Workflow Builder e Slackbot gestiscono promemoria, assegnazioni, aggiornamenti dei record e riepiloghi delle riunioni, così puoi concentrarti maggiormente sulle vendite.

Nei canali dedicati la cronologia dei lead, i passaggi successivi e le informazioni degli account sono visibili a tutti, così ogni membro sa a chi è assegnata ciascuna attività.

Slack CRM è basato su Salesforce, quindi i record dei lead, gli aggiornamenti e le attività sono disponibili in Slack senza eseguire la migrazione di dati.

Informazioni su questo caso d’uso

La gestione dei lead può sembrare semplice all’inizio, finché non ti ritrovi a utilizzare più strumenti per gestire un elenco sempre più lungo di potenziali clienti. Potresti registrare i dettagli delle conversazioni e delle trattative su un’app apposita, inviare follow-up tramite e-mail e monitorare lo stato della pipeline su fogli di calcolo.

Prima di rendertene conto, le informazioni utili per la prossima chiamata con un potenziale cliente sono suddivise tra cinque o sei app diverse. Il risultato? Tempi di risposta più lunghi, minore produttività e interesse dei lead in calo, mentre le attività amministrative assorbono il tempo che potresti dedicare alle vendite.

Slack CRM aiuta gli addetti alle vendite delle piccole e medie imprese a tenere sotto controllo i lead e a colmare queste lacune. Integrato direttamente in Slack, connette conversazioni, documenti, dati e workflow, offrendo strumenti di automazione e assistenza IA, così tu e il tuo team potete gestire i lead facilmente in un unico posto.

Come utilizzare Slack per gestire i lead

Una gestione efficace dei lead non comporta solo l’archiviazione di informazioni su potenziali clienti. I lead si convertono quando la persona giusta esegue rapidamente il follow-up, le responsabilità sono chiare e l’intero team può vedere cosa sta succedendo con un account. Slack CRM supporta tutti questi elementi riunendo i dati dei lead, le notifiche e la collaborazione in un’unica area di lavoro.

Ecco alcuni dei modi in cui Slack CRM aiuta il team a gestire i lead:

Integra i dati del cliente nel workflow

Salesforce in Slack è integrato nativamente, quindi le attività, gli aggiornamenti e i record dei lead in Salesforce CRM si integrano in modo naturale, senza dover eseguire la migrazione dei dati o configurazioni complicate. Per le organizzazioni di piccole e medie dimensioni, Slack CRM offre un modo semplice per acquisire e gestire le informazioni sui lead. I rappresentanti possono registrare i lead direttamente all’interno di un canale o di una conversazione tramite moduli popup, comandi slash o prompt per l’assistente IA di Slack. Le attività in Slack CRM vengono sincronizzate con i record di Salesforce in background, quindi se in futuro devi passare a una suite CRM di livello aziendale, i dati saranno già disponibili nel cloud di Salesforce.

Ricevi una notifica per ogni nuovo lead

Con l’integrazione di Slack CRM e le notifiche automatiche, i nuovi lead attivano avvisi in tempo reale che vengono instradati direttamente al canale o al rappresentante giusto non appena vengono creati. Una richiesta di demo può essere postata immediatamente in #lead-in-entrata, insieme ai dettagli del potenziale cliente, così chiunque sia disponibile può gestirla e contattare il potenziale cliente, finché il suo interesse è ancora forte. In questo modo, non è necessario controllare continuamente una dashboard e si riduce il rischio di scoprire per caso un lead senza follow-up da una settimana.

Collabora sui lead in canali dedicati

I canali offrono ai team uno spazio dedicato per organizzare le informazioni relative a un territorio, a una campagna o a un potenziale cliente di particolare interesse. Ad esempio, un canale denominato #lead-azienda-ovest potrebbe raccogliere ricerche sull’account, file delle proposte e conversazioni sulla strategia relative a quel gruppo specifico di lead, in modo che le informazioni importanti non vadano perse nei messaggi diretti o nella casella di posta. Per le opportunità più importanti, i canali Salesforce riuniscono i dati del CRM aggiornati in tempo reale e le conversazioni del team in un unico spazio condiviso, così tutti possono lavorare sulla base delle stesse informazioni sull’account.

Coordina le responsabilità dei lead e i follow-up

Ogni lead deve avere un responsabile chiaro e uno stato visibile. Gestire i lead in canali condivisi rende queste informazioni facilmente reperibili. Quando un rappresentante si occupa della gestione di un lead, registra una chiamata o programma una demo, tutto il team può accedere in tempo reale alle informazioni necessarie, consultandole o cercandole senza doverle recuperare tra app, documenti o e-mail. La cronologia del lead rimane associata alla conversazione, così un membro del team che deve sostituire un collega assente può subentrare nella gestione dell’account in pochi minuti, senza dover ricostruire la situazione da zero.

Automatizza i workflow di gestione dei lead

L’automazione dei workflow è pensata proprio per gestire le attività amministrative ripetitive legate ai lead. Utilizza Workflow Builder per creare processi senza codice che assegnano automaticamente i nuovi lead in base al territorio, inviano promemoria di follow-up dopo un determinato numero di giorni o raccolgono le informazioni necessarie per qualificare un lead tramite un modulo prima di assegnarlo a un rappresentante. L’automazione delle vendite di questo tipo riduce la necessità di passare da una scheda all’altra ed eseguire aggiornamenti manuali che sottraggono tempo alle attività di vendita.

Utilizza Slackbot come assistente personale

Slackbot è il tuo assistente IA personale in Slack e risponde a richieste formulate in linguaggio naturale. Puoi dirgli “Slackbot, aggiungi Azienda e registra le note di oggi” e Slackbot creerà il record e inserirà le note. Puoi anche chiedergli di aggiornare la fase di una trattativa, generare un riepilogo della riunione con lo stato della trattativa e le attività recenti oppure preparare la bozza di un messaggio di follow-up in base alla conversazione. Slackbot conosce già i tuoi canali e i tuoi clienti, quindi i record vengono aggiornati mentre lavori, senza doverli immettere in un secondo momento.

Monitora costantemente l’attività dei lead e i passaggi successivi

Una gestione dei lead affidabile richiede una visione chiara dello stato di ogni lead e dei passaggi successivi. Con il modello di tracker delle vendite di Slack, la pipeline si trova su una lavagna Kanban dinamica nell’area di lavoro collaborativa. Chiedi a Slackbot di creare un lead o aggiornare un record e la lavagna verrà aggiornata automaticamente. Standardizzare in questo modo le varie fasi consente di esaminare la pipeline di vendita in pochi minuti, anziché in una riunione di mezz’ora.

Avere tutto in un unico posto cambia davvero le cose: dalla preparazione alla gestione della mia giornata con la visualizzazione agenda e le aree di interesse suggerite da Slackbot, non devo mai uscire da Slack. Em Smith Founder, EKS Consulting

Vantaggi di utilizzare Slack CRM per gestire i lead

La gestione dei lead con Slack CRM consente ai team di vendite di rispondere più rapidamente, comprendere le responsabilità e dedicare meno tempo alle attività amministrative. Tramite la connessione dei dati CRM all’area di lavoro utilizzata dai rappresentanti per comunicare, Slack CRM riduce i tempi di attesa in ogni fase del processo, dalla prima notifica alla conclusione della trattativa. I team che gestiscono i lead in Slack ottengono i seguenti vantaggi:

Tempi di risposta più rapidi. Le notifiche automatiche mostrano immediatamente i nuovi lead al rappresentante giusto, così può contattare il potenziale cliente quando è ancora interessato.

Le notifiche automatiche mostrano immediatamente i nuovi lead al rappresentante giusto, così può contattare il potenziale cliente quando è ancora interessato. Maggiore visibilità sull’attività dei lead. I record, gli aggiornamenti e le conversazioni rimangono nei canali condivisi, offrendo a rappresentanti e responsabili una panoramica in tempo reale della pipeline senza dover generare report.

I record, gli aggiornamenti e le conversazioni rimangono nei canali condivisi, offrendo a rappresentanti e responsabili una panoramica in tempo reale della pipeline senza dover generare report. Responsabilità e follow-up più chiari. Quando l’acquisizione di un lead avviene in modo trasparente, tutti sanno chi è responsabile di ciascun cliente e quali sono i prossimi passaggi ancora da completare.

Quando l’acquisizione di un lead avviene in modo trasparente, tutti sanno chi è responsabile di ciascun cliente e quali sono i prossimi passaggi ancora da completare. Meno attività amministrative manuali. Slackbot e i workflow automatici gestiscono gli aggiornamenti dei record, i promemoria e le operazioni di instradamento, così i rappresentanti possono dedicare più tempo alle vendite.

Slackbot e i workflow automatici gestiscono gli aggiornamenti dei record, i promemoria e le operazioni di instradamento, così i rappresentanti possono dedicare più tempo alle vendite. Maggiore collaborazione tra i team di vendite. I canali, gli incontri e le integrazioni di Slack con gli altri strumenti dello stack tecnologico di vendita mantengono le informazioni sull’account in un unico posto, facilitando il passaggio di consegne e la vendita in team.

7 procedure consigliate per la gestione dei lead con Slack CRM

Una gestione efficace dei lead richiede sia strumenti adeguati sia abitudini di lavoro ottimali. I team che ottengono risultati costanti seguono le stesse pratiche, che diventano ancora più semplici quando i dati del CRM e la comunicazione del team si trovano nella stessa area di lavoro. Integra queste pratiche nel processo:

Centralizza le informazioni sui lead. Mantieni record, note e informazioni sull’account in Slack CRM, anziché distribuirli tra fogli di calcolo e caselle di posta, così avrai un’unica origine di riferimento. Rispondi rapidamente ai nuovi lead. Configura le notifiche automatiche per indirizzare i nuovi lead al rappresentante giusto in tempi rapidi. Definisci chiaramente le responsabilità relative ai lead. Acquisisci i lead nei canali condivisi, in modo che la responsabilità sia visibile a tutti e nessun lead rimanga senza assegnatario. Standardizza i processi di follow-up. Definisci la frequenza e le fasi una volta sola, quindi utilizza il modello di tracker delle vendite per fare in modo che ogni rappresentante gestisca i lead nello stesso modo. Automatizza notifiche e attività ripetitive. Lascia che Workflow Builder gestisca assegnazioni, promemoria e richieste di aggiornamento, così i rappresentanti non devono ricordarsi di eseguirli manualmente. Mantieni le conversazioni sulle vendite associate all’attività del CRM. Registra le chiamate e aggiorna i record con Slackbot mentre svolgi ciascuna attività, così il record rifletterà sempre la situazione reale. Controlla regolarmente l’attività dei lead e l’efficacia dei follow-up. Utilizza la bacheca del tracker delle vendite durante le revisioni della pipeline in modo che tutto il team possa visualizzare le fasi dei lead e i prossimi passaggi ancora da completare.

Non perdere di vista nessun lead con Slack CRM

Con Slack CRM, i team possono acquisire, qualificare e accelerare ogni lead in un unico posto, senza dover ricorrere a strumenti diversi o affrontare passaggi di consegne che potrebbero far sfumare le opportunità. Quando rappresentanti, responsabili e sistemi condividono la stessa area di lavoro in tempo reale, i follow-up diventano più rapidi, le responsabilità sono chiare e l’interesse dei potenziali clienti più promettenti rimane alto. Slack CRM funziona come elemento di collegamento per il processo di generazione di lead, quindi il team può passare da una gestione reattiva a un approccio più strutturato, costante e orientato ai risultati.