Automatizza promemoria, approvazioni, aggiornamenti ricorrenti e notifiche con Slackbot e Workflow Builder per mantenere il flusso di informazioni in tutta l’organizzazione.

I canali condivisi, le integrazioni e la cronologia dei messaggi disponibile per la ricerca consentono ai team di dipartimenti diversi di accedere alle stesse informazioni.

Informazioni su questo caso d’uso

Quando un’organizzazione cresce, condividere le stesse informazioni con tutte le persone che fanno parte del team (e dell’organizzazione) diventa sempre più difficile. Si lavora in luoghi e fusi orari diversi, si aggiungono nuovi strumenti e le informazioni importanti finiscono per andare perse tra e-mail, riunioni, documenti e piattaforme di messaggistica. In breve tempo, gli aggiornamenti passano inosservati, le attività vengono svolte due volte e i dipendenti non riescono più ad avere una panoramica completa su ciò che accade nel resto dell’azienda.

Un sistema operativo per il lavoro come Slack consente di gestire la comunicazione in un unico posto. Con Slack, i team trovano le informazioni più rapidamente, condividono le conoscenze da un dipartimento all’altro e dedicano meno tempo a cercare le informazioni, concentrandosi maggiormente sul portare avanti il lavoro.

Come migliorare la comunicazione interna con Slack

Per essere efficace, una comunicazione interna deve rendere le informazioni facili da trovare, condividere e utilizzare. Slack riunisce conversazioni, aggiornamenti, file e workflow in un unico sistema operativo per il lavoro, in modo che il team abbia accesso alle stesse informazioni senza dover ricorrere a e-mail sparse o strumenti non connessi.

Ecco come le funzioni di Slack aiutano il team a mantenere l’organizzazione e a lavorare in modo produttivo:

Organizza la comunicazione tramite i canali

I canali creano spazi dedicati a team, progetti, dipartimenti e iniziative aziendali. I canali dei vari dipartimenti offrono ai team un punto di riferimento per la comunicazione di tutti i giorni, mentre i canali dei progetti riuniscono gli stakeholder attorno a obiettivi e traguardi condivisi. I team dirigenziali possono condividere aggiornamenti in canali dedicati, mentre i team interfunzionali possono seguire le conversazioni che riguardano il loro lavoro.

Favorisci la comunicazione asincrona

Non tutti gli aggiornamenti aziendali richiedono una riunione. Slack supporta la comunicazione asincrona tramite conversazioni in thread, aggiornamenti registrati e cronologia dei messaggi disponibile per la ricerca. I membri del team possono consultare le informazioni e rispondere quando possibile. In questo modo, è più facile collaborare tra sedi e fusi orari diversi. Le conversazioni in Slack sono disponibili per la ricerca, quindi i dipendenti possono mettersi in pari rapidamente su aggiornamenti e discussioni.

Automatizza i workflow di comunicazione interna

L’automazione aiuta i team a comunicare in modo più coerente. Con Workflow Builder di Slack puoi automatizzare promemoria, richieste di approvazione, aggiornamenti ricorrenti e notifiche. Anziché fare affidamento sulla memoria di qualcuno per ricordare il passaggio successivo, le comunicazioni di routine vengono gestite in modo automatico. Così facendo, riduci i follow-up manuali e i dipendenti possono tenere sotto controllo le attività e le scadenze importanti più facilmente.

Migliora la visibilità con le integrazioni

Slack si integra con gli strumenti che i dipendenti utilizzano già ogni giorno. Le integrazioni consentono di visualizzare gli aggiornamenti provenienti da piattaforme per la gestione dei progetti, sistemi HR, software CRM, strumenti IT e calendari direttamente nei canali. Anziché controllare diverse applicazioni per cercare gli aggiornamenti, il team può trovare tutte le informazioni in un unico posto. In questo modo, è più facile trovare ciò che serve, rispondere tempestivamente e portare avanti il lavoro. Esplora lo Slack Marketplace per consultare l’elenco completo delle app di terze parti disponibili per l’integrazione.

Trova le informazioni più rapidamente con Slackbot

Slackbot aiuta i dipendenti a trovare le informazioni di cui hanno bisogno senza dover cercare tra innumerevoli messaggi e file. Puoi porre domande in linguaggio naturale per trovare conversazioni, documenti, aggiornamenti e dati connessi pertinenti. I riepiloghi e le sintesi basati sull’IA consentono a tutti i membri del team di mettersi in pari rapidamente e recuperare le informazioni relative ad attività, decisioni e azioni da intraprendere, anche quando entrano in una conversazione in un secondo momento.

Le persone mi scrivono per dirmi: ‘Slackbot è un genio. Sto risparmiando tempo. È fenomenale’. Non mi stancherò mai di sentire che Slack è rivoluzionario. Jason King Chief Information & Digital Officer, Taylor Rose

Vantaggi di utilizzare Slack per la comunicazione interna

Una buona comunicazione è fondamentale per la produttività di qualsiasi azienda. Slack unisce conversazioni, aggiornamenti e workflow in un unico posto, aiutando i team a comunicare con chiarezza e ad accedere alle stesse informazioni.

Ecco alcuni dei principali vantaggi del migliorare la comunicazione interna con Slack:

Maggiore trasparenza. I canali semplificano la condivisione di aggiornamenti e annunci con le persone che ne hanno bisogno. I dipendenti hanno una panoramica più completa di ciò che accade nei diversi team e dipartimenti. In questo modo, tutti hanno ben chiare le priorità.

I canali semplificano la condivisione di aggiornamenti e annunci con le persone che ne hanno bisogno. I dipendenti hanno una panoramica più completa di ciò che accade nei diversi team e dipartimenti. In questo modo, tutti hanno ben chiare le priorità. Decisioni più rapide. Quando conversazioni, file e aggiornamenti si trovano in un unico posto, i team possono raccogliere informazioni rapidamente e portare avanti il lavoro. I dipendenti dedicano meno tempo a cercare le informazioni, concentrandosi maggiormente sulle proprie attività. Le nostre ricerche mostrano che i team che utilizzano Slack per la gestione dei progetti dichiarano di essere il 47% più produttivi.

Quando conversazioni, file e aggiornamenti si trovano in un unico posto, i team possono raccogliere informazioni rapidamente e portare avanti il lavoro. I dipendenti dedicano meno tempo a cercare le informazioni, concentrandosi maggiormente sulle proprie attività. Le nostre ricerche mostrano che i team che utilizzano Slack per la gestione dei progetti dichiarano di essere il 47% più produttivi. Riduzione dei silos. I canali condivisi aiutano ad abbattere le barriere comunicative tra i team. Anziché avere informazioni distribuite tra caselle di posta o applicazioni diverse, Slack consente ai dipendenti di collaborare nello stesso spazio e di tenere sotto controllo le attività correlate.

I canali condivisi aiutano ad abbattere le barriere comunicative tra i team. Anziché avere informazioni distribuite tra caselle di posta o applicazioni diverse, Slack consente ai dipendenti di collaborare nello stesso spazio e di tenere sotto controllo le attività correlate. Collaborazione interfunzionale migliorata. I team possono coordinare progetti, condividere aggiornamenti e risolvere problemi insieme senza dover passare continuamente da uno strumento all’altro. Mantenere le informazioni utili in un unico posto che sia accessibile a tutti rende più semplice la collaborazione tra team diversi.

I team possono coordinare progetti, condividere aggiornamenti e risolvere problemi insieme senza dover passare continuamente da uno strumento all’altro. Mantenere le informazioni utili in un unico posto che sia accessibile a tutti rende più semplice la collaborazione tra team diversi. Meno riunioni non necessarie. Utilizza le conversazioni in thread, gli aggiornamenti registrati e la comunicazione asincrona per condividere informazioni senza dover invitare tutti all’ennesima riunione. I dipendenti possono seguire gli sviluppi senza sottrarre tempo alle attività che richiedono la loro attenzione. Secondo una ricerca di Slack, i team dichiarano di aver bisogno del 39% di riunioni in meno quando il lavoro relativo ai progetti si svolge all’interno di Slack.

Utilizza le conversazioni in thread, gli aggiornamenti registrati e la comunicazione asincrona per condividere informazioni senza dover invitare tutti all’ennesima riunione. I dipendenti possono seguire gli sviluppi senza sottrarre tempo alle attività che richiedono la loro attenzione. Secondo una ricerca di Slack, i team dichiarano di aver bisogno del 39% di riunioni in meno quando il lavoro relativo ai progetti si svolge all’interno di Slack. Aggiornamenti più coerenti. Workflow Builder aiuta ad automatizzare promemoria, notifiche e aggiornamenti ricorrenti. Le informazioni importanti arrivano alle persone giuste al momento giusto, senza dover ricorrere a follow-up manuali.

Workflow Builder aiuta ad automatizzare promemoria, notifiche e aggiornamenti ricorrenti. Le informazioni importanti arrivano alle persone giuste al momento giusto, senza dover ricorrere a follow-up manuali. Collaborazione da remoto e in modalità ibrida migliorata. Slack offre ai dipendenti uno spazio condiviso in cui comunicare, indipendentemente da dove si trovano. I team possono collaborare anche se si trovano in uffici (in sede e da remoto) e fusi orari diversi, mantenendo l’accesso alle stesse conversazioni e informazioni.

Slack offre ai dipendenti uno spazio condiviso in cui comunicare, indipendentemente da dove si trovano. I team possono collaborare anche se si trovano in uffici (in sede e da remoto) e fusi orari diversi, mantenendo l’accesso alle stesse conversazioni e informazioni. Informazioni aziendali centralizzate. Conversazioni, file, decisioni e aggiornamenti rimangono disponibili per la ricerca in Slack. I dipendenti possono trovare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno senza dover cercare tra thread di e-mail o applicazioni diverse.

Procedure consigliate per migliorare la comunicazione interna

Gli strumenti giusti sono importanti, ma per una comunicazione interna efficace è necessario anche adottare abitudini coerenti. Le seguenti procedure consigliate per la comunicazione interna possono aiutare il team a ridurre la confusione e garantire un flusso di informazioni continuo all’interno dell’organizzazione:

Centralizza la comunicazione del team

Mantieni conversazioni e aggiornamenti in canali condivisi, anziché distribuirli tra thread di e-mail e messaggi privati. Ad esempio, puoi utilizzare un canale dedicato al lancio di un prodotto per raccogliere tempistiche, aggiornamenti per gli stakeholder e decisioni importanti in un unico luogo.

Incoraggia la collaborazione asincrona

Offri ai dipendenti la libertà di contribuire senza doversi collegare tutti nello stesso momento. Le conversazioni in thread e gli aggiornamenti registrati consentono ai team di collaborare anche se hanno orari differenti e lavorano in luoghi e fusi orari diversi, che si tratti di rivedere una proposta o condividere feedback su un progetto.

Standardizza i canali di comunicazione

Crea una struttura coerente per i canali dedicati ai dipartimenti, ai progetti e alle comunicazioni aziendali. Quando i dipendenti sanno esattamente dove trovare i comunicati delle risorse umane, gli aggiornamenti IT o le discussioni sui progetti, possono dedicare meno tempo alla ricerca e concentrarsi maggiormente sul lavoro.

Riduci le riunioni non necessarie

Quando possibile, condividi gli aggiornamenti sullo stato delle attività e le informazioni di routine nei canali. Ad esempio, spesso condividere un aggiornamento settimanale con il team può sostituire una riunione ricorrente sullo stato delle attività e garantisce comunque che tutte le persone coinvolte abbiano le stesse informazioni.

Automatizza gli aggiornamenti di routine

Utilizza Workflow Builder per automatizzare promemoria e comunicazioni ricorrenti. Il team può ricevere automaticamente aggiornamenti sui progetti, richieste di approvazione o elenchi di controllo per l’onboarding, senza dover ricorrere a follow-up manuali.

Migliora la trasparenza a livello dirigenziale

Condividi priorità, aggiornamenti aziendali e decisioni nei canali dedicati. Ad esempio, i team dirigenziali possono postare obiettivi trimestrali o annunci direttamente dove i dipendenti possono trovarli con facilità.

Rendi le informazioni accessibili e disponibili per la ricerca

Un’altra valida strategia di comunicazione interna consiste nel conservare conversazioni e file in Slack, dove i dipendenti possono trovarli facilmente in un secondo momento. Può essere particolarmente utile durante l’onboarding: i neoassunti possono rileggere discussioni precedenti, consultare decisioni relative ai progetti e fare riferimento alla documentazione disponibile, senza dover chiedere ai colleghi le informazioni necessarie.

Migliora la comunicazione interna dell’organizzazione con Slack

Una comunicazione interna efficace aiuta i dipendenti a comprendere le priorità dell’azienda e del team, a rimanere aggiornati sui cambiamenti aziendali e a collaborare in modo più efficace con i colleghi di altri dipartimenti.

Slack è lo strumento che riunisce comunicazione e lavoro in un unico sistema operativo per il lavoro e che consente al team di utilizzare i canali per organizzare le conversazioni per dipartimento, progetto o iniziativa, offrendo ai dipendenti uno spazio chiaro dove trovare aggiornamenti e partecipare alle discussioni. Tramite le integrazioni è possibile aggiungere le informazioni provenienti da altri sistemi direttamente in Slack. Inoltre, Workflow Builder aiuta ad automatizzare le comunicazioni di routine, come promemoria, approvazioni e aggiornamenti ricorrenti.

Slackbot aiuta i dipendenti a trovare rapidamente le risposte, mettersi in pari con le conversazioni e recuperare informazioni pertinenti dai messaggi e dagli altri strumenti connessi. Tutte queste funzionalità creano un flusso di informazioni più trasparente all’interno dell’organizzazione, rendendo più semplice per i team rimanere aggiornati e portare avanti il lavoro.