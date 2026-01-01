「我們多數同仁都是在店裡，並不是待在總部辦公室。以前我們需要緊急更換陳列布置時，都必須逐一打電話給每家門市，確認他們已經收到通知，還要再去追那些沒回覆的人，整個過程往往要耗掉一個多小時。現在，只要在頻道裡按個鍵，馬上清楚知道哪家店完成了，哪家店還沒搞定。」

零售團隊區域經理，Olive Young

Kim Ji-soo & Hong Seul-gi