営業チーム、サポートチーム、経営陣が Slack 上で顧客情報を共有しながら連携できます。これにより、部門間の引き継ぎがスムーズになり、情報の抜け漏れがなくなります。

自動化された通知とタスク転送を通じてリマインダー、承認、パイプラインアラートに対応。担当者はステータス確認に追われることなく、営業活動に注力できます。

専用の取引先チャンネルにより、営業チーム、サポートチーム、経営陣があらゆる案件の状況をリアルタイムに共有できるため、承認をスムーズに進めて、対応漏れを防ぐことができます。

Slack CRM を使えば、日々の会話を自動的な案件パイプラインへと変えることができます。Slack CRM に搭載されている Slackbot が通話を記録して案件ステージを更新してくれるため、タブの切り替えや背景情報を見失うといった煩わしさから解放されます。

このユースケースについて

チームの規模が拡大し、案件が複雑化し、顧客とのコミュニケーションが複数のツールや部門で分散して行われるようになると、営業パイプラインの多岐にわたる要素を管理することが難しくなっていきます。

そこで役立つのが Slack です。Slack CRM の会話型 AI、ワークフローの自動化、リアルタイムの CRM 更新を通じて、営業担当者、マネージャー、RevOps（レベニューオペレーション）チームはパイプラインを効率的に管理することができます。その結果、チームの足並みをそろえて、案件を着実に前進させることができます。

Slack CRM で営業パイプラインを管理する方法

Slack CRM が革新的な理由は、会話をリアルタイムのパイプライン管理へと変換できる点にあります。Slackbot とネイティブの Salesforce インテグレーションによりコンテキストが自動的に収集され、レコードが最新の状態に維持されるほか、次のステップが検知されるため、チームがすでに仕事をしているその場所で商談を前進させることができます。その仕組みをご紹介します。

Slack を活用して会話ベースのパイプライン管理を行う

Slack CRM の Slackbot を使えば、通話メモを手動で記録したりダッシュボードを操作して案件ステージを更新したりといった煩雑な管理タスク（データ入力）を効率化できます。自然言語のプロンプトで依頼するだけで、Slackbot が日々の CRM ワークフローを更新してくれるため、データ入力ではなく会話をしている感覚で作業を進めることができます。

最新情報の記録 : 連絡先の作成・更新を Slackbot に依頼すると、会話から関連情報を抽出してレコードに自動的に反映してくれます。データ入力の手間が減り、顧客対応により多くの時間を割くことができます。

連絡先の作成・更新を Slackbot に依頼すると、会話から関連情報を抽出してレコードに自動的に反映してくれます。データ入力の手間が減り、顧客対応により多くの時間を割くことができます。 案件ステージの移行 : 案件の状況を Slackbot に伝えるだけで、パイプラインのステージを数秒で進めてくれます。別のアプリケーションを開くことなく CRM レコードが最新の状態に維持されます。

案件の状況を Slackbot に伝えるだけで、パイプラインのステージを数秒で進めてくれます。別のアプリケーションを開くことなく CRM レコードが最新の状態に維持されます。 ミーティングの準備 : ミーティング前に Slackbot へ取引先の概要を作成するよう依頼すると、過去の会話、案件の経緯、顧客の背景情報を提示してくれるため、万全の準備を整えてミーティングに臨むことができます。

ミーティング前に Slackbot へ取引先の概要を作成するよう依頼すると、過去の会話、案件の経緯、顧客の背景情報を提示してくれるため、万全の準備を整えてミーティングに臨むことができます。 スマートな整理 : ネイティブのアジェンダビューと Slackbot 提案の重点領域を併用することで、その日のスケジュールを把握し、優先すべき取引先を見極めることができます。

Salesforce とのネイティブ連携でアプリの切り替えをなくす

コンテキストの切り替えは生産性低下の要因であり、アプリケーション間を移動する過程でデータがこぼれ落ちてしまうことがよくあります。Slack CRM は、日々のコミュニケーションと CRM のサイロ化を解消できるよう、Salesforce 上にネイティブに構築されています（ビジネスプラスプランに含まれており、追加料金はかかりません）。

バックグラウンドでの同期 : Slackbot により記録された連絡先情報や案件のマイルストーンはいずれも、バックグラウンドで自動的に Salesforce に反映されるため、別システムへ手動でデータを転送する手間なく CRM のレコードを正確な状態に維持できます。

Slackbot により記録された連絡先情報や案件のマイルストーンはいずれも、バックグラウンドで自動的に Salesforce に反映されるため、別システムへ手動でデータを転送する手間なく CRM のレコードを正確な状態に維持できます。 スムーズな拡張性 : 迅速な導入プロセスにより、小規模ビジネスでもすぐに Slack CRM を使い始めることができます。さらに、データは初日から Salesforce に蓄積されるため、ビジネスがスケールアップする段階になっても移行作業は一切必要ありません。

パイプラインのコミュニケーションとワークフロー自動化を 1 か所に集約

Slack の会話型 CRM でチームの足並みをそろえましょう。各取引先の専用スペース、次のアクションに関する明確なガイダンス、案件を前進させるための共有スペースが得られるため、パイプラインが変化しても全員の足並みを常にそろえることができます。

整理された取引先チャンネル : 取引先、担当エリア、パイプラインのステージごとに専用チャンネルを設けることで、必要な情報がどこにあるかを一目で把握できます。途中から案件に参加したチームメンバーも、自然言語のプロンプトを使って重要情報を確認し、これまでの経緯を素早く把握できます。

取引先、担当エリア、パイプラインのステージごとに専用チャンネルを設けることで、必要な情報がどこにあるかを一目で把握できます。途中から案件に参加したチームメンバーも、自然言語のプロンプトを使って重要情報を確認し、これまでの経緯を素早く把握できます。 自動化された次のステップ : Slackbot と CRM のワークフロー自動化により、タスク承認のルーティング、フォローアップの催促、パイプライン変更アラートの送信を自動で実行。別の業務に追われている時でも、案件を前進させ続けることができます。

Slackbot と CRM のワークフロー自動化により、タスク承認のルーティング、フォローアップの催促、パイプライン変更アラートの送信を自動で実行。別の業務に追われている時でも、案件を前進させ続けることができます。 案件のコラボレーション : 営業チーム、サポートチーム、経営陣が、専用の取引先チャンネルを唯一の信頼できる情報源として共有することで、部門横断型案件の停滞原因となり得る個別のブリーフィングや進捗確認メールが不要になります。

最初は、ワークフローのちょっとした改善程度の印象でした。しかし使えば使うほど、相乗効果が見えてきました。会話の改善がパイプラインの改善につながり、それがコンバージョンの改善につながったのです。 Sparked Co-founder & CEO Gerardo Rodriguez Phillip 氏

営業パイプライン管理に Slack を活用するメリット

これまでの営業パイプライン管理は、通話メモの記録、レコードの入力、顧客とのやり取りのたびに背景情報を調べるといった、多くの手作業を伴うものでした。さらに、こうした情報が必要な時に見当たらないこともありました。Slack CRM を活用してパイプラインを管理することで、チームは次のようなメリットを得ることができます。

案件の進捗スピードが向上 : Slackbot が会話の流れの中でレコードを更新してくれるため、管理業務のキャッチアップに費やす時間が減り、案件の推進により多くの時間を充てられます。

Slackbot が会話の流れの中でレコードを更新してくれるため、管理業務のキャッチアップに費やす時間が減り、案件の推進により多くの時間を充てられます。 売上予測の精度が向上 : 日々の会話にコンテキストの収集が組み込まれているため、データが常に最新かつ網羅的な状態に保たれ、パイプラインの実態を正確に把握できます。

日々の会話にコンテキストの収集が組み込まれているため、データが常に最新かつ網羅的な状態に保たれ、パイプラインの実態を正確に把握できます。 手作業による管理業務を削減 : Slackbot がバックグラウンドで更新内容の記録、レコードの作成、Salesforce へのデータ同期を行ってくれるため、顧客とやり取りするたびに発生する定型的な管理タスクから解放されます。

Slackbot がバックグラウンドで更新内容の記録、レコードの作成、Salesforce へのデータ同期を行ってくれるため、顧客とやり取りするたびに発生する定型的な管理タスクから解放されます。 部署横断型のコラボレーションを強化 : CRM の更新情報がチームのコラボレーションスペースである Slack チャンネルに届くため、営業チーム、サポートチーム、経営陣が同じ最新情報をもとに作業を進めることができます。

CRM の更新情報がチームのコラボレーションスペースである Slack チャンネルに届くため、営業チーム、サポートチーム、経営陣が同じ最新情報をもとに作業を進めることができます。 フォローアップの一貫性が向上 : Slackbot が Slack 内にある顧客情報をもとにフォローアップの下書きを素早く作成してくれるため、最適なタイミングで的確なメッセージを簡単に送信できるようになります。

Slackbot が Slack 内にある顧客情報をもとにフォローアップの下書きを素早く作成してくれるため、最適なタイミングで的確なメッセージを簡単に送信できるようになります。 承認・エスカレーションをスピードアップ : 自動ルーティングにより承認・エスカレーションが即座に担当者へ届くため、案件の承認が受信トレイに埋もれたまま放置される事態を防ぐことができます。

自動ルーティングにより承認・エスカレーションが即座に担当者へ届くため、案件の承認が受信トレイに埋もれたまま放置される事態を防ぐことができます。 顧客情報を一元管理 : Slack CRM では、レコード、会話履歴、案件の更新情報が、すでに日々の業務が行われているオペレーティングシステムに集約されます。

営業パイプライン管理とは

営業パイプライン管理とは、案件が営業プロセスをたどる過程を監視・追跡することです。各パイプラインステージにおける重要な営業活動の追跡を通じて営業計画の策定、商談の優先順位付け、将来の事業予測を行うことは、すべての営業担当者にとって中核となる責務です。CRM システムを活用することで、プロセスの各ステージにおける有効性を監視・評価できます。

リードの選別 : 適合性、タイミング、予算をもとに、見込み客が自社の基準を満たしているかを判断する

適合性、タイミング、予算をもとに、見込み客が自社の基準を満たしているかを判断する 課題発見 : 見込み客が抱える具体的な課題を把握し、次のステップへの土台を築くための対話

見込み客が抱える具体的な課題を把握し、次のステップへの土台を築くための対話 提案 : ソリューションを提示し、見込み客のニーズにいかに合致しているかを説明する

ソリューションを提示し、見込み客のニーズにいかに合致しているかを説明する 交渉 : 合意に向け条件、価格、契約内容を調整する

合意に向け条件、価格、契約内容を調整する 成約・失注 : 結果を記録することでチームが成功・失敗から学びプロセスを改善できるようにする（マーケティングキャンペーンによる再アプローチにも活用可能）

各ステージにおけるリードの進捗状況を把握することは、売上予測の精度、説明責任、業務効率に直結します。Slack CRM では会話ベースの更新でレコードが常に最新の状態に保たれるため、その可視性を実現できます。マネージャーが意思決定の根拠とするデータに、実態がリアルタイムに反映されるようになります。

営業パイプライン管理の 7 つのヒント

チームにおけるパイプラインの可視性を高めたい場合、プロセスをわずかに変えるだけで即座に効果を得ることができます。その具体的な方法をご紹介します。

1. パイプラインのステージを標準化する

次のステージに進むリードの条件を定義し、すべての担当者が一貫してその定義に沿って業務に当たるようにすることで、データの信頼性を確保できます。

2. CRM のレコードを最新の状態に保つ

定期的に更新を行うことで、売上予測と可視性がダイレクトに向上します。自然言語に対応した会話型 CRM システムを使えば、担当者がためらうことなくスムーズにレコードを更新できます。

3. フォローアップと通知を自動化する

営業ワークフローの自動化により、一貫したフォローアップでリードをアクティブな状態に保つことができます。また、案件の進捗に応じて Slackbot から通知が届くため、手動で確認することなく全員が最新情報を把握できます。

4. 部門横断型コラボレーションを促進する

Slack CRM を使えば、個々のツールでバラバラに管理するのではなく、顧客の背景情報をチーム全員で共有しながら連携できます。これにより、適切な担当者が適切な情報にもとづいて適切なタイミングで行動できます。

5. パイプラインの健全性を定期的にモニタリングする

手軽な CRM の更新と自動通知により、パイプラインの健全性を常に把握できます。全員が最新情報を把握できるよう別途ミーティングを開く必要はありません。

6. 売上予測を優先する

CRM プラットフォームとプロセスが整備されることで、信頼性の高いパイプラインデータにもとづいた売上予測が可能になり、データ主導型のビジネス上の意思決定を確信を持って行えるようになります。

7. 顧客コミュニケーションを一元化する

業務の中心（Work OS）である Slack 内で、Slackbot がコンテキスト認識型 AI エージェントとして機能。会話を整理された顧客レコードへと変換し、アクティビティの要約やインサイトの提示のほか、業務の流れに沿って次のステップを提案してくれます。

Slack で部門横断型の営業コラボレーションを実現できる仕組み

営業、サポート、経営陣、オペレーション、カスタマーサクセスの各チームが同一の最新データをもとに連携することで、パイプライン管理が大幅に向上します。Slack を Work OS として活用すれば、受信トレイ、CRM ダッシュボード、各種プロダクティビティツールを行き来する必要がなくなります。Slack ではメンバーと情報が 1 か所に集約されるため、営業チームは、AI による自動化を活用し、コンテキストを切り替えることなくパイプラインの案件をスムーズに前進させることができます。

Slack は、部門の垣根を越えて、CRM のアクティビティや顧客の最新状況、営業ワークフローを集約・共有できるコラボレーション基盤です。Slackbot を活用して顧客のエスカレーションワークフローを設定したり、案件が成約した際には、Slack 内にすでに蓄積されている顧客の背景情報をもとにフォローアップメールの文面を下書きしたりすることができます。会話が行われているその場所で Slackbot が取引先の概要や案件のステータスを提示してくれるため、組織内のすべてのチームがパイプラインの進捗をひと目で把握できます。