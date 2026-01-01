El creador de flujos de trabajo y Slackbot se encargan de los recordatorios, el enrutamiento, las actualizaciones de registros y los resúmenes de reuniones, para que puedas dedicar más tiempo a vender.

Los canales dedicados mantienen el historial de candidatos, los próximos pasos y la información de las cuentas a la vista de todos, para que cada uno sepa quién es el responsable de qué.

Las notificaciones automatizadas envían la información de nuevos candidatos a las personas adecuadas en el momento en que llegan, reduciendo al mínimo el tiempo entre la captación y el primer contacto.

CRM de Slack está impulsado por Salesforce, de modo que los registros de candidatos, las actualizaciones y la actividad aparecen en Slack sin necesidad de migración de datos.

Acerca de este caso de uso

La gestión de candidatos puede empezar siendo algo sencillo, hasta que te encuentras usando varias herramientas para manejar una lista de prospectos cada vez mayor. Puede que estés registrando conversaciones y detalles de negociaciones en una aplicación de notas, enviando seguimientos por correo electrónico y haciendo un seguimiento de la canalización en hojas de cálculo.

Antes de que te des cuenta, la información que necesitas para tu próxima llamada de contacto está repartida entre cinco o seis aplicaciones. El resultado son tiempos de respuesta lentos, pérdida de productividad y candidatos que se enfrían mientras te ahogas en tareas administrativas en lugar de vender.

CRM de Slack ayuda a los representantes de ventas de pequeñas y medianas empresas a mantenerse al día con los candidatos y acabar con esas brechas. Integrado directamente en Slack, conecta tus conversaciones, documentos, datos y flujo de trabajo, y ofrece automatización y asistencia de IA, para que tú y tu equipo podáis gestionar candidatos fácilmente en un solo lugar.

Usar Slack para gestionar candidatos

Una gestión eficaz de candidatos requiere algo más que almacenar información de prospectos. Los candidatos se convierten en clientes cuando la persona adecuada hace un seguimiento rápido, la responsabilidad está clara y todo el equipo puede ver qué está pasando con una cuenta. CRM de Slack da respuesta a cada uno de estos aspectos al reunir los datos de candidatos, las notificaciones y la colaboración en un mismo espacio de trabajo.

Estas son algunas de las formas en que CRM de Slack ayuda a tu equipo a gestionar candidatos:

Lleva los datos de clientes al flujo de trabajo

Salesforce en Slack está integrado de serie, lo que significa que los registros de candidatos, la actividad y las actualizaciones de tu CRM de Salesforce fluyen de forma natural sin necesidad de migración de datos ni configuraciones complicadas. Para organizaciones pequeñas y medianas, CRM de Slack ofrece una forma sencilla de capturar y gestionar la información de candidatos. Los representantes pueden registrar candidatos directamente desde un canal o una conversación mediante formularios emergentes, comandos de barra diagonal o prompts para el asistente de IA de Slack. La actividad en CRM de Slack se sincroniza con los registros de Salesforce en segundo plano, de modo que si más adelante necesitas escalar a una suite de CRM empresarial, tus datos ya estarán en la nube de Salesforce.

Recibe notificaciones cuando lleguen nuevos candidatos

Con la integración de CRM de Slack y las notificaciones automatizadas, los nuevos candidatos generan alertas en tiempo real que se dirigen directamente al canal o representante adecuado en el momento en que se crean. Una solicitud de demo puede publicarse al instante en #inbound-leads con los datos del prospecto adjuntos, para que quien esté disponible pueda reclamarla y ponerse en contacto mientras el interés está en su punto álgido. Nadie tiene que actualizar un panel ni encontrar por casualidad un candidato de hace una semana.

Colabora en torno a los candidatos en canales dedicados

Los canales ofrecen a los equipos un espacio dedicado para organizar la información sobre un territorio, una campaña o un prospecto prioritario concreto. Por ejemplo, un canal llamado #candidatos-empresa-oeste podría reunir la investigación de cuentas, los archivos de propuestas y las conversaciones estratégicas sobre ese conjunto específico de candidatos, de modo que nada importante quede enterrado en los mensajes directos o la bandeja de entrada de alguien. Para tus oportunidades más importantes, los canales de Salesforce combinan los datos del CRM en tiempo real con la conversación del equipo en un único espacio compartido, de forma que todos trabajen con la misma visión de la cuenta.

Coordina la titularidad de candidatos y los seguimientos

Cada candidato necesita un responsable claro y un estado visible. Gestionar los candidatos en canales compartidos hace que ambos sean fáciles de encontrar. Cuando un representante reclama un candidato, registra una llamada o programa una demo, todo el equipo recibe información en tiempo real que puede consultar o buscar sin tener que rastrear otras aplicaciones, documentos o correos electrónicos. El historial del candidato queda vinculado a la conversación, de modo que un compañero que cubre a alguien que está fuera de la oficina puede ponerse al día con una cuenta en cuestión de minutos, en lugar de empezar desde cero.

Automatiza los flujos de trabajo de gestión de candidatos

Las tareas administrativas repetitivas de candidatos son exactamente para lo que está diseñada la automatización de flujos de trabajo. Usa el creador de flujos de trabajo para crear procesos sin código que enruten automáticamente los nuevos candidatos por territorio, envíen recordatorios de seguimiento tras un número determinado de días, o recopilen detalles de cualificación mediante un formulario antes de que un candidato llegue a un representante. La automatización de ventas de este tipo elimina el cambio constante de pestañas y las actualizaciones manuales que restan tiempo de venta.

Usa Slackbot como tu asistente personal

Slackbot es tu asistente de IA personal dentro de Slack y responde a peticiones en lenguaje natural. Dile “Slackbot, añade Ficciones y registra las notas de hoy” y creará el registro y guardará tus notas. Pídele que actualice una etapa de negociación, que genere un resumen de reunión con el estado de la negociación y la actividad reciente, o que redacte un mensaje de seguimiento basándose en la conversación. Como Slackbot ya conoce tus canales y clientes, los registros se mantienen actualizados mientras trabajas, sin necesidad de ponerte al día con la entrada de datos más tarde.

Haz un seguimiento sistemático de la actividad de candidatos y los próximos pasos

Una gestión de candidatos fiable pasa por saber en qué punto se encuentra cada candidato y qué ocurre a continuación. Con la plantilla de seguimiento de ventas de Slack, tu canalización reside en un tablero Kanban dinámico dentro de tu espacio de trabajo colaborativo. Pídele a Slackbot que cree un candidato o actualice un registro, y el tablero se actualizará automáticamente. Estandarizar las etapas de esta forma hace que revisar la canalización de ventas lleve unos minutos en lugar de media hora de reunión.

Tenerlo todo en un solo lugar es un cambio radical: desde la preparación hasta la gestión de mi día con la vista Agenda y Objetivos recomendados de Slackbot, nunca tengo que salir de Slack. Em Smith Fundadora, EKS Consulting

Ventajas de usar el CRM de Slack para gestionar candidatos

Gestionar candidatos con el CRM de Slack ayuda a los equipos de ventas a responder más rápido, mantener una propiedad clara y dedicar menos tiempo al trabajo administrativo. Al conectar los datos del CRM al espacio de trabajo donde los representantes ya se comunican, el CRM de Slack reduce ese tiempo de espera en cada etapa, desde la primera alerta hasta el cierre de la negociación. Los equipos que gestionan candidatos en Slack obtienen:

Tiempos de respuesta más rápidos. Las alertas automatizadas ponen los nuevos candidatos delante del representante adecuado de inmediato, para que el contacto comience mientras el cliente potencial sigue prestando atención.

Las alertas automatizadas ponen los nuevos candidatos delante del representante adecuado de inmediato, para que el contacto comience mientras el cliente potencial sigue prestando atención. Mayor visibilidad de la actividad de los candidatos. Los registros, las actualizaciones y las conversaciones permanecen en canales compartidos, lo que ofrece a representantes y responsables una vista en directo de la canalización sin necesidad de generar informes.

Los registros, las actualizaciones y las conversaciones permanecen en canales compartidos, lo que ofrece a representantes y responsables una vista en directo de la canalización sin necesidad de generar informes. Propiedad y seguimiento más claros. Cuando la asignación de un candidato se hace de forma abierta, todo el mundo sabe quién es el responsable y qué pasos están pendientes.

Cuando la asignación de un candidato se hace de forma abierta, todo el mundo sabe quién es el responsable y qué pasos están pendientes. Menos trabajo administrativo manual. Slackbot y los flujos de trabajo automatizados gestionan las actualizaciones de registros, los recordatorios y el enrutamiento, para que el representante pueda dedicar más tiempo a vender.

Slackbot y los flujos de trabajo automatizados gestionan las actualizaciones de registros, los recordatorios y el enrutamiento, para que el representante pueda dedicar más tiempo a vender. Mayor colaboración entre equipos de ventas. Los canales, las juntas y las integraciones de Slack con el resto de tus herramientas de ventas mantienen la información de las cuentas en un solo lugar, para que los traspasos y las ventas en equipo funcionen sin problemas.

7 prácticas recomendadas para la gestión de candidatos con el CRM de Slack

Los buenos hábitos de gestión de candidatos importan tanto como las buenas herramientas. Los equipos que convierten de forma constante siguen las mismas prácticas, y cada una se vuelve más sencilla cuando los datos de tu CRM y la comunicación del equipo conviven en el mismo espacio de trabajo. Incorpora estas prácticas a tu proceso:

Centraliza la información de los candidatos. Mantén los registros, las notas y la información de las cuentas en el CRM de Slack en lugar de repartirlos entre hojas de cálculo y bandejas de entrada, para tener una única fuente de la verdad. Responde a los nuevos candidatos rápidamente. Configura notificaciones automatizadas para que los nuevos candidatos lleguen al representante adecuado mientras la consulta sigue siendo reciente. Establece una propiedad clara de los candidatos. Asigna candidatos en canales compartidos para que la propiedad sea visible y ninguno quede sin asignar. Estandariza los procesos de seguimiento. Define tu cadencia y tus etapas una sola vez y utiliza la plantilla del seguidor de ventas para que todos los representantes trabajen los candidatos de la misma manera. Automatiza las notificaciones y tareas repetitivas. Deja que el creador de flujos de trabajo gestione el enrutamiento, los recordatorios y las solicitudes de estado para que los representantes no tengan que recordarlos. Mantén las conversaciones de ventas vinculadas a la actividad del CRM. Registra llamadas y actualiza los registros con Slackbot sobre la marcha para que el registro siempre refleje la realidad. Revisa periódicamente la actividad de los candidatos y el rendimiento del seguimiento. Utiliza el tablero del seguidor de ventas en las revisiones de la canalización para que todo el equipo vea de un vistazo las etapas de los candidatos y los próximos pasos pendientes.

Pon el foco en cada candidato con el CRM de Slack

El CRM de Slack ofrece a los equipos un único lugar para capturar, cualificar y acelerar cada candidato, sin herramientas dispersas ni traspasos lentos que dejan escapar oportunidades. Cuando representantes, responsables y sistemas trabajan desde el mismo espacio de trabajo en tiempo real, los seguimientos se producen antes, la propiedad está clara y los candidatos prometedores no pierden el interés. Con el CRM de Slack como capa conectora de tu proceso de generación de candidatos, tu equipo puede pasar de una actitud reactiva a generar ingresos de forma fiable.