Slack es tu sistema operativo de trabajo.
Te damos la bienvenida al único sistema operativo de trabajo diseñado para que las personas impulsen sus negocios con la potencia de la IA y los agentes.
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¿Te cansa tener que estar cambiando entre aplicaciones? Agiliza los procesos con todas tus herramientas, aplicaciones y datos juntos en Slack. Elige entre miles de integraciones de nuestro directorio o crea una aplicación propia desde cero con nuestra API.
Ayuda a todos los empleados con la productividad de los agentes.
Incorpora a los agentes al flujo de trabajo. Gracias a los datos de las conversaciones en Slack, los agentes son más inteligentes y pueden ser de más ayuda al interactuar con tus empleados como cualquier otro miembro del equipo.
Descubre cómo Slack ofrece resultados a equipos de todos los sectores
¿Qué es Slack?
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Preguntas frecuentes
Un sistema operativo de trabajo es una plataforma basada en la nube que reúne a los equipos, las aplicaciones, los datos y la IA de una organización para ayudar a planificar, ejecutar y supervisar el trabajo en un solo lugar. No es un simple sistema operativo tradicional que se ejecuta en dispositivos. En su lugar, sirve como los cimientos digitales del trabajo entre equipos. El sistema operativo de trabajo de Slack reúne las conversaciones, herramientas y los flujos de trabajo en un solo sistema para que los equipos puedan remar en la misma dirección y agilizar sus tareas sin tener que cambiar de aplicación constantemente y, además, ofrece información contextual del negocio para obtener una IA más fiable.
Un sistema operativo tradicional gestiona el hardware, mientras que las herramientas de gestión de proyectos se encargan de supervisar las tareas. Un sistema operativo de trabajo está diseñado para coordinar equipos, procesos e información en toda la organización. La comunicación y ejecución de trabajos en tiempo real del sistema operativo de trabajo de Slack permiten a los equipos colaborar con toda la información que necesitan en lugar de gestionar el trabajo en herramientas aisladas.
El sistema operativo de trabajo de Slack organiza las tareas en canales compartidos para que los equipos puedan colaborar con toda la información que necesitan. Las conversaciones siguen conectadas con el trabajo correspondiente, lo que permite colaborar de forma más sencilla entre departamentos y zonas horarias. Las aplicaciones se integran directamente donde tienen lugar las conversaciones, garantizando que el diálogo y las acciones se produzcan de manera simultánea. Los equipos dedican menos tiempo buscando información y lo invierten en seguir progresando.
La IA en Slack está integrada directamente en tu flujo de trabajo. Obtén resúmenes de conversaciones con IA para ponerte al día sobre todo lo tratado en los canales y reuniones en cuestión de segundos. Las búsquedas con IA responden a las preguntas en diferentes conversaciones y archivos. Las síntesis diarias y los resúmenes de archivos con IA resaltan los aspectos más importantes. Crea flujos de trabajo a partir de una sola solicitud con la generación de flujos de trabajo con IA.
Slackbot, nuestro lanzamiento más reciente, sirve como el agente personal para el trabajo que te ayudará a encontrar información, programar reuniones, redactar contenido y prepararte para llamadas basadas en el contexto de tu espacio de trabajo.
El sistema operativo de trabajo de Slack unifica la IA con tus conversaciones, herramientas y flujos de trabajo para que tus equipos pierdan menos tiempo buscando información y lo inviertan en sacar el trabajo adelante.
El sistema operativo de trabajo de Slack se integra con más de 2600 herramientas empresariales, incluidas suites de productividad, plataformas de CRM y software empresarial especializado. Las actualizaciones y acciones de esos sistemas se integran directamente en Slack, lo que permite a los equipos trabajar desde un solo sitio en lugar de cambiar constantemente de aplicaciones.
Slack y Salesforce conectan los datos de los clientes con las conversaciones de los equipos. Las actualizaciones de Salesforce aparecen en los canales de Slack donde colaboran los equipos, para que sea más sencillo actuar rápidamente y remar en la misma dirección. Los equipos de ingresos pueden ver más información sin tener que cambiar entre sistemas.
El sistema operativo de trabajo de Slack está diseñado para equipos que necesitan coordinar el trabajo entre equipos, sistemas y herramientas. Los equipos de ventas lo usan para agilizar los ciclos de negociación y mejorar la visibilidad de las canalizaciones. Los equipos de servicio resuelven los casos más rápido con la colaboración en tiempo real. Los equipos de marketing lanzan campañas con una unión y rendimiento mejorados. Los equipos de ingeniería, TI y RR. HH. optimizan las operaciones y reducen la dispersión de herramientas.
No importa si eres una pyme en plena expansión o una empresa internacional, si necesitas agilizar tus procesos, reducir la fricción y alinear a todos tus equipos, el sistema operativo de trabajo de Slack es tu solución.
El sistema operativo de trabajo de Slack tiene una seguridad de nivel empresarial con funciones como el cifrado de datos, las certificaciones de cumplimiento (SOC-2, ISO 27001 y el RGPD), así como controles empresariales. Los equipos de TI pueden gestionar permisos, retener datos y auditar su actividad, todo mientras el trabajo sigue fluyendo de manera segura.
Por supuesto. Crea flujos de trabajo personalizados usando el creador de flujos de trabajo (sin necesidad de código), crea agentes con finalidades definidas con Agentforce o desarrolla aplicaciones personalizadas con la plataforma de Slack. Puedes automatizar las aprobaciones, los procesos de incorporación, las notificaciones y mucho más para ajustar todo al trabajo de tu equipo.
Puedes empezar organizando el trabajo en canales de proyectos, equipos o iniciativas. Conecta las herramientas que usas e integra la automatización y la IA donde te sirva de ayuda. La mayoría de equipos empiezan a notar sus ventajas en cuestión de días.