工作流程构建器和 Slackbot 会自动处理提醒、分配、记录更新和会议简报，让你有更多时间专注于销售。

专属频道将潜在客户的历史记录、后续步骤和客户背景信息公开呈现，让所有人都清楚各项业务由谁负责。

自动化通知会在新的潜在客户信息进入的第一时间，就将其推送给对应的负责人，缩短从线索获取到主动跟进之间的时间差。

Slack CRM 由 Salesforce 提供技术支持，因此无需数据迁移，潜在客户记录、更新和活动均可直接显示在 Slack 中。

关于此使用场景

潜在客户管理起初可能很简单，但当需要跟进的客户越来越多，你就会发现自己不得不同时使用多个工具来应对。你可能在笔记应用里记录沟通内容和交易详情，通过电子邮件发送跟进信息，又在电子表格里追踪销售进展。

不知不觉间，下一次外呼所需的背景信息散落在五六个应用当中。这会造成响应速度变慢、工作效率下降，而你陷在繁琐的事务性工作里脱不了身，潜在客户就这样悄悄流失了。

Slack CRM 帮助中小型企业的销售人员随时掌握潜在客户动态，填补管理漏洞。它直接内置于 Slack，将你的沟通记录、文档、数据和工作流程融为一体，并提供自动化和 AI 辅助功能，让你和团队轻松在一处管理所有潜在客户。

如何使用 Slack 管理潜在客户

有效的潜在客户管理不只是存储客户信息。要实现潜在客户的转化，需要合适的人员及时跟进、权责清晰，并且整个团队都能掌握客户的最新动态。Slack CRM 将潜在客户数据、通知和协作整合在同一个工作区，为上述每个环节提供有力支持。

以下是 Slack CRM 帮助团队管理潜在客户的几种方式：

将客户数据融入日常工作流程

Salesforce in Slack 已内置集成，这意味着你的 Salesforce 客户关系管理系统中的潜在客户记录、活动和更新可以顺畅流转，无需数据迁移或复杂配置。对于中小型企业，Slack CRM 提供了一种便捷的潜在客户信息捕获和管理方式。销售代表可以在频道或对话中，通过弹出表单、slash 命令或 Slack AI 助理的提示词，直接记录潜在客户。Slack CRM 中的操作记录会在后台同步到 Salesforce 记录，因此即便后续业务规模扩大，升级使用企业级客户关系管理套件，你的数据早已保存在 Salesforce 云端。

接收有关新潜在客户的通知

借助 Slack CRM 集成和自动化通知，一经生成新潜在客户的线索，即可触发实时提醒，并直接推送到对应频道或销售代表。一条演示预约申请可以立即发布到 #主动联系-潜在客户频道并附上潜在客户的详细信息，负责跟进的人员就可以认领该线索，趁客户意向还高时及时联系。再也不用反复刷新仪表盘，也不会隔了一周之后才偶然发现一条遗留线索。

在专属频道中围绕潜在客户展开协作

频道为团队提供专属空间，用于整理特定区域、营销活动或高优先级潜在客户的相关信息。例如，一个名为 #潜在客户-企业-西部的频道可以集中存放客户调研资料、提案文件以及针对这批潜在客户的策略讨论，避免重要信息淹没在某人的私信或收件箱里。对于最重要的业务机会，Salesforce 频道可将实时客户关系管理数据与团队对话整合在同一个共享空间，确保所有人掌握的客户情况保持一致。

协调潜在客户的权责归属与跟进事宜

每个潜在客户都需要明确的负责人以及可见的状态。在共享频道中管理潜在客户，这些信息便能一目了然。当销售代表认领潜在客户、记录通话或预约演示后，整个团队都能获得实时上下文，无需在其他应用、文档或电子邮件中来回查找。潜在客户的跟进记录会保留在对话中，因此当同事外出时，接手的人可以在几分钟内迅速上手，而不必从零开始。

实现潜在客户管理工作流程自动化

重复性的潜在客户管理工作，正是工作流程自动化的用武之地。使用工作流程构建器创建无代码流程，自动按区域分配新的潜在客户、在设定天数后发送跟进提醒，还可以在潜在客户到达销售代表之前通过表单收集筛选信息。这样的销售自动化可以大幅减少频繁切换标签页和手动更新记录的时间，让你专注于销售工作本身。

将 Slackbot 用作私人助理

Slackbot 是你在 Slack 中的专属 AI 助理，能够响应自然语言指令。你只需说“Slackbot，添加极点创科并记录今天的笔记”，它便会自动创建记录并保存你的笔记。你还可以让它更新交易阶段、生成包含交易状态和近期动态的会议简报，或根据对话内容起草跟进消息。由于 Slackbot 已熟悉你的频道和客户信息，在你开展工作的同时记录就会保持更新，后续无需再补录数据。

持续追踪潜在客户动态与后续行动

可靠的潜在客户管理关键在于清楚掌握每位潜在客户所处的阶段及下一步行动。借助 Slack 销售追踪器模板，你的销售管道以动态看板的形式呈现在协作工作区中。让 Slackbot 创建潜在客户或更新记录后，看板会自动刷新。有了这种标准化的销售阶段管理方式，销售管道的整体回顾环节只需几分钟，不再需要召开半小时的会议。

所有内容集中在一处带来了颠覆性的改变——无论是准备工作，还是借助日程视图以及 Slackbot 给出的重点建议规划每日工作，我全程都无需退出 Slack。 EKS Consulting 创始人 Em Smith

使用 Slack CRM 管理潜在客户的优势

通过 Slack CRM 管理潜在客户，销售团队可以更快做出响应、明确权责归属，并减少事务性工作负担。由于将客户关系管理数据与销售代表日常沟通的工作区打通，Slack CRM 可缩短从首次提醒到成功成交之间的每个环节的响应时长。在 Slack 中管理潜在客户的团队可获得以下成效：

更快的响应速度。 自动提醒可第一时间将新的潜在客户推送给对应销售代表，趁潜在客户还保持关注时就启动跟进。

自动提醒可第一时间将新的潜在客户推送给对应销售代表，趁潜在客户还保持关注时就启动跟进。 更清晰的潜在客户动态可见性。 记录、更新和对话均保存在共享频道中，销售代表和管理人员无需拉取报告，即可实时了解销售管道状态。

记录、更新和对话均保存在共享频道中，销售代表和管理人员无需拉取报告，即可实时了解销售管道状态。 更明确的权责归属和跟进机制。 在公开频道中认领潜在客户，所有人都清楚地知道谁负责哪条线索、哪些后续步骤尚未完成。

在公开频道中认领潜在客户，所有人都清楚地知道谁负责哪条线索、哪些后续步骤尚未完成。 减少手动的事务性工作。 Slackbot 和自动化工作流程负责处理记录更新、提醒和线索分配，让销售代表将更多时间投入销售工作本身。

Slackbot 和自动化工作流程负责处理记录更新、提醒和线索分配，让销售代表将更多时间投入销售工作本身。 更强的销售团队协作。频道、抱团功能以及与其他销售工具的 Slack 集成，将客户背景信息集中在一处，让工作交接和协同销售更顺畅。

使用 Slack CRM 开展潜在客户管理的 7 项最佳实践

良好的潜在客户管理习惯与优质工具同等重要。能够持续实现客户转化的团队，往往遵循着相同的几条实践原则。当你的客户关系管理数据和团队沟通都处于同一工作区中时，这些原则会变得更容易落实。将以下做法融入你的工作流程：

集中管理潜在客户信息。将记录、备注和客户背景信息统一保存在 Slack CRM 中，不要分散在各类电子表格和收件箱里，以此打造唯一的信息来源。 快速响应新的潜在客户。设置自动通知，在客户咨询尚有时效性的时候，就把新的潜在客户分配给合适的销售代表。 明确潜在客户的归属。在共享频道中认领潜在客户，确保权责归属清晰可见，避免出现无人负责的情况。 规范跟进流程。统一定义跟进节奏和阶段，再通过销售跟踪模板确保每位销售代表按统一方式跟进潜在客户。 将重复性通知和任务自动化。让工作流程构建器负责处理分配、提醒和状态查询，销售代表无需手动记住这些事项。 将销售对话与客户关系管理活动关联。随时通过 Slackbot 记录通话和更新记录，确保系统数据始终与实际情况一致。 定期回顾潜在客户活动和跟进成效。在销售管道复盘时使用销售跟踪看板，让整个团队一目了然地看到各潜在客户的阶段进展和待完成的后续步骤。

用 Slack CRM 聚焦每一个潜在客户

Slack CRM 为团队提供了一个统一的平台，用于捕获、评估和推进每一个潜在客户，不再受工具分散或交接迟缓之苦，避免商机白白流失。当销售代表、管理人员和系统都依托同一实时工作区协作时，跟进更及时、归属更清晰，有价值的潜在客户也不再会失去热度。以 Slack CRM 充当潜在客户开发流程的连接层，帮助你的团队从被动响应转变为持续稳定地驱动业绩增长。