워크플로 빌더와 Slackbot이 리마인더, 라우팅, 레코드 업데이트, 회의 개요를 처리하므로 영업에 집중할 시간을 확보할 수 있습니다.

Slack CRM은 Salesforce 기반으로 운영되므로, 데이터를 이전하지 않아도 리드 레코드, 업데이트, 활동이 Slack에 바로 표시됩니다.

본 사용 사례에 대하여

리드 관리는 처음엔 단순하게 시작되지만, 잠재 고객이 늘어남에 따라 이를 관리하기 위해 여러 도구를 사용해야 하는 상황에 처하게 됩니다. 메모 앱으로 대화와 거래 세부정보를 기록하고 이메일을 통해 후속 연락을 보내고 스프레드시트로 파이프라인 진행 상황을 추적하는 식이 될 수 있습니다.

그러다 보면 어느새 다음 영업 통화에 필요한 콘텍스트가 대여섯 개의 앱에 흩어져 있게 되어 응답 속도가 느려지고, 생산성이 저하되며, 영업 대신 관리 업무에 허덕이는 사이에 리드의 관심이 식어버리게 됩니다.

Slack CRM은 중소기업의 영업 담당자가 리드에 대한 최신 정보를 파악하고 이러한 문제를 해결하는 데 도움이 됩니다. Slack 내에 직접 구축된 Slack CRM은 대화, 문서, 데이터, 워크플로를 연결하고 자동화와 AI 지원 기능을 제공하므로 팀이 한 곳에서 손쉽게 리드를 관리할 수 있습니다.

리드 관리에 Slack을 사용하는 방법

효과적인 리드 관리에는 잠재 고객 정보를 저장하는 것 이상이 필요합니다. 적임자가 신속하게 후속 조치를 취하고, 담당자가 명확하며, 팀 전체가 계정 현황을 파악할 수 있을 때 리드가 전환됩니다. Slack CRM은 리드 데이터, 알림, 협업을 하나의 워크스페이스에 모아 이 과정을 지원합니다.

다음은 Slack CRM이 팀의 리드 관리를 돕는 몇 가지 방법입니다.

업무 흐름 속으로 고객 데이터 가져오기

Slack의 Salesforce는 기본으로 내장되어 있어서, Salesforce CRM 내의 리드 레코드, 활동, 업데이트가 데이터 이전이나 복잡한 설정 없이 자연스럽게 연동됩니다. 중소규모 조직의 경우, Slack CRM을 통해 리드 정보를 손쉽게 포착하여 관리할 수 있습니다. 담당자는 팝업 양식, 슬래시 명령어, 또는 Slack AI 어시스턴트 프롬프트를 사용해 채널이나 대화 내에서 리드를 직접 기록할 수 있습니다. Slack CRM 내의 활동은 백그라운드에서 Salesforce 레코드와 동기화되므로, 나중에 엔터프라이즈 CRM 제품군으로 확장해야 할 때도 데이터가 이미 Salesforce 클라우드에 저장되어 있습니다.

새 리드가 들어오면 알림 받기

Slack CRM 통합과 자동화된 알림을 통해, 새 리드가 생성되는 즉시 실시간 알림이 트리거되어 적합한 채널이나 담당자에게 바로 전달됩니다. 데모 요청이 접수되면 잠재 고객의 세부정보와 함께 #inbound-leads 채널에 즉시 포스트되므로, 다음 담당자는 이를 맡아 관심이 높을 때 바로 연락할 수 있습니다. 대시보드를 새로 고침할 필요가 없으며 일주일이나 방치된 리드를 나중에야 발견하는 일도 방지할 수 있습니다.

전용 채널에서 리드에 대해 협업하기

채널은 특정 지역, 캠페인, 또는 우선순위가 높은 잠재 고객에 관한 정보를 체계적으로 정리할 수 있는 전용 공간입니다. 예를 들어, #leads-enterprise-west라는 채널에 해당 리드에 관한 계정 조사, 제안서 파일, 전략 대화를 모두 보관하면 중요한 내용이 누군가의 다이렉트 메시지나 받은 편지함에 묻혀서 방치되는 일이 없습니다. 가장 중요한 기회의 경우, Salesforce 채널이 실시간 CRM 데이터와 팀 대화를 하나의 공유 공간에 결합해, 모두가 동일한 계정 현황에 기반해 업무를 진행할 수 있습니다.

리드 담당자 지정 및 후속 조치 조율하기

모든 리드에는 명확한 담당자와 가시적인 상태가 필요하며 공유 채널에서 리드를 관리하면 이를 쉽게 파악할 수 있습니다. 담당자가 리드를 맡거나, 통화를 기록하거나, 데모를 예약하면 팀 전체가 다른 앱, 문서, 이메일을 뒤지지 않고도 바로 확인하거나 검색할 수 있는 실시간 콘텍스트를 얻게 됩니다. 리드 이력이 대화에 그대로 남아 있어서, 부재 중인 동료를 대신해야 하는 팀원도 아무런 배경지식 없이 처음부터 시작할 필요 없이 몇 분 안에 계정을 인계받을 수 있습니다.

리드 관리 워크플로 자동화하기

반복적인 리드 관리 작업이야말로 워크플로 자동화가 개발된 이유입니다. 워크플로 빌더를 사용해 새 리드를 지역별로 자동 배정하거나, 일정 기간 후 후속 리마인더를 발송하거나, 리드가 담당자에게 전달되기 전에 양식을 통해 자격 세부정보를 수집하는 노코드 프로세스를 만들 수 있습니다. 이와 같은 영업 자동화는 영업 시간을 잠식하는 탭 전환과 수동 업데이트를 줄여줍니다.

Slackbot을 개인 어시스턴트로 활용

Slackbot은 Slack 내의 AI 어시스턴트로, 자연어 요청에 응답합니다. “Slackbot, Acme 추가하고 오늘의 메모 기록해 줘”라고 말하면 레코드를 생성하고 메모를 캡처합니다. 거래 단계 업데이트, 거래 현황과 최근 활동이 담긴 회의 개요 생성, 대화 내용을 바탕으로 한 후속 메시지 초안 작성도 요청할 수 있습니다. Slackbot은 이미 내 채널과 고객 정보를 파악하고 있으므로, 별도로 데이터를 입력하지 않아도 작업하는 동안 레코드가 최신 상태로 유지됩니다.

리드 활동과 다음 단계를 지속적으로 추적

신뢰할 수 있는 리드 관리의 핵심은 모든 리드의 현재 상태와 다음 단계를 파악하는 것입니다. Slack 영업 추적기 템플릿을 사용하면 파이프라인이 협업 워크스페이스 내의 역동적인 칸반 보드에서 관리됩니다. Slackbot에게 리드 생성이나 레코드 업데이트를 요청하면 보드가 자동으로 업데이트됩니다. 이와 같이 단계를 표준화하면 30분짜리 회의 대신 몇 분이면 영업 파이프라인을 검토할 수 있습니다.

모든 것을 한곳에서 관리할 수 있다는 점은 정말 혁신적입니다. 업무를 준비하는 것부터 ‘오늘 일정’ 보기와 Slackbot이 제안하는 추천 항목을 바탕으로 하루를 관리하는 것까지 Slack을 벗어날 필요가 전혀 없죠. EKS Consulting 창업자 Em Smith

리드 관리에 Slack CRM을 사용하는 데 따르는 이점

Slack CRM으로 리드를 관리하면 영업팀이 더 빠르게 대응하고, 소유권에 대해 동일한 정보를 파악하고, 관리 업무에 드는 시간을 줄일 수 있습니다. Slack CRM은 CRM 데이터를 담당자들이 이미 소통하고 있는 워크스페이스와 연결하여 첫 알림부터 거래 성사에 이르는 모든 단계에서 지연을 줄여줍니다. Slack에서 리드를 관리하는 팀은 다음과 같은 효과를 얻을 수 있습니다.

빠른 응답 시간. 자동화된 알림이 새 리드를 즉시 적합한 담당자에게 전달하므로, 잠재 고객의 관심이 식기 전에 바로 연락을 시작할 수 있습니다.

자동화된 알림이 새 리드를 즉시 적합한 담당자에게 전달하므로, 잠재 고객의 관심이 식기 전에 바로 연락을 시작할 수 있습니다. 리드 활동에 대한 가시성 향상. 공유 채널에서 레코드, 업데이트, 대화가 유지되므로, 보고서를 불러오지 않아도 담당자와 관리자가 파이프라인에 대한 실시간 가시성을 확보할 수 있습니다.

공유 채널에서 레코드, 업데이트, 대화가 유지되므로, 보고서를 불러오지 않아도 담당자와 관리자가 파이프라인에 대한 실시간 가시성을 확보할 수 있습니다. 명확한 담당자 지정과 후속 조치. 리드 배정이 공개적으로 이루어지면, 누가 어느 리드를 담당하고 어떤 다음 단계가 남아 있는지 모두가 알 수 있습니다.

리드 배정이 공개적으로 이루어지면, 누가 어느 리드를 담당하고 어떤 다음 단계가 남아 있는지 모두가 알 수 있습니다. 수동 관리 업무 감소. Slackbot과 자동화된 워크플로가 레코드 업데이트, 리마인더, 라우팅을 처리하므로, 담당자는 더 많은 시간을 영업에 집중할 수 있습니다.

Slackbot과 자동화된 워크플로가 레코드 업데이트, 리마인더, 라우팅을 처리하므로, 담당자는 더 많은 시간을 영업에 집중할 수 있습니다. 영업팀 간 협업 강화. 채널, 허들, 영업 스택의 나머지 도구와 Slack의 통합을 통해 계정 콘텍스트를 한 곳에서 관리할 수 있어, 핸드오프와 팀 영업이 원활하게 진행됩니다.

Slack CRM으로 리드를 관리하기 위한 7가지 모범 사례

우수한 도구만큼이나 좋은 리드 관리 습관도 중요합니다. 꾸준히 성과를 내는 팀은 몇 가지 공통적인 방식을 따르는데, CRM 데이터와 팀 커뮤니케이션이 같은 워크스페이스에 있을 경우 이 모든 방식을 더욱 수월하게 실천할 수 있습니다. 다음과 같은 모범 사례를 프로세스에 도입해 보세요.

리드 정보의 중앙 집중화. 레코드, 메모, 계정 콘텍스트를 스프레드시트나 받은 편지함에 분산시키지 않고 Slack CRM에서 관리하면 단일 정보 소스를 유지할 수 있습니다. 새로운 리드에 빠르게 응답. 자동 알림을 설정해 두면 문의가 들어오는 즉시 적합한 담당자에게 새 리드가 전달됩니다. 리드 담당자를 명확하게 지정. 공유 채널에서 리드를 배정하면 담당자가 누구인지 명확하게 드러나며, 미배정 상태로 방치되는 일이 없습니다. 후속 조치 프로세스 표준화. 연락 주기와 단계를 한 번 정의해 두고, 영업 추적기 템플릿을 활용하면 모든 담당자가 동일한 방식으로 리드를 관리할 수 있습니다. 반복적인 알림 및 작업 자동화. 워크플로 빌더가 라우팅, 리마인더, 상태 요청을 처리하도록 설정하면 담당자가 일일이 기억하지 않아도 됩니다. 영업 대화와 CRM 활동 간의 연결 유지. Slackbot으로 바로 통화를 기록하고 레코드를 업데이트하면 레코드가 항상 실제 상황을 반영하게 됩니다. 리드 활동과 후속 조치 성과의 주기적 검토. 파이프라인 검토 시 영업 추적기 보드를 활용하면 팀 전체가 리드 단계와 앞으로 진행해야 할 다음 단계를 한눈에 파악할 수 있습니다.

Slack CRM으로 모든 리드를 한눈에 파악

Slack CRM은 분산된 도구나 핸드오프 지연으로 인해 기회를 놓치는 일이 없도록 모든 리드를 발굴하고 검증하고 빠르게 육성할 수 있는 단일 장소를 제공합니다. 담당자, 관리자, 시스템 모두가 동일한 실시간 워크스페이스에서 업무를 처리하면 후속 조치가 더 빨라지고, 담당자도 명확해지며, 유망한 잠재 고객과의 관계도 유지할 수 있습니다. Slack CRM을 리드 생성 프로세스의 연결 고리로 활용하면 팀이 수동적인 대응 방식에서 벗어나 안정적인 수익 창출을 향해 나아갈 수 있습니다.