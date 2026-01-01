O Slack é seu sistema operacional de trabalho.
Bem-vindo ao único sistema operacional de trabalho projetado para que as pessoas impulsionem seus negócios com o poder da IA e dos agentes.
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é o tempo economizado semanalmente por pessoa com a IA do Slack
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Não aguenta mais alternar entre apps? Simplifique processos com todas as suas ferramentas, apps e dados reunidos no Slack. Escolha entre milhares de integrações no nosso diretório ou crie seu próprio app do zero com a nossa API.
Capacite cada funcionário com a produtividade de agentes.
Inclua agentes no fluxo de trabalho. Com base em dados de conversação no Slack, os agentes se tornam mais inteligentes e prestativos à medida que interagem com sua força de trabalho como um membro da equipe.
Veja como o Slack oferece resultados para equipes de todos os setores.
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Preparando-se para um futuro movido a IA generativa
Perguntas frequentes
Um sistema operacional de trabalho é uma plataforma baseada em nuvem que reúne pessoas, apps, dados e IA de uma organização para ajudar a planejar, executar e acompanhar o trabalho em um único lugar. Não é um sistema operacional tradicional para dispositivos. Ele funciona como o pilar digital para a forma como o trabalho acontece entre equipes. O sistema operacional de trabalho do Slack reúne conversas, ferramentas e fluxos de trabalho em um único sistema para que as equipes permaneçam alinhadas e avancem mais rápido, sem precisar alternar entre apps desconectados. Além disso, fornece contexto de negócios relevante para uma IA mais confiável.
Um sistema operacional tradicional gerencia hardware, enquanto ferramentas de gerenciamento de projetos se concentram no acompanhamento de tarefas. Um sistema operacional de trabalho foi criado para coordenar pessoas, processos e informações em toda a organização. O sistema operacional de trabalho do Slack conecta a comunicação e a execução do trabalho em tempo real, permitindo que as equipes colaborem com contexto completo, em vez de gerenciar o trabalho em ferramentas isoladas.
O sistema operacional de trabalho do Slack organiza o trabalho em canais compartilhados para que as equipes colaborem com visibilidade e contexto. As conversas ficam diretamente ligadas ao trabalho relacionado, facilitando o alinhamento entre áreas e fusos horários. Os apps ficam integrados diretamente ao local das conversas, garantindo que o diálogo e a ação aconteçam ao mesmo tempo. As equipes passam menos tempo monitorando atualizações e mais tempo avançando no trabalho.
A IA no Slack é incorporada diretamente ao seu fluxo de trabalho. Receba resumos de conversas feitos pela IA para se atualizar sobre canais e reuniões em segundos. A pesquisa com IA responde às suas perguntas com base em conversas e arquivos. Os destaques diários e os resumos de arquivos feitos pela IA fornecem o que é mais importante. Crie fluxos de trabalho usando um único prompt com a geração de fluxo de trabalho com IA.
O Slackbot, lançado recentemente, atua como seu agente pessoal para o trabalho, ajudando você a encontrar informações, agendar reuniões, criar conteúdos e se preparar para chamadas, com base no contexto do seu workspace.
O sistema operacional de trabalho do Slack unifica a IA com suas conversas, ferramentas e fluxos de trabalho para que as equipes gastem menos tempo procurando informações e mais tempo avançando no trabalho.
O sistema operacional de trabalho do Slack se integra a mais de 2.600 ferramentas empresariais, incluindo conjuntos de produtividade, plataformas de CRM e softwares corporativos especializados. As atualizações e as ações desses sistemas vão diretamente para o Slack, permitindo que as equipes trabalhem em um único local, em vez de alternar entre apps constantemente.
O Slack e o Salesforce conectam os dados dos clientes diretamente com as conversas da equipe. As atualizações do Salesforce aparecem nos canais do Slack onde as equipes colaboram. Assim, é mais fácil agir rapidamente e ficar a par de tudo. Equipes de receita ganham mais visibilidade, reduzindo a necessidade de alternar entre sistemas.
O sistema operacional de trabalho do Slack foi criado para equipes que precisam coordenar o trabalho entre pessoas, sistemas e ferramentas. Equipes de vendas usam o Slack para acelerar ciclos de negociação e melhorar a visibilidade do pipeline. Equipes de atendimento resolvem casos mais rapidamente com colaboração em tempo real. Equipes de marketing lançam campanhas com mais alinhamento e melhor desempenho. Equipes de engenharia, TI e RH simplificam operações e reduzem a fragmentação de ferramentas.
Não importa se sua organização é uma PME em crescimento acelerado ou uma multinacional: se você precisa acelerar processos, reduzir atritos e alinhar equipes entre diferentes áreas, o sistema operacional de trabalho do Slack é a ferramenta ideal.
O sistema operacional de trabalho do Slack foi desenvolvido com segurança de nível corporativo, com recursos como criptografia de dados, certificações de conformidade (SOC 2, ISO 27001, RGPD) e controles avançados para empresas. As equipes de TI podem gerenciar permissões, reter dados e fazer a auditoria de atividades — tudo isso mantendo o trabalho fluindo de forma segura.
Com certeza. Crie fluxos de trabalho personalizados usando o Criador de fluxo de trabalho (sem necessidade de código), desenvolva agentes específicos com o Agentforce ou crie apps personalizados com a Plataforma do Slack. Você pode automatizar aprovações, processos de coleta, notificações e muito mais, de acordo com a forma como sua equipe realmente trabalha.
Comece organizando o trabalho em canais para projetos, equipes ou iniciativas. Conecte as ferramentas que você já usa e, em seguida, adicione automação e IA onde fizer mais sentido. A maioria das equipes começa a perceber valor em poucos dias, não em meses.