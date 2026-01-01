Slack è il tuo sistema operativo per il lavoro.
Ti diamo il benvenuto nell'unico sistema operativo di lavoro progettato per consentire alle persone di far crescere il business con la potenza dell'IA e degli agenti.
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Gestisci con facilità i progetti centralizzando tutto in un unico posto.
Connetti tutte le app e i dati aziendali.
Non ne puoi più di passare da un’app all’altra? Snellisci i processi concentrando tutti gli strumenti, le app e i dati in Slack. Scegli tra migliaia di integrazioni nella nostra directory o parti da zero per creare la tua app personalizzata con la nostra API.
Conferisci più autonomia ai tuoi dipendenti con la produttività basata sugli agenti.
Aggiungi gli agenti nel flusso di lavoro. Grazie ai dati conversazionali in Slack, gli agenti diventano più intelligenti e utili mentre si relazionano alla forza di lavoro come se fossero un membro del team.
Scopri come Slack aiuta i team a ottimizzare i risultati in tutti i settori.
Che cos’è Slack?
Sostituisci le riunioni inefficaci con Slack
Prepararsi per un futuro basato sull’AI generativa
Domande frequenti
Un sistema operativo per il lavoro è una piattaforma basata sul cloud che riunisce le persone, le app, i dati e l’IA di un’organizzazione per aiutare a pianificare, gestire e monitorare il lavoro in un unico luogo. Non è un sistema operativo tradizionale che gestisce i dispositivi. Al contrario, agisce come spina dorsale digitale per lo spostamento del lavoro tra i vari team. Il sistema operativo per il lavoro di Slack riunisce le conversazioni, gli strumenti e i workflow in un unico sistema, in modo che i team possano rimanere allineati e muoversi più velocemente senza dover passare da un’app all’altra, e fornisce un contesto aziendale rilevante per un’IA più affidabile.
Un sistema operativo tradizionale gestisce l’hardware, mentre gli strumenti di gestione dei progetti si concentrano sul monitoraggio delle attività. Un sistema operativo per il lavoro è costruito per coordinare le persone, i processi e le informazioni all’interno dell’organizzazione. Il sistema operativo per il lavoro di Slack collega la comunicazione e l’esecuzione del lavoro in tempo reale, consentendo ai team di collaborare con un contesto completo invece di gestire il lavoro in strumenti isolati.
Il sistema operativo per il lavoro di Slack organizza il lavoro in canali condivisi in modo che i team possano collaborare con visibilità e contesto. Le conversazioni rimangono collegate al lavoro che supportano, rendendo più facile l’allineamento tra funzioni e fusi orari. Le app sono integrate nelle conversazioni, assicurando che il dialogo e l'azione avvengano simultaneamente. I team passano meno tempo a cercare aggiornamenti e più tempo a fare progressi.
L’IA in Slack è integrata direttamente nel tuo workflow. Ottieni i riepiloghi IA delle conversazioni per recuperare i canali e le riunioni in pochi secondi. La ricerca IA risponde alle tue domande nelle conversazioni e nei file. Le sintesi quotidiane dell’IA e i riepiloghi dei file fanno emergere ciò che conta di più. Crea workflow da un singolo prompt con la generazione di workflow IA.
Slackbot, lanciato di recente, funge da agente personale per il lavoro e ti aiuta a trovare informazioni, programmare riunioni, redigere contenuti e prepararti per le chiamate in base al contesto della tua area di lavoro.
Il sistema operativo per il lavoro di Slack unisce l’IA alle tue conversazioni, agli strumenti e ai workflow, in modo che i team passino meno tempo a cercare e più tempo a portare avanti il lavoro.
Il sistema operativo per il lavoro di Slack si integra con oltre 2.600 strumenti aziendali, tra cui suite di produttività, piattaforme CRM e software aziendali specializzati. Gli aggiornamenti e le azioni di questi sistemi confluiscono direttamente in Slack, consentendo ai team di lavorare da un unico luogo invece di passare continuamente da un’app all’altra.
Slack e Salesforce collegano i dati dei clienti direttamente alle conversazioni dei team. Gli aggiornamenti di Salesforce appaiono nei canali Slack dove i team collaborano, rendendo più facile agire rapidamente e rimanere allineati. I team che si occupano delle entrate ottengono una migliore visibilità e riducono la necessità di spostarsi da un sistema all’altro.
Il sistema operativo per il lavoro di Slack è pensato per i team che devono coordinare il lavoro tra persone, sistemi e strumenti. I team di vendita lo usano per accelerare i cicli di trattativa e migliorare la visibilità della pipeline. I team di assistenza risolvono i casi più velocemente grazie alla collaborazione in tempo reale. I team di marketing lanciano campagne con un migliore allineamento e performance. I team di ingegneria, IT e HR semplificano le operazioni e riducono la dispersione degli strumenti.
Che si tratti di una PMI in rapida crescita o di un'azienda globale, se la tua organizzazione ha bisogno di muoversi più velocemente, di ridurre gli attriti e di allineare i team tra le varie funzioni, il sistema operativo per il lavoro do Slack te lo offre.
Il sistema operativo per il lavoro di Slack si basa su una sicurezza di livello aziendale con funzioni come la crittografia dei dati, certificazioni di conformità (SOC 2, ISO 27001, GDPR) e dispositivi di controllo di livello aziendale. I team IT possono gestire le autorizzazioni, conservare i dati e verificare le attività, il tutto mantenendo un flusso di lavoro sicuro.
Certamente. Crea workflow personalizzati con Workflow Builder (senza bisogno di codice), crea agenti ad hoc con Agentforce o sviluppa app personalizzate con la piattaforma Slack. Puoi automatizzare le approvazioni, i processi di assunzione, le notifiche e molto altro ancora per far sì che il tuo team lavori effettivamente.
Inizia a organizzare il lavoro in canali per progetti, team o iniziative. Collega gli strumenti che già utilizzi, poi inserisci l'automazione e l’IA dove sono più utili. La maggior parte dei team vede il valore entro pochi giorni, non mesi dall’inizio.