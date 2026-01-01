Slackbot 與斜線指令讓你可以在頻道或私訊中開始計時、停止計時及查看工時記錄，它還會跳出提示提醒你，讓你再也不會忘記填寫。

工作流程建立工具可自動提醒整個團隊填寫工時表，或是提示大家在每天下班前進行進度確認。

Slack 將計時器、專案頻道與提醒整合到單一工作空間，讓你無需切換應用程式即可記錄工時。

關於此使用情境

任何手動記時間的人都知道，特地登入工時追蹤工具，仔細填寫花費了幾分幾秒，會額外增加多少工作量。你最後只能在好幾個系統跟標籤之間切換來切換去：在這個工具中處理專案、在另一個工具中討論更新，然後再開啟第三個工具登記工時。當工具節奏飛快又必須同時處理多項任務時，錯誤往往就是這樣產生的。

工作作業系統，讓專案執行變得更簡單，透過整合與工作流程自動化，把溝通、專案和工時追蹤全整合在一起。這樣就能直接掃除常見的各種障礙：再也不用手動輸入資料、不怕忘記繳交工時表、不用在不同工具間換來換去，也不會出現不一致的報告。Slack 串聯日常工作、專案進度與責任歸屬，讓所有環節順暢無礙。

如何在 Slack 中進行工時追蹤

想成功做到工時追蹤，關鍵就是讓它直接融入你的日常工作流程，順手在大家花最多時間的工具裡搞定。以下介紹幾種在 Slack 裡帶入工時追蹤最輕鬆簡單的方法：

整合第三方工時追蹤應用程式

在 Slack Marketplace 中，你可以連結數千種 Slack 整合，其中包括工時追蹤專用應用程式，讓你直接在頻道內就能啟動計時器跟記時間。例如，Slack 可與 ClickTime、Jibble 或 TrackingTime 等應用程式整合。

運作方式如下：

工作空間管理員在確認過申請的權限後，從 Slack Marketplace 搜尋並安裝應用程式，接著核准 OAuth 要求，讓應用程式能在 Slack 中張貼訊息並讀取基本的工作空間資料。 安裝完成後，每位團隊成員會收到 Slackbot 傳來的訊息，完成身分驗證並連結自己的帳號，順利完成綁定。 Slackbot 也會說明可以在頻道或私訊裡使用的斜線指令。舉例來說，當有人準備要跟客戶通話時，可以用指令在 Jibble 裡開始計算可計費的工時，只要輸入「/jibble in」，通話結束後再輸入「/jibble out」即可。如果需要在兩個專案之間切換，可以用 TrackingTime 的指令停止前一個計時並重新計時，只要輸入「/tt start [任務名稱],,[專案名稱]」即可。要是有人完成了一項任務，但沒有計時，也可以用指令在 ClickTime 裡直接補填時間，只要輸入「/ct time」後再於跳出的表單填入時間即可。 主管們還能直接在 Slack 的應用程式首頁控制面板上，查看每天跟每週的總工時，讓記時間跟核准工時自然而然成為每天工作的一部分。

同步專案管理與帳務請款整合

不用特別安裝專門用來記錄工時的應用程式，直接連結並同步團隊本來就在用的專案和請款平台即可。舉例來說，Harvest 等帳務請款工具可將已記錄的工時與客戶及專案記錄同步，而 Jira Cloud 和 Asana 等專案平台，則可讓你直接將工時附加至特定任務或問題編號。這樣一來，Slack 就變成了處理這些資料的前端介面，完全不需要再另外登入別的系統。

這讓你在記錄工時的方式與位置上享有更大的彈性。你可以直接在 Slack 訊息或通知對話串中，將工時記錄附加至特定任務或問題編號。例如，開發人員在修復程式異常後，可以回覆：「處理 Jira 支援單 PROJ-123 花了 1.5 小時」這樣做還能提高透明度，專案經理在 Slack 追蹤任務管理時，可以在待辦事項旁邊直接看到記錄的工時。在 Slack 中記錄的工時會自動同步回系統，不會產生重複資料。

透過工作流程與 Slackbot 自動傳送工時提醒

雖然能在 Slack 裡直接記時間很方便，但並不代表大家就一定會記得去填。設定自動化提醒能讓整個團隊養成長期按時間填寫的習慣。在 Slack 中要建立自動提醒非常簡單，主要有兩種最直接的方法，分別是透過工作流程建立工具或 Slackbot 來達成。

使用工作流程建立工具 ，你可以建立自動定期跳出的提示，像是「每週五下午 4 點繳交本週工時表」，訊息裡還會附上按鈕或可點擊的連結，點一下就能開啟應用程式。

，你可以建立自動定期跳出的提示，像是「每週五下午 4 點繳交本週工時表」，訊息裡還會附上按鈕或可點擊的連結，點一下就能開啟應用程式。 如果是使用 Slackbot，你可以直接輸入提醒指令，例如「/remind 每週五下午 3 點檢查工時表」，設定只有你自己看得見的個人提醒。有些工時追蹤整合甚至能跟 Slackbot 搭配，在算薪水的截止日前，自動標示出哪些人還沒記時間或尚未繳交工時表。

有了這些工具，主管再也不用辛苦地一個個去催大家填工時表，因為系統會排定好提醒時間，只通知真正需要看到的人。

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使用 Slack 進行工時追蹤的好處

使用 Slack 追蹤工時，能讓記時間變成日常協作的一部分。直接在專案既有對話、檔案和任務的地方旁邊記錄工時，可以幫團隊帶來以下好處：

提升採用率。 在頻道或私訊中記錄工時，省去另外開啟應用程式的麻煩。

在頻道或私訊中記錄工時，省去另外開啟應用程式的麻煩。 減少人工行政作業。 自動化提醒與串聯整合，可減少過去占用主管大量時間的後續跟進訊息和試算表比對工作。

自動化提醒與串聯整合，可減少過去占用主管大量時間的後續跟進訊息和試算表比對工作。 提升專案能見度。 登記好的工時會直接跟任務以及專案最新動態放在一起，任何人都能隨時看懂目前的最新狀況，也很清楚大家的時間到底都花去哪裡了。

登記好的工時會直接跟任務以及專案最新動態放在一起，任何人都能隨時看懂目前的最新狀況，也很清楚大家的時間到底都花去哪裡了。 報表數據更精準。 減少人工手動輸入並養成規律記時間的習慣，當要把工時資料拉去建立帳單或報表時，就比較不會抄錯數字或漏掉資料。你甚至可以使用 Slack AI 幫你整理專案討論摘要，提醒你這段時間做了哪些工作，不用翻找過去的對話串，就能更輕鬆地精準記時間。

減少人工手動輸入並養成規律記時間的習慣，當要把工時資料拉去建立帳單或報表時，就比較不會抄錯數字或漏掉資料。你甚至可以使用 Slack AI 幫你整理專案討論摘要，提醒你這段時間做了哪些工作，不用翻找過去的對話串，就能更輕鬆地精準記時間。 減少工具切換。 你可以留在 Slack 中處理大小事，不用在好幾個工具之間頻繁切換，團隊生產力自然更高。

你可以留在 Slack 中處理大小事，不用在好幾個工具之間頻繁切換，團隊生產力自然更高。 強化團隊責任歸屬。公開且標有時間戳記的記錄，讓大家一眼就能確認是誰在什麼時間填了什麼內容。

工時追蹤最佳做法

工時追蹤需要持之以恆，所以把它融入日常習慣或固定流程會非常有幫助。最核心的目標，就是讓填寫工時這件事變得隨手可行、輕鬆完成。這裡提供幾個超實用的工時追蹤技巧：

將工時追蹤融入日常工作

直接在討論專案的頻道裡記錄工時，這樣你就不用再特別切換到別的工具。

自動化提醒

善用排程工作流程或 Slackbot 個人提醒，在截止日期到來前提醒自己記錄工時。

將工時追蹤與專案連結

將工時記錄附加至特定任務或問題編號，不要只是隨意填寫大概的每日總工時。

盡量減少手動輸入

做工作的當下就使用斜線指令或計時器來記時間，不要等到事後才計算時間、補填工時。

定期檢視報告

每週或每兩週檢查一次報告，在帳務團隊催促前補齊缺漏的記錄。

建立跨團隊的標準流程

確定所有人以相同方式、相同頻率記錄工時。

選擇符合現有工作流程的整合

避免會造成重複工作的不必要工具，盡量挑選能直接融入現有工作空間的生產力工具。

把工時追蹤和團隊協作通通整合到 Slack

當記時間能直接跟相關的對話、專案和工作流程連在一起時，大家就再也不會常常忘記填工時了。Slack 能把時間資料牢牢鎖在工作情境裡，因為它跟工作本身就在同一個工作空間裡：團隊討論專案的頻道、一目瞭然的任務清單，還有工作流程建立工具與 Slackbot 隨時幫忙控管時程。而且要擴充這個配置也很簡單，你可以用整合工具把團隊本來就在用的工具資料拉進來，或是透過共享清單讓大家對什麼時候該交什麼東西隨時保持同步。

如果你是第一次建立這套流程，完全不需要從頭摸索。Slack 範本庫內含預先建立好的工作流程，涵蓋常見的核准與報告流程，讓你輕鬆掌握如何將工作流程建立工具、Slackbot、整合、清單及頻道搭配使用，協助團隊順手養成記時間的好習慣。