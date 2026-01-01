L’organisation en canaux, la connexion des applications, la mise à jour des ressources et la gestion des autorisations appropriées contribuent à l’utilité et à la fiabilité des réponses générées par l’IA.

Slack peut se connecter à des centaines d’outils de travail, permettant aux équipes d’effectuer des recherches dans plusieurs applications et de centraliser les informations en un seul endroit.

Les équipes peuvent poser des questions de suivi, créer des résumés ou agir sur les résultats de recherche grâce à l’assistance par l’IA.

Les requêtes en langage naturel permettent aux utilisateurs de rechercher des conversations, des fichiers et des informations organisationnelles sans se soucier des mots-clés exacts ni des sources.

À propos de ce cas d’utilisation

Les organisations disposent aujourd’hui de plus d’outils que jamais pour accélérer le travail et favoriser la collaboration. Mais à mesure que les entreprises se développent et enrichissent leur espace de travail numérique, la multiplication des outils peut fragmenter le travail et disperser les informations essentielles entre e-mails, documents, applications et outils de chat. Les collaborateurs perdent un temps précieux à rechercher les informations dont ils ont besoin, au détriment des tâches à forte valeur ajoutée.

Souvent, la recherche traditionnelle ne suffit pas. Elle exige de connaître le bon mot-clé, le bon fichier, la bonne personne ou le bon canal, ce qui n’est pas toujours possible. C’est là que la recherche alimentée par Slack AI sait se rendre utile : les équipes peuvent rapidement retrouver des conversations, des documents, des décisions et l’expertise de leur organisation grâce à des requêtes en langage courant, sans jamais quitter leur flux de travail.

Comment trouver les connaissances de votre entreprise plus vite avec les outils de recherche IA de Slack

Pour les organisations, trouver des informations ne se limite pas à une simple recherche. Il s’agit de relier les personnes, les conversations, les documents et les systèmes au sein d’un système d’exploitation professionnel unique et consultable. Les outils de recherche via Slack AI permettent de centraliser les informations dont les équipes ont besoin, là où elles en ont besoin.

Voici quelques-unes des façons dont vous pouvez utiliser la recherche via Slack AI pour trouver des informations plus rapidement :

Utiliser Slackbot pour répondre à toutes vos questions

Slackbot fait passer la recherche au niveau supérieur en vous permettant de poser des questions de suivi, de demander un résumé des résultats et d’agir à partir des informations trouvées. C’est votre assistant IA personnel pour le travail : il vous aide à explorer des discussions, à préparer des réunions, à analyser des rapports et à créer du contenu adapté à votre style. Il peut s’appuyer sur des conversations, des fichiers, l’historique partagé et des ressources connectées pour vous proposer des informations pertinentes et vous aider à faire avancer vos projets.

Vous pouvez également utiliser Slackbot pour créer des réponses automatiques aux questions récurrentes dans les canaux Slack. Par exemple, vous pouvez le configurer afin que, lorsqu’un collaborateur demande le mot de passe Wi-Fi dans le canal de l’équipe informatique, Slack fournisse automatiquement une réponse prédéfinie ou un lien vers la ressource appropriée.

Utiliser la barre de recherche pour accéder à la recherche d’entreprise optimisée par l’IA de Slack

Grâce à la recherche optimisée par l’IA, vous n’êtes plus tributaire d’une correspondance exacte des mots-clés. La recherche d’entreprise par IA de Slack interprète le sens et l’intention, ce qui vous permet d’exprimer vos besoins en langage naturel, sans vous inquiéter de manquer des résultats parce que vous n’utilisez pas les bons termes ou filtres de recherche.

Vous pouvez saisir directement des questions du quotidien comme celles-ci dans la barre de recherche Slack :

Qu’avons-nous décidé concernant la feuille de route du T3 ?

Quelle est la dernière mise à jour concernant la refonte du site web ?

Pourquoi avons-nous repoussé le lancement du produit ?

La recherche d’entreprise permet à une IA qui tient compte des autorisations de parcourir les conversations Slack pertinentes ainsi que les outils organisationnels connectés pour générer une réponse accompagnée des sources correspondantes.

Utiliser la recherche d’entreprise dans des applications tierces

Bien que des applications comme Google Workspace, Salesforce, Jira et Confluence offrent une aide précieuse aux collaborateurs, le fait d’avoir à passer de l’une à l’autre peut vous ralentir. Dans certains cas, vous devrez peut-être basculer entre plusieurs applications rien que pour répondre à une seule question, ce qui ralentit la recherche et génère une charge cognitive : vous devez vous souvenir où se trouvent les ressources, ce que vous y cherchiez, puis revenir à votre tâche initiale pour continuer à travailler.

La recherche d’entreprise réduit les changements de contexte en vous permettant d’effectuer des recherches dans d’autres sources directement via la plateforme sur laquelle vous collaborez déjà. Slack fait office de plateforme centrale consultable pour les connaissances distribuées de l’entreprise, vous faisant gagner du temps et des efforts pour les tâches à forte valeur ajoutée.

La connexion de vos outils de travail est simple. Un administrateur configure la source de recherche d’entreprise, puis les utilisateurs connectent et autorisent leurs comptes selon les besoins. Le contenu auquel un utilisateur peut accéder depuis cette source lui devient alors disponible via la recherche Slack. Les autorisations s’appliquent toujours, de sorte que les utilisateurs ne voient que les informations auxquelles ils sont autorisés à accéder.

Nous avons besoin d’une seule interface pour toutes nos sources de données dans nos différents systèmes. C’est exactement ce que la recherche d’entreprise dans Slack propose. Avec l’aide de l’IA, nous pouvons directement faire remonter toutes les informations utiles pour nos utilisateurs. HC Madsen Ingénieur des systèmes informatiques senior, EasyPark Group

Avantages de la recherche via Slack AI

La recherche via Slack AI relie les connaissances de l’organisation au travail quotidien. La recherche par IA vous apporte les informations utiles là où vous travaillez, afin d’améliorer votre productivité, votre précision et votre collaboration.

Voici quelques-uns des avantages les plus importants, ainsi que des exemples concrets :

Accès plus rapide aux informations. Vous n’avez plus besoin de connaître les meilleurs mots-clés ni de savoir précisément où se trouvent les informations. Par exemple, vous pouvez poser des questions sur une décision liée à un projet et obtenir des réponses sans avoir à fouiller parmi d’anciennes notes de réunion ou de vieux fils de discussion.

Vous n’avez plus besoin de connaître les meilleurs mots-clés ni de savoir précisément où se trouvent les informations. Par exemple, vous pouvez poser des questions sur une décision liée à un projet et obtenir des réponses sans avoir à fouiller parmi d’anciennes notes de réunion ou de vieux fils de discussion. Moins de changements de contexte entre les applications. Vous pouvez retrouver des informations dans Salesforce, Google Drive ou Slack sans avoir à parcourir chaque système séparément.

Vous pouvez retrouver des informations dans Salesforce, Google Drive ou Slack sans avoir à parcourir chaque système séparément. Conservation plus efficace des connaissances de l’organisation. Les décisions et l’expertise ne sont plus enfouies dans d’anciens documents ou des fils de discussion. Elles restent facilement accessibles, même après la clôture des projets ou la fin des conversations.

Les décisions et l’expertise ne sont plus enfouies dans d’anciens documents ou des fils de discussion. Elles restent facilement accessibles, même après la clôture des projets ou la fin des conversations. Prise de décision plus éclairée. Grâce à une simple recherche par IA, vous pouvez retrouver les commentaires des clients, l’historique des projets et les décisions passées pour orienter vos choix futurs.

Grâce à une simple recherche par IA, vous pouvez retrouver les commentaires des clients, l’historique des projets et les décisions passées pour orienter vos choix futurs. Moins de travail manuel et de doublons. Vous n’avez plus besoin de recréer des documents ni de répondre à des questions déjà traitées des mois auparavant, car tout peut être retrouvé rapidement et facilement.

Vous n’avez plus besoin de recréer des documents ni de répondre à des questions déjà traitées des mois auparavant, car tout peut être retrouvé rapidement et facilement. Collaboration transverse optimisée. Les équipes chargées des ventes, des produits, du marketing et de l’ingénierie peuvent toutes accéder aux informations utiles des unes et des autres, sans dépendre de réunions incessantes ni de points d’avancement permanents.

Bonnes pratiques applicables pour utiliser la recherche via Slack AI

La recherche par IA de Slack peut transformer la façon dont les équipes travaillent et communiquent. Appliquez les bonnes pratiques suivantes pour tirer le meilleur parti de ses fonctionnalités.

1. Conserver les connaissances de votre organisation dans des emplacements accessibles à Slack

La recherche via Slack AI repose sur les contenus indexés, notamment l’historique des canaux, les canevas, les fichiers importés et les applications intégrées. Pour que vos informations soient faciles à trouver, évitez de stocker les connaissances clés sur des disques locaux, des documents non partagés ou des messageries hors plateforme. Vérifiez les paramètres de confidentialité des canaux et des fichiers afin que la recherche via Slack AI puisse accéder à ce dont vous et votre équipe avez besoin, tout en protégeant les données sensibles.

2. Connecter vos applications professionnelles

Connectez les systèmes qui contiennent les connaissances dont vos collaborateurs ont besoin pour travailler, comme Google Drive, GitHub, Salesforce et Confluence. Cette démarche rend la recherche plus efficace en offrant un accès commun à la gestion des connaissances distribuée et enrichit le contexte disponible pour Slackbot et les réponses de l’IA. Slack s’intègre à des milliers d’applications afin que tout soit connecté à un système d’exploitation professionnel centralisé.

3. Organiser les conversations dans des canaux dédiés

Créez des canaux pour des projets, des équipes et des thèmes spécifiques en suivant une convention de nommage cohérente. Utilisez les onglets en haut d’un canal pour créer des canevas et des listes et joignez-y les fichiers importants qui regroupent les informations auxquelles les équipes doivent se référer régulièrement, comme les liens partagés, les plans de projet, les politiques et les notes de réunion.

4. Déplacer les discussions clés des messages directs vers les canaux

Conservez les décisions et les mises à jour pertinentes dans des canaux dédiés aux projets ou aux équipes afin qu’elles fassent partie de l’historique consultable de Slack. La recherche via Slack AI tient compte des autorisations et ne peut pas extraire de réponses à partir de messages directs qui ne concernent pas l’utilisateur. L’utilisation éclairée des canaux garantit que les connaissances sont préservées, consultables et accessibles à toute l’équipe.

5. Maintenir en permanence la qualité des connaissances

Si la recherche via Slack AI peut faire remonter des informations, il revient à votre équipe de maintenir à jour les connaissances clés de l’organisation et des projets. Révisez régulièrement les ressources importantes (telles que les canevas partagés, les documents et les fichiers) pour actualiser les contenus obsolètes et retirer les liens morts.

6. Équilibrer accessibilité, gouvernance et autorisations

La visibilité des connaissances ne signifie pas que tout doit être accessible à tout le monde. La recherche d’entreprise Slack tient compte des autorisations : les membres de l’équipe ne peuvent parcourir que les contenus auxquels ils sont autorisés à accéder.

Transformer les connaissances de votre organisation en réponses grâce à la recherche via Slack AI

Les organisations possèdent les informations dont elles ont besoin et Slack AI aide leurs collaborateurs à les retrouver et à les exploiter. Elle intègre les conversations, les fichiers, les plateformes connectées et le contexte organisationnel directement dans le flux de travail. De plus, Slackbot vous permet de dépasser le cadre de la simple récupération d’informations : vous pouvez passer à l’action en rédigeant des messages, en résumant des conversations, en extrayant des données depuis des outils connectés et en configurant des flux de travail adaptés à vos besoins. Il limite les changements de contexte et le travail manuel, de sorte que vous passez moins de temps à chercher ce dont vous avez besoin et plus de temps à accomplir des tâches à forte valeur ajoutée.

Une recherche par IA efficace va bien au-delà de la simple indexation de documents. Elle nécessite de relier les conversations, les connaissances fiables et la découverte alimentée par l’IA pour fournir les informations là où vous travaillez.