La IA en Slack está integrada directamente en tu flujo de trabajo. Obtén resúmenes de conversaciones con IA para ponerte al día sobre todo lo tratado en los canales y reuniones en cuestión de segundos. Las búsquedas con IA responden a las preguntas en diferentes conversaciones y archivos. Las síntesis diarias y los resúmenes de archivos con IA resaltan los aspectos más importantes. Crea flujos de trabajo a partir de una sola solicitud con la generación de flujos de trabajo con IA.

Slackbot, nuestro lanzamiento más reciente, sirve como el agente personal para el trabajo que te ayudará a encontrar información, programar reuniones, redactar contenido y prepararte para llamadas basadas en el contexto de tu espacio de trabajo.

El sistema operativo de trabajo de Slack unifica la IA con tus conversaciones, herramientas y flujos de trabajo para que tus equipos pierdan menos tiempo buscando información y lo inviertan en sacar el trabajo adelante.