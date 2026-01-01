L’IA in Slack è integrata direttamente nel tuo workflow. Ottieni i riepiloghi IA delle conversazioni per recuperare i canali e le riunioni in pochi secondi. La ricerca IA risponde alle tue domande nelle conversazioni e nei file. Le sintesi quotidiane dell’IA e i riepiloghi dei file fanno emergere ciò che conta di più. Crea workflow da un singolo prompt con la generazione di workflow IA.

Slackbot, lanciato di recente, funge da agente personale per il lavoro e ti aiuta a trovare informazioni, programmare riunioni, redigere contenuti e prepararti per le chiamate in base al contesto della tua area di lavoro.

Il sistema operativo per il lavoro di Slack unisce l’IA alle tue conversazioni, agli strumenti e ai workflow, in modo che i team passino meno tempo a cercare e più tempo a portare avanti il lavoro.