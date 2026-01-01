“我们的大多数员工都在门店现场，而不是坐在总部办公桌前。以前需要紧急更换陈列时，我们要给每家门店打电话，确认他们看到了通知，还要追查谁没回复；这往往要花一个多小时。现在，只需在频道里点一下，就能知道谁完成了，谁还没完成。”

Olive Young 零售团队区域经理

Kim Ji-soo 与 Hong Seul-gi