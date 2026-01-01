Slackbot과 슬래시 명령어를 사용하면 채널이나 다이렉트 메시지 안에서 시간 입력을 시작, 중지, 확인할 수 있고, 잊지 않도록 리마인더로 알림을 받을 수도 있습니다.

워크플로 빌더로 팀 전체에 타임시트 리마인더나 하루 일과 마감 체크인을 자동으로 보낼 수 있습니다.

Slack은 타이머, 프로젝트 채널, 리마인더를 하나의 워크스페이스로 통합하므로 앱 전환 없이 업무 시간을 기록할 수 있습니다.

본 사용 사례에 대하여

시간을 수동으로 추적해본 사람이라면 시간 추적 도구에 로그인해서 소요한 시간과 분을 일일이 기록하는 번거로움을 잘 알고 있습니다. 한 도구에서 프로젝트 작업을 하고, 다른 도구에서 업데이트 내용을 공유하고, 또 다른 곳에 시간을 기록하는 식으로 여러 시스템과 태그 사이를 오가게 됩니다. 빠르게 움직이며 여러 일을 동시에 처리하다 보면 실수가 생기기 마련입니다.

Slack과 같은 업무용 운영 시스템은 통합과 워크플로 자동화를 통해 커뮤니케이션, 프로젝트, 시간 추적을 하나로 묶어 프로젝트 업무를 간소화해 줍니다. 그러면 수동 데이터 입력, 타임시트 제출 누락, 콘텍스트 전환 또는 일관성 없는 보고와 같은 일반적인 문제가 해소됩니다. Slack은 일상 업무, 프로젝트 진행 상황, 책임감 사이의 간격을 메꿔줍니다.

Slack에서 시간을 추적하는 방법

효과적인 시간 추적은 일상적인 워크플로와 함께 이루어지며, 이미 가장 많이 사용하는 도구 안에 통합되어 있습니다. 다음은 Slack에서 시간 추적을 구현하는 가장 간단한 방법입니다.

타사 시간 추적 앱 통합하기

Slack Marketplace에서 수천 개의 Slack 통합을 연결할 수 있으며 여기에는 타이머를 시작하고 채널 안에서 바로 시간을 기록할 수 있는 전용 시간 추적 앱도 포함되어 있습니다. 예를 들어, Slack은 ClickTime, Jibble 또는 TrackingTime 같은 앱과 연결됩니다.

사용 방법은 다음과 같습니다.

워크스페이스 관리자가 요청된 권한을 검토한 후 Slack Marketplace에서 앱을 검색해 설치한 다음 앱이 Slack에 메시지를 포스트하고 기본 워크스페이스 데이터를 읽을 수 있도록 OAuth 요청을 승인합니다. 설치가 완료되고 나서 각 팀 멤버가 Slackbot의 메시지를 통해 인증하여 본인 계정을 연결하면 연결이 확인됩니다. Slackbot은 채널이나 다이렉트 메시지에서 사용할 수 있는 슬래시 명령어도 안내해 줍니다. 예를 들어, 고객 통화를 시작하는 경우 ‘/jibble in’을 입력해 Jibble에서 청구 가능한 시간을 추적하기 시작하고, 통화가 끝나면 ‘/jibble out’을 입력할 수 있습니다. 두 프로젝트 사이를 오가는 경우 ‘/tt start [작업 이름],,[프로젝트 이름]’을 입력해 TrackingTime으로 하나의 타이머를 멈추고 다른 타이머를 시작할 수 있습니다. 타이머 없이 작업을 완료했다면 ‘/ct time’을 입력하고 시간 입력 프롬프트를 작성해 ClickTime에 바로 기록할 수도 있습니다. 관리자는 Slack 내 앱 홈 대시보드에서 일별 및·주별 합계를 확인할 수 있어서, 시간 기록 및 승인이 자연스럽게 업무의 일부가 됩니다.

프로젝트 관리 및 청구 통합 동기화

전용 시간 추적 앱을 설치하는 대신, 팀이 이미 프로젝트 작업과 청구에 사용 중인 다른 플랫폼과 연결하여 동기화할 수 있습니다. 예를 들어 Harvest 등의 청구 도구는 기록된 시간을 고객 및 프로젝트 레코드와 동기화하며, Jira Cloud나 Asana 같은 프로젝트 플랫폼을 사용하면 특정 작업이나 문제 범례에 시간을 직접 연결할 수 있습니다. 이 경우 Slack이 별도 로그인 없이 해당 데이터의 프론트엔드 역할을 합니다.

이렇게 하면 시간을 기록하는 방식과 위치를 유연하게 선택할 수 있습니다. Slack 메시지나 알림 스레드 안에서 특정 작업이나 문제 범례에 시간 항목을 바로 연결할 수 있습니다. 예를 들어, 개발자가 버그를 해결한 후 ‘Jira 티켓 PROJ-123에 1.5시간 소요’라고 답변할 수 있습니다. 또한 가시성도 제공됩니다. Slack에서 작업 관리를 모니터링하는 프로젝트 관리자는 스프린트의 미완료 항목과 함께 기록된 시간을 확인할 수 있습니다. Slack 내에서 기록된 시간은 시스템에 다시 동기화되므로 중복 입력은 발생하지 않습니다.

워크플로와 Slackbot으로 타임시트 알림 자동화하기

Slack 안에서 시간을 기록할 수 있다고 해도, 모든 팀원이 이를 기억하지는 못합니다. 자동화된 리마인더를 설정하면 팀 전반에 걸쳐 일관된 시간 추적을 수행할 수 있습니다. Slack에서는 워크플로 빌더나 Slackbot 중 하나를 사용해 자동화된 리마인더를 간편하게 구축할 수 있습니다.

워크플로 빌더를 사용하면 ‘매주 금요일 오후 4시에 주간 타임시트를 제출’처럼 자동으로 반복되는 프롬프트를 만들 수 있고, 앱으로 연결되는 버튼이나 클릭 가능한 링크와 함께 표시됩니다.

‘매주 금요일 오후 4시에 주간 타임시트를 제출’처럼 자동으로 반복되는 프롬프트를 만들 수 있고, 앱으로 연결되는 버튼이나 클릭 가능한 링크와 함께 표시됩니다. Slackbot을 사용하면 리마인더 명령어(“/remind me to check timesheet every Friday at 3:00 p.m.”)를 설정해 본인에게만 보이는 개인 리마인더를 만들 수 있습니다. 일부 시간 추적 통합 기능은 Slackbot과 연동되어 급여일 마감 전에 기록되지 않았거나 제출되지 않은 시간에 플래그를 표시합니다.

이 두 가지 도구를 함께 활용하면 관리자가 직접 타임시트를 일일이 확인하지 않아도 됩니다. 리마인더가 예약되어 필요한 사람에게만 알림을 전송하기 때문이죠.

Slackbot은 저희 스택에서 가장 많이 사용되는 AI 도구 중 하나로 빠르게 자리 잡았습니다. 질문을 행동으로 전환해 주는 가장 빠른 방법 중 하나죠. Webflow CRO Adrian Rosenkranz

시간 추적에 Slack을 사용하여 얻을 수 있는 이점

Slack은 시간 추적이 일상적인 협업의 일부가 되는 워크스페이스가 됩니다. 프로젝트에서 이미 대화, 파일, 작업이 생성되는 공간에서 시간을 함께 기록하면 팀 전반에 여러 이점이 생깁니다.

더 높은 도입률. 채널이나 다이렉트 메시지 안에서 시간을 기록하면 번거롭게 별도 앱을 열 필요가 없습니다.

채널이나 다이렉트 메시지 안에서 시간을 기록하면 번거롭게 별도 앱을 열 필요가 없습니다. 수동 관리 업무 감소. 자동화된 리마인더와 연결된 통합 덕분에 관리자의 일주일을 잠식하던 후속 메시지 전송과 스프레드시트 정리 작업이 줄어듭니다.

자동화된 리마인더와 연결된 통합 덕분에 관리자의 일주일을 잠식하던 후속 메시지 전송과 스프레드시트 정리 작업이 줄어듭니다. 프로젝트 가시성 향상. 기록된 시간이 작업 및 프로젝트 업데이트 바로 옆에 표시되므로, 누구나 현재 상태와 시간이 어디에 쓰이고 있는지 한눈에 파악할 수 있습니다.

기록된 시간이 작업 및 프로젝트 업데이트 바로 옆에 표시되므로, 누구나 현재 상태와 시간이 어디에 쓰이고 있는지 한눈에 파악할 수 있습니다. 보고 정확성 향상. 수동 입력이 줄고 시간 입력이 더 일관되게 이루어지면, 인보이스나 보고서에 시간이 반영될 때 입력 오류나 데이터 누락이 발생하는 일도 줄어듭니다. Slack AI를 활용해 프로젝트 대화를 요약하거나 작업 내용을 상기시켜 달라고 할 수도 있으며 이 경우 오래된 스레드를 뒤지지 않고도 정확하게 시간을 기록할 수 있습니다.

수동 입력이 줄고 시간 입력이 더 일관되게 이루어지면, 인보이스나 보고서에 시간이 반영될 때 입력 오류나 데이터 누락이 발생하는 일도 줄어듭니다. Slack AI를 활용해 프로젝트 대화를 요약하거나 작업 내용을 상기시켜 달라고 할 수도 있으며 이 경우 오래된 스레드를 뒤지지 않고도 정확하게 시간을 기록할 수 있습니다. 콘텍스트 전환 감소. 여러 도구를 오가지 않고 Slack에만 머물 수 있어 팀 생산성이 높아집니다.

여러 도구를 오가지 않고 Slack에만 머물 수 있어 팀 생산성이 높아집니다. 팀 책임감 향상. 타임스탬프가 찍힌 기록 덕분에 누가 언제 무엇을 기록했는지 쉽게 확인할 수 있습니다.

시간 추적 모범 사례

시간 추적에는 꾸준함이 필요하므로 습관이나 일상 작업으로 만들어두는 것이 좋습니다. 언제든 쉽게 접근하여 완료할 수 있게 만드는 것이 목표입니다. 다음은 시간 추적에 도움이 되는 주요 팁 몇 가지입니다.

시간 추적을 일상 업무의 일부로 활용

프로젝트 논의에 사용되는 채널에서 바로 시간을 기록하면 별도 도구로 이동할 필요가 없습니다.

리마인더 자동화

예약된 워크플로나 개인 Slackbot 알림을 활용해 마감 전에 시간을 기록하라는 알림을 받을 수 있습니다.

시간 추적을 프로젝트와 연결

하루 전체를 기록하는 대신 특정 작업이나 문제 범례에 항목을 연결해서 기록해 보세요.

수동 입력 최소화

나중에 시간을 계산해서 기록하기보다는 그때그때 슬래시 명령어나 타이머를 사용해 보세요.

보고서 정기 검토

계정팀에서 알림을 받기 전에 누락된 항목을 발견할 수 있도록 매주 또는 격주로 보고서를 확인하세요.

팀 전체의 프로세스를 표준화

모든 팀원이 같은 방식과 같은 주기로 시간을 기록하도록 하세요.

기존 워크플로에 맞는 통합을 선택

중복 작업을 유발하는 불필요한 도구를 추가하지 말고 기존 워크스페이스에 바로 통합될 수 있는 생산성 도구를 선택하세요.

Slack을 통해 시간 추적과 팀 협업을 결합

관련 대화, 프로젝트, 워크플로와 연결된 경우 시간 기록을 잊지 않고 수행할 수 있습니다. Slack에서는 시간 데이터가 업무가 이루어지는 동일 워크스페이스 내에 존재하며 관련 콘텍스트와 유기적으로 연결된 상태로 유지됩니다. 팀이 프로젝트를 논의하는 채널, 작업 목록이 표시되는 공간, 모두가 일정에 맞춰 업무를 진행할 수 있게 해주는 워크플로 빌더와 Slackbot까지 모두 같은 워크스페이스에 있습니다. 팀이 이미 사용 중인 도구에서 데이터를 불러오는 통합이나, 누가 언제까지 무엇을 해야 하는지 모두가 파악할 수 있게 해주는 공유 리스트를 활용하여 이 환경을 손쉽게 확장할 수도 있습니다.

처음 구성하는 경우라면 처음부터 만들 필요가 없습니다. Slack 템플릿 갤러리에는 일반적인 승인 및 보고 프로세스를 위한 워크플로가 미리 준비되어 있으며 이는 워크플로 빌더, Slackbot, 통합, 리스트, 채널이 어떻게 함께 작동하여 팀의 시간 추적 습관을 지원하는지 살펴볼 수 있는 좋은 기회입니다.