无论是门店经理、居家护士，还是轮班组长、现场技术人员，Slack 一线人员版都能根据你团队的需求和工作方式量身定制。
让门店团队使用专属代理和频道，即时获取实时库存、最新促销和公告信息，从而提升客户体验。
将工人与支持代理相连，后者可协助处理安全规程、班次交接和维修请求，确保生产顺利进行。
将员工引入团队频道，使他们能够依托最核心的系统上下文信息以及 Slack 中的宾客数据，当场解决宾客问题。
让居家护理人员通过移动设备安全地了解患者信息，并能通过频道或抱团获取临床专业知识，从而以团队形式提供个性化护理。
在 Slack 一线人员版中工作，就像发短信一样简单，如你最信任的系统一样安全，并让整个公司实现无缝互联。
一线团队最多可获得 10 个与其角色相关的频道、用于解答问题的代理、用于通话的抱团，以及内置实用例程的自动化工作流程。
通过量身定制的代理、应用和工作流程，将每一个系统和流程延伸至一线。从支持请求到 Salesforce 数据，它们将保持业务合规，并具备当场解决任务所需的一切。
每位员工都受到企业现有可靠机制的保护。HIPAA、FINRA、多因素身份验证、代理的管理员控制——Slack 一线人员版全面支持这些功能。
“我们 90% 的团队都在一线工作，这意味着任何延误都会直接影响宾客体验。借助 Slack 一线人员版，我们将客户问题的解决时间从 48 小时缩短至 20 分钟以内，并守护了推动我们业务发展的宾客关系。”
“我们的大多数员工都在门店现场，而不是坐在总部办公桌前。以前需要紧急更换陈列时，我们要给每家门店打电话，确认他们看到了通知，还要追查谁没回复；这往往要花一个多小时。现在，只需在频道里点一下，就能知道谁完成了，谁还没完成。”
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Slack 一线人员版为现场员工提供即时解答和支持，专为快节奏的轮班工作量身定制。
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