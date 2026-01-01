A IA no Slack é incorporada diretamente ao seu fluxo de trabalho. Receba resumos de conversas feitos pela IA para se atualizar sobre canais e reuniões em segundos. A pesquisa com IA responde às suas perguntas com base em conversas e arquivos. Os destaques diários e os resumos de arquivos feitos pela IA fornecem o que é mais importante. Crie fluxos de trabalho usando um único prompt com a geração de fluxo de trabalho com IA.

O Slackbot, lançado recentemente, atua como seu agente pessoal para o trabalho, ajudando você a encontrar informações, agendar reuniões, criar conteúdos e se preparar para chamadas, com base no contexto do seu workspace.

O sistema operacional de trabalho do Slack unifica a IA com suas conversas, ferramentas e fluxos de trabalho para que as equipes gastem menos tempo procurando informações e mais tempo avançando no trabalho.