Offrez aux nouvelles recrues la possibilité de poser des questions, de collaborer et de tisser des liens grâce aux canaux et aux appels d’équipe, tout en leur apportant le soutien nécessaire pour se mettre rapidement au travail.

Utilisez le générateur de flux de travail et Slackbot pour automatiser les rappels, les notifications, les approbations et d’autres tâches de routine, afin de réduire les relances manuelles et d’éviter de manquer des étapes.

Utilisez des canaux dédiés, des listes de tâches et des étapes structurées pour offrir à chaque nouvelle recrue un parcours d’intégration clair, quelle que soit son équipe ou sa localisation.

Regroupez les conversations, les supports de formation, les FAQ, les politiques et autres ressources d’intégration dans un espace de travail partagé, afin que les nouvelles recrues puissent trouver des informations et échanger avec leurs collègues sans avoir à chercher parmi des outils épars.

À propos de ce cas d’utilisation

Une intégration efficace des collaborateurs ne se résume pas à remplir des formulaires. Chaque nouvelle recrue doit comprendre son rôle, trouver les informations dont elle a besoin, tisser des liens avec ses collègues et savoir rapidement à qui poser ses questions. Pour les équipes hybrides et à distance, le processus d’intégration est souvent réparti entre plusieurs canaux de communication. Les nouvelles recrues rassemblent des données issues d’e-mails, de documents, de systèmes RH, de réunions et d’autres outils, ce qui peut générer plus de confusion que de clarté.

Slack regroupe les échanges et les ressources au sein d’un espace de travail unique et partagé. Les équipes peuvent accompagner les nouvelles recrues tout au long des activités d’intégration (des présentations aux collègues aux formations et au partage des connaissances) sans quitter Slack. La centralisation de toutes les activités d’intégration et leur ajustement au fil du temps permettent aux organisations de bâtir une expérience plus cohérente et évolutive pour les nouvelles recrues de l’équipe.

Comment intégrer de nouvelles recrues avec Slack

Une intégration réussie commence par la création de liens. Les nouvelles recrues doivent nouer des relations avec leurs collègues, comprendre les processus et les attentes et s’imprégner de la culture d’entreprise, souvent très rapidement. Slack peut contribuer à simplifier ce parcours en permettant aux équipes de créer des flux de travail d’intégration qui réduisent la surcharge d’informations, les processus incohérents et les tâches oubliées. Voici comment cela fonctionne.

Créer des canaux dédiés à l’intégration

Créez un canal dédié à l’intégration des collaborateurs, où les nouvelles recrues peuvent consulter des annonces, des messages de bienvenue, des présentations et des réponses aux questions fréquentes. Vous pouvez également créer des canaux propres à chaque équipe ou département, afin que les collaborateurs puissent suivre les conversations pertinentes et apprendre les processus.

Utiliser Slackbot pour définir des étapes de formation

Les équipes peuvent utiliser Slackbot pour envoyer des rappels, répondre aux questions courantes et orienter les nouvelles recrues vers les ressources pertinentes à mesure qu’elles avancent dans leur parcours d’intégration. Par exemple, Slackbot peut envoyer des rappels automatiques pour planifier une réunion, suivre la formation des collaborateurs ou consulter une politique, ce qui aide les nouvelles recrues de l’équipe à rester à jour dans leurs tâches durant leurs premières semaines.

Automatiser les tâches d’intégration répétitives avec le générateur de flux de travail

Grâce au générateur de flux de travail, les équipes peuvent décomposer le processus d’intégration en une série d’étapes reproductibles. Utilisez l’automatisation des flux de travail pour informer les responsables lorsque les nouvelles recrues franchissent une étape ou demandent une validation. L’automatisation de ces tâches réduit le suivi manuel, tout en simplifiant le processus d’intégration.

Faire le point avec vos nouvelles recrues à l’aide des appels d’équipe

Les nouvelles recrues ont souvent des questions auxquelles il est plus facile de répondre en direct. Cependant, toutes les interactions ne nécessitent pas d’être planifiées dans un agenda. Utilisez les appels d’équipe pour organiser des points spontanés, afin que les responsables puissent présenter des collègues ou répondre à des questions sans organiser de réunion formelle.

Créer une plateforme centrale d’intégration avec les canevas

Un canevas peut servir de plateforme centrale pour les informations d’intégration : annuaires d’équipe, FAQ, politiques de l’entreprise et supports de formation. Les collaborateurs disposent ainsi d’un emplacement unique en cas de question, sans avoir à fouiller dans les e-mails ou des documents épars.

Suivre les tâches d’intégration avec des listes

Utilisez les listes pour assurer le suivi des tâches d’intégration, des étapes clés, des responsables et des échéances. Grâce à un ensemble clair de tâches et d’attentes, les nouvelles recrues, les responsables et les équipes RH peuvent se responsabiliser mutuellement et identifier les tâches en retard avant qu’elles ne ralentissent le processus d’intégration.

Se lancer plus rapidement grâce aux modèles d’intégration

Les modèles prêts à l’emploi de Slack permettent aux équipes RH et aux responsables de mieux préparer le processus d’intégration. Commencez par ajouter le guide d’intégration des nouvelles recrues, un modèle facile à utiliser pour accompagner les collaborateurs durant les premiers jours et les premières semaines. Complétez-le avec un modèle de liste de tâches pour l’intégration des collaborateurs pour structurer l’ensemble du parcours d’intégration. Enfin, personnalisez le modèle de guide des avantages avec les informations propres à votre entreprise, afin de créer une ressource partageable pour vos nouvelles recrues comme pour vos collaborateurs actuels.

Connecter vos outils d’intégration tiers grâce aux intégrations

Slack peut s’intégrer aux outils déjà utilisés par votre organisation pour l’intégration, notamment les plateformes SIRH, les agendas, les espaces de stockage de documents, les outils de génération de tickets, les systèmes de formation et les solutions de gestion des identités. La connexion de ces systèmes rend les données pertinentes directement accessibles dans le flux de travail de la nouvelle recrue au sein de Slack, ce qui réduit les changements de contexte.

Slack est l’endroit où je travaille avec mon équipe au quotidien, et notre objectif est de faire de Codex un véritable collaborateur. Pour cela, Slack est l’espace le plus naturel. Alexander Embiricos Membre de l’équipe produit, OpenAI

Avantages de l’utilisation de Slack pour l’intégration

Slack vous permet de centraliser les ressources et les échanges liés à l’intégration dans l’espace de travail que vous utilisez déjà, ce qui réduit les changements de contexte aussi bien pour les nouvelles recrues que pour les collaborateurs qui contribuent à leur intégration. Au sein de cet espace centralisé, vous pouvez rendre le processus plus prévisible, organisé et collaboratif.

Slack aide les organisations à optimiser l’intégration de plusieurs façons :

Permettez aux nouvelles recrues de se lancer plus rapidement. Grâce aux rappels automatisés et à un référentiel central des ressources d’intégration, les nouvelles recrues peuvent effectuer les tâches clés, trouver des réponses et s’adresser aux bonnes personnes, ce qui leur permet d’atteindre leur pleine productivité plus rapidement.

Grâce aux rappels automatisés et à un référentiel central des ressources d’intégration, les nouvelles recrues peuvent effectuer les tâches clés, trouver des réponses et s’adresser aux bonnes personnes, ce qui leur permet d’atteindre leur pleine productivité plus rapidement. Assurez une expérience d’intégration cohérente. Standardisez les flux de travail et les listes de tâches pour garantir que chaque nouvelle recrue suit les mêmes étapes d’intégration, quelle que soit son équipe ou sa localisation. L’élaboration d’un flux de travail d’intégration uniforme offre également aux RH et aux responsables un processus clair à suivre.

Standardisez les flux de travail et les listes de tâches pour garantir que chaque nouvelle recrue suit les mêmes étapes d’intégration, quelle que soit son équipe ou sa localisation. L’élaboration d’un flux de travail d’intégration uniforme offre également aux RH et aux responsables un processus clair à suivre. Améliorez la communication au sein de l’organisation. Les outils de communication interne tels que les canaux partagés et les appels d’équipe permettent aux membres de l’équipe de collaborer et de faire le point avec les nouvelles recrues de façon fluide, sans encombrer votre agenda de réunions superflues.

Les outils de communication interne tels que les canaux partagés et les appels d’équipe permettent aux membres de l’équipe de collaborer et de faire le point avec les nouvelles recrues de façon fluide, sans encombrer votre agenda de réunions superflues. Facilitez l’accès aux connaissances internes. Créez une plateforme d’intégration centralisée dans le canevas, où les ressources spécifiques à chaque rôle, les supports de formation, les FAQ et les politiques sont faciles à trouver et à consulter à nouveau. Avec ces ressources à portée de main, les nouvelles recrues passent moins de temps à chercher des informations.

Créez une plateforme d’intégration centralisée dans le canevas, où les ressources spécifiques à chaque rôle, les supports de formation, les FAQ et les politiques sont faciles à trouver et à consulter à nouveau. Avec ces ressources à portée de main, les nouvelles recrues passent moins de temps à chercher des informations. Réduisez les tâches d’intégration manuelles. Utilisez le générateur de flux de travail pour automatiser des tâches telles que les notifications, les approbations, la distribution de listes de tâches et bien plus encore. Cette démarche réduit le suivi répétitif et libère du temps pour les responsables et les équipes RH, qui peuvent se concentrer sur l’accompagnement des collaborateurs.

Utilisez le générateur de flux de travail pour automatiser des tâches telles que les notifications, les approbations, la distribution de listes de tâches et bien plus encore. Cette démarche réduit le suivi répétitif et libère du temps pour les responsables et les équipes RH, qui peuvent se concentrer sur l’accompagnement des collaborateurs. Renforcez l’engagement et les liens. Slack facilite la création de liens entre les membres des équipes à distance en offrant un espace propice au partage de connaissances, aux échanges informels et aux rencontres en face à face. Ces interactions informelles aident les nouvelles recrues en télétravail ou en mode hybride à se sentir mieux intégrées plus rapidement.

Quelles sont les bonnes pratiques d’intégration des nouvelles recrues ?

Une intégration efficace est un processus continu, et non une simple session d’orientation le premier jour d’un collaborateur. Pour être réussie, elle doit aider les nouvelles recrues à acquérir des connaissances et à tisser des liens avec leurs collègues, deux éléments indispensables pour gagner en confiance et en efficacité. Les organisations peuvent appliquer ces bonnes pratiques pour offrir une expérience d’intégration enrichissante :

Préparez les collaborateurs avant leur premier jour. Communiquez clairement les informations pratiques : où aller, à quoi s’attendre, documents à remplir ou formations à suivre avant la date de prise de poste, etc. La création d’un message de bienvenue et d’une liste de tâches pour la pré-intégration aide les nouvelles recrues à se sentir sereines et prêtes pour leur arrivée.

Communiquez clairement les informations pratiques : où aller, à quoi s’attendre, documents à remplir ou formations à suivre avant la date de prise de poste, etc. La création d’un message de bienvenue et d’une liste de tâches pour la pré-intégration aide les nouvelles recrues à se sentir sereines et prêtes pour leur arrivée. Centralisez les ressources d’intégration. Rassemblez les ressources d’intégration telles que les supports de formation, les FAQ et les politiques dans un référentiel central comme un canevas Slack. Cela offre aux nouvelles recrues un point de départ clair pour trouver les informations importantes.

Rassemblez les ressources d’intégration telles que les supports de formation, les FAQ et les politiques dans un référentiel central comme un canevas Slack. Cela offre aux nouvelles recrues un point de départ clair pour trouver les informations importantes. Mettez en place des canaux de communication clairs. Assurez-vous que les nouvelles recrues savent où trouver les mises à jour, poser leurs questions et rester en contact avec leurs collègues. Créez des canaux de communication pour chaque équipe et chaque type de demande, afin de garder les échanges organisés et facilement consultables.

Assurez-vous que les nouvelles recrues savent où trouver les mises à jour, poser leurs questions et rester en contact avec leurs collègues. Créez des canaux de communication pour chaque équipe et chaque type de demande, afin de garder les échanges organisés et facilement consultables. Automatisez les tâches administratives répétitives. Planifiez les notifications, les approbations et les rappels dans la mesure du possible, afin de réduire les suivis manuels. Les rappels d’intégration automatisés permettent également d’éviter que des tâches ne soient oubliées.

Planifiez les notifications, les approbations et les rappels dans la mesure du possible, afin de réduire les suivis manuels. Les rappels d’intégration automatisés permettent également d’éviter que des tâches ne soient oubliées. Encouragez la collaboration et la création de liens dès le début. Présentez les nouvelles recrues de l’équipe à leurs collègues et favorisez les échanges informels ainsi que la collaboration transverse. La confiance entre collègues est un précieux atout pour la réussite des projets à venir.

Présentez les nouvelles recrues de l’équipe à leurs collègues et favorisez les échanges informels ainsi que la collaboration transverse. La confiance entre collègues est un précieux atout pour la réussite des projets à venir. Définissez des étapes structurées. Fixez des objectifs d’intégration qui s’étendent au-delà des premières semaines. Avec des étapes régulières à atteindre (par exemple à 30, 60 et 90 jours), les nouvelles recrues ont une vision claire des attentes et les responsables disposent d’occasions concrètes de répondre aux questions et de lever les obstacles.

Fixez des objectifs d’intégration qui s’étendent au-delà des premières semaines. Avec des étapes régulières à atteindre (par exemple à 30, 60 et 90 jours), les nouvelles recrues ont une vision claire des attentes et les responsables disposent d’occasions concrètes de répondre aux questions et de lever les obstacles. Collectez des commentaires et améliorez-vous en continu. Interrogez les nouvelles recrues pour savoir ce qui était efficace et ce qui pourrait être amélioré. Qu’est-ce qui les a déconcertées ? Quelles informations ont-elles eu du mal à trouver ? Utilisez ces commentaires pour affiner votre processus d’intégration.

Aider vos nouvelles recrues à être opérationnelles plus rapidement grâce à Slack

Un processus d’intégration réussi va bien au-delà de la documentation et de la formation. Il faut également mettre en place des canaux de communication cohérents, proposer des informations accessibles et faciles à trouver et connecter les flux de travail pour que les nouvelles recrues sachent ce qui les attend et où trouver de l’aide en cas de blocage.

Slack réunit tous ces éléments dans un espace de travail unique où les nouvelles recrues peuvent échanger avec leurs collègues, accéder aux ressources d’intégration, effectuer leurs tâches et poser leurs questions sans changer de contexte. Les flux de travail automatisés et les informations centralisées simplifient l’intégration pour les RH et les responsables et facilitent la gestion et le suivi des tâches entre les équipes. Résultat ? Une expérience d’intégration qui aide les nouvelles recrues à gagner en compétences, à tisser des liens avec leurs collègues et à apporter leur contribution plus rapidement.