas, arquivos e aprovações fiquem organizados e fáceis de acompanhar. Defina responsabilidades, permissões e expectativas de resposta desde o início. Estabeleça diretrizes claras sobre quem toma as decisões, quem tem acesso às informações, os tempos de resposta esperados e como as aprovações devem avançar no processo.

Estabeleça diretrizes claras sobre quem toma as decisões, quem tem acesso às informações, os tempos de resposta esperados e como as aprovações devem avançar no processo. Reduza a dependência de longas trocas de e-mails. Os canais compartilhados no Slack Connect ajudam as equipes a centralizar a comunicação em um único lugar, em vez de dividir as discussões entre caixas de entrada, reuniões e ferramentas desconectadas.

Os canais compartilhados no Slack Connect ajudam as equipes a centralizar a comunicação em um único lugar, em vez de dividir as discussões entre caixas de entrada, reuniões e ferramentas desconectadas. Padronize os fluxos de trabalho e os processos de aprovação. Processos consistentes reduzem atrasos e confusões, especialmente quando várias organizações estão envolvidas. A automação de fluxos de trabalho também pode ajudar as equipes a automatizar tarefas repetitivas, como lembretes, aprovações, etapas de integração e atualizações de status.

Processos consistentes reduzem atrasos e confusões, especialmente quando várias organizações estão envolvidas. A automação de fluxos de trabalho também pode ajudar as equipes a automatizar tarefas repetitivas, como lembretes, aprovações, etapas de integração e atualizações de status. Mantenha o histórico de comunicações e decisões pesquisável. Conversas e documentações centralizadas facilitam a revisão de feedbacks, o resgate de decisões anteriores e a integração de novas partes interessadas sem perder o contexto.

Conversas e documentações centralizadas facilitam a revisão de feedbacks, o resgate de decisões anteriores e a integração de novas partes interessadas sem perder o contexto. Priorize a transparência mantendo controles de acesso seguros. As equipes devem tornar as informações do projeto acessíveis às partes interessadas certas, ao mesmo tempo em que mantêm a supervisão administrativa e as práticas de colaboração segura.

As equipes devem tornar as informações do projeto acessíveis às partes interessadas certas, ao mesmo tempo em que mantêm a supervisão administrativa e as práticas de colaboração segura. Use a comunicação assíncrona sempre que possível. Ferramentas como clipes, conversas e atualizações automáticas ajudam as equipes a colaborar em diferentes horários e fusos horários sem criar reuniões desnecessárias.

Como melhorar a segurança e a governança na colaboração externa

A colaboração externa exige que as organizações equilibrem agilidade e flexibilidade com supervisão e controle. O Slack Connect e os controles de administrador do Slack oferecem suporte à colaboração segura, ao mesmo tempo em que ajudam as organizações a manter visibilidade, conformidade e supervisão administrativa em todos os fluxos de trabalho externos.

As principais práticas recomendadas de segurança e governança incluem:

Permissões baseadas em função. Controle o acesso a canais, fluxos de trabalho, arquivos e conversas com base nas funções e responsabilidades de cada equipe, para que informações sensíveis fiquem restritas às partes interessadas certas.

Controle o acesso a canais, fluxos de trabalho, arquivos e conversas com base nas funções e responsabilidades de cada equipe, para que informações sensíveis fiquem restritas às partes interessadas certas. Gerenciamento de acesso de convidados. Use contas de convidado, que limitam o acesso externo apenas aos canais, documentos e recursos que os parceiros precisam para realizar seu trabalho.

Use contas de convidado, que limitam o acesso externo apenas aos canais, documentos e recursos que os parceiros precisam para realizar seu trabalho. Governança de canais compartilhados. O Slack Connect oferece às organizações visibilidade sobre como os canais compartilhados são criados, gerenciados, aprovados e mantidos entre equipes e organizações externas.

O Slack Connect oferece às organizações visibilidade sobre como os canais compartilhados são criados, gerenciados, aprovados e mantidos entre equipes e organizações externas. Retenção de dados e conformidade. Os controles administrativos ajudam as organizações a gerenciar políticas de retenção, requisitos de conformidade e práticas de documentação de longo prazo em fluxos de trabalho de comunicação e compartilhamento de arquivos.

Os controles administrativos ajudam as organizações a gerenciar políticas de retenção, requisitos de conformidade e práticas de documentação de longo prazo em fluxos de trabalho de comunicação e compartilhamento de arquivos. Aprovações e visibilidade administrativa. As equipes podem padronizar os fluxos de trabalho de aprovação enquanto os administradores mantêm visibilidade sobre as atividades de colaboração, o acesso externo e os padrões de comunicação da organização.

Colabore com mais eficiência com o Slack

Uma colaboração externa eficaz depende de visibilidade, segurança, responsabilidades claras, fluxos de trabalho organizados e sistemas de comunicação que reduzam o atrito. A solução não é simplesmente ter mais ferramentas de comunicação — é reunir todas as suas ferramentas existentes para que conversas, aprovações, arquivos, fluxos de trabalho e decisões fiquem centralizados em um único lugar.

Com o Slack, você pode coordenar com parceiros externos de forma segura e fluida, minimizando o vai e vem típico da colaboração entre organizações. Explore os recursos de colaboração do Slack, as integrações e a galeria de modelos do Slack para criar fluxos de trabalho de colaboração externa mais seguros, organizados e escaláveis.