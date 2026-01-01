Organizar los canales, conectar aplicaciones, actualizar recursos y gestionar los permisos adecuados hace que las respuestas generadas por IA sean más útiles y fiables.

Slack puede conectarse con cientos de herramientas de trabajo para que los equipos puedan buscar en múltiples aplicaciones y reunir la información en un solo lugar.

Los equipos pueden hacer preguntas de seguimiento, crear resúmenes o realizar acciones basadas en los resultados de búsqueda con el apoyo de la IA.

Las consultas en lenguaje natural permiten a los usuarios buscar conversaciones, archivos e información de la organización sin preocuparse por las palabras clave exactas ni por las fuentes.

Acerca de este caso de uso

Las organizaciones cuentan hoy con más herramientas que nunca para agilizar el trabajo y mejorar la colaboración. Sin embargo, a medida que las empresas crecen y amplían su espacio de trabajo digital, el exceso de herramientas puede fragmentar el trabajo y dispersar el conocimiento importante entre correos electrónicos, documentos, aplicaciones y herramientas de chat. Los empleados pierden tiempo buscando la información que necesitan, lo que les deja menos tiempo para tareas de mayor valor.

A menudo, la búsqueda tradicional por sí sola no es suficiente. Requiere que los empleados conozcan la palabra clave, el archivo, la persona o el canal exactos que buscan, algo que no siempre es posible. Aquí es donde las búsquedas impulsadas por IA de Slack marcan la diferencia: los equipos pueden localizar rápidamente conversaciones, documentos, decisiones y conocimiento organizacional mediante consultas cotidianas, sin necesidad de salir de su flujo de trabajo.

Encontrar el conocimiento de tu empresa más rápido con las herramientas de búsqueda con IA de Slack

Para las organizaciones, encontrar información no se limita a realizar una búsqueda. Se trata de conectar personas, conversaciones, documentos y sistemas en un sistema operativo de trabajo unificado y con capacidad de búsqueda. Las herramientas de búsqueda con IA de Slack ayudan a reunir la información que los equipos necesitan, justo donde la necesitan.

Estas son algunas de las formas en que puedes usar la búsqueda con IA de Slack para encontrar información más rápido:

Usa Slackbot para responder cualquier pregunta

Slackbot lleva la búsqueda al siguiente nivel, permitiéndote hacer preguntas de seguimiento, solicitar un resumen de los resultados y actuar con la información que encuentras. Es tu asistente de IA personal para el trabajo, que te ayuda a investigar conversaciones, preparar reuniones, analizar informes y crear contenido con tu propia voz. Puede utilizar conversaciones, archivos, historial compartido y recursos conectados para ofrecerte información relevante y ayudarte a trabajar con mayor eficacia.

También puedes usar Slackbot para crear respuestas personalizadas a las preguntas recurrentes en los canales de Slack. Por ejemplo, puedes configurarlo para que, cuando un empleado pregunte la contraseña del Wi-Fi en el canal de TI, Slack proporcione automáticamente una respuesta predefinida o un enlace al recurso correspondiente.

Usa la barra de búsqueda para aprovechar la búsqueda empresarial con IA de Slack

Con la búsqueda basada en IA, ya no dependes de que las palabras clave coincidan exactamente. La búsqueda empresarial con IA de Slack interpreta el significado y la intención, de modo que puedes expresar lo que necesitas con consultas en lenguaje natural, sin preocuparte por perder resultados por no usar los términos exactos o los filtros de búsqueda correctos.

Puedes escribir preguntas del día a día directamente en la barra de búsqueda de Slack, como estas:

¿Qué decidimos sobre la hoja de ruta del T3?

¿Cuál es la última información sobre el rediseño de la web?

¿Por qué retrasamos el lanzamiento del producto?

La búsqueda empresarial permite que la IA, con conciencia de permisos, analice las conversaciones relevantes de Slack junto con las herramientas de la organización conectadas para generar una respuesta con las fuentes que la respaldan.

Usa la búsqueda empresarial en aplicaciones de terceros

Aunque aplicaciones como Google Workspace, Salesforce, Jira y Confluence ofrecen un soporte valiosísimo a los empleados, pasar de una a otra puede ralentizarte. En algunos casos, puede que tengas que cambiar entre varias aplicaciones solo para responder una pregunta. Esto ralentiza la búsqueda y genera fricción cognitiva: tienes que recordar dónde están los recursos, qué buscabas dentro de ese recurso y luego volver a tu tarea original para continuar trabajando.

La búsqueda empresarial reduce el cambio de interfaz al permitirte buscar en otras fuentes dentro de la plataforma donde ya colaboras. Slack actúa como un centro de búsqueda centralizado para el conocimiento distribuido de la empresa, ahorrándote tiempo y energía mental para el trabajo de mayor valor.

Conectar tus herramientas de trabajo es un proceso sencillo. Un administrador configura la fuente de búsqueda empresarial, y los usuarios conectan y autorizan sus cuentas donde sea necesario. El contenido al que un usuario podría acceder desde esa fuente queda entonces disponible para ese usuario a través de la búsqueda de Slack. Los permisos siguen aplicándose, de modo que los usuarios solo ven la información a la que están autorizados a acceder.

Necesitamos un panel único para todas nuestras fuentes de datos en nuestros diferentes sistemas. La búsqueda empresarial en Slack ofrece exactamente eso. Con la ayuda de la IA, podemos mostrar toda la información adecuada directamente a nuestros usuarios. HC Madsen Ingeniero sénior de sistemas de TI, EasyPark Group

Ventajas de usar la búsqueda con IA de Slack

La búsqueda con IA de Slack conecta el conocimiento organizacional con el trabajo del día a día. La búsqueda con IA te acerca la información allí donde trabajas, para mejorar tu productividad, precisión y colaboración.

Estas son algunas de las ventajas más destacadas con ejemplos prácticos:

Encuentra información más rápido. Ya no necesitas dar con las palabras clave exactas ni saber dónde está guardada cada cosa. Por ejemplo, puedes hacer preguntas sobre una decisión de proyecto y obtener respuestas sin tener que rebuscar en notas de reuniones antiguas o en hilos de conversaciones.

Ya no necesitas dar con las palabras clave exactas ni saber dónde está guardada cada cosa. Por ejemplo, puedes hacer preguntas sobre una decisión de proyecto y obtener respuestas sin tener que rebuscar en notas de reuniones antiguas o en hilos de conversaciones. Menos cambios de interfaz entre aplicaciones. Puedes encontrar información en Salesforce, Google Drive o Slack sin tener que buscar en cada sistema por separado.

Puedes encontrar información en Salesforce, Google Drive o Slack sin tener que buscar en cada sistema por separado. Mejor retención del conocimiento organizacional. Las decisiones y la experiencia acumulada no quedan enterradas en documentos antiguos o hilos de comentarios. Son fácilmente accesibles incluso después de que los proyectos se cierren o las conversaciones terminen.

Las decisiones y la experiencia acumulada no quedan enterradas en documentos antiguos o hilos de comentarios. Son fácilmente accesibles incluso después de que los proyectos se cierren o las conversaciones terminen. Decisiones más fundamentadas. Con una simple búsqueda con IA, puedes consultar opiniones de clientes, el historial de un proyecto y decisiones anteriores para orientar las elecciones futuras.

Con una simple búsqueda con IA, puedes consultar opiniones de clientes, el historial de un proyecto y decisiones anteriores para orientar las elecciones futuras. Menos trabajo manual y duplicado. Ya no hace falta volver a crear documentos ni responder preguntas que alguien ya respondió hace meses, ya que cualquiera puede recuperarlos de forma rápida y sencilla.

Ya no hace falta volver a crear documentos ni responder preguntas que alguien ya respondió hace meses, ya que cualquiera puede recuperarlos de forma rápida y sencilla. Mejor colaboración entre equipos. Ventas, producto, marketing e ingeniería pueden acceder a información relevante de otros departamentos sin depender de reuniones constantes ni actualizaciones de estado.

Prácticas recomendadas para usar la búsqueda con IA de Slack

La búsqueda con IA de Slack puede transformar la forma en que los equipos trabajan y se comunican. Para sacar el máximo partido a sus funcionalidades, sigue estas prácticas recomendadas.

1. Mantén el conocimiento de tu organización en lugares accesibles para Slack

La búsqueda con IA de Slack se basa en el contenido de su índice, incluidos los historiales de canales, los canvas, los archivos subidos y las aplicaciones integradas. Para que la información sea localizable, evita guardar conocimiento clave en unidades locales, documentos no compartidos o sistemas de mensajería externos a la plataforma. Asegúrate de verificar la configuración de privacidad de canales y archivos para que la búsqueda con IA de Slack pueda acceder a lo que tú y tu equipo necesitáis, manteniendo los datos sensibles protegidos.

2. Conecta las aplicaciones de tu empresa

Conecta los sistemas que contienen el conocimiento que los miembros de tu equipo necesitan para trabajar, como Google Drive, GitHub, Salesforce y Confluence. Esto hace que la búsqueda sea más productiva al ofrecer acceso común a la gestión del conocimiento distribuida, y añade un contexto valioso para Slackbot y las respuestas de IA. Slack se integra con miles de aplicaciones para que todo esté conectado a un sistema operativo de trabajo centralizado.

3. Organiza las conversaciones en canales dedicados

Crea canales para proyectos, equipos y temas específicos utilizando una convención de nomenclatura coherente. Usa las pestañas de la parte superior de un canal para crear canvas y listas, y adjunta archivos importantes que organicen la información a la que los equipos necesitan consultar con regularidad, como enlaces compartidos, planes de proyecto, políticas y notas de reuniones.

4. Traslada las conversaciones clave de los mensajes directos a los canales

Mantén las decisiones y actualizaciones relevantes en canales de proyecto o de equipo para que formen parte del historial de búsqueda de Slack. La búsqueda con IA de Slack respeta los permisos y no puede extraer respuestas de los mensajes directos en los que el usuario no participa. Usar los canales de forma reflexiva garantiza que el conocimiento se preserve, sea localizable y esté accesible para todo el equipo.

5. Mantén la calidad del conocimiento de forma continua

La búsqueda con IA de Slack puede recuperar información, pero depende de que tu equipo mantenga actualizado el conocimiento clave de la organización y de los proyectos. Revisa periódicamente los recursos más valiosos, como canvas compartidos, documentos y archivos, para actualizar el contenido obsoleto y eliminar los enlaces rotos.

6. Equilibra la accesibilidad con la gobernanza y los permisos

Hacer que el conocimiento sea localizable no significa que todo deba ser accesible para todo el mundo. La búsqueda empresarial de Slack tiene en cuenta los permisos, de modo que los miembros del equipo solo pueden buscar el contenido al que están autorizados a acceder.

Convierte el conocimiento organizacional en respuestas con la búsqueda con IA de Slack

Las organizaciones ya tienen la información que necesitan, y la IA de Slack ayuda a sus empleados a encontrarla y aprovecharla. Integra conversaciones, archivos, plataformas conectadas y contexto organizacional directamente en el flujo de trabajo. Además, Slackbot te permite ir más allá de la simple recuperación de información: puedes actuar sobre ella redactando mensajes, resumiendo conversaciones, extrayendo datos de herramientas conectadas y configurando flujos de trabajo según lo que le pidas. Reduce los cambios de interfaz y el trabajo manual, para que dediques menos tiempo a buscar lo que necesitas y más tiempo a tareas de mayor valor.

Una búsqueda con IA eficaz va más allá de indexar documentos. Requiere conectar conversaciones, conocimiento de confianza y descubrimiento impulsado por IA para hacer llegar la información allí donde se trabaja.