영업팀, 지원팀, 경영진이 Slack에서 고객 콘텍스트를 공유하며 함께 협업하므로 업무 인수인계가 더 매끄럽게 이루어지고, 부서 간 소통 중에 정보가 누락되는 일을 방지할 수 있습니다.

자동화된 알림과 작업 라우팅이 리마인더, 승인, 파이프라인 알림을 처리해 주므로, 담당자는 진행 상황을 일일이 확인하기보다는 영업 활동에 집중할 수 있습니다.

전담 계정 채널은 영업팀, 지원팀, 경영진에 모든 거래에 대한 실시간 보기를 공유하여 승인 속도를 높이고 정보가 누락되지 않도록 방지합니다.

Slack CRM을 사용하면 일상적인 대화를 자동 거래 파이프라인으로 전환할 수 있습니다. Slack CRM은 Slackbot에 기반해 통화를 기록하고 거래 단계를 업데이트할 수 있으며 탭 전환 과정에서 콘텍스트를 손실할 걱정도 없습니다.

본 사용 사례에 대하여

팀이 성장하고 거래가 복잡해지며 고객 커뮤니케이션이 여러 도구와 부서 사이에 분산될수록, 영업 파이프라인의 수많은 가변 요소를 관리하기가 점점 어려워집니다.

Slack이 해결책을 제안해 드리겠습니다. Slack CRM은 영업 담당자, 관리자, 매출 운영팀이 대화형 AI, 자동화된 워크플로, 실시간 CRM 업데이트를 활용해 파이프라인을 관리할 수 있도록 지원합니다. 그 결과, 영업팀은 동일한 정보를 공유하며 거래 성사에 점차 가까워질 수 있습니다.

Slack CRM으로 영업 파이프라인을 관리하는 방법

Slack CRM은 대화를 실시간 파이프라인 관리로 전환해준다는 점에는 혁신적입니다. Slackbot과 기본 Salesforce 통합은 맥락을 자동으로 포착하고, 레코드를 최신 상태로 유지하며, 다음 단계를 파악하고, 팀이 이미 일하고 있는 공간에서 기회가 진행되도록 합니다. 작동 방식은 다음과 같습니다.

대화형 파이프라인 관리에 Slack 활용하기

Slack CRM은 Slackbot을 통해 통화 메모를 수동으로 기록하거나 대시보드를 탐색해 거래 단계를 업데이트하는 등의 지루한 관리 데이터 입력 업무를 혁신합니다. 자연어 프롬프트를 사용해 Slackbot이 일상적인 CRM 워크플로를 업데이트하게 할 수 있으므로, 데이터 입력보다는 대화하는 느낌으로 업무를 처리할 수 있습니다.

업데이트 기록: Slackbot에게 연락처를 생성하거나 업데이트하라고 말하면, 대화에서 관련 세부정보를 가져와 레코드를 자동으로 채워주므로 데이터 입력에 드는 시간을 단축해 고객과 소통하는 시간을 늘릴 수 있습니다.

Slackbot에게 연락처를 생성하거나 업데이트하라고 말하면, 대화에서 관련 세부정보를 가져와 레코드를 자동으로 채워주므로 데이터 입력에 드는 시간을 단축해 고객과 소통하는 시간을 늘릴 수 있습니다. 거래 단계 이동: Slackbot에게 거래 현황을 알려주면 몇 초 만에 파이프라인 단계를 진행시키므로 별도의 애플리케이션을 탐색하지 않아도 CRM 레코드가 최신 상태로 유지됩니다.

Slackbot에게 거래 현황을 알려주면 몇 초 만에 파이프라인 단계를 진행시키므로 별도의 애플리케이션을 탐색하지 않아도 CRM 레코드가 최신 상태로 유지됩니다. 회의 준비: 통화 전에 Slackbot에게 계정 개요를 생성해 달라고 프롬프트를 입력하면 과거 대화, 거래 이력, 고객 컨텍스트를 불러와 완벽하게 준비된 상태로 회의에 임할 수 있습니다.

통화 전에 Slackbot에게 계정 개요를 생성해 달라고 프롬프트를 입력하면 과거 대화, 거래 이력, 고객 컨텍스트를 불러와 완벽하게 준비된 상태로 회의에 임할 수 있습니다. 스마트 일정 관리: 기본 오늘 일정 보기와 Slackbot의 추천 항목을 함께 활용해 하루를 체계적으로 계획하고 중요한 계정을 우선적으로 처리할 수 있습니다.

기본 탑재된 Salesforce 연속성으로 앱 전환을 제거

컨텍스트 전환은 생산성을 저해하며, 애플리케이션 사이를 오가는 과정에서 데이터가 누락되기 쉽습니다. Slack CRM은 일상적인 커뮤니케이션과 CRM 사일로 사이의 간극을 좁히기 위해 Salesforce에 기본 탑재되어 구축되었습니다(추가 비용 없이 Business+ 플랜에 포함).

백그라운드 동기화: Slackbot을 통해 캡처된 모든 연락처 정보와 거래 마일스톤이 백그라운드에서 자동으로 Salesforce를 업데이트하므로 데이터를 별도 시스템에 수동으로 옮기지 않아도 CRM 레코드를 정확하게 유지할 수 있습니다.

Slackbot을 통해 캡처된 모든 연락처 정보와 거래 마일스톤이 백그라운드에서 자동으로 Salesforce를 업데이트하므로 데이터를 별도 시스템에 수동으로 옮기지 않아도 CRM 레코드를 정확하게 유지할 수 있습니다. 간편한 확장성: 빠른 구현으로 지금 바로 Slack CRM을 소규모 비즈니스에 적용해 보세요. 처음부터 Salesforce에서 데이터를 뒷받침하므로, 비즈니스 규모가 커지더라도 별도로 이전할 필요가 없습니다.

파이프라인 커뮤니케이션과 워크플로 자동화가 한 곳에서 이루어짐

Slack의 대화형 CRM은 팀을 동기화시켜 줍니다. 각 계정별로 지정된 홈, 다음에 해야 할 일에 대한 명확성, 거래를 진전시키기 위한 공유 공간을 제공하므로 파이프라인이 변화해도 모두가 일관성을 유지할 수 있습니다.

체계적인 계정 채널: 계정, 지역, 또는 파이프라인 단계별로 전용 채널을 지정하여 찾을 장소를 정확하게 파악할 수 있습니다. 거래 도중에 합류하는 팀 멤버도 자연어 프롬프트를 사용해 핵심 세부정보를 파악하고 최신 현황까지 확인할 수 있습니다.

계정, 지역, 또는 파이프라인 단계별로 전용 채널을 지정하여 찾을 장소를 정확하게 파악할 수 있습니다. 거래 도중에 합류하는 팀 멤버도 자연어 프롬프트를 사용해 핵심 세부정보를 파악하고 최신 현황까지 확인할 수 있습니다. 자동화된 다음 단계: Slackbot과 CRM 워크플로 자동화를 활용해 작업 승인 라우팅, 후속 조치 촉구, 파이프라인 변경 알림 전송을 처리해 다른 일로 인해 분주할 때도 거래가 계속 진행되도록 할 수 있습니다.

Slackbot과 CRM 워크플로 자동화를 활용해 작업 승인 라우팅, 후속 조치 촉구, 파이프라인 변경 알림 전송을 처리해 다른 일로 인해 분주할 때도 거래가 계속 진행되도록 할 수 있습니다. 거래 협업: 영업팀, 지원팀, 경영진이 전용 계정 채널에서 단일 정보 소스를 공유하며 협업하므로 부서 간 거래 속도를 늦추는 별도 보고와 현황 이메일이 사라집니다.

처음에는 워크플로가 약간 개선된 것 같았습니다. 하지만 시간이 지나면서 저희는 그 누적 효과를 보게 되었죠. 대화가 원활하게 진행될수록 영업 파이프라인이 더욱 매끄러워졌고, 이 덕분에 전환율도 한층 높아졌습니다 Sparked 공동 창업자 겸 CEO Gerardo Rodriguez Phillip

영업 파이프라인 관리에 Slack을 활용하는 데 따르는 이점

전통적으로 영업 파이프라인 관리에는 통화 메모 기록, 레코드 입력, 고객과의 모든 상호작용 전 콘텍스트 검색과 같은 다양한 수동 작업이 필요했습니다. 게다가 필요한 순간에 결과물을 바로 확인하기 어려운 경우도 많았습니다. Slack CRM을 사용해 파이프라인을 관리하는 팀은 다음과 같은 이점을 경험하게 됩니다.

거래 진행 속도 향상: Slackbot이 대화 흐름 속에서 레코드를 업데이트해 주므로 관리 업무를 따라잡는 데 시간을 낭비하지 않고 거래를 진전시키는 데 집중할 수 있습니다.

Slackbot이 대화 흐름 속에서 레코드를 업데이트해 주므로 관리 업무를 따라잡는 데 시간을 낭비하지 않고 거래를 진전시키는 데 집중할 수 있습니다. 예측 정확도 상승: 일상 대화에서 콘텍스트 포착이 자연스럽게 이루어지므로 데이터가 항상 최신 상태로 유지되며, 파이프라인의 실제 현황에 대한 신뢰할 수 있는 가시성을 확보할 수 있습니다.

일상 대화에서 콘텍스트 포착이 자연스럽게 이루어지므로 데이터가 항상 최신 상태로 유지되며, 파이프라인의 실제 현황에 대한 신뢰할 수 있는 가시성을 확보할 수 있습니다. 수동 관리 업무 감소: Slackbot이 백그라운드에서 업데이트를 기록하고, 레코드를 생성하고, 데이터를 Salesforce에 동기화해 주므로 고객과 상호작용할 때마다 관리 업무를 반복할 필요가 없습니다.

Slackbot이 백그라운드에서 업데이트를 기록하고, 레코드를 생성하고, 데이터를 Salesforce에 동기화해 주므로 고객과 상호작용할 때마다 관리 업무를 반복할 필요가 없습니다. 부서 간 협업 강화: CRM 업데이트가 팀이 이미 협업 중인 Slack 채널에 표시되므로 영업팀, 지원팀, 경영진 모두 동일한 최신 정보를 바탕으로 업무를 수행할 수 있습니다.

CRM 업데이트가 팀이 이미 협업 중인 Slack 채널에 표시되므로 영업팀, 지원팀, 경영진 모두 동일한 최신 정보를 바탕으로 업무를 수행할 수 있습니다. 후속 조치의 일관성 향상: Slackbot이 이미 Slack에 있는 고객 콘텍스트를 활용해 후속 조치 초안을 빠르게 작성할 수 있도록 도와주므로, 적시에 적합한 메시지를 전달하기가 훨씬 수월해집니다.

Slackbot이 이미 Slack에 있는 고객 콘텍스트를 활용해 후속 조치 초안을 빠르게 작성할 수 있도록 도와주므로, 적시에 적합한 메시지를 전달하기가 훨씬 수월해집니다. 승인 및 에스컬레이션 속도 개선: 자동화된 라우팅이 즉시 적합한 담당자에게 승인 요청과 에스컬레이션을 전달하므로 받은 편지함에 묻힌 거래 승인으로 인해 지연이 발생하지 않습니다.

자동화된 라우팅이 즉시 적합한 담당자에게 승인 요청과 에스컬레이션을 전달하므로 받은 편지함에 묻힌 거래 승인으로 인해 지연이 발생하지 않습니다. 고객 콘텍스트 중앙 집중화: Slack CRM은 이미 업무가 이루어지는 운영 시스템 안에 레코드, 대화 내역, 거래 업데이트를 한곳에 모아 관리합니다.

영업 파이프라인 관리란 무엇인가요?

영업 파이프라인 관리는 거래가 영업 프로세스에 따라 진행되는 과정을 감독하고 추적하는 방식을 의미합니다. 영업 계획 수립과 기회 우선순위 지정은 물론, 각 파이프라인 단계 내의 주요 영업 활동을 추적해 향후 비즈니스를 예측하는 것은 모든 영업 담당자의 핵심 역할입니다. CRM 시스템은 프로세스의 각 단계에서 효과를 모니터링하고 평가하는 데 도움이 됩니다.

리드 자격 검증: 잠재 고객이 적합성, 시기, 예산 기준을 충족하는지 판단

잠재 고객이 적합성, 시기, 예산 기준을 충족하는지 판단 탐색: 잠재 고객의 구체적인 과제를 파악하고 진행을 위한 기반을 마련하는 대화

잠재 고객의 구체적인 과제를 파악하고 진행을 위한 기반을 마련하는 대화 제안: 해결책을 제시하고 잠재 고객의 요구 사항을 해결할 방법을 설명

해결책을 제시하고 잠재 고객의 요구 사항을 해결할 방법을 설명 협상: 상호 합의에 도달하기 위해 조건, 가격, 계약 세부사항을 조율

상호 합의에 도달하기 위해 조건, 가격, 계약 세부사항을 조율 거래 성사/거래 실패: 결과를 기록해 팀이 성공과 실패로부터 배우고 프로세스를 개선하고 마케팅 캠페인을 통해 재타겟팅할 수 있도록 지원

각 단계에서 리드가 어떻게 진행되는지를 파악하는 것은 예측 정확도, 책임감, 운영 효율성과 직접적으로 연결됩니다. Slack CRM을 이용하면 대화형 업데이트를 통해 레코드를 최신 상태로 유지해 이러한 가시성을 확보할 수 있습니다. 관리자는 실제 현황을 반영하는 데이터를 활용하게 됩니다.

영업 파이프라인 관리를 위한 7가지 팁

파이프라인 가시성을 최적화하려는 팀의 경우 사소한 프로세스 변화만으로도 즉각적인 효과를 얻을 수 있습니다. 그 방법은 다음과 같습니다.

1. 파이프라인 단계 표준화

리드가 한 단계에서 다음 단계로 넘어가는 기준을 정의하고, 모든 담당자는 해당 정의를 일관되게 적용하여 데이터의 신뢰성을 높입니다.

2. CRM 레코드의 최신 상태 유지

정기적인 업데이트는 예측 정확도와 가시성을 직접적으로 향상시킵니다. 자연어를 지원하는 대화형 CRM 시스템은 담당자가 번거로움 없이 레코드를 업데이트하는 데 도움이 됩니다.

3. 후속 조치 및 알림 자동화

영업 워크플로 자동화를 이용하면 일관된 후속 조치를 통해 리드를 활성 상태로 유지하고 Slackbot으로부터 거래 진행 상황을 전달받아 수동 확인 없이도 모두가 현황을 파악할 수 있습니다.

4. 부서 간 협업 독려

Slack CRM은 팀이 단절된 도구에서 업무를 관리하기보다는 완전한 고객 컨텍스트를 토대로 협업할 수 있도록 돕습니다. 덕분에 적절한 시점에 적절한 정보를 바탕으로 적절한 사람이 행동에 나설 수 있습니다.

5. 파이프라인 건전성 정기 모니터링

번거로움 없는 CRM 업데이트와 자동화된 알림 덕분에 별도의 회의 없이도 파이프라인 현황을 항상 한눈에 파악할 수 있습니다.

6. 예측 우선시하기

CRM 플랫폼과 프로세스가 갖춰지면, 신뢰할 수 있는 파이프라인 데이터에 기반한 예측 덕분에 확신을 갖고 데이터 기반 비즈니스 의사결정을 내릴 수 있습니다.

7. 고객 커뮤니케이션 중앙 집중화

중앙 업무용 OS인 Slack 내에서, Slackbot은 컨텍스트를 인식하는 AI 에이전트로서 대화를 체계적인 고객 레코드로 전환하고, 활동을 요약하며, 인사이트를 보여주고, 업무 흐름 속에서 다음 단계를 제안합니다.

Slack이 부서 간 영업 협업을 지원하는 방법

영업팀, 지원팀, 경영진, 운영팀, 고객 성공팀이 동일한 최신 데이터에 기반해 협력할 때 파이프라인 관리 효율이 대폭 향상됩니다. Slack을 업무용 OS로 사용하면 받은 편지함, CRM 대시보드, 생산성 도구를 오가며 작업할 필요가 없습니다. Slack이 사람과 정보를 한데 모아주므로 영업팀은 마찰 없이, AI 자동화를 활용해 마찰이나 콘텍스트 전환 없이 파이프라인을 따라 거래를 진전시킬 수 있습니다.

Slack은 부서 전반에 걸쳐 CRM 활동, 고객 업데이트, 영업 워크플로를 연결해 주는 협업 레이어입니다. Slackbot으로 고객 에스컬레이션 워크플로를 설정하거나, 거래 성사 시 Slack에 이미 저장된 고객 콘텍스트를 활용해 후속 커뮤니케이션 초안을 작성할 수도 있습니다. Slackbot은 대화가 이루어지는 모든 곳에서 계약 요약과 거래 현황을 추출해 주므로 조직 전반의 팀은 파이프라인 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다.