Salesforce, Asana 또는 Jira 등의 타사 관리 도구를 Slack과 연결하면 팀이 앱 사이에서 끊임없이 콘텍스트 전환을 하지 않고도 실시간 업데이트를 받고 업무를 처리할 수 있습니다.

Slack의 기본 제공 워크플로, 맞춤형 템플릿, 타사 앱 통합을 활용하면 반복적인 업데이트를 자동화하고, 반복 가능한 프로세스를 구축할 수 있으며, 모든 이해관계자가 손쉽게 정보를 파악할 수 있습니다.

Slack에서 대화, 작업, 파일, 업데이트, 의사결정을 직접 한 곳에 모아 정보 분산을 없애고 다양한 부서 전반의 완전한 가시성을 확보해 보세요.

본 사용 사례에 대하여

필요한 정보가 스프레드시트, 작업 관리 도구, 이메일 스레드, 기타 앱에 분산될 경우 프로젝트 추적이 복잡해집니다. 작업 지침은 이 도구에 있는데 마감일에 관한 대화는 다른 곳에 있을 수 있으니까요. 팀원들은 콘텍스트를 찾느라 시간을 낭비하게 되며, 프로젝트 리드는 진행 중인 업무, 중단 중인 업무, 다음 단계를 맡게 될 사람을 파악하기가 어려워집니다.

Slack은 모든 프로젝트 추적을 팀이 이미 소통하고 협업하는 워크스페이스로 통합합니다. 기존 프로젝트 앱을 통합한 후 Slack 기본 기능을 활용해 진행 상황을 간소화할 수 있습니다. 채널을 사용해 대화를 연결된 상태로 유지하고 리스트로 작업을 할당 및 관리하며, 캔버스로 주요 정보를 중앙 집중화하고, 워크플로로 알림을 자동화해 보세요.

프로젝트 추적에 Slack을 사용하면 팀이 진행 상황을 파악하고, 콘텍스트를 찾고, 작업을 계속 진행할 수 있는 통합된 단일 공간을 확보하게 됩니다.

Slack을 이용해 프로젝트를 추적하는 방법

프로젝트 리드가 납기 일정을 확인하기 위해 세 명에게 일일이 메시지를 보낼 필요가 없고 팀 멤버들이 다음 단계 담당자를 찾기 위해 한 달치 이메일 스레드를 뒤질 필요도 없습니다. 마감일을 놓쳐 당황하는 팀 멤버도 더 이상 발생하지 않습니다.

Slack을 이용하는 모든 팀 멤버는 진행 중인 프로젝트와 관련해 수행되는 작업을 한 눈에 확인할 수 있습니다. 팀 멤버들은 전용 프로젝트 채널에서 해야 할 일을 논의하고, 논의에서 나온 액션 아이템을 할당된 작업 리스트로 만들고, 결정 사항을 캔버스에 문서화할 수 있습니다. 주간 진행 상황 보고서를 전송하거나 다가오는 마감일을 알려주는 워크플로 프로세스도 만들 수 있습니다. 작업이 지연될 경우 프로젝트 리드는 방해가 되는 요인과 함께, 관련 대화와 의사결정 내역을 빠르게 확인할 수 있습니다.

다음 Slack 기능은 팀이 연결된 프로젝트 추적 프로세스를 구축하는 데 도움이 됩니다.

Slack 채널로 프로젝트 진행 상황 추적하기

프로젝트마다 전용 Slack 채널을 만들면 모든 정보가 한곳에 모이므로, 정보를 찾기 위해 이메일이나 문서를 뒤질 필요가 없습니다. 모든 팀 멤버가 채널 내역을 통해 동일한 대화, 고정됨 메시지, 공유 파일을 볼 수 있고 검색도 할 수 있습니다. Slackbot을 사용하면 “2분기 마케팅 예산은 어떻게 결정됐나요?”처럼 대화하듯 질문할 수 있고, 직접 찾아보지 않아도 정보가 요약된 답변을 받을 수 있습니다.

프로젝트 채널을 식별하고, 찾고, 관리하기 위해서는 일관된 명명 규칙에 따라 채널 이름을 정하는 것이 가장 좋습니다. 예를 들어, 웹사이트 개편 작업을 맡은 팀이라면 #siteupdate-planning, #siteupdate-build, #siteupdate-qa 같은 이름의 채널을 만들 수 있습니다. 일정한 패턴에 따라 이름이 지정되므로 사이드바에서 원하는 대화를 빠르게 찾을 수 있습니다. 또한 프로젝트 단계가 마무리될 때마다 더 이상 필요하지 않은 채널을 보관할 수도 있습니다.

Slack 리스트를 통한 프로젝트 작업 관리

신규 고객의 캠페인에 대해 상의하다 보면 한 사람은 카피 초안을 맡고, 다른 사람은 크리에이티브 디자인을 담당하고, 또 다른 사람이 최종 승인을 책임지기로 합의하는 경우가 있습니다. 채널에 새 메시지가 쌓이다 보면 그런 약속을 놓치기 쉬워집니다. Slack 리스트는 대화 속 액션 아이템을 구조화된 작업으로 전환하면서 배경 콘텍스트도 함께 보존합니다.

메시지를 작업으로 전환하는 방법은 다음과 같습니다.

메시지에 마우스를 올리고 세 점 아이콘을 클릭합니다. ’리스트에 추가’를 선택합니다. 적절한 리스트를 찾아 선택한 후 ‘추가’를 클릭합니다. 항목 세부정보가 열리면 해당 필드를 선택합니다.

필요한 필드가 리스트에 없다면 직접 조정할 수 있습니다. 팀 멤버는 작업이 진행됨에 따라 이 필드를 업데이트할 수 있으며 프로젝트 팀은 각 작업의 담당자, 마감일, 진행 상황을 한눈에 파악할 수 있습니다. 리스트 레이아웃을 표나 보드로 조정하거나 하위 작업을 추가할 수 있습니다. 이를 통해 과제를 더 작은 단계로 나누고 각 단계에 담당자와 마감일을 지정하고 Slack에서 바로 추적할 수 있습니다.

캔버스를 이용해 프로젝트 허브 만들기

프로젝트 계획은 한 문서에, 회의록은 다른 문서에, 주요 링크는 메시지 여기저기에 흩어져 있으면 팀 멤버들이 오래된 정보로 작업하게 되기 쉽습니다. Slack 캔버스는 개요, 목표, 타임라인, 역할, 결정 사항, 리소스를 한곳에 모은 공유 프로젝트 허브를 만들어 줍니다.

예를 들어, 웹사이트 재디자인 팀은 캔버스에 프로젝트 마일스톤, 이해관계자 역할, 승인된 디자인, 출시 요구사항 섹션을 만들어 프로젝트가 진행됨에 따라 업데이트할 수 있습니다.

캔버스는 채널에 귀속되어 상단 탭에서 언제든 열람할 수 있으므로 팀 멤버는 최신 프로젝트 정보를 손쉽게 찾을 수 있습니다. 중요한 파일과 리소스 링크를 추가하거나 Slack 리스트를 캔버스에 직접 복사할 수도 있습니다. 채널의 모든 사용자는 다른 곳에서 정보를 찾기 위해 Slack을 벗어날 필요 없이 캔버스를 열어 확인하거나 업데이트한 다음 관련 대화로 바로 돌아올 수 있습니다.

워크플로 빌더를 통한 프로젝트 업데이트 자동화

프로젝트 리더는 금요일마다 이런 질문을 반복할 수 있습니다. 이번 주에는 무엇을 완료했나요? 다음 주에는 어떤 업무를 할 예정인가요? 진행에 방해가 되는 요인이 있나요? 워크플로 빌더를 이용하면 이 요청을 자동으로 전송해, 팀에는 예측 가능한 업데이트 주기가 제공되며 프로젝트 리드는 일일이 응답을 쫓아다니지 않아도 됩니다.

일일 스탠드업에도 동일한 방식을 적용할 수 있습니다. 매일 아침 비동기식 체크인을 포스트하는 워크플로를 설정하고 모든 팀 멤버의 업데이트를 하나의 스레드에 모은 다음 ‘중단됨’으로 표시된 항목을 전용 채널로 라우팅해 후속 조치를 취할 수 있습니다. 장기 프로젝트의 경우, 진행 상황이 누락되지 않도록 주간 정기 상태 보고 프롬프트를 예약할 수도 있습니다. Asana, Jira, Salesforce 등의 외부 도구를 사용한다면, 해당 정보를 Slack으로 연동할 수도 있습니다. 통합된 앱은 프로젝트 Slack 채널로 알림과 업데이트를 동기화해 전송하므로, 모든 팀 멤버가 하나의 협업 공간에서 최신 정보를 공유할 수 있습니다.

템플릿을 프로젝트 추적 표준화에 사용

매번 프로젝트 추적 시스템을 새로 만들 필요 없이, Slack 템플릿으로 바로 사용할 수 있는 일관된 기반을 마련할 수 있습니다. 사전 구성된 채널, 캔버스, 리스트, 워크플로가 프로젝트 시작 시점부터 팀에게 필요한 프레임워크를 제공해, 바로 업무에 집중할 수 있습니다.

Slack의 프로젝트 추적기 템플릿은 작업, 상태, 담당자, 마감 기한을 추적할 수 있는 완성된 구조를 제공합니다. 프로젝트 관리 시작 키트에는 프로젝트 개요 캔버스, 작업 추적기 리스트와 더불어, 작업이 업데이트될 때 자동으로 포스트하는 워크플로가 포함되어 있습니다.

동일한 구조로 시작하면 설정 시간을 절약하고, 여러 부서 간 프로젝트 전반의 추적 방식을 일관되게 유지할 수 있으므로, 팀은 손쉽게 일관성을 유지하고 리더는 각 이니셔티브의 진행 상황을 수월하게 비교할 수 있습니다.

Slack 통합으로 프로젝트 도구 연결하기

팀이 프로젝트 업무 관리에 여러 도구를 사용하는 경우, Slack 통합을 통해 해당 활동을 대화가 이루어지는 워크스페이스로 한데 모을 수 있습니다. Monday.com, ClickUp, Claude와 같은 타사 도구를 통합해 Slack 플랫폼 내에서 바로 사용할 수 있습니다. 캘린더, 작업 관리 도구, 파일 스토리지 플랫폼, 보고 시스템의 업데이트는 관련 프로젝트 채널에 자동으로 표시될 수 있습니다.

예를 들어, 디자이너는 Slack의 작업 관리 도구에서 캠페인 자산의 마감 기한을 직접 변경할 수 있습니다. 그러면 작가, 프로젝트 리드, 기타 이해관계자가 이미 업무를 진행하는 공간에서 바로 업데이트를 확인할 수 있습니다. 따라서 팀은 다음 현황 회의를 기다릴 필요 없이 간단한 허들을 통해 해당 마감 변경이 출시 일정에 미치게 될 경향을 즉시 논의할 수 있습니다.

팀 멤버는 온종일 각 프로젝트 도구를 일일이 확인하는 대신, 자신의 업무에 영향을 미치는 변경 사항을 바로 파악하여 프로젝트 대화가 이미 진행 중인 곳에서 바로 응답할 수 있습니다.

Slack은 필수적인 도구입니다. 조직을 확장하는 데 도움이 되며, 멀리 떨어진 사무소와 팀이 서로 연결되어 있다고 느끼게 해줍니다. Shopify 문화 전문가 Lisa Madokoro

프로젝트 추적에 Slack을 활용하는 데 따르는 이점

Slack은 작업 추적을 업무 관련 대화, 도구, 파일과 긴밀히 연결해 프로젝트 관리의 효율성을 높이는 데 도움이 됩니다. 팀은 프로젝트 업데이트를 일상적인 커뮤니케이션과 분리하기보다는, 정보를 공유하고, 문제를 해결하며, 결정을 내리는 동일한 공간에서 진행 상황을 추적할 수 있습니다.

주요 이점은 다음과 같습니다.

프로젝트 가시성 향상. 작업, 업데이트, 마감일, 프로젝트 대화에 항상 손쉽게 접근할 수 있으므로 팀은 작업 진행 상황을 파악하고 장애 요소를 파악할 수 있습니다.

작업, 업데이트, 마감일, 프로젝트 대화에 항상 손쉽게 접근할 수 있으므로 팀은 작업 진행 상황을 파악하고 장애 요소를 파악할 수 있습니다. 상태 업데이트 속도 향상. 채널에서 진행 상황을 공유하고 워크플로를 활용해 반복적인 체크인 및 상태 요청을 자동화할 수 있습니다.

채널에서 진행 상황을 공유하고 워크플로를 활용해 반복적인 체크인 및 상태 요청을 자동화할 수 있습니다. 향상된 팀 책임감. 리스트에서 담당자와 마감 기한을 지정해 모든 팀원이 각 작업의 책임자와 마감일을 확인하게 할 수 있습니다.

리스트에서 담당자와 마감 기한을 지정해 모든 팀원이 각 작업의 책임자와 마감일을 확인하게 할 수 있습니다. 콘텍스트 전환 감소. Slack 통합을 통해 프로젝트 도구가 연결되므로 팀은 반복적으로 앱 사이를 전환하지 않아도 관련 업데이트 사항을 전달받을 수 있습니다.

Slack 통합을 통해 프로젝트 도구가 연결되므로 팀은 반복적으로 앱 사이를 전환하지 않아도 관련 업데이트 사항을 전달받을 수 있습니다. 더욱 용이해진 프로젝트 정보에 대한 접근. 대화, 파일, 문서, 작업 및 기타 프로젝트 리소스를 연결된 상태로 유지해 더 쉽게 찾도록 할 수 있습니다.

대화, 파일, 문서, 작업 및 기타 프로젝트 리소스를 연결된 상태로 유지해 더 쉽게 찾도록 할 수 있습니다. 추적 일관성 향상. 템플릿과 자동화된 워크플로를 사용해 프로젝트 전반에 걸쳐 반복 가능한 진행 상황 추적 및 보고 프로세스를 만드세요.

Slack 프로젝트 추적을 위한 7가지 모범 사례

모든 팀원이 현재 상황, 업무 담당자, 다음으로 처리해야 할 사항에 대해 명확히 파악할 수 있어야 프로젝트를 효과적으로 추적할 수 있습니다. Slack에서는 프로젝트 정보를 연결된 상태로 유지하고, 팀이 진행 상황을 공유하고 검토하는 방식에 대한 명확한 기준을 확립하여, 일관된 추적 프로세스를 만들 수 있습니다.

다음 모범 사례를 활용해 프로젝트를 체계적으로 관리하고 순조롭게 진행해 보세요.

프로젝트 업데이트를 위한 중앙 공간을 만듭니다. 각 프로젝트에 전용 Slack 채널을 만들어 팀이 업데이트, 결정 사항, 파일 및 기타 중요한 정보를 공유할 수 있도록 하세요. 작업과 마일스톤의 담당자를 명확히 지정합니다. Slack 리스트를 활용해 작업을 할당하고 마감 기한을 설정하며, 각 작업을 진행할 담당자를 명확히 지정하세요. 일관된 업데이트 프로세스를 활용합니다.정기적인 프로젝트 현황 공유 일정을 수립하고, 템플릿을 사용하여 팀에 진행 상황 추적 및 보고를 위한 일관된 구조를 제공하세요. 프로젝트 콘텍스트를 대화와 연결합니다. 프로젝트 채널에서 작업과 결정 사항을 논의하고, 캔버스를 활용해 업무에 대한 대화가 이루어지는 곳 근처에 관련 문서와 리소스를 보관하세요. 반복적인 업데이트와 알림을 자동화합니다. 워크플로 빌더를 사용해 상태 프롬프트를 예약하고, 업데이트를 수집하며, 정기적인 프로젝트 체크인을 팀 멤버에게 알리세요. 프로젝트 정보를 손쉽게 찾을 수 있도록 합니다. 주요 리소스를 프로젝트 채널과 캔버스에 보관하고, 명확한 명명 규칙을 사용하여 팀 멤버가 프로젝트 정보를 찾을 장소를 바로 파악할 수 있도록 하세요. 이해관계자와 정기적으로 진행 상황을 검토합니다. 이해관계자와 상태 업데이트를 정기적으로 공유해 진행 상황을 파악하고, 장애 요소를 이해하며, 프로젝트에 영향을 미치는 변경 사항을 인지할 수 있도록 하세요.

오늘날의 팀에 프로젝트 추적이 필요한 이유

팀은 프로젝트 추적을 통해 작업 진행 상황을 지속적으로 파악할 수 있어, 지연이 발생하기 전에 문제를 미리 파악하고 우선과제나 일정에서 주의가 필요한 지점을 손쉽게 파악할 수 있습니다. 작업, 마일스톤, 마감일, 담당자가 명확히 시각화되면 모든 팀원이 자신의 책임과 다음 단계를 파악하여 책임감을 높일 수 있습니다.

이렇게 공유된 시야 덕분에 팀은 여러 소스에서 업데이트를 일일이 모을 필요 없이 프로젝트의 현재 상태를 바탕으로 적절한 결정을 내릴 수 있습니다. Slack에서는 업무를 진전시키는 대화 및 협업과 함께 프로젝트 추적이 이루어집니다. 채널, 리스트, 캔버스, 워크플로, 템플릿, 통합은 프로젝트 정보를 연결된 상태로 유지시켜 팀이 진행 상황을 파악하고, 문제를 해결하며, 다음 단계를 결정하는 데 필요한 콘텍스트를 제공합니다.