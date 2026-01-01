チャンネルやハドルミーティングを通じて、新入社員が質問したり、ほかのメンバーと協力したり、関係を築いたりできる機会を提供しながら、仕事に早く馴染むために必要なサポートを届けましょう。

ワークフロービルダーと Slackbot を活用して、リマインダー、通知、承認、その他のルーティン作業を自動化しましょう。手動でのフォローアップを減らし、対応漏れを防ぐことができます。

専用チャンネル、チェックリスト、体系的なマイルストーンを活用して、チームや場所にかかわらず、すべての新入社員が明確な研修過程をたどれるようにしましょう。

会話、研修資料、よくある質問、ポリシー、その他の研修リソースを共有ワークスペースに集約することで、新入社員は分断されたツールを横断して情報を探し回ることなく、必要な情報にアクセスしたり、同僚とつながったりすることができます。

このユースケースについて

新入社員研修は、書類への記入だけではありません。新入社員一人ひとりが、自分の役割を理解し、必要な情報を見つけ、同僚とつながり、疑問が生じたときに誰に聞けばよいかをすぐに把握できる環境が求められます。ハイブリッドワークやリモートワークのチームでは、研修プロセスが複数のコミュニケーション手段に分散してしまうことが少なくありません。新入社員はメール、ドキュメント、 HR システム、ミーティング、各種ツールから情報をかき集めることになり、状況が明確になるどころか、かえって混乱を招くことがあります。

Slack は会話とリソースを 1 つの共有ワークスペースに集約します。チームは、同僚との顔合わせからトレーニング、ナレッジ共有まで、研修に関するあらゆる取り組みを Slack 内で進めることができます。すべての研修活動を1 か所にまとめ、継続的に改善していくことで、組織は新しいメンバーに対して、より一貫性がありスケーラブルな体験を提供できるようになります。

Slack で新入社員の研修を行う方法

社員研修を成功に導くために、まず必要なのは人間関係を築くことです。新入社員は、同僚とのつながりを持ち、業務プロセスや期待される成果を理解し、企業文化への理解を深める必要があります。多くの場合、ごく短期間でこれを実現しなければなりません。Slack はその道のりをシンプルにし、情報過多やプロセスの不統一、タスクの抜け漏れを防ぐオンボーディングワークフローを作成できるようチームを支援します。その具体的な方法をご紹介します。

専用の研修チャンネルを作成する

社員研修専用のチャンネルを作成し、新入社員が社内通知、ウェルカムメッセージ、自己紹介、よくある質問への回答を確認できる場所として利用しましょう。チームや部門ごとのチャンネルを作成することで、社員が関連する会話をフォローしながらプロセスを学べるようにすることもできます。

Slackbot でトレーニングのマイルストーンを設定する

チームは Slackbot を活用して、研修の過程でリマインダーを送信したり、よくある質問に回答したり、新入社員を関連リソースへ案内したりすることができます。例えば、Slackbot によってミーティングのスケジュール設定、社員トレーニングの完了、ポリシーの確認などについて自動リマインダーを送信して、入社後数週間のタスク管理をサポートすることができます。

単調なオンボーディング作業をワークフロービルダーで自動化する

ワークフロービルダーを使えば、研修プロセスを、繰り返し実行できる一連のステップに分解できます。ワークフロー自動化を活用して、新入社員がマイルストーンを達成した際にマネージャーへ通知したり、承認依頼を自動化したりできます。こうした作業を自動化することで、手動でのフォローアップを減らしながら、研修をスムーズに進められます。

ハドルミーティングで新入社員の状況を確認する

新入社員からの質問は、対面の方が答えやすいことが多いですが、すべてのやり取りを正式なカレンダーイベントにする必要はありません。ハドルミーティングを活用した、さっと始められるチェックインで、マネージャーは同僚を紹介したり、質問に答えたりできます。フォーマルな会議をセッティングする必要はありません。

canvas で研修のハブを作成する

canvasは、チームディレクトリ、よくある質問、社内規定、トレーニング資料など、研修情報の一元的なハブとして活用できます。社員は、質問が生じた際、メールや散在するドキュメントを探し回ることなく、1 か所を確認するだけで済みます。

リストで研修のタスクを管理する

リストを使って、研修のタスク、マイルストーン、担当者、期限を管理できます。明確なタスクと期待値が設定されていれば、新入社員、マネージャー、人事担当者がお互いに責任を持ち合い、研修の進行が妨げられる前に、滞っているタスクを発見できます。

従業員研修テンプレートですばやくスタート

Slack のすぐに使えるテンプレートを活用すれば、人事チームやマネージャーは従業員の研修をスムーズに進められます。まずは新入社員研修ガイドを追加して、新入社員の入社後の最初の数日間から数週間を案内するテンプレートとして活用しましょう。これを従業員研修チェックリストテンプレートと組み合わせれば、研修全体の流れを整理できます。最後に、福利厚生ガイドテンプレートを自社の福利厚生情報に合わせてカスタマイズし、新入社員・既存社員の双方が使える共有リソースとして活用しましょう。

インテグレーションでサードパーティの研修ツールをつなぐ

Slack は、人事情報システムプラットフォーム、カレンダー、ドキュメントリポジトリ、チケット管理ツール、学習システム、ID 管理ソリューションなど、研修に使用している既存のツールと連携できます。これらのシステムを連携させることで、関連データを Slack 上の新入社員のワークフローに直接取り込み、ツール間の切り替えを減らすことができます。

目標は Codex をチームの一員にすること。いつも Slack で仕事をしている私たちにとって、それを最も自然に実現できる場所が Slack なのです。 OpenAI Member of Product Staff Alexander Embiricos 氏

Slack を社員研修に活用するメリット

Slack を使えば、研修のリソースや会話を、すでに使用しているワークスペースに集約できます。これにより、新入社員も研修に関わるメンバーも、ツールを切り替える手間を減らすことができます。その一元化された場所で、研修プロセスを、より予測可能で、整理され、かつコラボレーションしやすいものにできます。

Slack は以下の方法で、組織の社員研修を最適化します。

新入社員が仕事に慣れるまでの時間を短縮する。 自動リマインダーと研修リソースの一元管理により、新入社員は重要なタスクを完了し、答えを見つけ、適切な担当者とつながることができるため、より早期に生産性を発揮できるようになります。

自動リマインダーと研修リソースの一元管理により、新入社員は重要なタスクを完了し、答えを見つけ、適切な担当者とつながることができるため、より早期に生産性を発揮できるようになります。 一貫した研修体験を提供する。 ワークフローとチェックリストを標準化することで、所属チームや勤務地に関係なく、すべての新入社員が同じステップで研修を進められるようにします。一貫した研修ワークフローを整備することで、人事担当者やマネージャーも明確なプロセスに従って対応できます。

ワークフローとチェックリストを標準化することで、所属チームや勤務地に関係なく、すべての新入社員が同じステップで研修を進められるようにします。一貫した研修ワークフローを整備することで、人事担当者やマネージャーも明確なプロセスに従って対応できます。 組織全体のコミュニケーションを改善する。 共有チャンネルやハドルミーティングといった社内コミュニケーションツールを活用することで、チームメンバー同士が連携し、不要なミーティングでカレンダーを埋めることなく、新入社員とスムーズにやり取りできます。

共有チャンネルやハドルミーティングといった社内コミュニケーションツールを活用することで、チームメンバー同士が連携し、不要なミーティングでカレンダーを埋めることなく、新入社員とスムーズにやり取りできます。 社内の知見へのアクセスを容易にする。 canvas に一元化された研修ハブを作成し、役割別のリソース、トレーニング資料、よくある質問、ポリシーをいつでも簡単に参照できるようにします。これらのリソースをすぐに使える形で提供することで、新入社員が情報を探し回る時間を削減できます。

canvas に一元化された研修ハブを作成し、役割別のリソース、トレーニング資料、よくある質問、ポリシーをいつでも簡単に参照できるようにします。これらのリソースをすぐに使える形で提供することで、新入社員が情報を探し回る時間を削減できます。 手作業による研修業務を削減する。 ワークフロービルダーを使って、通知、承認、チェックリストの配布などのタスクを自動化し、繰り返しのフォローアップを減らすことができます。これにより、マネージャーや人事担当者はより多くの時間を社員サポートに集中させることができます。

ワークフロービルダーを使って、通知、承認、チェックリストの配布などのタスクを自動化し、繰り返しのフォローアップを減らすことができます。これにより、マネージャーや人事担当者はより多くの時間を社員サポートに集中させることができます。 エンゲージメントとつながりを強化する。Slack は、ナレッジ共有や気軽な会話、対面形式のミーティングの場を提供することで、リモートチームメンバー間の信頼関係を築きやすくします。カジュアルなやり取りにより、ハイブリッド勤務やリモート勤務の新入社員がより早く職場に溶け込めるようになります。

新入社員研修のベストプラクティスとは？

効果的な社員研修は、入社初日の単なるオリエンテーションセッションではなく、継続的なプロセスです。成功するためには、新入社員が知識を習得し、同僚との関係を築けるよう支援する必要があります。どちらも、自信を持って活躍するためには欠かせません。組織は以下のベストプラクティスに従って、充実した研修体験を構築できます。

入社初日より前に準備を整える。 出社場所、当日の流れ、入社前に完了すべき書類手続きやトレーニングについて、わかりやすく伝えましょう。ウェルカムメッセージと事前チェックリストを用意しておくことで、新入社員は自信を持って準備万端で臨めます。

出社場所、当日の流れ、入社前に完了すべき書類手続きやトレーニングについて、わかりやすく伝えましょう。ウェルカムメッセージと事前チェックリストを用意しておくことで、新入社員は自信を持って準備万端で臨めます。 研修リソースを一元化する。 トレーニング資料、よくある質問、ポリシーなどの研修リソースを、Slack canvas などの一元化されたリポジトリにまとめましょう。こうすることで、新入社員は重要な情報を見つけるためにどこに行けばよいかが明確にわかるようになります。

トレーニング資料、よくある質問、ポリシーなどの研修リソースを、Slack canvas などの一元化されたリポジトリにまとめましょう。こうすることで、新入社員は重要な情報を見つけるためにどこに行けばよいかが明確にわかるようになります。 明確なコミュニケーションチャンネルを整備する。 新入社員が更新情報の確認、質問、同僚への連絡方法を把握できるようにしましょう。各チームおよびリクエストの種類ごとにコミュニケーションチャンネルを設定し、会話を整理して後から参照しやすい状態にします。

新入社員が更新情報の確認、質問、同僚への連絡方法を把握できるようにしましょう。各チームおよびリクエストの種類ごとにコミュニケーションチャンネルを設定し、会話を整理して後から参照しやすい状態にします。 繰り返しの管理業務を自動化する。 手作業でのフォローアップの手間を減らすために、通知、承認、リマインダーはできる限りスケジュール設定しましょう。研修リマインダーの自動化は、タスクの抜け漏れ防止にも役立ちます。

手作業でのフォローアップの手間を減らすために、通知、承認、リマインダーはできる限りスケジュール設定しましょう。研修リマインダーの自動化は、タスクの抜け漏れ防止にも役立ちます。 早期のコラボレーションと関係構築を促進する。 新入社員を同僚に紹介し、気軽なコミュニケーションやチームの垣根を越えたコラボレーションを促しましょう。チームメンバー間の信頼関係を早期に築くことが、その後のプロジェクト成功に大きく貢献します。

新入社員を同僚に紹介し、気軽なコミュニケーションやチームの垣根を越えたコラボレーションを促しましょう。チームメンバー間の信頼関係を早期に築くことが、その後のプロジェクト成功に大きく貢献します。 段階的なマイルストーンを設定する。 最初の数週間を超えた研修目標を設定しましょう。30 日・60 日・90 日といった定期的なマイルストーンを設けることで、新入社員は期待値を把握できるとともに、マネージャーにとっても質問に答えたり障害を防止したりする明確な機会が生まれます。

最初の数週間を超えた研修目標を設定しましょう。30 日・60 日・90 日といった定期的なマイルストーンを設けることで、新入社員は期待値を把握できるとともに、マネージャーにとっても質問に答えたり障害を防止したりする明確な機会が生まれます。 フィードバックを収集し、継続的に改善する。新入社員にアンケートを実施し、何が効果的で何がそうでなかったかを把握しましょう。どこで迷いが生じたか、どの情報が見つけにくかったかなどに関するフィードバックをもとに、研修プロセスを改善していきましょう。

Slack を活用して、新入社員がスムーズに馴染めるように

研修プロセスを成功に導くには、ドキュメントの整備やトレーニング以上のものが必要です。一貫したコミュニケーションチャンネルを整備したり、必要な情報にスムーズにアクセスできるようにしたりする必要があります。また、新入社員が次のステップや困った時の相談先を把握できるようにワークフローを連携することも不可欠です。

Slack は、これらすべての要素を 1 つのワークスペースに集約します。新入社員はツールを切り替えることなく、チームメンバーとつながり、研修リソースを見つけ、タスクを完了し、質問できます。自動化されたワークフローと一元化された情報により、人事担当者やマネージャーの研修業務が効率化され、チーム全体でのタスク管理や進捗把握が容易になります。その結果、新入社員が早期に専門スキルを習得し、同僚との関係を築き、より早く貢献できるようになる研修体験が実現します。