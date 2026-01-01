無論團隊有何需求、工作方式為何，從店長、居家護理師到值班主管和外勤技術人員，為第一線員工打造的 Slack 就是他們的好幫手。
讓門市團隊能使用以職務為導向的代理與頻道，以便立即存取即時庫存、最新促銷活動與公告，進而提升客戶體驗。
讓現場員工與支援代理保持連線，協助處理安全規範、交接班及設備維修需求，確保產線順暢運作。
讓員工加入團隊頻道，以便他們能結合最關鍵系統的脈絡資訊與 Slack 中的訪客資料，當下即刻解決訪客問題。
讓居家照護人員能透過行動裝置安全地查閱患者資訊，並透過頻道或微型會議即時諮詢臨床專家，攜手提供個人化照護。
使用為第一線員工打造的 Slack，就像傳簡訊般輕鬆、像最信賴的系統一樣安全，更能與全公司隨時保持連繫。
第一線團隊最多可使用 10 個與其職務相關的頻道、答覆問題的代理、即時通話的微型會議功能，以及內建的自動化工作流程協助完成例行工作。
透過依用途建置的代理、應用程式和工作流程，將每個系統與流程帶入第一線。從支援請求到 Salesforce 資料，它們都能確保符合商業規範，並提供當場完成任務所需的一切。
每位員工都能享有與公司早已執行，且值得信賴的同一控制機制的保護。無論是 HIPAA、FINRA、多因素驗證，還是代理的管理員控制功能，為第一線員工打造的 Slack 皆全面支援。
「我們有 90% 的團隊成員都在第一線服務，也就是說，任何一點延誤都會直接衝擊到訪客體驗。藉由為第一線員工打造的 Slack，我們把客訴處理時間從 48 小時縮短到 20 分鐘以內，成功維護了客戶關係，帶動業務成長。」
「我們多數同仁都是在店裡，並不是待在總部辦公室。以前我們需要緊急更換陳列布置時，都必須逐一打電話給每家門市，確認他們已經收到通知，還要再去追那些沒回覆的人，整個過程往往要耗掉一個多小時。現在，只要在頻道裡按個鍵，馬上清楚知道哪家店完成了，哪家店還沒搞定。」
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為第一線員工打造的 Slack，能為外勤人員提供即時答覆與支援，專為輪班的快速步調而設計。
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利用專為新型態零售環境所打造的平台，有效提升客戶忠誠度和員工生產力。
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連結從生產第一線到產生業務利潤的整個價值鏈。
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