El Generador de flujos de trabajo y Slackbot se encargan de los recordatorios, el enrutamiento, las actualizaciones de registros y los resúmenes de reuniones, para que puedas dedicar más tiempo a vender.

Los canales dedicados mantienen la visibilidad del historial, los próximos pasos y el contexto de la cuenta de cada prospecto para todos, de modo que cada persona sabe quién es responsable de qué.

Las notificaciones automatizadas enrutan la información de prospectos nuevos a las personas correctas en el momento en que llega, lo que elimina la brecha entre la captación y el primer contacto.

La CRM de Slack funciona con Salesforce, así que los registros de prospectos, las actualizaciones y la actividad aparecen en Slack sin necesidad de migrar datos.

Acerca de este caso de uso

La gestión de prospectos puede comenzar de forma sencilla, hasta que te das cuenta de que usas múltiples herramientas para administrar una lista de prospectos que no para de crecer. Quizás debes registrar detalles de conversaciones y negociaciones en una aplicación de notas, enviar comunicaciones de seguimiento por correo electrónico y rastrear el progreso de la canalización en hojas de cálculo.

Antes de que te des cuenta, el contexto que necesitas para la próxima llamada con un contacto está disperso en cinco o seis aplicaciones. El resultado son tiempos de respuesta lentos, pérdida de la productividad y prospectos que pierden el interés mientras a ti te desbordan las tareas administrativas y no puedes dedicarte a las ventas.

La CRM de Slack ayuda a los representantes de ventas de pequeñas y medianas empresas a mantenerse al tanto de los prospectos y cerrar esas brechas. Está integrada directamente en Slack, y conecta tus conversaciones, documentos, datos y flujos de trabajo, además de ofrecer automatizaciones y asistencia de IA, para que tú y tu equipo puedan gestionar prospectos fácilmente en un solo lugar.

Cómo usar Slack para gestionar prospectos

Una gestión eficaz de prospectos requiere más que almacenar información sobre posibles clientes. Los prospectos se convierten en clientes cuando la persona indicada hace el seguimiento rápidamente, la responsabilidad es clara y todo el equipo puede ver lo que pasa con una cuenta. La CRM de Slack apoya cada uno de esos aspectos al reunir los datos, las notificaciones y la colaboración relacionados con los prospectos en un solo espacio de trabajo.

A continuación, detallamos algunas de las formas en que la CRM de Slack te ayuda a gestionar los prospectos.

Integra los datos de clientes en tu flujo de trabajo

Salesforce en Slack está integrado de forma nativa, lo que significa que los registros de prospectos, la actividad y las actualizaciones de tu CRM de Salesforce fluyen de manera natural, sin migración de datos ni configuraciones complicadas. Para organizaciones pequeñas y medianas, la CRM de Slack ofrece una forma sencilla de capturar y gestionar información de prospectos. Los representantes pueden registrar prospectos directamente en un canal o conversación mediante formularios emergentes, comandos de barra diagonal o prompts para el asistente de IA de Slack. La actividad en la CRM de Slack se sincroniza con los registros de Salesforce en segundo plano, así que si en el futuro necesitas escalar a una suite de CRM empresarial, tus datos ya estarán en la nube de Salesforce.

Recibe notificaciones cuando lleguen nuevos prospectos

Con la integración de la CRM de Slack y las notificaciones automatizadas, los nuevos prospectos generan alertas en tiempo real que se envían directamente al canal o representante correcto en el momento en que se crean. Una solicitud de demostración puede publicarse al instante en #prospectos-entrada con los detalles del prospecto adjuntos, para que quien corresponda pueda tomarlo y comunicarse mientras el interés sea alto. Nadie tiene que actualizar un panel o descubrir por accidente un prospecto con una semana de antigüedad.

Colabora con todo lo relacionado con los prospectos en canales dedicados

Los canales ofrecen al equipo un espacio dedicado para organizar información sobre un territorio, una campaña o un prospecto de alta prioridad particulares. Por ejemplo, un canal llamado #prospectos-empresa-oeste puede contener investigaciones de cuentas, archivos de propuestas y conversaciones estratégicas sobre ese conjunto específico de prospectos, de modo que nada importante quede enterrado en los mensajes directos o en la bandeja de entrada de alguien en particular. Para tus oportunidades más importantes, los canales de Salesforce combinan datos de la CRM en tiempo real con la conversación del equipo en un solo espacio compartido, lo que logra que todos trabajen con el mismo panorama de la cuenta.

Coordina la asignación de prospectos y los seguimientos

Cada prospecto necesita un propietario claro y un estado visible. Gestionar los prospectos en canales compartidos facilita encontrar esa información. Cuando un representante toma un prospecto, registra una llamada o programa una demostración, todo el equipo obtiene contexto en tiempo real que puede revisar o buscar sin tener que rastrear otras aplicaciones, documentos o correos electrónicos. El historial del prospecto permanece vinculado a la conversación, así que un compañero que cubre a alguien que está fuera de la oficina puede retomar una cuenta en minutos en lugar de empezar desde cero.

Automatiza los flujos de trabajo de gestión de prospectos

Las tareas administrativas repetitivas de prospectos son exactamente para lo que está diseñada la automatización de flujos de trabajo. Usa el Generador de flujos de trabajo para crear procesos sin código que enruten automáticamente los nuevos prospectos por territorio, envíen recordatorios de seguimiento después de un número determinado de días o recopilen detalles de calificación mediante un formulario antes de que un prospecto llegue a un representante. La automatización de ventas de este tipo elimina el cambio constante entre pestañas y las actualizaciones manuales que reducen el tiempo dedicado a vender.

Usa Slackbot como tu asistente personal

Slackbot es tu asistente de IA personal dentro de Slack, y responde a solicitudes en lenguaje natural. Puedes decirle «Slackbot, agrega a Ficciones y registra las notas de hoy», y creará el registro y guardará tus notas. Puedes pedirle que actualice el estado de una negociación, que genere un resumen de reunión con el estado de la negociación y la actividad reciente, o que redacte un mensaje de seguimiento con base en la conversación. Como Slackbot ya conoce tus canales y clientes, los registros se mantienen actualizados mientras trabajas, por lo que no debes ponerte al día con las entradas de datos más tarde.

Haz un seguimiento consistente de la actividad de prospectos y los próximos pasos

Una gestión de prospectos confiable se basa en saber en qué lugar del proceso está cada prospecto y qué sucede a continuación. Con la plantilla del rastreador de ventas de Slack, tu canalización se ubica en un tablero kanban dinámico dentro del espacio de trabajo colaborativo. Puedes pedirle a Slackbot que cree un prospecto o actualice un registro, y el tablero se actualizará automáticamente. Estandarizar las etapas de esta manera hace que revisar la canalización de ventas tome unos minutos en lugar de una reunión de media hora.

Tener todo en un solo lugar es revolucionario. Puedo prepararme y navegar mi día con la vista de agenda y las áreas de enfoque sugeridas por Slackbot sin tener que salir nunca de Slack. Em Smith Fundadora, EKS Consulting

Beneficios de usar la CRM de Slack para gestionar prospectos

Gestionar prospectos con la CRM de Slack ayuda a los equipos de ventas a responder más rápido, mantenerse sincronizados con lo relacionado a la propiedad de cada prospecto y dedicar menos tiempo al trabajo administrativo. Al conectar los datos de la CRM con el espacio de trabajo donde los representantes ya se comunican, la CRM de Slack reduce ese tiempo de espera en cada etapa, desde la primera alerta hasta el cierre de la negociación. Los equipos que gestionan sus prospectos en Slack logran lo siguiente:

Tiempos de respuesta más cortos. Las alertas automatizadas ponen los prospectos nuevos frente al representante adecuado de inmediato, para que el contacto comience mientras el prospecto todavía está prestando atención.

Las alertas automatizadas ponen los prospectos nuevos frente al representante adecuado de inmediato, para que el contacto comience mientras el prospecto todavía está prestando atención. Mayor visibilidad sobre la actividad de los prospectos. Los registros, actualizaciones y conversaciones se conservan en canales compartidos, lo que brinda a los representantes y gerentes una vista en tiempo real de la canalización sin necesidad de generar informes.

Los registros, actualizaciones y conversaciones se conservan en canales compartidos, lo que brinda a los representantes y gerentes una vista en tiempo real de la canalización sin necesidad de generar informes. Responsabilidad y seguimiento más claros. Cuando la asignación de un prospecto ocurre a la vista de todos, todos saben quién es responsable de qué y qué pasos están pendientes.

Cuando la asignación de un prospecto ocurre a la vista de todos, todos saben quién es responsable de qué y qué pasos están pendientes. Menos trabajo administrativo manual. Slackbot y los flujos de trabajo automatizados se encargan de actualizar registros, enviar recordatorios y enrutar solicitudes para que los representantes puedan dedicar más tiempo a vender.

Slackbot y los flujos de trabajo automatizados se encargan de actualizar registros, enviar recordatorios y enrutar solicitudes para que los representantes puedan dedicar más tiempo a vender. Mayor colaboración entre los equipos de ventas. Los canales, las juntas y las integraciones de Slack con el resto de tus herramientas de ventas almacenan el contexto de las cuentas en un solo lugar, para que los traspasos y el trabajo en equipo fluyan sin problemas.

Siete prácticas recomendadas para la gestión de prospectos con la CRM de Slack

Los buenos hábitos de gestión de prospectos importan tanto como las buenas herramientas. Los equipos que convierten de forma consistente siguen las mismas prácticas clave, y cada una se vuelve más sencilla cuando los datos de tu CRM y la comunicación del equipo conviven en el mismo espacio de trabajo. Incorpóralas a tu proceso:

Centraliza la información de los prospectos. Conserva los registros, notas y contexto de las cuentas en la CRM de Slack en lugar de dispersarlos en hojas de cálculo y bandejas de entrada, para tener una única fuente de información. Responde a los nuevos prospectos rápidamente. Configura notificaciones automatizadas para que los nuevos prospectos lleguen al representante adecuado mientras la consulta aún está vigente. Establece una propiedad clara sobre cada prospecto. Asigna prospectos en canales compartidos para que la propiedad sea visible y ninguno quede sin atender. Estandariza los procesos de seguimiento. Define tu cadencia y etapas una vez, y luego usa la plantilla del rastreador de ventas para que todos los representantes trabajen los prospectos de la misma manera. Automatiza las notificaciones y tareas repetitivas. Deja que el Generador de flujos de trabajo se encargue del enrutamiento, los recordatorios y las solicitudes de estado, para que los representantes no tengan que recordarlos manualmente. Mantén las conversaciones de ventas conectadas a la actividad de la CRM. Registra llamadas y actualiza registros con Slackbot sobre la marcha, para que el registro siempre refleje la realidad. Revisa periódicamente la actividad de los prospectos y el rendimiento del seguimiento. Usa el tablero del rastreador de ventas en las revisiones de la canalización para que todo el equipo vea las etapas de los prospectos y los próximos pasos pendientes de un vistazo.

Destaca cada prospecto con la CRM de Slack

La CRM de Slack ofrece a los equipos un único lugar para capturar, calificar y acelerar cada prospecto, sin las herramientas dispersas ni los traspasos lentos que hacen que las oportunidades se pierdan. Cuando los representantes, gerentes y sistemas trabajan desde el mismo espacio de trabajo en tiempo real, los seguimientos se realizan más rápido, la responsabilidad es clara y los prospectos prometedores se mantienen activos. Con la CRM de Slack como capa de conexión del proceso de generación de prospectos, tu equipo puede pasar de ser reactivo a impulsar ingresos de forma confiable.